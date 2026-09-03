UBM: Ο ουγγρικός όμιλος εξαγόρασε το 65% της ΕΛΒΙΖ και μπαίνει στην ελληνική αγορά ζωοτροφών

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, ένας από τους μεγαλύτερους αγροτικούς ομίλους της Ουγγαρίας, ολοκλήρωσε με επιτυχία την απόκτηση πλειοψηφικού ποσοστού στην, μία από τις σημαντικότερες ελληνικές εταιρείες παραγωγής ζωοτροφών.Με τη συμφωνία αυτή, η συνολική παραγωγική δυναμικότητα ζωοτροφών του κορυφαίου Ούγγρου παραγωγού ζωοτροφών και ενός από τους μεγαλύτερους εμπόρους πρώτων υλών του κλάδου στη χώρα ξεπερνά πλέον το 1 εκατομμύριο τόνους ετησίως.Στο πλαίσιο της συναλλαγής, η UBM απέκτησε το 65% της ΕΛΒΙΖ Α.Ε., η οποία διαθέτει παραγωγική δυναμικότητα ζωοτροφών 250.000 τόνων, ενώ το υπόλοιπο 35% αναμένεται να περάσει στον ουγγρικό όμιλο έως το 2029.