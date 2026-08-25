ΛεΜπρόν Τζέιμς: Το άγνωστο deal των $300 εκατ. με δύο ασφαλιστικές – Τι έβαλε ως «εγγύηση»
ΛεΜπρόν Τζέιμς: Το άγνωστο deal των $300 εκατ. με δύο ασφαλιστικές – Τι έβαλε ως «εγγύηση»
Με μελλοντικά έσοδα από δραστηριότητες εκτός μπάσκετ ως εξασφάλιση, ο ΛεΜπρόν Τζέιμς άντλησε σχεδόν $300 εκατ. μέσω ομολόγων από δύο ασφαλιστικές, με τη χρηματοδότηση να εκτείνεται έως το 2049
Όταν ο ΛεΜπρόν Τζέιμς υπέγραψε το 2018 συμβόλαιο 154 εκατ. δολαρίων για να οδηγήσει τους Los Angeles Lakers στην κορυφή του NBA, η συμφωνία αυτή δεν ήταν καν η μεγαλύτερη οικονομική συναλλαγή που είχε πραγματοποιήσει εκείνη τη χρονιά.
Μερικούς μήνες νωρίτερα, εταιρεία περιορισμένης ευθύνης που ελέγχεται από τον Αμερικανό σούπερ σταρ είχε δανειστεί σχεδόν 300 εκατ. δολάρια από δύο ασφαλιστικές εταιρείες ζωής των μεσοδυτικών πολιτειών των ΗΠΑ, τις οποίες συμβούλευε βραχίονας της Guggenheim Partners, σύμφωνα με στοιχεία του ασφαλιστικού κλάδου που εξέτασε το Bloomberg.
Τα ομόλογα, η ύπαρξη των οποίων δεν είχε γίνει γνωστή μέχρι σήμερα, λήγουν το 2049 και είχαν σχεδιαστεί έτσι ώστε ο Τζέιμς να αποκτήσει άμεσα πρόσβαση σε σημαντική ρευστότητα. Ως «στήριγμα» της χρηματοδότησης χρησιμοποιήθηκαν μελλοντικές ροές εσόδων από δραστηριότητες εκτός μπάσκετ, μεταξύ των οποίων και η ισόβια συμφωνία χορηγίας με τη Nike, σύμφωνα με πρόσωπα που γνωρίζουν την υπόθεση.
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Μερικούς μήνες νωρίτερα, εταιρεία περιορισμένης ευθύνης που ελέγχεται από τον Αμερικανό σούπερ σταρ είχε δανειστεί σχεδόν 300 εκατ. δολάρια από δύο ασφαλιστικές εταιρείες ζωής των μεσοδυτικών πολιτειών των ΗΠΑ, τις οποίες συμβούλευε βραχίονας της Guggenheim Partners, σύμφωνα με στοιχεία του ασφαλιστικού κλάδου που εξέτασε το Bloomberg.
Τα ομόλογα, η ύπαρξη των οποίων δεν είχε γίνει γνωστή μέχρι σήμερα, λήγουν το 2049 και είχαν σχεδιαστεί έτσι ώστε ο Τζέιμς να αποκτήσει άμεσα πρόσβαση σε σημαντική ρευστότητα. Ως «στήριγμα» της χρηματοδότησης χρησιμοποιήθηκαν μελλοντικές ροές εσόδων από δραστηριότητες εκτός μπάσκετ, μεταξύ των οποίων και η ισόβια συμφωνία χορηγίας με τη Nike, σύμφωνα με πρόσωπα που γνωρίζουν την υπόθεση.
Διαβάστε περισσότερα στο Newmoney.gr
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