Νέα ενεργειακή πύλη από την Αλεξανδρούπολη προς τα Δυτικά Βαλκάνια: Σερβία και Βόρεια Μακεδονία μπαίνουν στον Κάθετο Διάδρομο
Νέα ενεργειακή πύλη από την Αλεξανδρούπολη προς τα Δυτικά Βαλκάνια: Σερβία και Βόρεια Μακεδονία μπαίνουν στον Κάθετο Διάδρομο
Οι αυριανές υπογραφές στη Θεσσαλονίκη εντάσσουν τις δύο χώρες στον σχεδιασμό μεταφοράς αμερικανικού LNG και αζέρικου αερίου προς την Κεντρική Ευρώπη
Μια νέα διαδρομή μεταφοράς φυσικού αερίου από την Ελλάδα προς τα Δυτικά Βαλκάνια αρχίζει να αποκτά σάρκα και οστά με την υπογραφή αύριο, Παρασκευή, στη Θεσσαλονίκη του Μνημονίου Συνεργασίας για την ένταξη της Σερβίας και της Βόρειας Μακεδονίας στον Κάθετο Διάδρομο.
Στις υπογραφές θα προχωρήσουν οι εκπρόσωποι των Διαχειριστών Συστημάτων Φυσικού Αερίου των χωρών που συμμετέχουν στην πρωτοβουλία, μαζί με τους ομολόγους τους από τα Σκόπια και το Βελιγράδι. Η συμφωνία αποτελεί συνέχεια της συνάντησης που πραγματοποιήθηκε τον Ιούλιο στην Αθήνα, κατά την οποία συγκροτήθηκαν τεχνική και εμπορική ομάδα εργασίας με αντικείμενο τη δυναμικότητα των διασυνδέσεων, τις προοπτικές της αγοράς και τα έργα που απαιτούνται για να καταστεί η νέα όδευση εμπορικά ελκυστική.
Η επέκταση προς τα Δυτικά Βαλκάνια προσθέτει μία νέα διακλάδωση στον Κάθετο Διάδρομο. Πέρα από τη βασική όδευση, η οποία συνδέει την Ελλάδα με τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία, τη Μολδαβία και την Ουκρανία, διαμορφώνεται ένας δεύτερος άξονας μέσω Βόρειας Μακεδονίας και Σερβίας, με προοπτική πρόσβασης στην Ουγγαρία και στην Αυστρία.
Η αυριανή συμφωνία αποκτά ιδιαίτερη σημασία επειδή συμπίπτει με την επιτάχυνση των έργων που είναι αναγκαία για να λειτουργήσει στην πράξη η νέα διαδρομή.
Ο διασυνδετήριος αγωγός Ελλάδας–Βόρειας Μακεδονίας βρίσκεται ήδη σε φάση κατασκευής, με στόχο να τεθεί σε εμπορική λειτουργία πριν από το τέλος του 2027. Παράλληλα, η Βόρεια Μακεδονία προχώρησε πρόσφατα στην υπογραφή της σύμβασης για τον σχεδιασμό και την κατασκευή του δικού της τμήματος στον νέο αγωγό που θα τη συνδέσει με τη Σερβία.
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Στις υπογραφές θα προχωρήσουν οι εκπρόσωποι των Διαχειριστών Συστημάτων Φυσικού Αερίου των χωρών που συμμετέχουν στην πρωτοβουλία, μαζί με τους ομολόγους τους από τα Σκόπια και το Βελιγράδι. Η συμφωνία αποτελεί συνέχεια της συνάντησης που πραγματοποιήθηκε τον Ιούλιο στην Αθήνα, κατά την οποία συγκροτήθηκαν τεχνική και εμπορική ομάδα εργασίας με αντικείμενο τη δυναμικότητα των διασυνδέσεων, τις προοπτικές της αγοράς και τα έργα που απαιτούνται για να καταστεί η νέα όδευση εμπορικά ελκυστική.
Η επέκταση προς τα Δυτικά Βαλκάνια προσθέτει μία νέα διακλάδωση στον Κάθετο Διάδρομο. Πέρα από τη βασική όδευση, η οποία συνδέει την Ελλάδα με τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία, τη Μολδαβία και την Ουκρανία, διαμορφώνεται ένας δεύτερος άξονας μέσω Βόρειας Μακεδονίας και Σερβίας, με προοπτική πρόσβασης στην Ουγγαρία και στην Αυστρία.
Από τις συμφωνίες στα έργα
Η αυριανή συμφωνία αποκτά ιδιαίτερη σημασία επειδή συμπίπτει με την επιτάχυνση των έργων που είναι αναγκαία για να λειτουργήσει στην πράξη η νέα διαδρομή.
Ο διασυνδετήριος αγωγός Ελλάδας–Βόρειας Μακεδονίας βρίσκεται ήδη σε φάση κατασκευής, με στόχο να τεθεί σε εμπορική λειτουργία πριν από το τέλος του 2027. Παράλληλα, η Βόρεια Μακεδονία προχώρησε πρόσφατα στην υπογραφή της σύμβασης για τον σχεδιασμό και την κατασκευή του δικού της τμήματος στον νέο αγωγό που θα τη συνδέσει με τη Σερβία.
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