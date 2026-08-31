Πρόγραμμα «Αλλάζω Συσκευή για Επιχειρήσεις»: Παράταση έως 30 Σεπτεμβρίου, ποιους αφορά και τι πρέπει να κάνουν
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Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Πρόγραμμα «Αλλάζω Συσκευή για Επιχειρήσεις»: Παράταση έως 30 Σεπτεμβρίου, ποιους αφορά και τι πρέπει να κάνουν

Η παράταση αφορά περισσότερες από 1.400 επιχειρήσεις που είχαν υποβάλει αίτημα ολοκλήρωσης και ελέγχου και αυτό απορρίφθηκε - Τώρα έ3χουν δυνατότητα επανυποβολής αιτήματος ολοκλήρωσης

Πρόγραμμα «Αλλάζω Συσκευή για Επιχειρήσεις»: Παράταση έως 30 Σεπτεμβρίου, ποιους αφορά και τι πρέπει να κάνουν
Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ανακοινώνει την παράταση της προθεσμίας επανυποβολής αιτήματος ολοκλήρωσης και ελέγχου για την καταβολή της ενίσχυσης για τους δικαιούχους του Προγράμματος «Αλλάζω Συσκευή για τις Επιχειρήσεις» έως και την 30/09/2026.

Σημειώνεται ότι η παράταση δεν αφορά το φυσικό αντικείμενο του έργου. Η διάρκεια υλοποίησης κάθε επένδυσης είχε ως καταληκτική ημερομηνία την 17/07/2026, έως την οποία πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το φυσικό αντικείμενο και να έχει υποβληθεί αίτημα ολοκλήρωσης και ελέγχου για την καταβολή της ενίσχυσης.

Η παράταση αφορά περισσότερες από 1400 επιχειρήσεις που είχαν υποβάλει αίτημα ολοκλήρωσης και ελέγχου για την καταβολή της ενίσχυσης έως τις 17/07/2026, αλλά κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκαν ελλείψεις ή λάθη και για αυτό απορρίφθηκε.

Στην περίπτωση αυτή τους παρέχεται η δυνατότητα να υποβληθούν εκ νέου αίτημα ή αιτήματα (σε περίπτωση εκ νέου ελλείψεων ή λαθών) ολοκλήρωσης και ελέγχου για την καταβολή ενίσχυσης έως και την 30/09/2026, με ανάρτηση-υποβολή των ελλειπόντων ή/και εσφαλμένων δικαιολογητικών του Παραρτήματος IV σε όλα τα σχετικά προβλεπόμενα πεδία.
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