Επίδομα παιδιού: Έξτρα πληρωμή 150 ευρώ σε 80.000 οικογένειες, πότε μπαίνουν τα χρήματα

Πάνω από 12 εκατ. ευρώ θα πιστωθούν σε οικογένειες που απέκτησαν παιδί το 2025 ή το 2026 και δεν είχαν συμπεριληφθεί στην πρώτη πληρωμή