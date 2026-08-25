4 νέα περιζήτητα ξενοδοχεία σε Κόμο και Τοσκάνη
4 νέα περιζήτητα ξενοδοχεία σε Κόμο και Τοσκάνη
Νέα ξενοδοχεία με ισχυρή ιταλική ταυτότητα, που ενσωματώνονται πλήρως στον τόπο τους και προάγουν την ομορφιά του
Airelles Palladio, Βενετία
Ο γαλλικός όμιλος φιλοξενίας Airelles κάνει το ντεμπούτο του στην Ιταλία, καταλαμβάνοντας τρία στολίδια του νησιού Giudecca, μεταξύ των οποίων το Palladio του 1561, έργο του μεγάλου αρχιτέκτονα της Αναγέννησης Andrea Palladio, καθώς και την εκκλησία Santa Maria della Presentazione. Με προνομιακή θέα στην πλατεία του Αγίου Μάρκου, τα κτίρια, όπου μοιράζονται τα 45 δωμάτια, φιλοξενούν χιλιάδες αντίκες και έργα τέχνης, τα οποία συνδυάζονται με βιτρό παράθυρα, πολυέλαιους από γυαλί Murano, πολυτελή μπροκάρ υφάσματα του βενετσιάνικου οίκου Rubelli και εμβληματικά φωτιστικά της Fortuny. Γύρω τους βρίσκονται πλούσιοι μεσογειακοί κήποι, τέσσερις πισίνες και το μεγαλύτερο spa στη Βενετία, υπό τη διεύθυνση της Guerlain. Από το spicy βασιλικό καβούρι του Nobu Matsuhisa και την burrata με λεμόνι από το Amalfi του Jean-Georges Vongerichten μέχρι τα πιάτα-ωδή στη λιμνοθάλασσα του Norbert Niederkofler και τα επιδόρπια που μοιάζουν με γλυπτά φρούτα του Cedric Grolet, τα εστιατόρια του ξενοδοχείου επιβλέπονται από γίγαντες της γαστρονομίας.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr
Ο γαλλικός όμιλος φιλοξενίας Airelles κάνει το ντεμπούτο του στην Ιταλία, καταλαμβάνοντας τρία στολίδια του νησιού Giudecca, μεταξύ των οποίων το Palladio του 1561, έργο του μεγάλου αρχιτέκτονα της Αναγέννησης Andrea Palladio, καθώς και την εκκλησία Santa Maria della Presentazione. Με προνομιακή θέα στην πλατεία του Αγίου Μάρκου, τα κτίρια, όπου μοιράζονται τα 45 δωμάτια, φιλοξενούν χιλιάδες αντίκες και έργα τέχνης, τα οποία συνδυάζονται με βιτρό παράθυρα, πολυέλαιους από γυαλί Murano, πολυτελή μπροκάρ υφάσματα του βενετσιάνικου οίκου Rubelli και εμβληματικά φωτιστικά της Fortuny. Γύρω τους βρίσκονται πλούσιοι μεσογειακοί κήποι, τέσσερις πισίνες και το μεγαλύτερο spa στη Βενετία, υπό τη διεύθυνση της Guerlain. Από το spicy βασιλικό καβούρι του Nobu Matsuhisa και την burrata με λεμόνι από το Amalfi του Jean-Georges Vongerichten μέχρι τα πιάτα-ωδή στη λιμνοθάλασσα του Norbert Niederkofler και τα επιδόρπια που μοιάζουν με γλυπτά φρούτα του Cedric Grolet, τα εστιατόρια του ξενοδοχείου επιβλέπονται από γίγαντες της γαστρονομίας.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr
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