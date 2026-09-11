Χαμός στη Φενέρμπαχτσε μετά το 1-1 με τη Ρόμα στο Champions League: Φίλαθλος πέταξε μπουκάλι στον προπονητή, παραιτήθηκε μετά το τέλος του αγώνα

Παρά τις δηλώσεις του Ισμαΐλ Καρτάλ, ο πρόεδρος της Φενέρμπαχτσε, Αζίζ Γιλντιρίμ, ξεκαθάρισε ότι παραμένει στον πάγκο της ομάδας

Ισμαΐλ Καρτάλ, ανακοίνωσε την παραίτησή του.



Ο Τούρκος προπονητής εμφανίστηκε στη συνέντευξη Τύπου και ενημέρωσε πως αποχωρεί, τονίζοντας μάλιστα πως δεν σκοπεύει να επιστρέψει ξανά - με τη θητεία αυτή να είναι η τέταρτη για τον 65χρονο κόουτς στα Καναρίνια.











Αζίζ Γιλντιρίμ να ξεκαθαρίζει πως ο 65χρονος τεχνικός παραμένει στον πάγκο.



«Κανείς μας δεν είχε ιδέα, αν γνώριζα θα ήμουν εδώ;», ανέφερε αρχικά ο ισχυρός άντρας της Φενέρ, που ανέφερε στη συνέχεια ότι «οι οπαδοί πανηγύρισαν για μία ημέρα όταν η ομάδα προκρίθηκε στο Champions League, αλλά από τότε μέχρι και σήμερα μιλούν συνεχώς για το πώς προκρίθηκε, λέγοντας ότι η ομάδα είναι αδύναμη, ότι η ομάδα είναι έτσι και είναι αλλιώς. Όλοι παίρνουν αποφάσεις για τον πρόεδρο, τη διοίκηση και τον προπονητή. Αυτό είναι απαράδεκτο».



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Ο Γιλντιρίμ αποκάλυψε, στη συνέχεια, ότι ο Καρτάλ δέχτηκε αντικείμενο στο κεφάλι κατά τη διάρκεια του αγώνα, εξηγώντας ότι «στο τέλος, τον Μάιο, θα είμαστε πρωταθλητές. Απόψε πέταξαν ένα μπουκάλι στο κεφάλι του Καρτάλ. Γι’ αυτό είναι αναστατωμένος, γι’ αυτόν τον λόγο! Είπαμε ότι θα προκριθούμε στο Champions League και το κάναμε, με τον Καρτάλ».







Αναταράξεις προκάλεσε στη Φενέρμπαχτσε ισοπαλία της με 1-1 κόντρα στη Ρόμα στην πρεμιέρα των δύο ομάδων στη League Phase του Champions League , καθώς μετά το τέλος του αγώνα ο προπονητής της τουρκικής ομάδας,, ανακοίνωσε την παραίτησή του.Ο Τούρκος προπονητής εμφανίστηκε στη συνέντευξη Τύπου και ενημέρωσε πως αποχωρεί, τονίζοντας μάλιστα πως δεν σκοπεύει να επιστρέψει ξανά - με τη θητεία αυτή να είναι η τέταρτη για τον 65χρονο κόουτς στα Καναρίνια.«Απόψε ευχαριστώ τους ποδοσφαιριστές μου και παραιτούμαι από τη θέση μου. Πήρα αυτή την απόφαση για να ανοίξω τον δρόμο για τον σύλλογό μου. Παραιτούμαι τώρα που είναι ακόμη νωρίς. Παραιτούμαι με πρόθεση να μην επιστρέψω ποτέ ξανά» είπε ο Καρτάλ.Η δήλωση του Καρτάλ έπιασε απροετοίμαστο και τον πρόεδρο του συλλόγου, με τοννα ξεκαθαρίζει πως ο 65χρονος τεχνικός παραμένει στον πάγκο.«Κανείς μας δεν είχε ιδέα, αν γνώριζα θα ήμουν εδώ;», ανέφερε αρχικά ο ισχυρός άντρας της Φενέρ, που ανέφερε στη συνέχεια ότι «οι οπαδοί πανηγύρισαν για μία ημέρα όταν η ομάδα προκρίθηκε στο Champions League, αλλά από τότε μέχρι και σήμερα μιλούν συνεχώς για το πώς προκρίθηκε, λέγοντας ότι η ομάδα είναι αδύναμη, ότι η ομάδα είναι έτσι και είναι αλλιώς. Όλοι παίρνουν αποφάσεις για τον πρόεδρο, τη διοίκηση και τον προπονητή. Αυτό είναι απαράδεκτο».Ο Γιλντιρίμ αποκάλυψε, στη συνέχεια, ότι ο Καρτάλ δέχτηκε αντικείμενο στο κεφάλι κατά τη διάρκεια του αγώνα, εξηγώντας ότι «στο τέλος, τον Μάιο, θα είμαστε πρωταθλητές. Απόψε πέταξαν ένα μπουκάλι στο κεφάλι του Καρτάλ. Γι’ αυτό είναι αναστατωμένος, γι’ αυτόν τον λόγο! Είπαμε ότι θα προκριθούμε στο Champions League και το κάναμε, με τον Καρτάλ».

Τέλος, ο διοικητικός ηγέτης της Φενέρμπαχτσε ξεκαθάρισε ότι ο έμπειρος προπονητής δεν θα φύγει, λέγοντας ότι «ο Καρτάλ δεν χρειάζεται να πει ότι θα συνεχίσει. Εγώ είμαι ανώτερός του και του είπα ότι θα συνεχίσει! Είμαστε οικογένεια».



Η Sabah, μάλιστα, δημοσίευσε και τη φωτογραφία του οπαδού που πέταξε το μπουκάλι στον προπονητή της Φενέρμπαχτσε.