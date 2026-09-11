Θεσσαλονίκη: Σε 24ωρη λειτουργία το Μετρό για τη ΔΕΘ, ποιες ημέρες ισχύει το μέτρο
ΕΛΛΑΔΑ
Μετρό Θεσσαλονίκης 90ή ΔΕΘ

Θεσσαλονίκη: Σε 24ωρη λειτουργία το Μετρό για τη ΔΕΘ, ποιες ημέρες ισχύει το μέτρο

Το Μετρό Θεσσαλονίκης θα λειτουργήσει χωρίς διακοπή για δύο ημέρες, προκειμένου να διευκολυνθούν οι μετακινήσεις του επιβατικού κοινού και των επισκεπτών της 90ής Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης

Θεσσαλονίκη: Σε 24ωρη λειτουργία το Μετρό για τη ΔΕΘ, ποιες ημέρες ισχύει το μέτρο
Σε 24ωρη λειτουργία τίθεται το Μετρό Θεσσαλονίκης σήμερα, Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, στο πλαίσιο των μέτρων διευκόλυνσης των μετακινήσεων κατά τη διάρκεια της 90ής Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.

Όπως ανακοίνωσε η διαχειρίστρια εταιρεία, οι συρμοί θα λειτουργούν καθ’ όλη τη διάρκεια του 24ώρου, ώστε να εξυπηρετηθούν τόσο οι κάτοικοι της πόλης όσο και οι χιλιάδες επισκέπτες που αναμένεται να βρεθούν στη Θεσσαλονίκη για τη διοργάνωση.

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