Το Balvenie παρουσιάζει το ακριβότερο ουίσκι στον κόσμο – Η συλλεκτική φιάλη που κοστίζει μια περιουσία

Ένα από τα σημαντικότερα κεφάλαια στην ιστορία του σκωτσέζικου ουίσκι συναντά τη σύγχρονη τέχνη, με τον Αμερικανό καλλιτέχνη Daniel Arsham να δημιουργεί μια μοναδική παρουσίαση για το παλαιότερο single malt που έχει κυκλοφορήσει ποτέ το αποστακτήριο The Balvenie.Η ιστορική σκωτσέζικη ετικέτα παρουσίασε τη Συλλογή του 1931, με πρωταγωνιστή ένα εξαιρετικά σπάνιο 88 ετών single malt scotch, το οποίο αποτελεί το παλαιότερο ουίσκι που έχει διαθέσει στην αγορά η εταιρεία, αλλά και ένα από τα παλαιότερα παγκοσμίως.Για μια έκδοση τέτοιας ιστορικής σημασίας, η The Balvenie επέλεξε μια καλλιτεχνική προσέγγιση που συνδέει το παρελθόν με το μέλλον, αναθέτοντας στον Daniel Arsham τη δημιουργία του συλλεκτικού σχεδιασμού.Ο Daniel Arsham, γνωστός για την προσέγγισή του γύρω από τη μνήμη, τον χρόνο και τη μεταμόρφωση των υλικών, δημιούργησε μια σειρά συμβόλων που μοιάζουν με αρχαιολογικά ευρήματα από έναν φανταστικό κόσμο του μέλλοντος.«Ήθελα να δημιουργήσω κάτι που να δίνει την αίσθηση του αρχαίου και του σύγχρονου, ώστε το πέρασμα του χρόνου να γίνει απτό», ανέφερε ο καλλιτέχνης, εξηγώντας τη φιλοσοφία πίσω από τη συνεργασία.Η αισθητική του Arsham ταίριαξε με τη φιλοσοφία ενός ουίσκι που χρειάστηκε σχεδόν εννέα δεκαετίες για να ολοκληρώσει την ωρίμανσή του, μετατρέποντας τη φιάλη σε αντικείμενο συλλεκτικής αξίας και όχι απλώς σε συσκευασία ενός πολυτελούς ποτού.