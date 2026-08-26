Τέντι Σάντις: Ο περιζήτητος Ελληνας που έχει γίνει παγκόσμιο brand

Από το οικογενειακό diner και τους δρόμους της Αστόριας μέχρι τη New Balance, την Porsche και την LVMH, ο Τέντι Σάντις έχτισε ένα από τα πιο επιδραστικά σύμπαντα της σύγχρονης ανδρικής μόδας