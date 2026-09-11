Live η κίνηση τώρα στους δρόμους: Μποτιλιάρισμα σε Κηφισό και Λεωφόρο Αθηνών, 20λεπτες καθυστερήσεις στην Αττική Οδό
ΕΛΛΑΔΑ
Κίνηση στους δρόμους

Live η κίνηση τώρα στους δρόμους: Μποτιλιάρισμα σε Κηφισό και Λεωφόρο Αθηνών, 20λεπτες καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Σε ποιους δρόμους υπάρχει κίνηση στην Αθήνα, το πρωί της Παρασκευής, 11 Σεπτεμβρίου

Live η κίνηση τώρα στους δρόμους: Μποτιλιάρισμα σε Κηφισό και Λεωφόρο Αθηνών, 20λεπτες καθυστερήσεις στην Αττική Οδό
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Αυξημένη είναι η κίνηση το πρωί της Παρασκευής 11/9, με τη συμφόρηση να παρατηρείται σε μείζονες οδικές αρτηρίες του Λεκανοπεδίου. Ειδικότερα, κίνηση παρατηρείται στον Κηφισό, ιδίως στο ρεύμα ανόδου, από το Περιστέρι, μέχρι και το ύψος των Αγίων Αναργύρων, αλλά και σε σημεία της Αχαρνών, στο ρεύμα ανόδου. Κίνηση καταγράφεται και στο παραλιακό μέτωπο, στη Λεωφόρο Ποσειδώνος, αλλά και στην Καλλιρρόης, ενώ συμφόρηση παρατηρείται και στο κέντρο, με τους οδηγούς να κινούνται με χαμηλές ταχύτητες στη βασιλέως Κωνσταντίνου.

Δείτε live την κίνηση 


Στο «κόκκινο» είναι και η λεωφόρος Κηφισίας, στο ρεύμα ανόδου, μετά την Κατεχάκη και μέχρι το ύψος του Χαλανδρίου.

Αυξημένη είναι η κυκλοφορία και στο κέντρο της Αθήνας, κυρίως στις Λεωφόρους Αλεξάνδρας, Βασιλέως Κωνσταντίνου και Βασιλίσσης Σοφίας.

Προβλήματα καταγράφονται και στην Αττική Οδό.

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