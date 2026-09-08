Τα αμερικανικά πανεπιστήμια που δέχονται φοιτητές πριν καν εκείνοι υποβάλουν αίτηση
Τα αμερικανικά πανεπιστήμια που δέχονται φοιτητές πριν καν εκείνοι υποβάλουν αίτηση
Καθώς ο αριθμός των διαθέσιμων υποψηφίων μειώνεται εξαιτίας της δημογραφικής κρίσης περισσότερα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης πρέπει προσελκύσουν τους μαθητές με απευθείας εισαγωγές
Εντοπίζεις τα πανεπιστημιακά ιδρύματα που ταιριάζουν στο προφίλ σου, δίνεις εξετάσεις όπως SAT ή ACΤ, συγκεντρώνεις τους βαθμούς των τελευταίων τάξεων του Λυκείου, συντάσσεις τις απαραίτητες εκθέσεις που θα αναδείξουν την προσωπικότητα και τις εμπειρίες σου, εξασφαλίζεις μερικές συστατικές επιστολές και υποβάλλεις σχετική αίτηση. Η διαδικασία εισαγωγής σε αμερικανικά πανεπιστήμια είναι σύνθετη και απαιτεί προετοιμασία τουλάχιστον ενός έτους. Ωστόσο, το τελευταίο διάστημα αρχίζει να παρατηρείται ένα διαφορετικό μοντέλο εισαγωγής στην ανώτατη εκπαίδευση στις ΗΠΑ. Ολοένα περισσότερα πανεπιστημιακά ιδρύματα προσφέρουν θέσεις σε μαθητές που δεν έχουν καν υποβάλει σχετική αίτηση εισαγωγής.
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