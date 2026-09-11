Παλιά, η ψυχαγωγία ήταν κάτι απλό. Ένα βιβλίο, μία ταινία, μια κούνια στην αυλή, φίλοι στη γειτονιά. Αυτές οι στιγμές μας έκαναν να νιώθουμε μαζί, να φτιάχνουμε εικόνες και μνήμες όλοι μαζί. Στο μέλλον θα δίνει την απάντηση στο ερώτημα «ποιος είμαι».
Θεσσαλονίκη: Σε 24ωρη λειτουργία το Μετρό για τη ΔΕΘ, ποιες ημέρες ισχύει το μέτρο
Θεσσαλονίκη: Σε 24ωρη λειτουργία το Μετρό για τη ΔΕΘ, ποιες ημέρες ισχύει το μέτρο
Το Μετρό Θεσσαλονίκης θα λειτουργήσει χωρίς διακοπή για δύο ημέρες, προκειμένου να διευκολυνθούν οι μετακινήσεις του επιβατικού κοινού και των επισκεπτών της 90ής Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης
Σε 24ωρη λειτουργία τίθεται το Μετρό Θεσσαλονίκης σήμερα, Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, στο πλαίσιο των μέτρων διευκόλυνσης των μετακινήσεων κατά τη διάρκεια της 90ής Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.
Όπως ανακοίνωσε η διαχειρίστρια εταιρεία, οι συρμοί θα λειτουργούν καθ’ όλη τη διάρκεια του 24ώρου, ώστε να εξυπηρετηθούν τόσο οι κάτοικοι της πόλης όσο και οι χιλιάδες επισκέπτες που αναμένεται να βρεθούν στη Θεσσαλονίκη για τη διοργάνωση.
Όπως ανακοίνωσε η διαχειρίστρια εταιρεία, οι συρμοί θα λειτουργούν καθ’ όλη τη διάρκεια του 24ώρου, ώστε να εξυπηρετηθούν τόσο οι κάτοικοι της πόλης όσο και οι χιλιάδες επισκέπτες που αναμένεται να βρεθούν στη Θεσσαλονίκη για τη διοργάνωση.
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