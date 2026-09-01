Μειώσεις τιμών σε σούπερ μάρκετ, σχολικά είδη και κρέατα: Οι κωδικοί που σπάνε το φράγμα του 10%

Πάνω από 1 στους 5 επώνυμους κωδικούς με διψήφια μείωση - Ποιες κατηγορίες ξεχωρίζουν, τα προβλήματα στη σύγκριση του «πριν» και του «μετά» και η επόμενη ημέρα για τις ανατιμήσεις - Η νέα πρωτοβουλία Θεοδωρικάκου για το καταναλωτικό κίνημα