Ο πόλεμος των drones: Αυτά που κάνουν τη διαφορά στο πεδίο μάχης στην Ουκρανία
Ο πόλεμος των drones: Αυτά που κάνουν τη διαφορά στο πεδίο μάχης στην Ουκρανία
Από τα μικρά FPV και τα επίγεια ρομπότ μέχρι τα «μητρικά» drones, τα mesh networks και τους αναχαιτιστές Shahed, η τεχνολογία στις πολεμικές επιχειρήσεις είναι πια κυρίαρχη, όχι βοηθητική
Όσοι παρακολουθούν έστω και από μακριά το θέατρο του πολέμου στην περιοχή της Ουκρανίας έχουν αντιληφθεί ότι ο πόλεμος αυτός δεν είναι σαν τους άλλους, ακόμα και τους πολύ πρόσφατους, που είχε βιώσει η ανθρωπότητα. Η σύρραξη έχει εξελιχθεί σε ένα τεράστιο εργαστήριο στρατιωτικής τεχνολογίας. Εκεί όπου κάποτε το πυροβολικό, τα άρματα μάχης και η αεροπορία καθόριζαν σε μεγάλο βαθμό την έκβαση μιας πολεμικής επιχείρησης, σήμερα ένα μικρό drone μπορεί να εντοπίσει έναν στόχο, ένα δεύτερο να μεταφέρει το όπλο που θα τον καταστρέψει και ένα τρίτο να λειτουργήσει ως αναμεταδότης ώστε η επιχείρηση να πραγματοποιηθεί από δεκάδες χιλιόμετρα μακριά, με πολύ μικρότερο κίνδυνο για απώλειες ανθρώπινων ζωών.
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