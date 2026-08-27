Πετρέλαιο: Συνεχίζει πτωτικά το Brent, κοντά στα 87 δολάρια με εβδομαδιαίες απώλειες άνω του 7%

Η πρόοδος στις συνομιλίες Ιράν-Ομάν πιέζει τις τιμές, αλλά οι επιθέσεις στην ενεργειακή υποδομή της Ρωσίας διατηρούν υψηλούς τους κινδύνους για την προσφορά