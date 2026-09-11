Παλιά, η ψυχαγωγία ήταν κάτι απλό. Ένα βιβλίο, μία ταινία, μια κούνια στην αυλή, φίλοι στη γειτονιά. Αυτές οι στιγμές μας έκαναν να νιώθουμε μαζί, να φτιάχνουμε εικόνες και μνήμες όλοι μαζί. Στο μέλλον θα δίνει την απάντηση στο ερώτημα «ποιος είμαι».
Live η κίνηση τώρα στους δρόμους: Μποτιλιάρισμα σε Κηφισό και Λεωφόρο Αθηνών, 20λεπτες καθυστερήσεις στην Αττική Οδό
Live η κίνηση τώρα στους δρόμους: Μποτιλιάρισμα σε Κηφισό και Λεωφόρο Αθηνών, 20λεπτες καθυστερήσεις στην Αττική Οδό
Σε ποιους δρόμους υπάρχει κίνηση στην Αθήνα, το πρωί της Παρασκευής, 11 Σεπτεμβρίου
Αυξημένη είναι η κίνηση το πρωί της Παρασκευής 11/9, με τη συμφόρηση να παρατηρείται σε μείζονες οδικές αρτηρίες του Λεκανοπεδίου. Ειδικότερα, κίνηση παρατηρείται στον Κηφισό, ιδίως στο ρεύμα ανόδου, από το Περιστέρι, μέχρι και το ύψος των Αγίων Αναργύρων, αλλά και σε σημεία της Αχαρνών, στο ρεύμα ανόδου. Κίνηση καταγράφεται και στο παραλιακό μέτωπο, στη Λεωφόρο Ποσειδώνος, αλλά και στην Καλλιρρόης, ενώ συμφόρηση παρατηρείται και στο κέντρο, με τους οδηγούς να κινούνται με χαμηλές ταχύτητες στη βασιλέως Κωνσταντίνου.
Στο «κόκκινο» είναι και η λεωφόρος Κηφισίας, στο ρεύμα ανόδου, μετά την Κατεχάκη και μέχρι το ύψος του Χαλανδρίου.
Αυξημένη είναι η κυκλοφορία και στο κέντρο της Αθήνας, κυρίως στις Λεωφόρους Αλεξάνδρας, Βασιλέως Κωνσταντίνου και Βασιλίσσης Σοφίας.
Προβλήματα καταγράφονται και στην Αττική Οδό.
Δείτε live την κίνηση
Στο «κόκκινο» είναι και η λεωφόρος Κηφισίας, στο ρεύμα ανόδου, μετά την Κατεχάκη και μέχρι το ύψος του Χαλανδρίου.
Αυξημένη είναι η κυκλοφορία και στο κέντρο της Αθήνας, κυρίως στις Λεωφόρους Αλεξάνδρας, Βασιλέως Κωνσταντίνου και Βασιλίσσης Σοφίας.
Προβλήματα καταγράφονται και στην Αττική Οδό.
Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο:— Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) September 11, 2026
15'-20' από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας,
10'-15' στην έξοδο για Λαμία. https://t.co/fTXy1loqsh
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