UBM: Ο ουγγρικός όμιλος εξαγόρασε το 65% της ΕΛΒΙΖ και μπαίνει στην ελληνική αγορά ζωοτροφών
UBM: Ο ουγγρικός όμιλος εξαγόρασε το 65% της ΕΛΒΙΖ και μπαίνει στην ελληνική αγορά ζωοτροφών
Ο ουγγρικός αγροτικός όμιλος αποκτά το 65% μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές εταιρείες παραγωγής ζωοτροφών – Πάνω από 1 εκατ. τόνους ετησίως η συνολική παραγωγική δυναμικότητα του UBM
Η UBM, ένας από τους μεγαλύτερους αγροτικούς ομίλους της Ουγγαρίας, ολοκλήρωσε με επιτυχία την απόκτηση πλειοψηφικού ποσοστού στην ΕΛ.ΒΙ.Ζ Α.Ε., μία από τις σημαντικότερες ελληνικές εταιρείες παραγωγής ζωοτροφών.
Με τη συμφωνία αυτή, η συνολική παραγωγική δυναμικότητα ζωοτροφών του κορυφαίου Ούγγρου παραγωγού ζωοτροφών και ενός από τους μεγαλύτερους εμπόρους πρώτων υλών του κλάδου στη χώρα ξεπερνά πλέον το 1 εκατομμύριο τόνους ετησίως.
Στο πλαίσιο της συναλλαγής, η UBM απέκτησε το 65% της ΕΛΒΙΖ Α.Ε., η οποία διαθέτει παραγωγική δυναμικότητα ζωοτροφών 250.000 τόνων, ενώ το υπόλοιπο 35% αναμένεται να περάσει στον ουγγρικό όμιλο έως το 2029.
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Με τη συμφωνία αυτή, η συνολική παραγωγική δυναμικότητα ζωοτροφών του κορυφαίου Ούγγρου παραγωγού ζωοτροφών και ενός από τους μεγαλύτερους εμπόρους πρώτων υλών του κλάδου στη χώρα ξεπερνά πλέον το 1 εκατομμύριο τόνους ετησίως.
Στο πλαίσιο της συναλλαγής, η UBM απέκτησε το 65% της ΕΛΒΙΖ Α.Ε., η οποία διαθέτει παραγωγική δυναμικότητα ζωοτροφών 250.000 τόνων, ενώ το υπόλοιπο 35% αναμένεται να περάσει στον ουγγρικό όμιλο έως το 2029.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
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