Επίδομα 400 ευρώ: Ποιοι συνταξιούχοι μένουν εκτός
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα 400 ευρώ: Ποιοι συνταξιούχοι μένουν εκτός

Η ετήσια ενίσχυση των 400 ευρώ θα καταβληθεί στο τέλος Νοεμβρίου, ωστόσο δεν αφορά όλους τους συνταξιούχους, καθώς ηλικία, εισόδημα, περιουσία και πρόσθετες απολαβές καθορίζουν ποιοι τελικά θα τη λάβουν

Επίδομα 400 ευρώ: Ποιοι συνταξιούχοι μένουν εκτός
Το ετήσιο επίδομα των 400 ευρώ για τους συνταξιούχους, που περιλαμβάνεται στο πακέτο μέτρων που ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη ΔΕΘ, διευρύνει τη στήριξη προς τους δικαιούχους, χωρίς ωστόσο να καλύπτει το σύνολο των συνταξιούχων. Η ενίσχυση θα καταβληθεί στο τέλος Νοεμβρίου, όμως ηλικιακά, εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια αφήνουν εκτός σημαντικό αριθμό ασφαλισμένων.

Υπενθυμίζεται ότι τα 400 ευρώ δεν ενσωματώνονται στη σύνταξη, αλλά αποτελούν ξεχωριστή ετήσια οικονομική ενίσχυση. Επομένως, δεν πρόκειται για μόνιμη προσαύξηση του μηνιαίου ποσού που λαμβάνει ο συνταξιούχος.

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