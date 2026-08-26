Ηλικιωμένοι μαθαίνουν πώς να πέφτουν χωρίς να τραυματίζονται
Ηλικιωμένοι μαθαίνουν πώς να πέφτουν χωρίς να τραυματίζονται
Από τα θεαματικά άλματα παρκούρ νεαρών σε γέφυρες και τοίχους, σε ασκήσεις ισορροπίας και ενδυνάμωσης για ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας
Ήταν τη δεκαετία του 1990 στη Λις της Εσόν, λιγότερο από μία ώρα από το Παρίσι, όταν ο νεαρός τότε Νταβίντ Μπελ έθετε τις βάσεις για αυτό που σύντομα θα γινόταν ένα παγκόσμιο κίνημα. Ακολουθώντας τις αρχές του πυροσβέστη και διασώστη πατέρα του, Ρεϊμόντ, ο Μπελ προσπάθησε να δώσει απάντηση στο ερώτημα: πώς το σώμα μπορεί να ξεπεράσει τα εμπόδια που συναντά. Με μοναδικό εργαλείο το σώμα του, λοιπόν, και μέσα από ατελείωτη εξάσκηση, άρχισε να αναπτύσσει μια διαφορετική σχέση με το αστικό τοπίο. Σκάλες, τοίχοι, γέφυρες όλα αποτελούσαν αφορμή για «διάλογο».
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