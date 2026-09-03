«Lucky A.T.M.»: Ξανά στο σφυρί το σκάφος του Καλογρίτσα με τιμή… σοκ

Μετά από 4 χρόνια και άγονους πλειστηριασμούς, το yacht του άλλοτε ισχυρού εργολάβου βγαίνει ξανά στις 16 Σεπτεμβρίου-Η επισπεύδουσα Μαρίνα Ζέας, οι οφειλές και ποια είναι η νέα τιμή εκκίνησης