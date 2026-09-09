Πιερρακάκης: Η πολιτική σταθερότητα συνιστά θεμελιώδη προϋπόθεση για την προσέλκυση κεφαλαίων

Πολιτική, οικονομία και κοινωνία διαμορφώνουν μια τριγωνική σχέση που παραμένει λειτουργική μόνο σε σταθερό περιβάλλον, δήλωσε ο υπουργός Οικονομίας και πρόεδρος του Eurogroup στο Επετειακό Συμπόσιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς





Παράλληλα, σε σχετική ανάρτησή του σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης, ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών υπογραμμίζει ότι «πολιτική, οικονομία και κοινωνία διαμορφώνουν μια τριγωνική σχέση που παραμένει λειτουργική μόνο σε ένα σταθερό περιβάλλον. Χρειαζόμαστε αγορά που παράγει και κράτος που σχεδιάζει στρατηγικά. Με σαφείς κανόνες και με το βλέμμα στραμμένο σταθερά στην ανάπτυξη».



Η πορεία και το έργο της Επιτροπής Στην ομιλία του στο Συμπόσιο ο κ. Πιερρακάκης έκανε λόγο για την ενίσχυση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και τον ρόλο και τη λειτουργία της «στη μετάβαση της Ελλάδας από μια περιφερειακή χρηματιστηριακή αγορά σε ένα μεγάλο πανευρωπαϊκό δίκτυο». Αναφέρθηκε στη συμπλήρωση 35 ετών από την ίδρυση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς το 1991, επισημαίνοντας τη σημασία της συνέχειας και της συνέπειας στη λειτουργία των θεσμών.









«Δεν έρχομαι σε έναν θεσμό ο οποίος -στενά μιλώντας- "ελέγχει την αγορά". Έρχομαι σε έναν θεσμό που η βασική του μέριμνα είναι να προστατεύει την εμπιστοσύνη», σημείωσε. Ο ίδιος υπογράμμισε ότι χωρίς εμπιστοσύνη δεν μπορεί να υπάρξει κεφαλαιαγορά, ενώ συνέδεσε τη σταθερότητα και τη συνέχεια των θεσμών με την ενδυνάμωση της εμπιστοσύνης των επενδυτών.



Οι επιδόσεις της περιόδου 2019-2026 Ο υπουργός παρουσίασε στοιχεία από τον απολογισμό της διοίκησης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για την περίοδο 2019-2026.



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- Αντλήθηκαν 25,3 δισ. ευρώ μέσω 94 ενημερωτικών δελτίων.



- Το ενεργητικό των αμοιβαίων κεφαλαίων υπερτετραπλασιάστηκε, από 6,1 δισ. ευρώ το 2019 σε 25,6 δισ. ευρώ σήμερα.



- Μηδενίστηκαν οι εκκρεμείς υποθέσεις άνω της πενταετίας.



Η προστασία της εμπιστοσύνης στην οικονομία, στις επιχειρήσεις και στους μικρούς αποταμιευτές αποτελεί τον βασικό ρόλο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, σύμφωνα με τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη . Σε χαιρετισμό του στο «Επετειακό Συμπόσιο 2026» της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς , με θέμα «Η Ιστορία μας - Η Στρατηγική μας - Οι Νέοι Ορίζοντές μας», ο υπουργός υπογράμμισε ότι η λειτουργία μιας αξιόπιστης κεφαλαιαγοράς συνδέεται άμεσα με τη διοχέτευση των αποταμιεύσεων σε πραγματικές επενδύσεις, την προσέλκυση ξένων κεφαλαίων και την ενίσχυση της ανάπτυξης.Παράλληλα, σε σχετική ανάρτησή του σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης, ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών υπογραμμίζει ότι «πολιτική, οικονομία και κοινωνία διαμορφώνουν μια τριγωνική σχέση που παραμένει λειτουργική μόνο σε ένα σταθερό περιβάλλον. Χρειαζόμαστε αγορά που παράγει και κράτος που σχεδιάζει στρατηγικά. Με σαφείς κανόνες και με το βλέμμα στραμμένο σταθερά στην ανάπτυξη».Στην ομιλία του στο Συμπόσιο ο κ. Πιερρακάκης έκανε λόγο για την ενίσχυση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και τον ρόλο και τη λειτουργία της «στη μετάβαση της Ελλάδας από μια περιφερειακή χρηματιστηριακή αγορά σε ένα μεγάλο πανευρωπαϊκό δίκτυο». Αναφέρθηκε στη συμπλήρωση 35 ετών από την ίδρυση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς το 1991, επισημαίνοντας τη σημασία της συνέχειας και της συνέπειας στη λειτουργία των θεσμών.Όπως είπε, η Επιτροπή πέρασε μέσα από τις διακυμάνσεις της ελληνικής οικονομίας, από περιόδους υψηλής ανάπτυξης έως την κατάρρευση μετά το 2010 και την επιστροφή στην κανονικότητα και την ανάπτυξη. Παράλληλα, χρειάστηκε να διαχειριστεί μεγάλες χρηματιστηριακές κρίσεις στο εσωτερικό, καθώς και σημαντικές ανατροπές στο διεθνές οικονομικό περιβάλλον. Κατά τον υπουργό, οι εξελίξεις αυτές ανέδειξαν τη σημασία των ανεξάρτητων θεσμών για τη λειτουργία του κράτους και την εμπέδωση μιας σταθερής οικονομικής κουλτούρας.«Δεν έρχομαι σε έναν θεσμό ο οποίος -στενά μιλώντας- "ελέγχει την αγορά". Έρχομαι σε έναν θεσμό που η βασική του μέριμνα είναι να προστατεύει την εμπιστοσύνη», σημείωσε. Ο ίδιος υπογράμμισε ότι χωρίς εμπιστοσύνη δεν μπορεί να υπάρξει κεφαλαιαγορά, ενώ συνέδεσε τη σταθερότητα και τη συνέχεια των θεσμών με την ενδυνάμωση της εμπιστοσύνης των επενδυτών.Ο υπουργός παρουσίασε στοιχεία από τον απολογισμό της διοίκησης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για την περίοδο 2019-2026.Σύμφωνα με όσα ανέφερε:- Αντλήθηκαν 25,3 δισ. ευρώ μέσω 94 ενημερωτικών δελτίων.- Το ενεργητικό των αμοιβαίων κεφαλαίων υπερτετραπλασιάστηκε, από 6,1 δισ. ευρώ το 2019 σε 25,6 δισ. ευρώ σήμερα.- Μηδενίστηκαν οι εκκρεμείς υποθέσεις άνω της πενταετίας.

- Αναδιοργανώθηκε εσωτερικά η Επιτροπή.



- Προχώρησε ο ψηφιακός μετασχηματισμός.



- Ενισχύθηκε η προληπτική εποπτεία.



- Δόθηκαν οι πρώτες άδειες σε παρόχους κρυπτοστοιχείων στο πλαίσιο του MiCA.



- Η Επιτροπή εμφάνισε πλεόνασμα χρήσης 11,4 εκατ. ευρώ το 2025, ισοσκελίζοντας τον προϋπολογισμό της χωρίς επιβάρυνση του Δημοσίου.



Ο κ. Πιερρακάκης υποστήριξε ότι οι επιδόσεις αυτές δεν είναι αυτονόητες και προϋποθέτουν ικανούς ανθρώπους, σωστές αποφάσεις, καθώς και κατάλληλο πλαίσιο λειτουργίας και εποπτείας. «Η εποπτεία είναι πράξη», τόνισε, εξηγώντας ότι η προστασία του επενδυτή δεν εξασφαλίζεται μόνο με εγκυκλίους, αλλά και με επιτόπιους ελέγχους σε καταστήματα και πλατφόρμες, ώστε να διαπιστώνεται εάν αυτό που προσφέρεται είναι πράγματι αυτό που δηλώνεται.



Η ένταξη του ATHEX στην Euronext Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην ένταξη του Χρηματιστηρίου Αθηνών στο δίκτυο της Euronext, την οποία χαρακτήρισε αναβάθμιση για την Ελλάδα και την ελληνική αγορά. Όπως ανέφερε, η εξέλιξη αυτή μπορεί να λειτουργήσει ως καταλύτης για τις ελληνικές επιχειρήσεις, παρέχοντάς τους πρόσβαση σε μεγαλύτερη ρευστότητα, περισσότερους επενδυτές και, πρακτικά, σε μια αγορά χωρίς σύνορα. Το σημαντικότερο όφελος, σύμφωνα με τον υπουργό, είναι η μεγαλύτερη ορατότητα των ελληνικών εισηγμένων. Το ATHEX εντάσσεται σε ένα δίκτυο περισσότερων από 1.800 εισηγμένων εταιρειών, με συνολική κεφαλαιοποίηση περίπου 7 τρισ. ευρώ και ευρεία διεθνή επενδυτική βάση. Με αυτόν τον τρόπο, υποστήριξε, η Ελλάδα δεν αντιμετωπίζεται αποκλειστικά ως μικρή περιφερειακή χρηματιστηριακή αγορά, αλλά αποκτά θέση σε ένα ευρύτερο πανευρωπαϊκό δίκτυο. Ο κ. Πιερρακάκης συνέδεσε, πάντως, την πρόσβαση στην κεφαλαιαγορά με αυξημένες απαιτήσεις διαφάνειας και λογοδοσίας. Όπως είπε, η εισαγωγή στο Χρηματιστήριο δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως «παιχνίδι δημοσίων σχέσεων», αλλά ως δέσμευση για αξιόπιστους ισολογισμούς, έγκυρη πληροφόρηση και έλεγχο από τις διοικήσεις των επιχειρήσεων.



Ο στόχος των επενδύσεων Αναφερόμενος στις επόμενες προκλήσεις, ο υπουργός υπογράμμισε την ανάγκη η χώρα να ενεργεί εθνικά, αλλά να σκέφτεται πανευρωπαϊκά και με ορίζοντα πέρα από τον εκλογικό κύκλο. Σύμφωνα με την τοποθέτησή του, στόχος είναι οι επενδύσεις στην Ελλάδα να προσεγγίσουν το 20% του ΑΕΠ το 2030, από 11% το 2019. Σε ονομαστικούς όρους, θα πρέπει να έχουν ξεπεράσει τα 60 δισ. ευρώ έως τότε, από 46 δισ. ευρώ σήμερα. Ο κ. Πιερρακάκης χαρακτήρισε την κεφαλαιαγορά «υπαρξιακό» μέσο για την επίτευξη του στόχου αυτού. Παράλληλα, τόνισε την ανάγκη ενίσχυσης της επενδυτικής κουλτούρας στα νοικοκυριά. Στο πλαίσιο αυτό αναφέρθηκε στη μεταρρύθμιση του Ειδικού Επενδυτικού Λογαριασμού, τον οποίο περιέγραψε ως «κουμπαρά» για τα νεογέννητα παιδιά. Όπως είπε, η συγκεκριμένη πρωτοβουλία μπορεί να συμβάλει στην εξοικείωση των οικογενειών όχι μόνο με την αποταμίευση, αλλά και με την επένδυση.



Η ευρωπαϊκή διάσταση Ο υπουργός έθεσε και την ευρωπαϊκή διάσταση της συζήτησης, επισημαίνοντας ότι η ευρωπαϊκή αποταμίευση παραμένει εγκλωβισμένη σε εθνικά πλαίσια. Αυτό, όπως είπε, οδηγεί σε κατακερματισμό της ρευστότητας, σε πιο ρηχές αγορές και σε ανεπαρκή χρηματοδότηση της καινοτομίας. Για τον λόγο αυτό, τάχθηκε υπέρ της Ένωσης Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων, η οποία, σύμφωνα με την τοποθέτησή του, θα μπορούσε να διοχετεύσει την ευρωπαϊκή αποταμίευση σε επενδύσεις εντός της ευρωπαϊκής οικονομίας. Στόχος θα ήταν να χρηματοδοτηθούν ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, η καινοτομία, καθώς και η πράσινη και ψηφιακή μετάβαση.



Ο κ. Πιερρακάκης ανέφερε ότι τα αναξιοποίητα κεφάλαια στην Ευρώπη ξεπερνούν τα 10 τρισ. ευρώ. Παράλληλα, υπογράμμισε την ανάγκη ολοκλήρωσης της Τραπεζικής Ένωσης και συνέδεσε την ενοποίηση των κεφαλαιαγορών με τη διεθνή θέση του ευρώ. Κατά τον υπουργό, δεν μπορεί να υπάρξει πραγματικά ενοποιημένη ευρωπαϊκή κεφαλαιαγορά με 27 διαφορετικές εποπτικές προσεγγίσεις. Οι εθνικές αρχές, ωστόσο, εξακολουθούν να έχουν κρίσιμο ρόλο, καθώς παραμένουν το «μάτι» της αγοράς στο πεδίο.



Η πολιτική σταθερότητα Κεντρικό σημείο της ομιλίας αποτέλεσε η σύνδεση της προσέλκυσης κεφαλαίων με την πολιτική σταθερότητα. «Η πολιτική σταθερότητα συνιστά θεμελιώδη προϋπόθεση για την προσέλκυση κεφαλαίων. Χωρίς αυτή την προοπτική, η εμπιστοσύνη του επενδυτή υπονομεύεται», ανέφερε ο κ. Πιερρακάκης. Όπως εξήγησε, οι οικονομίες δεν λειτουργούν ανεξάρτητα από την κοινωνία και το πολιτικό περιβάλλον. Η ανασφάλεια και η αβεβαιότητα για την κυβερνησιμότητα επηρεάζουν αρνητικά και τις οικονομικές συμπεριφορές.



Ο υπουργός έκλεισε την ομιλία του υπογραμμίζοντας ότι η πολιτική οφείλει να θέτει τις προτεραιότητες, ενώ η εποπτεία πρέπει να διασφαλίζει την εφαρμογή των κανόνων στην πράξη. Όπως είπε, η αγορά χρειάζεται ταυτόχρονα αποτελεσματικούς κανόνες και στρατηγικό σχεδιασμό από το κράτος, με κοινό στόχο την προστασία του δημοσίου συμφέροντος και την ενίσχυση της οικονομίας.

09.09.2026, 19:20