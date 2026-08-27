Motor Oil: Ατμομηχανή η διύλιση – «Τιμωρητική» η έκτακτη φορολόγηση στα κέρδη των διυλιστηρίων
Motor Oil: Ατμομηχανή η διύλιση – «Τιμωρητική» η έκτακτη φορολόγηση στα κέρδη των διυλιστηρίων
Η Motor Oil ενισχύει την εξαγωγική της παρουσία, με τη διύλιση να οδηγεί την ανάπτυξη, ενώ διατηρεί τους στόχους στις ΑΠΕ και απορρίπτει το ενδεχόμενο έκτακτης φορολόγησης των υψηλών κερδών
Σαφείς αιχμές κατά του ενδεχομένου επιβολής έκτακτης φορολόγησης στα κέρδη των διυλιστηρίων άφησε η διοίκηση της Motor Oil.
Κατά την τηλεδιάσκεψη με τους αναλυτές, με αφορμή την ανακοίνωση των οικονομικών αποτελεσμάτων του Ομίλου για το πρώτο εξάμηνο του 2026, ο αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος Πέτρος Τζαννετάκης (κεντρ. φωτ.) εξέφρασε την έντονη αντίθεσή του σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο.
Όπως ανέφερε, αποτελεί «παράλογη» και «παράδοξη» επιλογή το γεγονός ότι η Ευρώπη, έχοντας περιορίσει σημαντικά τη διυλιστική της δυναμικότητα μέσω του κλεισίματος μονάδων, εξετάζει τώρα την επιβολή πρόσθετης φορολογίας στα διυλιστήρια που εξακολουθούν να λειτουργούν, σε μια περίοδο μάλιστα κατά την οποία η ζήτηση για πετρελαϊκά προϊόντα παραμένει υψηλή.
Οι ισχυρές επιδόσεις του δεύτερου τριμήνου ήρθαν να προστεθούν στην καλή εικόνα των πρώτων τριών μηνών του έτους, επιβεβαιώνοντας ότι οι βασικοί άξονες της στρατηγικής της Motor Oil παραμένουν αμετάβλητοι. Κεντρική επιδίωξη είναι η συστηματική αξιοποίηση επιχειρηματικών ευκαιριών, με τον Όμιλο να προσαρμόζει τις κινήσεις του στις συνθήκες που διαμορφώνονται στις διεθνείς αγορές.
Καθοριστικό πλεονέκτημα σε αυτή τη στρατηγική εξακολουθεί να αποτελεί η διύλιση. Η Motor Oil βρίσκεται σε θέση να καλύπτει αυξημένες ανάγκες για καύσιμα στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, σε μια περίοδο κατά την οποία η διαθέσιμη παραγωγική δυναμικότητα της ευρωπαϊκής βιομηχανίας έχει περιοριστεί αισθητά, μετά το κλείσιμο σημαντικού αριθμού διυλιστηρίων σε μεγάλες αγορές της ηπείρου.
Σύμφωνα με τον κ. Τζαννετάκη, η ευρωπαϊκή δυναμικότητα διύλισης έχει μειωθεί κατά περίπου 167 εκατ. μετρικούς τόνους μεταξύ 2009 και 2025. Η εικόνα γίνεται ακόμη πιο σύνθετη εξαιτίας των πληγμάτων σε ενεργειακές υποδομές στη Ρωσία και την Ουκρανία, αλλά και των εξελίξεων στον Περσικό Κόλπο.
Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, ο αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος της Motor Oil εμφανίστηκε κατηγορηματικός απέναντι στο ενδεχόμενο επιβολής έκτακτης φορολόγησης στα λεγόμενα ουρανοκατέβατα κέρδη (windfall profits) των διυλιστηρίων.
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Κατά την τηλεδιάσκεψη με τους αναλυτές, με αφορμή την ανακοίνωση των οικονομικών αποτελεσμάτων του Ομίλου για το πρώτο εξάμηνο του 2026, ο αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος Πέτρος Τζαννετάκης (κεντρ. φωτ.) εξέφρασε την έντονη αντίθεσή του σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο.
Όπως ανέφερε, αποτελεί «παράλογη» και «παράδοξη» επιλογή το γεγονός ότι η Ευρώπη, έχοντας περιορίσει σημαντικά τη διυλιστική της δυναμικότητα μέσω του κλεισίματος μονάδων, εξετάζει τώρα την επιβολή πρόσθετης φορολογίας στα διυλιστήρια που εξακολουθούν να λειτουργούν, σε μια περίοδο μάλιστα κατά την οποία η ζήτηση για πετρελαϊκά προϊόντα παραμένει υψηλή.
Οι ισχυρές επιδόσεις του δεύτερου τριμήνου ήρθαν να προστεθούν στην καλή εικόνα των πρώτων τριών μηνών του έτους, επιβεβαιώνοντας ότι οι βασικοί άξονες της στρατηγικής της Motor Oil παραμένουν αμετάβλητοι. Κεντρική επιδίωξη είναι η συστηματική αξιοποίηση επιχειρηματικών ευκαιριών, με τον Όμιλο να προσαρμόζει τις κινήσεις του στις συνθήκες που διαμορφώνονται στις διεθνείς αγορές.
Καθοριστικό πλεονέκτημα σε αυτή τη στρατηγική εξακολουθεί να αποτελεί η διύλιση. Η Motor Oil βρίσκεται σε θέση να καλύπτει αυξημένες ανάγκες για καύσιμα στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, σε μια περίοδο κατά την οποία η διαθέσιμη παραγωγική δυναμικότητα της ευρωπαϊκής βιομηχανίας έχει περιοριστεί αισθητά, μετά το κλείσιμο σημαντικού αριθμού διυλιστηρίων σε μεγάλες αγορές της ηπείρου.
Σύμφωνα με τον κ. Τζαννετάκη, η ευρωπαϊκή δυναμικότητα διύλισης έχει μειωθεί κατά περίπου 167 εκατ. μετρικούς τόνους μεταξύ 2009 και 2025. Η εικόνα γίνεται ακόμη πιο σύνθετη εξαιτίας των πληγμάτων σε ενεργειακές υποδομές στη Ρωσία και την Ουκρανία, αλλά και των εξελίξεων στον Περσικό Κόλπο.
Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, ο αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος της Motor Oil εμφανίστηκε κατηγορηματικός απέναντι στο ενδεχόμενο επιβολής έκτακτης φορολόγησης στα λεγόμενα ουρανοκατέβατα κέρδη (windfall profits) των διυλιστηρίων.
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