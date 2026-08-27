ΕΒΕΠ: Στα 3 δισ. ευρώ ο λογαριασμός του πολέμου στον Περσικό για την Ελλάδα

Η αποτίμηση του ΕΒΕΠ για τις επιπτώσεις στην ελληνική και ευρωπαϊκή οικονομία και ο κίνδυνος το κόστος να αποκτήσει μόνιμα χαρακτηριστικά