ΕΒΕΠ: Στα 3 δισ. ευρώ ο λογαριασμός του πολέμου στον Περσικό για την Ελλάδα
ΕΒΕΠ: Στα 3 δισ. ευρώ ο λογαριασμός του πολέμου στον Περσικό για την Ελλάδα
Η αποτίμηση του ΕΒΕΠ για τις επιπτώσεις στην ελληνική και ευρωπαϊκή οικονομία και ο κίνδυνος το κόστος να αποκτήσει μόνιμα χαρακτηριστικά
Έναν βαρύ οικονομικό λογαριασμό αφήνουν πίσω τους οι έξι μήνες πολέμου στον Περσικό Κόλπο, με τις επιπτώσεις να έχουν πλέον περάσει από το ενεργειακό μέτωπο στην πραγματική οικονομία. Σύμφωνα με την αποτίμηση του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς (ΕΒΕΠ), η συνολική επιβάρυνση προσεγγίζει τα 145 δισ. ευρώ για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα 3 δισ. ευρώ για την Ελλάδα, καθώς ακριβότερη ενέργεια, μεταφορές, πληθωρισμός και απώλειες τζίρου δοκιμάζουν επιχειρήσεις και νοικοκυριά.
Ειδικότερα, το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς από το γεγονός ότι ο πόλεμος στον Περσικό Κόλπο συμπληρώνει σε διάρκεια τον έκτο μήνα, συγκέντρωσε τα διαθέσιμα στοιχεία από την ΕΕ, ΕΚΤ, ΔΝΤ ΔΟΕ, Eurostat και ΕΛΣΤΑΤ, ώστε να κάνει μια οικονομική ανασκόπηση και μια εκτίμηση του κόστους για την Ελλάδα και την ΕΕ. Κατά τη διάρκεια των 6 μηνών κατέγραψε ένα χρονοδιάγραμμα 6 διαφορετικών φάσεων και διακυμάνσεων κλιμάκωσης και αποκλιμάκωσης του πολέμου.
Για άλλη μια φορά επιβεβαιώνεται, ότι μια παρατεταμένη γεωπολιτική κρίση δεν περιορίζεται στα πεδία των συγκρούσεων, αλλά μεταφέρεται γρήγορα στις αγορές ενέργειας, στις θαλάσσιες μεταφορές, στον πληθωρισμό, στην κατανάλωση και τελικά, στον ρυθμό ανάπτυξης. Για την ΕΕ και την Ελλάδα, το εξάμηνο αυτό μπορεί να αποτιμηθεί ως μια νέα ενεργειακή και εμπορική διαταραχή, ίσως μικρότερη από την κρίση του 2022, αλλά αρκετά σοβαρή, ώστε να ανατρέψει τις αρχικές οικονομικές προβλέψεις για το 2026.
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Ειδικότερα, το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς από το γεγονός ότι ο πόλεμος στον Περσικό Κόλπο συμπληρώνει σε διάρκεια τον έκτο μήνα, συγκέντρωσε τα διαθέσιμα στοιχεία από την ΕΕ, ΕΚΤ, ΔΝΤ ΔΟΕ, Eurostat και ΕΛΣΤΑΤ, ώστε να κάνει μια οικονομική ανασκόπηση και μια εκτίμηση του κόστους για την Ελλάδα και την ΕΕ. Κατά τη διάρκεια των 6 μηνών κατέγραψε ένα χρονοδιάγραμμα 6 διαφορετικών φάσεων και διακυμάνσεων κλιμάκωσης και αποκλιμάκωσης του πολέμου.
Για άλλη μια φορά επιβεβαιώνεται, ότι μια παρατεταμένη γεωπολιτική κρίση δεν περιορίζεται στα πεδία των συγκρούσεων, αλλά μεταφέρεται γρήγορα στις αγορές ενέργειας, στις θαλάσσιες μεταφορές, στον πληθωρισμό, στην κατανάλωση και τελικά, στον ρυθμό ανάπτυξης. Για την ΕΕ και την Ελλάδα, το εξάμηνο αυτό μπορεί να αποτιμηθεί ως μια νέα ενεργειακή και εμπορική διαταραχή, ίσως μικρότερη από την κρίση του 2022, αλλά αρκετά σοβαρή, ώστε να ανατρέψει τις αρχικές οικονομικές προβλέψεις για το 2026.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
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