«Lucky A.T.M.»: Ξανά στο σφυρί το σκάφος του Καλογρίτσα με τιμή… σοκ
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«Lucky A.T.M.»: Ξανά στο σφυρί το σκάφος του Καλογρίτσα με τιμή… σοκ

Μετά από 4 χρόνια και άγονους πλειστηριασμούς, το yacht του άλλοτε ισχυρού εργολάβου βγαίνει ξανά στις 16 Σεπτεμβρίου-Η επισπεύδουσα Μαρίνα Ζέας, οι οφειλές και ποια είναι η νέα τιμή εκκίνησης

«Lucky A.T.M.»: Ξανά στο σφυρί το σκάφος του Καλογρίτσα με τιμή… σοκ
Τέσσερα χρόνια μετά τον τελευταίο άγονο πλειστηριασμό, τον Ιούλιο του 2022, το σκάφος αναψυχής του άλλοτε κραταιού εργολάβου Χρήστου Καλογρίτσα οδεύει ξανά προς το ηλεκτρονικό σφυρί.

Συγκεκριμένα, όπως αποκαλύπτει σήμερα το newmoney, ο πλειστηριασμός έχει προγραμματιστεί για τις 16 Σεπτεμβρίου, -εκτός εάν μέχρι τότε προκύψει αναστολή-, με επισπεύδουσα, για μια ακόμη φορά, τη Μαρίνα Ζέας Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
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