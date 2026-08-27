Motor Oil: Ατμομηχανή η διύλιση – «Τιμωρητική» η έκτακτη φορολόγηση στα κέρδη των διυλιστηρίων

Η Motor Oil ενισχύει την εξαγωγική της παρουσία, με τη διύλιση να οδηγεί την ανάπτυξη, ενώ διατηρεί τους στόχους στις ΑΠΕ και απορρίπτει το ενδεχόμενο έκτακτης φορολόγησης των υψηλών κερδών