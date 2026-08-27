Διατηρείται σε τροχιά-ρεκόρ το Χρηματιστήριο: Επιασε με το «καλημέρα» τις 2.700 μονάδες
Διατηρείται σε τροχιά-ρεκόρ το Χρηματιστήριο: Επιασε με το «καλημέρα» τις 2.700 μονάδες
Θετικό κλίμα στις αγορές με «καύσιμο» από την Nvidia - Τα βλέμματα στο rebalancing του MSCI - Στο επίκεντρο η Motor Oil και η Allwyn
Οι αγοραστές διατηρούν το προβάδισμα για τρίτη συνεχόμενη μέρα στο Χρηματιστήριο Αθηνών, το οποίο ανανεώνει τα πολυετή ρεκόρ του. Μάλιστα, στην έναρξη των συναλλαγών ο Γενικός Δείκτης έπιασε τις 2.700 μονάδες, ένα ορόσημο που παρέμενε ανέγγιχτο από τον Νοέμβριο του 2009.
Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Πέμπτης (27/8) ο ΓΔ ενισχύεται κατά +0,24% και διαπραγματεύεται στις 2.693,57 μονάδες, έχοντας κινηθεί μέχρι στιγμής μεταξύ των 2.691,02 (χαμηλό ημέρας) και των 2.701,80 μονάδων (υψηλό ημέρας). Με βάση την τρέχουσα εικόνα του δείκτη, τα επόμενα ορόσημα εντοπίζονται στις 2.701,42 (κλείσιμο 6ης Νοεμβρίου 2009) και τις 2.711,96 μονάδες (κλείσιμο 27ης Οκτωβρίου 2009).
Με ενισχυμένη επενδυτική ψυχολογία και θετικό βηματισμό κινούνται οι αγορές, λαμβάνοντας ώθηση από τον ούριο άνεμο που πνέει λόγω των αποτελεσμάτων-ρεκόρ της Nvidia. Ο τεχνολογικός κολοσσός ξεπέρασε τις προσδοκίες των αναλυτών και έστειλε αισιόδοξα μηνύματα για τις προοπτικές του κλάδου της τεχνητής νοημοσύνης, ανανεώνοντας την εμπιστοσύνη των αγορών και βελτιώνοντας τη διάθεση ανάληψης κινδύνου παγκοσμίως.
Σε εγχώρια βάση, η προσοχή των θεσμικών χαρτοφυλακίων επικεντρώνεται στην Allwyn και τη Motor Oil. Η τελευταία βρίσκεται στο επίκεντρο εν όψει της αναδιάρθρωσης των δεικτών MSCI την ερχόμενη Δευτέρα, 31 Αυγούστου, η οποία σηματοδοτεί την ένταξη της μετοχής στον δείκτη MSCI Greece Standard και την αναμενόμενη εισροή σημαντικών κεφαλαίων.
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Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Πέμπτης (27/8) ο ΓΔ ενισχύεται κατά +0,24% και διαπραγματεύεται στις 2.693,57 μονάδες, έχοντας κινηθεί μέχρι στιγμής μεταξύ των 2.691,02 (χαμηλό ημέρας) και των 2.701,80 μονάδων (υψηλό ημέρας). Με βάση την τρέχουσα εικόνα του δείκτη, τα επόμενα ορόσημα εντοπίζονται στις 2.701,42 (κλείσιμο 6ης Νοεμβρίου 2009) και τις 2.711,96 μονάδες (κλείσιμο 27ης Οκτωβρίου 2009).
Με ενισχυμένη επενδυτική ψυχολογία και θετικό βηματισμό κινούνται οι αγορές, λαμβάνοντας ώθηση από τον ούριο άνεμο που πνέει λόγω των αποτελεσμάτων-ρεκόρ της Nvidia. Ο τεχνολογικός κολοσσός ξεπέρασε τις προσδοκίες των αναλυτών και έστειλε αισιόδοξα μηνύματα για τις προοπτικές του κλάδου της τεχνητής νοημοσύνης, ανανεώνοντας την εμπιστοσύνη των αγορών και βελτιώνοντας τη διάθεση ανάληψης κινδύνου παγκοσμίως.
Σε εγχώρια βάση, η προσοχή των θεσμικών χαρτοφυλακίων επικεντρώνεται στην Allwyn και τη Motor Oil. Η τελευταία βρίσκεται στο επίκεντρο εν όψει της αναδιάρθρωσης των δεικτών MSCI την ερχόμενη Δευτέρα, 31 Αυγούστου, η οποία σηματοδοτεί την ένταξη της μετοχής στον δείκτη MSCI Greece Standard και την αναμενόμενη εισροή σημαντικών κεφαλαίων.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
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