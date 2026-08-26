Τέντι Σάντις: Ο περιζήτητος Ελληνας που έχει γίνει παγκόσμιο brand
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Τέντι Σάντις: Ο περιζήτητος Ελληνας που έχει γίνει παγκόσμιο brand

Από το οικογενειακό diner και τους δρόμους της Αστόριας μέχρι τη New Balance, την Porsche και την LVMH, ο Τέντι Σάντις έχτισε ένα από τα πιο επιδραστικά σύμπαντα της σύγχρονης ανδρικής μόδας

Τέντι Σάντις: Ο περιζήτητος Ελληνας που έχει γίνει παγκόσμιο brand
Ένα συνηθισμένο πρωινό στη Mulberry Street, στην ουρά μπροστά από το Aimé Leon Dore βλέπει κανείς έναν Ιάπωνα συλλέκτη sneakers, έναν Ιταλό fashion buyer, έναν εικοσάχρονο που έχει αποστηθίσει κάθε παραλλαγή του New Balance 550 και έναν άνδρα γύρω στα σαράντα που θα προτιμούσε να περιγράψει το ντύσιμό του ως «κλασικό αμερικανικό» παρά ως streetwear. Μερικοί περιμένουν για τα ρούχα. Άλλοι για έναν freddo cappuccino. Οι περισσότεροι, όμως, έχουν έρθει για να περάσουν λίγη ώρα μέσα στον κόσμο του Τέντι Σάντις.

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