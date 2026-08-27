Allwyn: Άλμα 27% στα καθαρά έσοδα το β’ τρίμηνο 2026 - Στα €458 εκατ. τα προσαρμοσμένα EBITDA

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Ισχυρές επιδόσεις κατέγραψε η Allwyn στα προκαταρκτικά μη ελεγμένα οικονομικά αποτελέσματά της για το β’ τρίμηνο του 2026, με τα καθαρά έσοδα και την κερδοφορία να εμφανίζουν διψήφιους ρυθμούς ανάπτυξης, καθώς η δυναμική στην ηπειρωτική Ευρώπη, η ταχεία διεύρυνση των ψηφιακών δραστηριοτήτων και η ενσωμάτωση της PrizePicks αντιστάθμισαν τις πιέσεις από την υψηλότερη φορολογία στην Αυστρία.Τα καθαρά έσοδα του ομίλου αυξήθηκαν κατά 27%, στα 1,246 δισ. ευρώ, από 979 εκατ. ευρώ ένα χρόνο νωρίτερα, ενώ τα προσαρμοσμένα EBITDA ενισχύθηκαν κατά 29% στα 458 εκατ. ευρώ, με το σχετικό περιθώριο να διαμορφώνεται στο 36,8%, έναντι 36,3% το αντίστοιχο περσινό διάστημα.Η διοίκηση διατήρησε παράλληλα αμετάβλητες τις προβλέψεις της για το σύνολο του 2026, αναμένοντας αύξηση των καθαρών εσόδων σε ποσοστό μεταξύ 25% και 30% περίπου και περιθώριο προσαρμοσμένων EBITDA κοντά στο 37%.