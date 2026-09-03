IDEAL Holdings: Άνοδος πωλήσεων 27% στα €274,6 εκατ. το πρώτο εξάμηνο, εξαγορά του 25% της Kymora
IDEAL Holdings: Άνοδος πωλήσεων 27% στα €274,6 εκατ. το πρώτο εξάμηνο, εξαγορά του 25% της Kymora
Οι εταιρείες του επενδυτικού χαρτοφυλακίου της IDEAL Holdings κατέγραψαν σημαντικά βελτιωμένες λειτουργικές και οικονομικές επιδόσεις κατά το Α’ Εξάμηνο
Το 2026 συνεχίζεται με θετική δυναμική για την IDEAL Holdings, καθώς οι εταιρείες του επενδυτικού χαρτοφυλακίου της καταγράφουν σημαντικά βελτιωμένες λειτουργικές και οικονομικές επιδόσεις κατά το Α’ Εξάμηνο.
Κυριότερη εξέλιξη της περιόδου αποτελεί η επιτυχημένη εισαγωγή της Αττικά Πολυκαταστήματα στην Euronext Athens, μια εξέλιξη που αντανακλά τη δέσμευση της IDEAL Holdings στην ανάπτυξη εταιρειών με ισχυρά θεμελιώδη μεγέθη και μακροπρόθεσμο όραμα και παράλληλα αναδεικνύει την ικανότητά της να μετουσιώνει την επενδυτική στρατηγική της σε ισχυρή οικονομική απόδοση και διαρκή δημιουργία αξίας.
Κύρια οικονομικά μεγέθη Α’ Εξαμήνου 2026
Τα οικονομικά μεγέθη σε όλες τις εταιρείες χαρτοφυλακίου της IDEAL Holdings σημείωσαν άνοδο.
Οι Πωλήσεις ανήλθαν σε €274,6 εκατ., αυξημένες κατά 27% σε σύγκριση με το Α΄ Εξάμηνο 2025 προερχόμενες από την οργανική ανάπτυξη των επενδύσεων μας, αλλά και λόγω της πλήρης ενοποίησης της Μπάρμπα Στάθης το 2026 σε σχέση με το 2025.
Τα Συγκρίσιμα EBITDA ανήλθαν σε €28,8 εκατ., αυξημένα κατά 10% σε σύγκριση με το Α΄Εξάμηνο 2025.
Tα EBITDA βάσει ΔΠΧΑ ανήλθαν σε €35,1 εκατ., αυξημένα κατά 28% συγκριτικά με το Α΄Εξάμηνο 2025.
Τα Συγκρίσιμα Κέρδη Προ Φόρων ανήλθαν σε €19,0 εκατ., αυξημένα κατά 18% σε σχέση με το Α΄Εξάμηνο 2025.
Τα Συγκρίσιμα Καθαρά Κέρδη ανήλθαν σε €13,4 εκατ. αυξημένα κατά 18% σε σχέση με την ίδια περίοδο πέρυσι.
Επιστροφή κεφαλαίου €0,85/μετοχή συνολικά εντός του A΄Εξαμήνου.
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Κυριότερη εξέλιξη της περιόδου αποτελεί η επιτυχημένη εισαγωγή της Αττικά Πολυκαταστήματα στην Euronext Athens, μια εξέλιξη που αντανακλά τη δέσμευση της IDEAL Holdings στην ανάπτυξη εταιρειών με ισχυρά θεμελιώδη μεγέθη και μακροπρόθεσμο όραμα και παράλληλα αναδεικνύει την ικανότητά της να μετουσιώνει την επενδυτική στρατηγική της σε ισχυρή οικονομική απόδοση και διαρκή δημιουργία αξίας.
Κύρια οικονομικά μεγέθη Α’ Εξαμήνου 2026
Τα οικονομικά μεγέθη σε όλες τις εταιρείες χαρτοφυλακίου της IDEAL Holdings σημείωσαν άνοδο.
Οι Πωλήσεις ανήλθαν σε €274,6 εκατ., αυξημένες κατά 27% σε σύγκριση με το Α΄ Εξάμηνο 2025 προερχόμενες από την οργανική ανάπτυξη των επενδύσεων μας, αλλά και λόγω της πλήρης ενοποίησης της Μπάρμπα Στάθης το 2026 σε σχέση με το 2025.
Τα Συγκρίσιμα EBITDA ανήλθαν σε €28,8 εκατ., αυξημένα κατά 10% σε σύγκριση με το Α΄Εξάμηνο 2025.
Tα EBITDA βάσει ΔΠΧΑ ανήλθαν σε €35,1 εκατ., αυξημένα κατά 28% συγκριτικά με το Α΄Εξάμηνο 2025.
Τα Συγκρίσιμα Κέρδη Προ Φόρων ανήλθαν σε €19,0 εκατ., αυξημένα κατά 18% σε σχέση με το Α΄Εξάμηνο 2025.
Τα Συγκρίσιμα Καθαρά Κέρδη ανήλθαν σε €13,4 εκατ. αυξημένα κατά 18% σε σχέση με την ίδια περίοδο πέρυσι.
Επιστροφή κεφαλαίου €0,85/μετοχή συνολικά εντός του A΄Εξαμήνου.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
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