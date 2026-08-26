Γιατί θα… το αργεί το κόμμα ο Σαμαράς, γράφει ο Κ.Μ για τη ΔΕΘ, το μη ραντεβού του με τον Ερντογάν στην Ουάσιγκτον, η Τρ. Πειραιώς προχωράει με το ΙΑΣΩ
Γιατί θα… το αργεί το κόμμα ο Σαμαράς, γράφει ο Κ.Μ για τη ΔΕΘ, το μη ραντεβού του με τον Ερντογάν στην Ουάσιγκτον, η Τρ. Πειραιώς προχωράει με το ΙΑΣΩ
Χαίρετε, πριν μπω στα τρέχοντα νέα, να σας πω ότι κάποια νέα από το ρεπορτάζ που έκανα περί κόμματος Σαμαρά
Μού λέει η πηγή μου ότι θα το καθυστερήσει όσο γίνεται, χωρίς φυσικά αυτό να σημαίνει ότι το σκέφτεται ακόμα. Όχι -μου λένε- δεν υπάρχουν δεύτερες σκέψεις, θα το κάνει, αλλά… όπως είναι γνωστό ο Σαμαράς δεν είναι χθεσινός, οπότε γνωρίζει ότι άλλο η προσδοκία και η ίντριγκα και άλλο όταν θα ανακοινωθεί και θ’ αρχίσει να μετριέται από τους δημοσκόπους. Ασε που θα πρέπει ως κόμμα να εμφανίσει επιτελείο, πρόσωπα, θέσεις κ.λπ. Δύσκολα πράγματα και με σημαντικό βαθμό αβεβαιότητας. Βέβαια, η ίδια πηγή μου λέει «είπαμε να αργήσει, αλλά όχι και τα Χριστούγεννα».
Ο Κ.Μ για τη ΔΕΘ-Πάμε τώρα στα καθημερινά, ο Κ.Μ αυτές τις πρώτες ημέρες ασχολείται σχεδόν αποκλειστικά με τη ΔΕΘ και με την ομιλία του αλλά και με την ουσία, το περιεχόμενο των ανακοινώσεων. Χθες είδε τον Πιερρ και τον Πετραλιά, όχι ότι αυτό είναι… κάποιο μεγάλο νέο, γιατί όπως είναι γνωστό ο Μητσοτάκης ασχολείται με την τελευταία λεπτομέρεια, ειδικά στα οικονομικά. Να εκφράσω και μία απορία - αν και δεν είναι αποκλειστικά οικονομικό, αλλά περιβαλλοντολογικό θέμα. Στο πρόσφατο σχετικό νομοσχέδιο για την δόμηση κοντά στον Αιγιαλό προβλέπεται ότι μπορεί να χτίζεις στα 25 μέτρα μακριά. Στην υπόλοιπη Ευρώπη, αν δεν κάνω λάθος, προβλέπεται δόμηση στα 100 μέτρα από τον Αιγιαλό. Μήπως να το ξαναδούν;
Ραντεβού με μενού και τα καύσιμα-Χθες το μεσημέρι στο ΥΠΟΙΚ ο Πιερρ και ο Θεοδωρικάκος είχαν μια αναλυτική συζήτηση εργασίας γι’ αυτό που ονομάζεται «κόστος ζωής», καθώς στην κυβέρνηση υπάρχει ανησυχία για την πορεία του χειμώνα και την άνοδο των τιμών των καυσίμων. Είναι ενδεικτικό ότι ενώ το Brent έχει ανέβει 30% από την αρχή του πολέμου, η αύξηση στην ελληνική αγορά υπερβαίνει το 80%, συνεπώς πηγαίνουμε για ζόρια το επόμενο διάστημα και προς τούτο απαιτείται παρέμβαση. Με δεδομένο ότι η κατάσταση στον Κόλπο δεν βελτιώνεται, συνεπώς η πίεση στις τιμές στην αντλία θα συνεχιστεί, στην κυβέρνηση συζητούν για την παράταση της επιδότησης στα καύσιμα τουλάχιστον για τον Σεπτέμβριο, ενώ αυτές τις μέρες «τρέχει» και η συζήτηση με τα διυλιστήρια (Helleniq Energy και Motor Oil) για να συνεχιστεί και η δική τους συνεισφορά που έχει κρατήσει τις τιμές σε πιο διαχειρίσιμα επίπεδα.
Επικοινωνιακό «γκάζι» για το Ανάκαμψης-Ο Κ.Μ έχει δώσει εντολή στους υπουργούς του να αρχίσουν να μιλούν περισσότερο για το Ταμείο Ανάκαμψης και να εξηγούν τα οφέλη για την ελληνική οικονομία. Δεν το έκανε τυχαία χθες ο εκπρόσωπος Μαρινάκης στον ΣΚΑΪ και το επόμενο διάστημα θα επιμείνουν σε αυτό το μέτωπο και άλλοι υπουργοί. Είναι πάντως δεδομένο ότι πρέπει όλοι οι υπουργοί να εκπέμψουν στο ίδιο μήκος κύματος, τουλάχιστον αυτή είναι η άποψη του Κ.Μ. Από τον Οκτώβριο και μετά θα γίνει και μια μεγάλη εκδήλωση παρουσίασης και απολογισμού, στην οποία δεν αποκλείεται να δώσει το «παρών» και η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.
Ραντεβού γιοκ-Και αφού είμαι στο πρόγραμμα του Μητσοτάκη, να σας πω ότι δεν προβλέπεται ραντεβού με τον Ερντογάν στη Νέα Υόρκη, στο περιθώριο της Γ.Σ. του ΟΗΕ. Ομοίως δεν προβλέπεται επαφή Γεραπετρίτη-Φιντάν. Και τι να πουν άλλωστε σε αυτή τη φάση που είμαστε, καθώς προβλέπεται ένα φθινόπωρο που θα έχει αρκετά επεισόδια. Ο Κ.Μ θα πάει Νέα Υόρκη γύρω στις 20 Σεπτεμβρίου, ενώ μετά τα ραντεβού και τις επαφές του θα πάει για κάποιες μέρες και στο Σαν Φρανσίσκο, όπου θα έχει επαφές με big tech εταιρείες.
Τι ισχύει για τους μισθούς στην Προεδρία-Όσο πλησιάζουμε προς τις εκλογές θα διακινηθούν πολλά fake news, είναι το μόνο βέβαιο. Αλλά ορισμένοι έβαλαν στο στόχαστρο και την Προεδρία της Δημοκρατίας με δημοσιεύματα για τη χορήγηση επιδόματος στους υπαλλήλους της. Όπως διευκρινίζεται από την Ηρώδου του Αττικού, δεν πρόκειται για νέα παροχή ούτε για «αύξηση 20%», αλλά για την επαναφορά επιδόματος που είχε καταργηθεί το 2014 στον στενό δημόσιο τομέα. Το συγκεκριμένο επίδομα, σύμφωνα με την ίδια ενημέρωση, έχει ήδη επανέλθει τα τελευταία πέντε με έξι χρόνια στις περισσότερες υπηρεσίες του Δημοσίου. Ουσιαστικά, πρόκειται λοιπόν για αποκατάσταση (μετά από 12 χρόνια) σχεδόν στο ίδιο επίπεδο με τον υπόλοιπο δημόσιο τομέα και όχι για «20% αύξηση». Στην Ηρώδου Αττικού επισημαίνουν ακόμη ότι οι υπάλληλοι της Προεδρίας υπάγονται κανονικά στο Ενιαίο Μισθολόγιο και δεν απολαμβάνουν κάποιο ειδικό ή προνομιακό μισθολογικό καθεστώς, καθώς ακολουθείται πλήρως και εφαρμόζεται παγίως το Ενιαίο Μισθολόγιο του Δημοσίου Τομέα. Πέραν του επιδόματος θέσης για διευθυντές και προϊσταμένους, που ισχύει σε όλο το Δημόσιο, δεν υπάρχει άλλο επίδομα. Με άλλα λόγια, η θέση της Προεδρίας είναι ότι πρόκειται για μισθολογική αποκατάσταση έπειτα από 12 χρόνια και για ευθυγράμμιση με όσα ήδη ισχύουν στον υπόλοιπο δημόσιο τομέα. Εξάλλου, οι υπάλληλοι της Προεδρίας δεν είναι κάποιοι έχοντες και κατέχοντες, αλλά απλοί υπάλληλοι του Δημοσίου, που απλώς τυγχάνει να υπηρετούν τον πρώτο θεσμό της χώρας.
Patelis Macro-Με μια ανάρτηση στο LinkedIn ο πρώην διευθυντής του οικονομικού γραφείου του Κ.Μ Αλέξης Πατέλης ανακοίνωσε τη λειτουργία της εταιρείας του με την επωνυμία Patelis Macro, που θα ειδικεύεται στη συμβουλευτική για επενδύσεις και στη διαχείριση wealth. Εχει ήδη ισχυρές επαφές με παλιούς πελάτες και με δυνατά family offices, ενώ τα γραφεία θα είναι στην Αθήνα. Η λίστα των πελατών δεν θα «ξεχειλώσει» και όπως γράφει και ο ίδιος η πρόσβαση θα είναι περιορισμένη, ενώ το focus θα είναι το global macro.
Φουλ οι μηχανές για το ΙΑΣΩ-Σε προχωρημένο στάδιο είναι οι συζητήσεις για το deal απόκτησης του ΙΑΣΩ από τη Strinx Holdings (25% ελέγχει η Τρ. Πειραιώς) με τις πηγές να εκτιμούν ότι η συμφωνία θα ολοκληρωθεί ως το τέλος του έτους. Φυσικά θα απαιτηθεί περαιτέρω χρόνος προκειμένου να ληφθεί η έγκριση της Επιτροπής Ανταγωνισμού, καθώς απώτερος στόχος είναι η καθετοποίηση των υπηρεσιών μετά και την απόκτηση της Εθνικής Ασφαλιστικής από την Τρ. Πειραιώς ώστε να δημιουργηθούν μεγάλες υπεραξίες. Το Ερρίκος Ντυνάν και οι κλινικές της Εuromedica ανήκουν στην ΗΜΙΤΗΕΑ Medical Group η οποία ελέγχεται από το επενδυτικό κεφάλαιο Blantyre Capital και την Τρ. Πειραιώς. Βεβαίως ο ανταγωνισμός, ιδιαίτερα στον κλάδο της υγείας, δεν βλέπει με καλό μάτι τη συγκεκριμένη εξέλιξη με το ΙΑΣΩ, οπότε προφανώς θα επιδιώξει να δυσκολέψει την έγκριση της Επ. Ανταγωνισμού. Σε ό,τι αφορά το προγενέστερο σενάριο για την εξαγορά της Βιοϊατρικής παραμένει σε πρώιμο στάδιο. Είναι μάλλον λάθος να πει κάποιος πως έχει πάει στις καλένδες, αλλά έχει παγώσει και κανένας δεν εκφράζει βεβαιότητα πως τελικά θα προχωρήσει. Να σημειωθεί πως ο όμιλος της Βιοϊατρικής έχει βελτιώσει σημαντικά τα οικονομικά του μεγέθη, οπότε η συμφωνία αν προχωρήσει θα έχει και διαφορετικό τίμημα.
Εστίαση-Super Market, σημειώσατε 2 (αλλάζει ο τουρισμός)-Ο «εκδημοκρατισμός των αερομεταφορών» γέμισε την Ελλάδα με επισκέπτες από το εξωτερικό, αλλά περιόρισε τις δυνατότητες του πορτοφολιού τους. Σε όλους τους δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς της χώρας, το συμπέρασμα είναι το ίδιο. Περισσότεροι επισκέπτες, μικρότερη κατά κεφαλή δαπάνη. Η δαπάνη μετακόμισε από τις ταβέρνες της περιοχής, στα ψυγεία των καταλυμάτων. Τα τοπικά σούπερ μάρκετ γνώρισαν φέτος το καλοκαίρι τη «χρυσή εποχή» τους. Στη Μύκονο, 6 νέα «σουβλατζίδικα» άνοιξαν φέτος, ποντάροντας στους value-for-money τουρίστες. Σύμφωνα με τη Nielsen IQ, το 65% των παραθεριστών ετοιμάζει μόνο του σνακ και το 27% ακόμη και το βραδινό του. Ο τζίρος της εστίασης υποχώρησε για 2ο διαδοχικό τρίμηνο, στα €5,30 δισ. το εξάμηνο έναντι €5,42 δισ. πέρυσι. Λιγότερα έσοδα κατά 122 εκατ. ευρώ με τις τιμές αυξημένες +6,4%. Αντιθέτως, η αγορά FMCG τρέχει προς νέο ιστορικό ρεκόρ, πάνω από τα €14,09 δισ. του 2025, με τους νησιωτικούς προορισμούς να εμφανίζουν τους υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης στα σούπερ μάρκετ. Το καλοκαίρι της αλλαγής έχει τη δική του γεωγραφία. Οι εισπράξεις εκτός ΕΕ αυξήθηκαν +19,7% έναντι +10,7% από την ΕΕ, με τους Αμερικανούς να ξοδεύουν περίπου €1.190 ανά ταξίδι (+20%) ενώ η Γερμανία της κλιματικής και οικονομικής κρίσης έδειξε την προφανή κόπωση των εισοδημάτων της.
Καμία ελληνική μετοχή στη μεγάλη κεφαλαιοποίηση του FTSE Russell-Δεν είναι μία ούτε δύο, αλλά... 62 οι ελληνικές μετοχές που μπαίνουν στους δείκτες ανεπτυγμένων αγορών του FTSE Russell από τις 21 Σεπτεμβρίου. Η είδηση είναι γνωστή, αλλά αυτό που δεν γράφει καμία ανακοίνωση είναι ότι καμία ελληνική μετοχή δεν κατατάσσεται στη μεγάλη κεφαλαιοποίηση του Δείκτη. Οι τέσσερις συστημικές, ο ΟΤΕ, η ΔΕΗ, θεωρούνται όλοι Mid Cap. Το όριο εισόδου στα Large Caps της Ανεπτυγμένης Ευρώπης είναι $29,1 δισ. κεφαλαιοποίηση. Στην Αναδυόμενη Ευρώπη ήταν $4,5 δισ. Εκεί οι τράπεζές μας ήταν κολοσσοί. Εδώ, η Ελλάδα προβάλλεται στο 0,056% του FTSE Developed και στο 0,050% του FTSE All-World. Ένα χαρτοφυλάκιο $10 δισ. που ακολουθεί τον δείκτη θα βάλει $5,6 εκατ. σε όλη την Ελλάδα. Οι κερδισμένοι αυτής της υπόθεσης, κρύβονται στη σύγκριση με την προηγούμενη ενδεικτική λίστα. Τον Απρίλιο, με στοιχεία Δεκεμβρίου 2025, ο FTSE έβαζε Cenergy, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και Viohalco στα Small Caps. Τώρα και οι τρεις ανέβηκαν στη Μεσαία κεφαλαιοποίηση. Η Jumbo έμεινε Small. Νεοεισερχόμενοι που δεν υπήρχαν τότε είναι οι ΑΒΑΞ, CrediaBank, ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ, Euronext Athens και ολόκληρη η ζώνη των 30 Micro Caps. Ο μεγάλος απών αυτού του καταλόγου είναι η Metlen, που διάλεξε το Λονδίνο και είναι μέλος του FTSE 100 από τον Σεπτέμβριο του 2025.
Σε υψηλό 11ετίας ο τραπεζικός δείκτης, έπιασε τις 3.100 μονάδες-Τον ηγετικό τους ρόλο διατήρησαν οι τραπεζικές μετοχές στο ταμπλό του Χρηματιστηρίου Αθηνών, οδηγώντας τον κλαδικό δείκτη στις 3.100 μονάδες, επίπεδο που καταγράφεται για πρώτη φορά από τα μέσα Νοεμβρίου του 2015. Τη μεγαλύτερη δυναμική παρουσίασε η Eurobank, η οποία πραγματοποίησε ρεκόρ 11 ετών κλείνοντας στα 4,58 ευρώ, σε επίπεδα Αυγούστου 2015, αφού προηγουμένως είχε διασπάσει ενδοσυνεδριακά και τα 4,6 ευρώ. Η εντυπωσιακή αυτή άνοδος ανέβασε την κεφαλαιοποίηση της Eurobank στα 16,5 δισ. ευρώ, διευρύνοντας την απόσταση από την Εθνική Τράπεζα, η οποία αποτιμάται στα 15,2 δισ. ευρώ. Θετική ήταν η εικόνα και για την CrediaBank, η οποία συνέχισε για δεύτερη διαδοχική ημέρα την έντονα ανοδική της πορεία, καταφέρνοντας να ανακτήσει το ψυχολογικό όριο του 1 ευρώ.
Με το βλέμμα στα ιστορικά ρεκόρ η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ-Η μετοχή της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ επιδεικνύει εκ νέου ισχυρή δυναμική, καταφέρνοντας να ανακτήσει τα 46 ευρώ. Με την κίνηση αυτή πλησίασε αισθητά το ιστορικό ρεκόρ των 47 ευρώ, το οποίο είχε καταγράψει στις αρχές του περασμένου Ιουλίου, επιβεβαιώνοντας τη μακροπρόθεσμη ανοδική της τροχιά. Η επενδυτική εμπιστοσύνη παραμένει αυξημένη, καθώς τόσο οι εγχώριοι όσο και οι διεθνείς οίκοι τοποθετούν την εύλογη αξία του ομίλου σε σημαντικά υψηλότερα από τα σημερινά επίπεδα. Χαρακτηριστικά, η UBS διατηρεί τη σύσταση «αγορά» (buy) θέτοντας την τιμή στόχο στα 55 ευρώ, βλέποντας ισχυρές προοπτικές ανάπτυξης. Στο ίδιο μήκος κύματος, η ανάλυση της AXIA - Alpha Finance, που έθεσε τον πήχη στα 55,2 ευρώ, προσδοκώντας σταθερά αυξανόμενη μερισματική απόδοση έως 0,6 ευρώ ανά μετοχή μέχρι το 2030, με καταλύτες τα ισχυρά θεμελιώδη και τα μεγάλα έργα παραχωρήσεων.
Allwyn: «Βλέπει» ξανά τα 15 ευρώ εν αναμονή των αποτελεσμάτων-Ισχυρό αγοραστικό ενδιαφέρον εκδηλώνεται για τη μετοχή της Allwyn, καταγράφοντας ένα τριήμερο θετικό σερί που κορυφώθηκε με τα χθεσινά κέρδη της τάξης του 2,75%. Με αυτόν τον τρόπο έφτασε πάνω από τα 14,5 ευρώ, σε νέο υψηλό τεσσάρων μηνών, βάζοντας στο στόχαστρο το κρίσιμο όριο των 15 ευρώ, που διαπραγματευόταν στις αρχές του περασμένου Απριλίου. Το ενδιαφέρον της επενδυτικής κοινότητας στρέφεται στα οικονομικά αποτελέσματα β' τριμήνου, τα οποία θα ανακοινωθούν αύριο πριν από την έναρξη της συνεδρίασης στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Η προσοχή θα επικεντρωθεί στην προγραμματισμένη τηλεδιάσκεψη με αναλυτές και επενδυτές την ίδια μέρα, στις 16:00 ώρα Ελλάδας, όπου η διοίκηση θα παρουσιάσει τα οικονομικά δεδομένα και τις προοπτικές του ομίλου, δίνοντας το σύνθημα για τη μελλοντική πορεία της μετοχής.
Έφυγε ένας άνθρωπος που «έχτιζε» εικόνες στις τράπεζες-Ο Λουκάς Πετρούνιας έχασε τη ζωή του το περασμένο Σάββατο 22 Αυγούστου, έπειτα από πτώση σε χαράδρα στον Ολυμπο, κατά την επιστροφή του από τον Μύτικα. Η αγορά τον γνώριζε ως Chief Marketing Officer στην Τράπεζα Πειραιώς. Λίγοι θυμούνται ότι είχε δουλέψει για την τράπεζα πριν καν προσληφθεί. Το 2013, ως Executive Director της Solid, υπέγραφε την καμπάνια της Olympiacos F.C. MasterCard, τότε που η Τρ. Πειραιώς απορροφούσε την Αγροτική, τη Γενική, τη Millennium και τα ελληνικά δίκτυα των κυπριακών τραπεζών. Εντάχθηκε στην τράπεζα το 2015, τη χρονιά της τρίτης ανακεφαλαιοποίησης, και έφτασε στην κορυφή του marketing όταν η Piraeus είχε επιστρέψει πλήρως στον ιδιωτικό τομέα. Στο ενδιάμεσο, πέρασε από Customer Experience, Loyalty και Marketing και βρέθηκε στην καρδιά της μεγαλύτερης αλλαγής εικόνας της τράπεζας. Όταν τον Μάιο του 2024 το «Τράπεζα Πειραιώς» έγινε «Πειραιώς», το winbank app μετονομάστηκε σε Piraeus app και οι τρεις πλάγιες γραμμές του λογοτύπου άλλαξαν κατεύθυνση, από αριστερά προς τα δεξιά, σηματοδοτώντας μια τράπεζα που κοιτούσε πλέον μπροστά. Εργάστηκε στην Solid για περισσότερα από 11 χρόνια, έστησε από το μηδέν το digital τμήμα το 2011, σε μια χρονιά που οι περισσότεροι διαφημιζόμενοι έκοβαν τους διαφημιστικούς προϋπολογισμούς. Δίδαξε Στρατηγική Επικοινωνίας, Storytelling και Digital Marketing στο Πάντειο. Έφτιαχνε brands που κοιτούσαν μπροστά. Έφυγε κοιτώντας την κορυφή.
Σημαντικές εξελίξεις στις Τράπεζες της Ενωμένης Ευρώπης-Για πολλά χρόνια, η Ευρώπη πουλούσε τις τράπεζες της πολύ φθηνά, ιδιαίτερα σε σχέση με τις αμερικανικές. Σήμερα τα πράγματα έχουν αλλάξει και το Bloomberg -μ’ ένα απλό γράφημα- δείχνει ότι οι αγορές «βλέπουν» χορό εξαγορών και συγχωνεύσεων, με υψηλές προσδοκίες. Το γράφημα του Bloomberg περιγράφει όσα δεν χωρούν σε 10 εκθέσεις. Οι ευρωπαϊκές τράπεζες (STOXX 600 Banks) αποτιμώνται 1,6 φορές τη λογιστική τους αξία, ενώ οι αμερικανικές στο 1,79x. Την άνοιξη του 2020, η Ευρώπη διαπραγματευόταν κάτω από 0,4x και οι ΗΠΑ κοντά στη μονάδα. Η απόσταση συρρικνώθηκε απότομα κι αυτό δείχνει υψηλές προσδοκίες. Με βάση τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, οι δείκτες τιμής προς λογιστική αξία (P/B) των τραπεζών της ευρωζώνης ανεβαίνουν από τα τέλη του 2022, με τη μεγαλύτερη άνοδο το 2025. Έως τον Φεβρουάριο 2026 έφτασαν σε επίπεδο που δεν είχαν δει πριν από την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση, προτού υποχωρήσουν λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Οι αγορές «οσμίζονται» εξελίξεις οι οποίες ακόμη δεν έχουν εκδηλωθεί. Το 2025 ο κλάδος έκλεισε με χρηματιστηριακά κέρδη +65%, ήταν η καλύτερη χρονιά από το 1997. Το 2ο τρίμηνο του 2026 πρόσθεσε +21%, δεύτερος καλύτερος κλάδος της Ευρώπης μετά την τεχνολογία. Παρ' όλα αυτά, ο δείκτης διαπραγματεύεται με προσδοκώμενο (forward) P/E 10,1, ελάχιστα πάνω από τον μακροχρόνιο μέσο 9,5. Οι ελληνικές τράπεζες ακολουθούν κατά πόδας. Σύμφωνα με την AXIA, ελληνικές και κυπριακές τράπεζες αποτιμώνται στο 1,45x P/TBV και 9,2x P/E με βάση το 2027. Η NBG Securities βλέπει premium περίπου +8% έναντι του Stoxx 600 Banks σε P/E 2026, αλλά discount -9% έναντι της ευρωπαϊκής περιφέρειας. Η Ελλάδα προσπέρασε τον μέσο όρο, όχι ακόμη τις Τράπεζες του Ευρωπαϊκού Νότου. Η τραπεζική ενοποίηση στην Ευρώπη διαρκώς εξαγγέλλεται αλλά ακόμη δεν έχει φανεί στην πράξη. Προσπάθειες έγιναν, Mediobanca/MPS, οι απόπειρες UniCredit για BPM και Commerzbank, BBVA/Sabadell. Αυτό που δεν έχει φανεί είναι η διασυνοριακή ενοποίηση. Οι αγορές όμως προεξοφλούν σημαντικές εξελίξεις.
Η Μαρία Αγγελικούση σηκώνει ελληνική σημαία και στο νέο της στοίχημα-Η παράδοση του Maran Myrsini δεν είναι μία ακόμη τυπική προσθήκη στον στόλο της Μαρίας Αγγελικούση. Το Suezmax των 155.500 τόνων, που παραδόθηκε στις 20 Αυγούστου από τη New Times Shipbuilding, είναι το τέταρτο από τα οκτώ δεξαμενόπλοια διπλού καυσίμου LNG του συγκεκριμένου προγράμματος και ταξιδεύει με ελληνική σημαία. Είχαν προηγηθεί τα Maran Morpheus, Maran Myrto και Maran Menelaus, ενώ απομένουν ακόμη τέσσερις παραδόσεις. Το ενδιαφέρον βρίσκεται στη συνέπεια της επιλογής. Την ώρα που μεγάλο μέρος της αγοράς περιμένει να ξεκαθαρίσει το κανονιστικό τοπίο και το μέλλον των καυσίμων, η Maran Tankers δημιουργεί μια ομοιογενή σειρά σύγχρονων Suezmaxes, με αποδοτικότερη γάστρα, συστήματα εξοικονόμησης ενέργειας και δυνατότητα καύσης LNG. Δεν αγοράζει μόνο πλοία, αγοράζει επιχειρησιακή ομοιογένεια για την επόμενη δεκαετία. Υπάρχει και ένα δεύτερο μήνυμα. Σε μια περίοδο κατά την οποία πολλές ελληνικές εταιρείες επιλέγουν ευέλικτα διεθνή νηολόγια, η Αγγελικούση τοποθετεί ένα από τα πλέον προηγμένα νεότευκτά της κάτω από την ελληνική σημαία. Με τη Maran Tankers να διαθέτει 51 πλοία και άλλα 12 υπό ναυπήγηση, η κίνηση δείχνει ότι η ελληνική σημαία παραμένει μέρος της στρατηγικής ταυτότητας του ομίλου και όχι απλώς μια συμβολική επιλογή.
Τα 4,4 δισ. που αγοράζουν χρόνο στη Φράγκου-Η πιο ουσιαστική κίνηση της Αγγελικής Φράγκου δεν κρύβεται μόνο στις νέες παραγγελίες, αλλά στον τρόπο με τον οποίο αναδιατάσσει τον στόλο της Navios Maritime Partners. Από τη μία πλευρά, η εταιρεία συμφώνησε να πουλήσει containership κατασκευής 2008, μεταφορικής ικανότητας 4.730 TEU, έναντι 34,5 εκατ. δολαρίων. Από την άλλη, κατευθύνει κεφάλαια προς μεγάλα, νεότερα πλοία, τα οποία μπορούν να επωφεληθούν από την επιμήκυνση των εμπορικών διαδρομών. Το πραγματικό «μαξιλάρι», όμως, είναι τα 4,4 δισ. δολάρια συμβασιοποιημένων εσόδων έως το 2037. Σε μια αγορά όπου Ορμούζ, Ερυθρά Θάλασσα και Μαύρη Θάλασσα αλλάζουν συνεχώς τους χάρτες, η Φράγκου έχει επιλέξει να μη στηρίζεται αποκλειστικά στις κορυφώσεις της αγοράς άμεσων ναυλώσεων. Κλειδώνει πολυετή απασχόληση, ανανεώνει τον στόλο και πουλά παλαιότερο τονάζ, όσο οι αξίες παραμένουν ισχυρές. Η παρασκηνιακή ανάγνωση είναι ότι η Navios δεν επιχειρεί να μαντέψει πόσο θα διαρκέσει η κρίση. Έχει δημιουργήσει έναν μηχανισμό που μπορεί να παράγει έσοδα είτε η αναστάτωση συνεχιστεί είτε η αγορά ομαλοποιηθεί. Και αυτό το ανεκτέλεστο δίνει στη Φράγκου το πολυτιμότερο πλεονέκτημα στη ναυτιλία: χρόνο.
Το VLCC που διπλασίασε την τιμή του αφού έφυγε από ελληνικά χέρια-Ένα παλιό VLCC με ελληνικό παρελθόν προσφέρει σήμερα ίσως το πιο διδακτικό παρασκήνιο της αγοράς. Το 23 ετών Hellstugutinden, πρώην Australis της Chandris, φέρεται να άλλαξε χέρια για 57 εκατ. δολάρια. Μόλις τον Μάρτιο του 2025 η ελληνική εταιρεία το είχε πουλήσει σε συμφέροντα της Μέσης Ανατολής αντί ποσού κοντά στα 28 εκατ. δολάρια. Σε λιγότερο από ενάμιση χρόνο, η αποτίμησή του ουσιαστικά διπλασιάστηκε. Η εύκολη ανάγνωση είναι ότι η Chandris άφησε σχεδόν 29 εκατ. δολάρια πάνω στο τραπέζι. Η ουσιαστική, όμως, είναι πιο σύνθετη. Η εταιρεία αποχώρησε από ένα πλοίο του 2003 και επανήλθε στα VLCCs με το κατασκευής 2020 CSSC Liao Ning, που μετονομάστηκε Australis και κόστισε περίπου 112 εκατ. δολάρια, ενώ περιμένει και το νεότευκτο Ellinis από τη Hanwha Ocean. Ο σημερινός αγοραστής πληρώνει ακριβά όχι μόνο το πλοίο, αλλά τη σπανιότητα παλαιού, μη κυρωμένου τονάζ με καθαρό ιστορικό, σε μια αγορά όπου οι ναύλοι έχουν εκτοξευθεί. Άρα, δεν πρόκειται απαραίτητα για χαμένη πρόβλεψη. Είναι το τίμημα της επιλογής να αφήσεις το ακραίο ρίσκο στον επόμενο και να μεταφέρεις το κεφάλαιο σε νεότερο στόλο.
Περιμένοντας την NVIDIA-Η NVIDIA ανακοινώνει σήμερα, Τετάρτη 26 Αυγούστου, τα αποτελέσματα του β’ τριμήνου. Τα αποτελέσματα αναμένονται περίπου στις 23:20 ώρα Ελλάδας μετά το κλείσιμο της Wall Street, ενώ η τηλεδιάσκεψη ξεκινά στις 00:00 ώρα Ελλάδας. Το consensus διαμορφώνεται περίπου στα $2,08 ανά μετοχή, με έσοδα κοντά στα $92 δισ. Η εταιρία έχει καθοδηγήσει για έσοδα $91 δισ., με απόκλιση ±2%, επομένως μια μικρή υπέρβαση των εκτιμήσεων θεωρείται λίγο-πολύ προεξοφλημένη και, από μόνη της, δύσκολα θα μπορούσε να προκαλέσει σημαντική αντίδραση στη μετοχή. Αυτό που πραγματικά περιμένει η αγορά είναι η προοπτική για το επόμενο τρίμηνο, καθώς εκεί θα κριθεί σε μεγάλο βαθμό η συζήτηση γύρω από το κατά πόσο αρχίζει μια περίοδος απόσβεσης των τεράστιων επενδύσεων και πόσο διατηρήσιμη παραμένει η δυναμική των δαπανών για Τεχνητή Νοημοσύνη. Το πρώτο τρίμηνο πάντως κινήθηκε σε ιδιαίτερα δυνατούς ρυθμούς. Τα έσοδα ανήλθαν στα $81,6 δισ., αυξημένα κατά 85% σε ετήσια βάση, με τον κλάδο Data Center να συνεισφέρει $75,2 δισ. και το προσαρμοσμένο μικτό περιθώριο κέρδους να διατηρείται στο 75%. Η διοίκηση αναθεώρησε υψηλότερα την καθοδήγηση για το δεύτερο τρίμηνο και, ιδιαίτερα σημαντικό, το έκανε χωρίς να συνυπολογίζει έσοδα από πωλήσεις υπολογιστικών συστημάτων από κέντρα δεδομένων στην Κίνα.
Κλειδί το μικρό περιθώριο-Αυτό που διαφοροποιεί τη Nvidia είναι ότι αναπτύσσεται ταχύτερα από σχεδόν οποιαδήποτε άλλη μεγάλη εταιρεία, διατηρώντας ταυτόχρονα εξαιρετικά υψηλά περιθώρια κερδοφορίας. Αυτός ο συνδυασμός είναι που δικαιολογεί το premium της αποτίμησής της. Στην ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, επομένως, το μικτό περιθώριο μπορεί να αποδειχθεί σημαντικότερο ακόμη και από τα έσοδα. Ένα ισχυρό beat στα έσοδα που θα συνοδεύεται από υποχώρηση των περιθωρίων θα δημιουργούσε αμέσως ερωτήματα για το εάν ο ανταγωνισμός, το προϊοντικό μίγμα ή το αυξανόμενο κόστος των συστημάτων αρχίζουν να επιβαρύνουν την κερδοφορία. Αντίθετα, διατήρηση του μικτού περιθωρίου κοντά στο 75% θα διευκόλυνε σημαντικά μια ανοδική αναθεώρηση της σημερινής αποτίμησης. Ο εμφανέστερος κίνδυνος προέρχεται από τις μνήμες, οι οποίες αντιπροσωπεύουν πλέον περίπου 40–50% του κόστους κατασκευής των συστημάτων Nvidia, έναντι μόλις 15–20% πριν από σχετικά μικρό χρονικό διάστημα, ενώ οι τιμές τους αυξάνονται. Παρ' όλα αυτά, η αγορά εκτιμά ότι μακροπρόθεσμα τα μικτά περιθώρια θα υποχωρήσουν ελαφρώς, προς το 73–74%, με τη βοήθεια μακροχρόνιων συμφωνιών προμήθειας.
Το Bitcoin επέστρεψε στα $80.000, με τη βοήθεια του Μπέσεντ-Η τιμή του bitcoin επέστρεψε πάνω από τα $80.000, αυτές τις τελευταίες μέρες, επίπεδο που είχε να κρατήσει από τον Μάιο, ολοκληρώνοντας τη 2η καλύτερη εβδομάδα του από τις αρχές του 2021. Χθες, διαπραγματευόταν γύρω από τα $78.900, με κεφαλαιοποίηση $1,58 τρισ., ενισχυμένο +22,9% μέσα σε 7 μόνο μέρες. Η συνολική αγορά κρυπτονομισμάτων καταγράφει άνοδο +20,4% στο ίδιο διάστημα. Το bitcoin παραμένει ωστόσο -36% χαμηλότερα από το ιστορικό υψηλό των $126.200 της 7ης Οκτωβρίου 2025. Πριν από 7 μήνες, στις 5 Φεβρουαρίου το bitcoin είχε βυθιστεί στα $60.062, χαμηλό 16 μηνών, καταγράφοντας πτώση άνω του -50% από την κορυφή. Επί μήνες, η τιμή έμεινε εγκλωβισμένη στο εύρος $60.000–72.000. Τον Ιούνιο έσπασε τα $60.000 για πρώτη φορά από τα τέλη του 2024. Η αλλαγή στη δυναμική των κρυπτονομισμάτων ήρθε από το… Αμερικανικό Υπουργείο Οικονομικών. Στις 19 Αυγούστου ο Σκοτ Μπέσεντ ανακοίνωσε τον διπλασιασμό των επαναγορών μακροπρόθεσμων ομολόγων, από $2 δισ. σε τουλάχιστον $4 δισ. ανά πράξη, με ισχύ από 9 Σεπτεμβρίου. Αυτή η κίνηση πίεσε τις αποδόσεις των ομολόγων χαμηλότερα (ανέβασε τις τιμές τους) μέσα σε λίγες ώρες και αναζωπύρωσε την όρεξη για ρίσκο. Η τιμή εκτινάχθηκε από τα $62.800 της Τρίτης στα $80.000 το βράδυ της Παρασκευής, με ρευστοποίηση άνω των $2,7 δισ. σε short θέσεις. Συνολικά, πάνω από $4 δισ. short θέσεις ρευστοποιήθηκαν άρον άρον τις επόμενες ημέρες. Τα αμερικανικά spot bitcoin ETFs προσέλκυσαν καθαρές εισροές $1,92 δισ. την εβδομάδα έως 21 Αυγούστου, την ισχυρότερη από τον Οκτώβριο του 2025, με το IBIT της BlackRock να απορροφά $1,33 δισ. σε 5 διαδοχικές συνεδριάσεις. Ο Αύγουστος έχει ήδη φέρει $2,38 δισ. και είναι μέχρι σήμερα ο καλύτερος μήνας του 2026. Η αμερικανική Γερουσία έχει προγραμματίσει διαδικαστική ψηφοφορία για τον CLARITY Act στις 15 Σεπτεμβρίου. Ο νόμος θα χαράξει τα όρια δικαιοδοσίας μεταξύ SEC και CFTC, τοποθετώντας μεγάλο μέρος του κλάδου υπό την εποπτεία της Commodity Futures Trading Commission,της ανεξάρτητης ομοσπονδιακής Αρχής των ΗΠΑ που εποπτεύει τις αγορές παραγώγων. Οι Ρεπουμπλικανοί ελέγχουν 53 έδρες, αλλά απαιτούνται 60 ψήφοι για να ξεπεραστεί το filibuster. Σύμφωνα με το Reuters, μια αποτυχημένη ψηφοφορία θα μπορούσε ουσιαστικά να «σκοτώσει» το νομοσχέδιο.
Το 12,8% δεν είναι αυτό που νομίζεις-Ένα ποσοστό κάνει τον γύρο του διαδικτύου στην Αμερική. Το 12,8% των υπολοίπων πιστωτικών καρτών στις ΗΠΑ βρίσκεται σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών, από 7,6% το 2022. Αν σήμαινε αυτό που φαίνεται, θα παρέπεμπε στη Μεγάλη Ύφεση. Όμως, η Fed της Νέας Υόρκης που δημοσίευσε τον αριθμό, προειδοποιεί να μην τον διαβάσουμε έτσι. Ο ρυθμός των νέων καθυστερήσεων παραμένει σχετικά σταθερός εδώ και σχεδόν δύο χρόνια. Το «απόθεμα» ανεβαίνει επειδή οι τράπεζες κρατούν πλέον, στις εκθέσεις πιστοληπτικής ικανότητας, για μεγαλύτερο διάστημα παλιά, ήδη διαγραμμένα χρέη. Αν εξαιρεθούν τα διαγραμμένα, οι νέες καθυστερήσεις κινούνται γύρω στο 3% των υπολοίπων από το 2024, με τελευταία μέτρηση 2,95%. Το παρασκήνιο, λοιπόν, είναι λογιστικό. Το ίδιο χρέος μετριέται δύο φορές, από την Equifax και από τις τράπεζες, με διαφορετικούς κανόνες. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι όλα πάνε καλά. Αντανακλά την «οικονομία σχήματος Κ». Εκατομμύρια νοικοκυριά ζουν οριακά, μήνα με τον μήνα. Από τα 175 εκατ. Αμερικανών με πιστωτικές κάρτες, περίπου 60% κουβαλούν ανακυκλούμενο χρέος. Οι νέες καθυστερήσεις σε αυτοκίνητα και κάρτες παραμένουν σε υψηλά επίπεδα.
Πηγή: www.newmoney.gr
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