ΛεΜπρόν Τζέιμς: Το άγνωστο deal των $300 εκατ. με δύο ασφαλιστικές – Τι έβαλε ως «εγγύηση»

Με μελλοντικά έσοδα από δραστηριότητες εκτός μπάσκετ ως εξασφάλιση, ο ΛεΜπρόν Τζέιμς άντλησε σχεδόν $300 εκατ. μέσω ομολόγων από δύο ασφαλιστικές, με τη χρηματοδότηση να εκτείνεται έως το 2049