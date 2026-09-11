Κλείνει προσωρινά η ηλεκτρονική πλατφόρμα Α21 - επίδομα παιδιού
Κλείνει προσωρινά η ηλεκτρονική πλατφόρμα Α21 - επίδομα παιδιού
Κλειστή προσωρινά η πλατφόρμα στιις 11/9 για το επίδομα Α21, αναλυτικά οι πληρωμές
Κλείνει σήμερα (11/09) προσωρινά στις έξι το απόγευμα η ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΟΠΕΚΑ για το επίδομα παιδιού Α21.
Σύμφωνα με ανακοίνωση από τον αρμόδιο φορέα η δυνατότητα υποβολής και επεξεργασίας αιτήσεων δε θα είναι διαθέσιμη το προσεχές διάστημα.
Η προσωρινή διακοπή για νέες αιτήσεις θα διαρκέσει μέχρι να ολοκληρωθεί η εκκαθάριση της πληρωμής της τέταρτης δόσης του επιδόματος παιδιού που αναμένεται να καταβληθεί στις 30 Σεπτεμβρίου.
Αναλυτικά οι καταβολές:
-Για το δίμηνο Ιουλίου Αυγούστου έχει προγραμματιστεί πληρωμή στις 30 Σεπτεμβρίου
-Η πέμπτη δόση για το δίμηνο Σεπτεμβρίου – Οκτωβρίου θα καταβληθεί στις 30 Νοεμβρίου
-Η τελευταία δόση του έτους αναμένεται να καταβληθεί μεταξύ 18 – 24 Δεκεμβρίου
Για τα δύο πρώτα παιδιά το ποσό κυμαίνεται από 2 – 70 ευρώ ανά παιδί και από το τρίτο εξαρτώμενο τέκνο η καταβολή διπλασιάζεται.
Σε περίπτωση που καθυστερεί η αίτηση από τους γονείς τα ποσά καταβάλλονται αναδρομικά.
Το ύψος του επιδόματος καθορίζεται από δύο παράγοντες: τον αριθμό των εξαρτώμενων τέκνων και την εισοδηματική κατηγορία στην οποία κατατάσσεται η οικογένεια, με βάση το ισοδύναμο οικογενειακό εισόδημα (το συνολικό εισόδημα διαιρούμενο με την κλίμακα ισοδυναμίας: 1 για τον πρώτο γονέα, 0,5 για τον δεύτερο και 0,25 για κάθε παιδί).
Οι τρεις εισοδηματικές κατηγορίες είναι:
Σύμφωνα με ανακοίνωση από τον αρμόδιο φορέα η δυνατότητα υποβολής και επεξεργασίας αιτήσεων δε θα είναι διαθέσιμη το προσεχές διάστημα.
Η προσωρινή διακοπή για νέες αιτήσεις θα διαρκέσει μέχρι να ολοκληρωθεί η εκκαθάριση της πληρωμής της τέταρτης δόσης του επιδόματος παιδιού που αναμένεται να καταβληθεί στις 30 Σεπτεμβρίου.
Αναλυτικά οι καταβολές:
-Για το δίμηνο Ιουλίου Αυγούστου έχει προγραμματιστεί πληρωμή στις 30 Σεπτεμβρίου
-Η πέμπτη δόση για το δίμηνο Σεπτεμβρίου – Οκτωβρίου θα καταβληθεί στις 30 Νοεμβρίου
-Η τελευταία δόση του έτους αναμένεται να καταβληθεί μεταξύ 18 – 24 Δεκεμβρίου
Για τα δύο πρώτα παιδιά το ποσό κυμαίνεται από 2 – 70 ευρώ ανά παιδί και από το τρίτο εξαρτώμενο τέκνο η καταβολή διπλασιάζεται.
Σε περίπτωση που καθυστερεί η αίτηση από τους γονείς τα ποσά καταβάλλονται αναδρομικά.
Το ύψος του επιδόματος καθορίζεται από δύο παράγοντες: τον αριθμό των εξαρτώμενων τέκνων και την εισοδηματική κατηγορία στην οποία κατατάσσεται η οικογένεια, με βάση το ισοδύναμο οικογενειακό εισόδημα (το συνολικό εισόδημα διαιρούμενο με την κλίμακα ισοδυναμίας: 1 για τον πρώτο γονέα, 0,5 για τον δεύτερο και 0,25 για κάθε παιδί).
Οι τρεις εισοδηματικές κατηγορίες είναι:
-Κατηγορία Α: ισοδύναμο εισόδημα έως 6.000 €
-Κατηγορία Β: από 6.001 έως 10.000 €
-Κατηγορία Γ: από 10.001 έως 15.000 €
Για το πρώτο και το δεύτερο παιδί, το μηνιαίο ποσό ανά τέκνο διαμορφώνεται ως εξής:
-70 € στην κατηγορία Α
-42 € στην κατηγορία Β
-28 € στην κατηγορία Γ
Από το τρίτο παιδί και έπειτα, τα ποσά διπλασιάζονται:
-140 € στην κατηγορία Α
-84 € στην κατηγορία Β
-56 € στην κατηγορία Γ
Παράδειγμα: Οικογένεια με τρία παιδιά που ανήκει στην κατηγορία Α δικαιούται 70+70+140=280 € μηνιαίως, δηλαδή 560 € ανά δίμηνο δόσης.
Σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής ή εκκρεμούς ελέγχου αίτησης, τα ποσά που αφορούν προηγούμενα δίμηνα καταβάλλονται αναδρομικά στην αμέσως επόμενη προγραμματισμένη πληρωμή.
Καλό είναι οι δικαιούχοι να ελέγχουν τυχόν μεταβολές στα εισοδηματικά ή οικογενειακά τους στοιχεία, καθώς αυτές μπορεί να επηρεάσουν την κατάταξή τους σε εισοδηματική κατηγορία και, κατ' επέκταση, το ποσό της επόμενης δόσης.
-Κατηγορία Β: από 6.001 έως 10.000 €
-Κατηγορία Γ: από 10.001 έως 15.000 €
Για το πρώτο και το δεύτερο παιδί, το μηνιαίο ποσό ανά τέκνο διαμορφώνεται ως εξής:
-70 € στην κατηγορία Α
-42 € στην κατηγορία Β
-28 € στην κατηγορία Γ
Από το τρίτο παιδί και έπειτα, τα ποσά διπλασιάζονται:
-140 € στην κατηγορία Α
-84 € στην κατηγορία Β
-56 € στην κατηγορία Γ
Παράδειγμα: Οικογένεια με τρία παιδιά που ανήκει στην κατηγορία Α δικαιούται 70+70+140=280 € μηνιαίως, δηλαδή 560 € ανά δίμηνο δόσης.
Τι πρέπει να προσέξουν οι δικαιούχοιΟι δικαιούχοι μπορούν να παρακολουθούν την πορεία της αίτησής τους και το ύψος της καταβολής μέσω της πλατφόρμας της ΗΔΙΚΑ (idika.gr) ή του gov.gr.
Σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής ή εκκρεμούς ελέγχου αίτησης, τα ποσά που αφορούν προηγούμενα δίμηνα καταβάλλονται αναδρομικά στην αμέσως επόμενη προγραμματισμένη πληρωμή.
Καλό είναι οι δικαιούχοι να ελέγχουν τυχόν μεταβολές στα εισοδηματικά ή οικογενειακά τους στοιχεία, καθώς αυτές μπορεί να επηρεάσουν την κατάταξή τους σε εισοδηματική κατηγορία και, κατ' επέκταση, το ποσό της επόμενης δόσης.
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