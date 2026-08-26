Γιατί θα… το αργεί το κόμμα ο Σαμαράς, γράφει ο Κ.Μ για τη ΔΕΘ, το μη ραντεβού του με τον Ερντογάν στην Ουάσιγκτον, η Τρ. Πειραιώς προχωράει με το ΙΑΣΩ

Ο Κ.Μ για τη ΔΕΘ

Ραντεβού με μενού και τα καύσιμα

Επικοινωνιακό «γκάζι» για το Ανάκαμψης

Ραντεβού γιοκ

Τι ισχύει για τους μισθούς στην Προεδρία

Patelis Macro

Φουλ οι μηχανές για το ΙΑΣΩ

Κλείσιμο

Εστίαση-Super Market, σημειώσατε 2 (αλλάζει ο τουρισμός)

Καμία ελληνική μετοχή στη μεγάλη κεφαλαιοποίηση του FTSE Russell

Σε υψηλό 11ετίας ο τραπεζικός δείκτης, έπιασε τις 3.100 μονάδες

Με το βλέμμα στα ιστορικά ρεκόρ η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ

Μού λέει η πηγή μου ότι θα το καθυστερήσει όσο γίνεται, χωρίς φυσικά αυτό να σημαίνει ότι το σκέφτεται ακόμα. Όχι -μου λένε- δεν υπάρχουν δεύτερες σκέψεις, θα το κάνει, αλλά… όπως είναι γνωστό ο Σαμαράς δεν είναι χθεσινός, οπότε γνωρίζει ότι άλλο η προσδοκία και η ίντριγκα και άλλο όταν θα ανακοινωθεί και θ’ αρχίσει να μετριέται από τους δημοσκόπους. Ασε που θα πρέπει ως κόμμα να εμφανίσει επιτελείο, πρόσωπα, θέσεις κ.λπ. Δύσκολα πράγματα και με σημαντικό βαθμό αβεβαιότητας. Βέβαια, η ίδια πηγή μου λέει «είπαμε να αργήσει, αλλά όχι και τα Χριστούγεννα».-Πάμε τώρα στα καθημερινά, ο Κ.Μ αυτές τις πρώτες ημέρες ασχολείται σχεδόν αποκλειστικά με τη ΔΕΘ και με την ομιλία του αλλά και με την ουσία, το περιεχόμενο των ανακοινώσεων. Χθες είδε τον Πιερρ και τον Πετραλιά, όχι ότι αυτό είναι… κάποιο μεγάλο νέο, γιατί όπως είναι γνωστό ο Μητσοτάκης ασχολείται με την τελευταία λεπτομέρεια, ειδικά στα οικονομικά. Να εκφράσω και μία απορία - αν και δεν είναι αποκλειστικά οικονομικό, αλλά περιβαλλοντολογικό θέμα. Στο πρόσφατο σχετικό νομοσχέδιο για την δόμηση κοντά στον Αιγιαλό προβλέπεται ότι μπορεί να χτίζεις στα 25 μέτρα μακριά. Στην υπόλοιπη Ευρώπη, αν δεν κάνω λάθος, προβλέπεται δόμηση στα 100 μέτρα από τον Αιγιαλό. Μήπως να το ξαναδούν;-Χθες το μεσημέρι στο ΥΠΟΙΚ ο Πιερρ και ο Θεοδωρικάκος είχαν μια αναλυτική συζήτηση εργασίας γι’ αυτό που ονομάζεται «κόστος ζωής», καθώς στην κυβέρνηση υπάρχει ανησυχία για την πορεία του χειμώνα και την άνοδο των τιμών των καυσίμων. Είναι ενδεικτικό ότι ενώ το Brent έχει ανέβει 30% από την αρχή του πολέμου, η αύξηση στην ελληνική αγορά υπερβαίνει το 80%, συνεπώς πηγαίνουμε για ζόρια το επόμενο διάστημα και προς τούτο απαιτείται παρέμβαση. Με δεδομένο ότι η κατάσταση στον Κόλπο δεν βελτιώνεται, συνεπώς η πίεση στις τιμές στην αντλία θα συνεχιστεί, στην κυβέρνηση συζητούν για την παράταση της επιδότησης στα καύσιμα τουλάχιστον για τον Σεπτέμβριο, ενώ αυτές τις μέρες «τρέχει» και η συζήτηση με τα διυλιστήρια (Helleniq Energy και Motor Oil) για να συνεχιστεί και η δική τους συνεισφορά που έχει κρατήσει τις τιμές σε πιο διαχειρίσιμα επίπεδα.-Ο Κ.Μ έχει δώσει εντολή στους υπουργούς του να αρχίσουν να μιλούν περισσότερο για το Ταμείο Ανάκαμψης και να εξηγούν τα οφέλη για την ελληνική οικονομία. Δεν το έκανε τυχαία χθες ο εκπρόσωπος Μαρινάκης στον ΣΚΑΪ και το επόμενο διάστημα θα επιμείνουν σε αυτό το μέτωπο και άλλοι υπουργοί. Είναι πάντως δεδομένο ότι πρέπει όλοι οι υπουργοί να εκπέμψουν στο ίδιο μήκος κύματος, τουλάχιστον αυτή είναι η άποψη του Κ.Μ. Από τον Οκτώβριο και μετά θα γίνει και μια μεγάλη εκδήλωση παρουσίασης και απολογισμού, στην οποία δεν αποκλείεται να δώσει το «παρών» και η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.-Και αφού είμαι στο πρόγραμμα του Μητσοτάκη, να σας πω ότι δεν προβλέπεται ραντεβού με τον Ερντογάν στη Νέα Υόρκη, στο περιθώριο της Γ.Σ. του ΟΗΕ. Ομοίως δεν προβλέπεται επαφή Γεραπετρίτη-Φιντάν. Και τι να πουν άλλωστε σε αυτή τη φάση που είμαστε, καθώς προβλέπεται ένα φθινόπωρο που θα έχει αρκετά επεισόδια. Ο Κ.Μ θα πάει Νέα Υόρκη γύρω στις 20 Σεπτεμβρίου, ενώ μετά τα ραντεβού και τις επαφές του θα πάει για κάποιες μέρες και στο Σαν Φρανσίσκο, όπου θα έχει επαφές με big tech εταιρείες.-Όσο πλησιάζουμε προς τις εκλογές θα διακινηθούν πολλά fake news, είναι το μόνο βέβαιο. Αλλά ορισμένοι έβαλαν στο στόχαστρο και την Προεδρία της Δημοκρατίας με δημοσιεύματα για τη χορήγηση επιδόματος στους υπαλλήλους της. Όπως διευκρινίζεται από την Ηρώδου του Αττικού, δεν πρόκειται για νέα παροχή ούτε για «αύξηση 20%», αλλά για την επαναφορά επιδόματος που είχε καταργηθεί το 2014 στον στενό δημόσιο τομέα. Το συγκεκριμένο επίδομα, σύμφωνα με την ίδια ενημέρωση, έχει ήδη επανέλθει τα τελευταία πέντε με έξι χρόνια στις περισσότερες υπηρεσίες του Δημοσίου. Ουσιαστικά, πρόκειται λοιπόν για αποκατάσταση (μετά από 12 χρόνια) σχεδόν στο ίδιο επίπεδο με τον υπόλοιπο δημόσιο τομέα και όχι για «20% αύξηση». Στην Ηρώδου Αττικού επισημαίνουν ακόμη ότι οι υπάλληλοι της Προεδρίας υπάγονται κανονικά στο Ενιαίο Μισθολόγιο και δεν απολαμβάνουν κάποιο ειδικό ή προνομιακό μισθολογικό καθεστώς, καθώς ακολουθείται πλήρως και εφαρμόζεται παγίως το Ενιαίο Μισθολόγιο του Δημοσίου Τομέα. Πέραν του επιδόματος θέσης για διευθυντές και προϊσταμένους, που ισχύει σε όλο το Δημόσιο, δεν υπάρχει άλλο επίδομα. Με άλλα λόγια, η θέση της Προεδρίας είναι ότι πρόκειται για μισθολογική αποκατάσταση έπειτα από 12 χρόνια και για ευθυγράμμιση με όσα ήδη ισχύουν στον υπόλοιπο δημόσιο τομέα. Εξάλλου, οι υπάλληλοι της Προεδρίας δεν είναι κάποιοι έχοντες και κατέχοντες, αλλά απλοί υπάλληλοι του Δημοσίου, που απλώς τυγχάνει να υπηρετούν τον πρώτο θεσμό της χώρας.-Με μια ανάρτηση στο LinkedIn ο πρώην διευθυντής του οικονομικού γραφείου του Κ.Μ Αλέξης Πατέλης ανακοίνωσε τη λειτουργία της εταιρείας του με την επωνυμία Patelis Macro, που θα ειδικεύεται στη συμβουλευτική για επενδύσεις και στη διαχείριση wealth. Εχει ήδη ισχυρές επαφές με παλιούς πελάτες και με δυνατά family offices, ενώ τα γραφεία θα είναι στην Αθήνα. Η λίστα των πελατών δεν θα «ξεχειλώσει» και όπως γράφει και ο ίδιος η πρόσβαση θα είναι περιορισμένη, ενώ το focus θα είναι το global macro.-Σε προχωρημένο στάδιο είναι οι συζητήσεις για το deal απόκτησης του ΙΑΣΩ από τη Strinx Holdings (25% ελέγχει η Τρ. Πειραιώς) με τις πηγές να εκτιμούν ότι η συμφωνία θα ολοκληρωθεί ως το τέλος του έτους. Φυσικά θα απαιτηθεί περαιτέρω χρόνος προκειμένου να ληφθεί η έγκριση της Επιτροπής Ανταγωνισμού, καθώς απώτερος στόχος είναι η καθετοποίηση των υπηρεσιών μετά και την απόκτηση της Εθνικής Ασφαλιστικής από την Τρ. Πειραιώς ώστε να δημιουργηθούν μεγάλες υπεραξίες. Το Ερρίκος Ντυνάν και οι κλινικές της Εuromedica ανήκουν στην ΗΜΙΤΗΕΑ Medical Group η οποία ελέγχεται από το επενδυτικό κεφάλαιο Blantyre Capital και την Τρ. Πειραιώς. Βεβαίως ο ανταγωνισμός, ιδιαίτερα στον κλάδο της υγείας, δεν βλέπει με καλό μάτι τη συγκεκριμένη εξέλιξη με το ΙΑΣΩ, οπότε προφανώς θα επιδιώξει να δυσκολέψει την έγκριση της Επ. Ανταγωνισμού. Σε ό,τι αφορά το προγενέστερο σενάριο για την εξαγορά της Βιοϊατρικής παραμένει σε πρώιμο στάδιο. Είναι μάλλον λάθος να πει κάποιος πως έχει πάει στις καλένδες, αλλά έχει παγώσει και κανένας δεν εκφράζει βεβαιότητα πως τελικά θα προχωρήσει. Να σημειωθεί πως ο όμιλος της Βιοϊατρικής έχει βελτιώσει σημαντικά τα οικονομικά του μεγέθη, οπότε η συμφωνία αν προχωρήσει θα έχει και διαφορετικό τίμημα.-Ο «εκδημοκρατισμός των αερομεταφορών» γέμισε την Ελλάδα με επισκέπτες από το εξωτερικό, αλλά περιόρισε τις δυνατότητες του πορτοφολιού τους. Σε όλους τους δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς της χώρας, το συμπέρασμα είναι το ίδιο. Περισσότεροι επισκέπτες, μικρότερη κατά κεφαλή δαπάνη. Η δαπάνη μετακόμισε από τις ταβέρνες της περιοχής, στα ψυγεία των καταλυμάτων. Τα τοπικά σούπερ μάρκετ γνώρισαν φέτος το καλοκαίρι τη «χρυσή εποχή» τους. Στη Μύκονο, 6 νέα «σουβλατζίδικα» άνοιξαν φέτος, ποντάροντας στους value-for-money τουρίστες. Σύμφωνα με τη Nielsen IQ, το 65% των παραθεριστών ετοιμάζει μόνο του σνακ και το 27% ακόμη και το βραδινό του. Ο τζίρος της εστίασης υποχώρησε για 2ο διαδοχικό τρίμηνο, στα €5,30 δισ. το εξάμηνο έναντι €5,42 δισ. πέρυσι. Λιγότερα έσοδα κατά 122 εκατ. ευρώ με τις τιμές αυξημένες +6,4%. Αντιθέτως, η αγορά FMCG τρέχει προς νέο ιστορικό ρεκόρ, πάνω από τα €14,09 δισ. του 2025, με τους νησιωτικούς προορισμούς να εμφανίζουν τους υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης στα σούπερ μάρκετ. Το καλοκαίρι της αλλαγής έχει τη δική του γεωγραφία. Οι εισπράξεις εκτός ΕΕ αυξήθηκαν +19,7% έναντι +10,7% από την ΕΕ, με τους Αμερικανούς να ξοδεύουν περίπου €1.190 ανά ταξίδι (+20%) ενώ η Γερμανία της κλιματικής και οικονομικής κρίσης έδειξε την προφανή κόπωση των εισοδημάτων της.-Δεν είναι μία ούτε δύο, αλλά... 62 οι ελληνικές μετοχές που μπαίνουν στους δείκτες ανεπτυγμένων αγορών του FTSE Russell από τις 21 Σεπτεμβρίου. Η είδηση είναι γνωστή, αλλά αυτό που δεν γράφει καμία ανακοίνωση είναι ότι καμία ελληνική μετοχή δεν κατατάσσεται στη μεγάλη κεφαλαιοποίηση του Δείκτη. Οι τέσσερις συστημικές, ο ΟΤΕ, η ΔΕΗ, θεωρούνται όλοι Mid Cap. Το όριο εισόδου στα Large Caps της Ανεπτυγμένης Ευρώπης είναι $29,1 δισ. κεφαλαιοποίηση. Στην Αναδυόμενη Ευρώπη ήταν $4,5 δισ. Εκεί οι τράπεζές μας ήταν κολοσσοί. Εδώ, η Ελλάδα προβάλλεται στο 0,056% του FTSE Developed και στο 0,050% του FTSE All-World. Ένα χαρτοφυλάκιο $10 δισ. που ακολουθεί τον δείκτη θα βάλει $5,6 εκατ. σε όλη την Ελλάδα. Οι κερδισμένοι αυτής της υπόθεσης, κρύβονται στη σύγκριση με την προηγούμενη ενδεικτική λίστα. Τον Απρίλιο, με στοιχεία Δεκεμβρίου 2025, ο FTSE έβαζε Cenergy, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και Viohalco στα Small Caps. Τώρα και οι τρεις ανέβηκαν στη Μεσαία κεφαλαιοποίηση. Η Jumbo έμεινε Small. Νεοεισερχόμενοι που δεν υπήρχαν τότε είναι οι ΑΒΑΞ, CrediaBank, ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ, Euronext Athens και ολόκληρη η ζώνη των 30 Micro Caps. Ο μεγάλος απών αυτού του καταλόγου είναι η Metlen, που διάλεξε το Λονδίνο και είναι μέλος του FTSE 100 από τον Σεπτέμβριο του 2025.-Τον ηγετικό τους ρόλο διατήρησαν οι τραπεζικές μετοχές στο ταμπλό του Χρηματιστηρίου Αθηνών, οδηγώντας τον κλαδικό δείκτη στις 3.100 μονάδες, επίπεδο που καταγράφεται για πρώτη φορά από τα μέσα Νοεμβρίου του 2015. Τη μεγαλύτερη δυναμική παρουσίασε η Eurobank, η οποία πραγματοποίησε ρεκόρ 11 ετών κλείνοντας στα 4,58 ευρώ, σε επίπεδα Αυγούστου 2015, αφού προηγουμένως είχε διασπάσει ενδοσυνεδριακά και τα 4,6 ευρώ. Η εντυπωσιακή αυτή άνοδος ανέβασε την κεφαλαιοποίηση της Eurobank στα 16,5 δισ. ευρώ, διευρύνοντας την απόσταση από την Εθνική Τράπεζα, η οποία αποτιμάται στα 15,2 δισ. ευρώ. Θετική ήταν η εικόνα και για την CrediaBank, η οποία συνέχισε για δεύτερη διαδοχική ημέρα την έντονα ανοδική της πορεία, καταφέρνοντας να ανακτήσει το ψυχολογικό όριο του 1 ευρώ.-Η μετοχή της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ επιδεικνύει εκ νέου ισχυρή δυναμική, καταφέρνοντας να ανακτήσει τα 46 ευρώ. Με την κίνηση αυτή πλησίασε αισθητά το ιστορικό ρεκόρ των 47 ευρώ, το οποίο είχε καταγράψει στις αρχές του περασμένου Ιουλίου, επιβεβαιώνοντας τη μακροπρόθεσμη ανοδική της τροχιά. Η επενδυτική εμπιστοσύνη παραμένει αυξημένη, καθώς τόσο οι εγχώριοι όσο και οι διεθνείς οίκοι τοποθετούν την εύλογη αξία του ομίλου σε σημαντικά υψηλότερα από τα σημερινά επίπεδα. Χαρακτηριστικά, η UBS διατηρεί τη σύσταση «αγορά» (buy) θέτοντας την τιμή στόχο στα 55 ευρώ, βλέποντας ισχυρές προοπτικές ανάπτυξης. Στο ίδιο μήκος κύματος, η ανάλυση της AXIA - Alpha Finance, που έθεσε τον πήχη στα 55,2 ευρώ, προσδοκώντας σταθερά αυξανόμενη μερισματική απόδοση έως 0,6 ευρώ ανά μετοχή μέχρι το 2030, με καταλύτες τα ισχυρά θεμελιώδη και τα μεγάλα έργα παραχωρήσεων.