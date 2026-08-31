ΕΛΣΤΑΤ: Στο 7,9% υποχώρησε το ποσοστό ανεργίας τον Ιούλιο - Κεραμέως: Συνεχίζουμε την προσπάθεια για ακόμη μεγαλύτερη μείωση
Οι άνεργοι ανήλθαν σε 376.508 άτομα, σημειώνοντας μείωση κατά 45.192 άτομα σε σχέση με τον Ιούλιο 2025
Στο 7,9% μειώθηκε το ποσοστό της ανεργίας στη χώρα τον Ιούλιο εφέτος, έναντι του 8,9% τον Ιούλιο 2025 και του αναθεωρημένου προς τα πάνω 8,1% τον Ιούνιο 2026. Οι άνεργοι ανήλθαν σε 376.508 άτομα, σημειώνοντας μείωση κατά 45.192 άτομα σε σχέση με τον Ιούλιο 2025 (10,7%) και μείωση κατά 7.968 άτομα σε σχέση με τον Ιούνιο 2026 (2,1%).
Στις γυναίκες το ποσοστό της ανεργίας ανήλθε σε 10,4% από 11% τον Ιούλιο πέρυσι και στους άνδρες σε 5,9% από 7,1%.
Αναφορικά με τις ομάδες ηλικιών, στην ομάδα 15-24 ετών το ποσοστό της ανεργίας ανήλθε σε 16,8% από 20,4% τον Ιούλιο 2025 και στις ηλικίες 25- 74 ετών σε 7,4% από 8,2%.
Σύμφωνα επίσης με την έρευνα εργατικού δυναμικού της ΕΛΣΤΑΤ, οι απασχολούμενοι ανήλθαν σε 4.379.823 άτομα, σημειώνοντας αύξηση κατά 41.365 άτομα σε σχέση με τον Ιούλιο 2025 (1%) και αύξηση κατά 1.692 άτομα σε σχέση με τον Ιούνιο 2026 (μη στατιστικά σημαντική μεταβολή).
Ενώ, τα άτομα κάτω των 75 ετών που δεν περιλαμβάνονται στο εργατικό δυναμικό, ή «άτομα εκτός του εργατικού δυναμικού» (τα άτομα που δεν εργάζονται ούτε αναζητούν εργασία), ανήλθαν σε 2.951.948 άτομα, σημειώνοντας μείωση κατά 35.528 άτομα σε σχέση με τον Ιούλιο 2025 (1,2%) και αύξηση κατά 2.732 άτομα σε σχέση με τον Ιούνιο 2026 (0,1%).
Κεραμέως: Συνεχίζουμε την προσπάθεια
Τη συνέχιση της προσπάθειας για ακόμη μεγαλύτερη μείωση της ανεργίας και ακόμη μεγαλύτερη τόνωση της απασχόλησης τονίζει η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως, σε ανάρτησή της, με αφορμή την ανακοίνωση των στοιχείων της ΕΛΣΤΑΤ.
Συγκεκριμένα, η κ. Κεραμέως αναφέρει τα εξής:
«Νέα μείωση της ανεργίας για τον μήνα Ιούλιο στο 7,9% (από 8,9% πέρυσι τον Ιούλιο και από 17,9% τον Ιούλιο του 2019), σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ.
Η ανεργία ανδρών υποχώρησε στο 5,9% (έναντι 7,1% τον Ιούλιο 2025), η ανεργία γυναικών στο 10,4% (έναντι 11% τον Ιούλιο 2025) και η ανεργία νέων κάτω των 25 ετών στο 16,8% (έναντι 20,4% τον Ιούλιο 2025).
Συνεχίζουμε την προσπάθεια για ακόμη μεγαλύτερη μείωση της ανεργίας και ακόμη μεγαλύτερη τόνωση της απασχόλησης».
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