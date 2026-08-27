Η εποχή μετά το Ταμείο Ανάκαμψης, σημαντικό στοίχημα για τις τράπεζες
Η εποχή μετά το Ταμείο Ανάκαμψης, σημαντικό στοίχημα για τις τράπεζες
Το RRF ήταν ένα εξαιρετικά ισχυρό, συγκεντρωμένο χρηματοδοτικό εργαλείο, με €35,95 δισ. για την Ελλάδα, εκ των οποίων €18,22 δισ. επιχορηγήσεις και €17,73 δισ. δάνεια - Πως θα αντικατασταθεί η κοινοτική χρηματοδότηση - Οι νέες δυνατότητες μόχλευσης
Το τέλος του Ταμείου Ανάκαμψης δεν σημαίνει το τέλος της ευρωπαϊκής χρηματοδότησης. Ωστόσο το τοπίο θα αλλάξει και συγχρόνως οι τράπεζες θα πρέπει να μεταβάλουν την πιστωτική τους πολιτική ώστε να επιτευχθεί ο στόχος των 8,8 δισ. ευρώ πιστωτική επέκταση φέτος.
Το RRF ήταν ένα εξαιρετικά ισχυρό, συγκεντρωμένο χρηματοδοτικό εργαλείο, με €35,95 δισ. για την Ελλάδα, εκ των οποίων €18,22 δισ. επιχορηγήσεις και €17,73 δισ. δάνεια. Το αποτύπωμά του θα συνεχίσει στο πλαίσιο των εκταμιεύσεων να υπάρχει στους ισολογισμούς των τραπεζών.
Το πρόγραμμα ολοκληρώνεται στο τέλος του 2026 και πλέον η χώρα μπαίνει στη φάση της μετά-RRF εποχής.
Η μεγάλη αλλαγή είναι ότι δεν υπάρχει ένα νέο RRF που απλώς θα το αντικαταστήσει. Η επόμενη φάση θα βασιστεί σε ένα μωσαϊκό ευρωπαϊκών και εθνικών εργαλείων: ΕΣΠΑ, InvestEU, χρηματοδοτήσεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και του EIF, εθνικά αναπτυξιακά προγράμματα, αλλά και νέα εργαλεία που θα χρηματοδοτήσουν projects αμύνης ενεργειακά και ψηφιακή μετάβαση. Και σε αυτή την αρχιτεκτονική ο ρόλος των τραπεζών γίνεται πιο σημαντικός
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Το RRF ήταν ένα εξαιρετικά ισχυρό, συγκεντρωμένο χρηματοδοτικό εργαλείο, με €35,95 δισ. για την Ελλάδα, εκ των οποίων €18,22 δισ. επιχορηγήσεις και €17,73 δισ. δάνεια. Το αποτύπωμά του θα συνεχίσει στο πλαίσιο των εκταμιεύσεων να υπάρχει στους ισολογισμούς των τραπεζών.
Το πρόγραμμα ολοκληρώνεται στο τέλος του 2026 και πλέον η χώρα μπαίνει στη φάση της μετά-RRF εποχής.
Η μεγάλη αλλαγή είναι ότι δεν υπάρχει ένα νέο RRF που απλώς θα το αντικαταστήσει. Η επόμενη φάση θα βασιστεί σε ένα μωσαϊκό ευρωπαϊκών και εθνικών εργαλείων: ΕΣΠΑ, InvestEU, χρηματοδοτήσεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και του EIF, εθνικά αναπτυξιακά προγράμματα, αλλά και νέα εργαλεία που θα χρηματοδοτήσουν projects αμύνης ενεργειακά και ψηφιακή μετάβαση. Και σε αυτή την αρχιτεκτονική ο ρόλος των τραπεζών γίνεται πιο σημαντικός
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
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