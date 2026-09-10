Τετραήμερο καθοδικό σερί για τη Wall Street - Στο κόκκινο όλοι οι δείκτες

Η άνοδος του πληθωρισμού χονδρικής και οι υψηλότερες τιμές πετρελαίου άσκησαν πιέσεις στις μετοχές, ενισχύοντας τις προσδοκίες για αυστηρότερη νομισματική στάση από τη Fed - Εκτίναξη στις αποδόσεις των ομολόγων σε πολυετή υψηλά





Στο ταμπλό, ο S&P 500 διολίσθησε σε ποσοστό 0,58% και τις 7.591 μονάδες και ο Nasdaq κατέγραψε πτώση 0,65% στις 26.081 μονάδες.







Η αγορά ομολόγων είχε ήδη δεχθεί πιέσεις στην προηγούμενη συνεδρίαση, μετά την ανακοίνωση του υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ για το πρόγραμμα επαναγοράς κρατικού χρέους, το οποίο απογοήτευσε μέρος των επενδυτών.



Το υπουργείο ανακοίνωσε ότι θα επαναγοράσει έως 6 δισ. δολάρια ομολόγων διάρκειας 10 έως 20 ετών, τριπλασιάζοντας τον προηγούμενο στόχο. Η αγορά, ωστόσο, ανέμενε πρόγραμμα μεγαλύτερου μεγέθους, έως και 10 δισ. δολάρια.







Η προθεσμιακή τιμή του Brent ξεπέρασε τα 107 δολάρια το βαρέλι, καθώς η κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή ενίσχυσε τις ανησυχίες για διαταραχές στην παγκόσμια προσφορά πετρελαίου. Αντιστοίχως το αμερικανικό WΤΙ εκτινάχθηκε πάνω από τα 102 δολάρια το βαρέλι, με αποτέλεσμα το ντίζελ στις ΗΠΑ να ξεπεράσει τα 5 δολάρια ανά γαλόνι για πρώτη φορά από το 2022.



Οι τιμές του αργού έχουν αυξηθεί σχεδόν 40% από την κατάρρευση της εκεχειρίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στις αρχές Ιουλίου!



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Τα στοιχεία για τον δείκτη τιμών παραγωγού (PPI) στις ΗΠΑ έδειξαν αναζωπύρωση των πιέσεων από το ενεργειακό κόστος τον Αύγουστο, με τον δείκτη να καταγράφει τη μεγαλύτερη μηνιαία άνοδο των τελευταίων τριών μηνών. Αν και τα αυριανά στοιχεία από τον δείκτη τιμών καταναλωτή επιβεβαιώσουν την ενίσχυση του πληθωριστικού ρίσκου, θα είναι δύσκολο για τη Fed να κρατήσει και πάλι αμετάβλητα τα επιτόκια την ερχόμενη εβδομάδα.



Σημειωτέον, άλλωστε, ότι αρκετά στελέχη της κεντρικής τράπεζας σε δηλώσεις τους, το τελευταίο διάστημα, είχαν αφήσει να εννοηθεί ότι η απόφαση στη συνεδρίαση της 16ης Σεπτεμβρίου θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από τα τελευταία στοιχεία πληθωρισμού.



Στις αγορές χρήματος, οι traders αύξησαν κι άλλο τις πιθανότητες για αύξηση επιτοκίων από τη Fed την ερχόμενη εβδομάδα στο 72%, ενώ προεξοφλούν πλέον πλήρως μια κίνηση έως τον Οκτώβριο.



Σε καθοδική τροχιά παρέμεινε η Wall Street και στη συνεδρίαση της Πέμπτης, καθώς το συνεχιζόμενο ράλι του πετρελαίου και τα νέα στοιχεία που έδειξαν επιτάχυνση του πληθωρισμού χονδρικής τον Αύγουστο, ενίσχυσαν τις εκτιμήσεις ότι η Federal Reserve μπορεί να προχωρήσει σε αύξηση επιτοκίων ήδη από την επόμενη εβδομάδα.Στο ταμπλό, ο Dow Jones υποχώρησε κατά 0,60% στις 52.064 μονάδες, οδιολίσθησε σε ποσοστό 0,58% και τις 7.591 μονάδες και ο Nasdaq κατέγραψε πτώση 0,65% στις 26.081 μονάδες.Στην αγορά ομολόγων, οι αποδόσεις επανήλθαν σε πολυετή υψηλά με το 10ετές να ανεβαίνει στο 4,954% και το 30ετές να φτάνει στο υψηλότερο επίπεδο από το 2007, στο 5,365%. Ράλι και στο 2ετές που κέρδισε πάνω από 14 μονάδες βάσης φτάνοντας το 4,569%, ήτοι σε υψηλό δύο ετών.Η αγορά ομολόγων είχε ήδη δεχθεί πιέσεις στην προηγούμενη συνεδρίαση, μετά την ανακοίνωση του υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ για το πρόγραμμα επαναγοράς κρατικού χρέους, το οποίο απογοήτευσε μέρος των επενδυτών.Το υπουργείο ανακοίνωσε ότι θα επαναγοράσει έως 6 δισ. δολάρια ομολόγων διάρκειας 10 έως 20 ετών, τριπλασιάζοντας τον προηγούμενο στόχο. Η αγορά, ωστόσο, ανέμενε πρόγραμμα μεγαλύτερου μεγέθους, έως και 10 δισ. δολάρια.Σε κάθε περίπτωση, το ράλι του πετρελαίου και η πίεση στον πληθωρισμό επηρέασαν καθοριστικά και σήμερα το επενδυτικό κλίμα.Η προθεσμιακή τιμή του Brent ξεπέρασε τα 107 δολάρια το βαρέλι, καθώς η κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή ενίσχυσε τις ανησυχίες για διαταραχές στην παγκόσμια προσφορά πετρελαίου. Αντιστοίχως το αμερικανικό WΤΙ εκτινάχθηκε πάνω από τα 102 δολάρια το βαρέλι, με αποτέλεσμα το ντίζελ στις ΗΠΑ να ξεπεράσει τα 5 δολάρια ανά γαλόνι για πρώτη φορά από το 2022.Οι τιμές του αργού έχουν αυξηθεί σχεδόν 40% από την κατάρρευση της εκεχειρίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στις αρχές Ιουλίου!Την ίδια ώρα τα τελευταία στοιχεία για τον πληθωρισμό τον Αύγουστο, πριν δηλαδή και το τωρινό ράλι των πετρελαϊκών τιμών, επιβεβαίωσαν ότι το ρίσκο στις τιμές ενισχύεται φέρνοντας πιο κοντά τη Federal Reserve σε στροφή της νομισματικής της πολιτικής. Σύμφωνα με το Γραφείο Στατιστικών Εργασίας, ο συνολικός PPI αυξήθηκε τον Αύγουστο κατά 0,4% σε μηνιαία βάση και 5,4% σε ετήσια βάση, έναντι εκτιμήσεων των οικονομολόγων για άνοδο 0,4% και 5,3% αντίστοιχα.Τα στοιχεία για τον δείκτη τιμών παραγωγού (PPI) στις ΗΠΑ έδειξαν αναζωπύρωση των πιέσεων από το ενεργειακό κόστος τον Αύγουστο, με τον δείκτη να καταγράφει τη μεγαλύτερη μηνιαία άνοδο των τελευταίων τριών μηνών. Αν και τα αυριανά στοιχεία από τον δείκτη τιμών καταναλωτή επιβεβαιώσουν την ενίσχυση του πληθωριστικού ρίσκου, θα είναι δύσκολο για τη Fed να κρατήσει και πάλι αμετάβλητα τα επιτόκια την ερχόμενη εβδομάδα.Σημειωτέον, άλλωστε, ότι αρκετά στελέχη της κεντρικής τράπεζας σε δηλώσεις τους, το τελευταίο διάστημα, είχαν αφήσει να εννοηθεί ότι η απόφαση στη συνεδρίαση της 16ης Σεπτεμβρίου θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από τα τελευταία στοιχεία πληθωρισμού.Στις αγορές χρήματος, οι traders αύξησαν κι άλλο τις πιθανότητες για αύξηση επιτοκίων από τη Fed την ερχόμενη εβδομάδα στο 72%, ενώ προεξοφλούν πλέον πλήρως μια κίνηση έως τον Οκτώβριο.

«Ο πληθωρισμός εξακολουθεί να αποτελεί πρόβλημα», σχολίασε ο Clark Bellin της Bellwether Wealth. «Παρότι οι κινήσεις των επιτοκίων δεν μπορούν να μειώσουν τις υψηλές τιμές του πετρελαίου, η δουλειά της Fed είναι να αντιδρά στις πληθωριστικές πιέσεις».



Στο ίδιο μήκος κύματος και ο Jeffrey Roach της LPL Financial, ο οποίος υποστήριξε ότι, όσο ο πόλεμος με το Ιράν συνεχίζεται, οι πληθωριστικές πιέσεις παγιώνονται όλο και περισσότερο, φέρνοντας πιο κοντά την αύξηση των επιτοκίων.



Σημειωτέον δε, πως νωρίτερα και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα προχώρησε στη δεύτερη αύξηση επιτοκίων από την έναρξη του πολέμου με το Ιράν, καθώς η άνοδος του πετρελαίου ενίσχυσε τις εκτιμήσεις των αγορών για περαιτέρω αυξήσεις στο μέλλον.



Σε επίπεδο μετοχών, οι πιέσεις επανήλθαν στον τεχνολογικό κλάδο και κυρίως τις εταιρείες ημιαγωγών, όπως η Nvidia, η Intel και η Micron Technology, υπό το φόβο ότι η άνοδος των επιτοκίων και το ακριβό πετρέλαιο μπορεί να επιβραδύνει την οικονομία.



Ισχυρές απώλειες περίπου 16% σημείωσε η American Eagle Outfitters, καθώς οι επενδυτές εξέφρασαν ανησυχίες για τη δυναμική των πωλήσεων και την καταναλωτική ζήτηση, παρά το γεγονός ότι η εταιρεία διατήρησε τις προβλέψεις της για το έτος, ενώ πτωτικά κινήθηκε η Macy’s, παρά το γεγονός ότι η εταιρεία αναβάθμισε τις ετήσιες προβλέψεις της.



Στον αντίποδα, κόντρα στο καθοδικό ρεύμα κατάφερε να κινηθεί η Apple με άλμα άνω του 3%, καθώς οι επενδυτές αντέδρασαν θετικά στην γκάμα νέων προϊόντων που παρουσίασε η εταιρεία χθες και κυρίως τις προσδοκίες πωλήσεων για το νέο αναδιπλούμενο iPhone, το iPhone Duo, καθώς η τιμή του – που ορίστηκε στα 1.999 δολάρια – ήταν κοντά στο χαμηλό άκρο της εκτιμώμενης διακύμανσης που είχε «ταβάνι» στα 2.500 δολάρια.



Κέρδη αποκόμισε και η SpaceX μετά την εκτόξευση αποστολής για τη διαστημική δύναμη των ΗΠΑ, εξέλιξη που ενίσχυσε τις προσδοκίες για νέες εμπορικές και αμυντικές δραστηριότητες στον τομέα των δορυφορικών υπηρεσιών.



Συνολικά ανοδικά κινήθηκε ο κλάδος των ενεργειακών μετοχών, καθώς η εκτίναξη των τιμών του μαύρου χρυσού βελτίωσε τις προσδοκίες για υψηλότερα έσοδα και κέρδη για τις Big Oil.

10.09.2026, 23:31