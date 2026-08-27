Πετρέλαιο: Συνεχίζει πτωτικά το Brent, κοντά στα 87 δολάρια με εβδομαδιαίες απώλειες άνω του 7%
Πετρέλαιο: Συνεχίζει πτωτικά το Brent, κοντά στα 87 δολάρια με εβδομαδιαίες απώλειες άνω του 7%
Η πρόοδος στις συνομιλίες Ιράν-Ομάν πιέζει τις τιμές, αλλά οι επιθέσεις στην ενεργειακή υποδομή της Ρωσίας διατηρούν υψηλούς τους κινδύνους για την προσφορά
Για τέταρτη συνεχόμενη ημέρα υποχωρούν οι τιμές του πετρελαίου, καθώς οι επενδυτές σταθμίζουν τις ενδείξεις προόδου για την αύξηση των ενεργειακών ροών μέσω των Στενών του Ορμούζ απέναντι στη νέα κλιμάκωση του πολέμου Ρωσίας-Ουκρανίας, η οποία προκαλεί προβλήματα στη ρωσική παραγωγή και στις εξαγωγές καυσίμων.
Το Brent κινείται με πτώση 0,46% κοντά στα 87,46 δολάρια το βαρέλι, έχοντας χάσει περισσότερο από 7% μέσα στην εβδομάδα, ενώ το αμερικανικό αργό (WTI) διαπραγματεύεται κοντά στα 81,80 δολάρια με πτώση 0,46%.
Οι τιμές είχαν αρχικά κινηθεί ανοδικά την Τετάρτη, μετά από δημοσίευμα σύμφωνα με το οποίο ο Ρώσος Πρόεδρος, Βλαντίμιρ Πούτιν, σχεδιάζει περαιτέρω κλιμάκωση του πολέμου στην Ουκρανία. Τα κέρδη, ωστόσο, εξανεμίστηκαν όταν ο ιρανικός στρατός ανακοίνωσε ότι επιτεύχθηκε συμφωνία με το Ομάν για τα Στενά του Ορμούζ, η οποία περιλαμβάνει ρυθμίσεις για τον διαμοιρασμό εσόδων.
Το πετρέλαιο βρίσκεται υπό πίεση αυτή την εβδομάδα, καθώς ενισχύονται οι προσδοκίες γύρω από τη συμφωνία Ιράν-Ομάν, ενώ τα οικονομικά μέτρα που ανακοίνωσαν οι ΗΠΑ εναντίον της Τεχεράνης και των εμπορικών εταίρων της αποδείχθηκαν λιγότερο αυστηρά από ό,τι φοβόταν η αγορά.
Παρά την τελευταία διόρθωση, οι τιμές του αργού εξακολουθούν να καταγράφουν άνοδο άνω του 40% από την αρχή του έτους, καθώς η εξάμηνη σύγκρουση έχει περιορίσει σημαντικά τις ενεργειακές ροές από τον Περσικό Κόλπο.
«Η αγορά έχει αρχίσει να τιμολογεί την πιθανότητα μιας ακόμη εκεχειρίας», ανέφερε ο Σολ Κάβονικ, ανώτερος αναλυτής ενέργειας της MST Marquee. Οι συνομιλίες μεταξύ Ομάν και Ιράν αντιμετωπίζονται ως πιθανός προάγγελος μιας ευρύτερης συμφωνίας μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον.
Ωστόσο, οι traders παραμένουν επιφυλακτικοί. Έχουν προηγηθεί αρκετές αποτυχημένες προσπάθειες αποκλιμάκωσης και η αγορά περιμένει πλέον πιο σαφείς ενδείξεις ότι μπορεί πράγματι να επιτευχθεί συμφωνία.
Το Brent κινείται με πτώση 0,46% κοντά στα 87,46 δολάρια το βαρέλι, έχοντας χάσει περισσότερο από 7% μέσα στην εβδομάδα, ενώ το αμερικανικό αργό (WTI) διαπραγματεύεται κοντά στα 81,80 δολάρια με πτώση 0,46%.
Οι τιμές είχαν αρχικά κινηθεί ανοδικά την Τετάρτη, μετά από δημοσίευμα σύμφωνα με το οποίο ο Ρώσος Πρόεδρος, Βλαντίμιρ Πούτιν, σχεδιάζει περαιτέρω κλιμάκωση του πολέμου στην Ουκρανία. Τα κέρδη, ωστόσο, εξανεμίστηκαν όταν ο ιρανικός στρατός ανακοίνωσε ότι επιτεύχθηκε συμφωνία με το Ομάν για τα Στενά του Ορμούζ, η οποία περιλαμβάνει ρυθμίσεις για τον διαμοιρασμό εσόδων.
Το πετρέλαιο βρίσκεται υπό πίεση αυτή την εβδομάδα, καθώς ενισχύονται οι προσδοκίες γύρω από τη συμφωνία Ιράν-Ομάν, ενώ τα οικονομικά μέτρα που ανακοίνωσαν οι ΗΠΑ εναντίον της Τεχεράνης και των εμπορικών εταίρων της αποδείχθηκαν λιγότερο αυστηρά από ό,τι φοβόταν η αγορά.
Παρά την τελευταία διόρθωση, οι τιμές του αργού εξακολουθούν να καταγράφουν άνοδο άνω του 40% από την αρχή του έτους, καθώς η εξάμηνη σύγκρουση έχει περιορίσει σημαντικά τις ενεργειακές ροές από τον Περσικό Κόλπο.
«Η αγορά έχει αρχίσει να τιμολογεί την πιθανότητα μιας ακόμη εκεχειρίας», ανέφερε ο Σολ Κάβονικ, ανώτερος αναλυτής ενέργειας της MST Marquee. Οι συνομιλίες μεταξύ Ομάν και Ιράν αντιμετωπίζονται ως πιθανός προάγγελος μιας ευρύτερης συμφωνίας μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον.
Ωστόσο, οι traders παραμένουν επιφυλακτικοί. Έχουν προηγηθεί αρκετές αποτυχημένες προσπάθειες αποκλιμάκωσης και η αγορά περιμένει πλέον πιο σαφείς ενδείξεις ότι μπορεί πράγματι να επιτευχθεί συμφωνία.
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