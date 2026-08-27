Διατηρείται σε τροχιά-ρεκόρ το Χρηματιστήριο: Επιασε με το «καλημέρα» τις 2.700 μονάδες

Θετικό κλίμα στις αγορές με «καύσιμο» από την Nvidia - Τα βλέμματα στο rebalancing του MSCI - Στο επίκεντρο η Motor Oil και η Allwyn