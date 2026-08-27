Η εποχή μετά το Ταμείο Ανάκαμψης, σημαντικό στοίχημα για τις τράπεζες

Το RRF ήταν ένα εξαιρετικά ισχυρό, συγκεντρωμένο χρηματοδοτικό εργαλείο, με €35,95 δισ. για την Ελλάδα, εκ των οποίων €18,22 δισ. επιχορηγήσεις και €17,73 δισ. δάνεια - Πως θα αντικατασταθεί η κοινοτική χρηματοδότηση - Οι νέες δυνατότητες μόχλευσης