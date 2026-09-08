Επίδομα 400 ευρώ: Ποιοι συνταξιούχοι μένουν εκτός

Η ετήσια ενίσχυση των 400 ευρώ θα καταβληθεί στο τέλος Νοεμβρίου, ωστόσο δεν αφορά όλους τους συνταξιούχους, καθώς ηλικία, εισόδημα, περιουσία και πρόσθετες απολαβές καθορίζουν ποιοι τελικά θα τη λάβουν