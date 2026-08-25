Τι λέει ο Κ.Μ και τι ο Τσίπρας για τις εκλογές, ο επενδυτής-φάντασμα και το crème de la crème, τα bonus στον Αστέρα, οι εφοπλιστές πουλάνε tankers

Και ο Αλέξης;

Μην περιμένετε big deals μέχρι τις εκλογές…

Reunion για το Ταμείο Ανάκαμψης

Ένας υπουργός σε κάθε νομό

Οι μειώσεις τιμών και οι αστερίσκοι

Η θεραπεία για τα μη κρατικά ΑΕΙ

Lunch Πιερρ-Παπασταύρου

Κλείσιμο

Ο «επενδυτής»…

Η Τράπεζα Πειραιώς θα τιτλοποιήσει step-up δάνεια

Προσλαμβάνουν στελέχη

Βελτιώνεται η κίνηση εμπορευματοκιβωτίων στον ΟΛΠ

Υπομονή, φίλοι και φίλες, ακόμα είμαστε σε summer mood και η μισή Αθήνα είναι άδεια. Πάντοτε αυτό που συμβαίνει είναι, τουλάχιστον από πλευράς Μ.Μ, παραγγέλνουν μία δημοσκόπηση πριν από τη ΔΕΘ, έτσι για να δουν πού βρίσκονται από το καλοκαίρι και μία μετά τις ανακοινώσεις για να μετρήσουν τι κέρδισαν. Αυτό που μπορώ να σας πω είναι τι μαθαίνω ότι πιστεύουν στο Μαξίμου για τους εαυτούς τους ότι θα πάρουν στις εκλογές, αλλά και τι λένε στο επιτελείο του Τσίπρα. Λοιπόν, μου λένε ότι το εκλογικό επιτελείο που μετράει και προετοιμάζεται για τις κάλπες της Άνοιξης δηλώνει ότι «σήμερα έχουμε 30%, πατημένο». Ο Μητσοτάκης, μου λένε επίσης, πιστεύει ότι έχει σήμερα 31%-32% και υποστηρίζει ότι «θα πάρουμε κι άλλο στην προεκλογική περίοδο, γιατί εμείς ξέρουμε να κάνουμε εκλογές.-Μη νομίζετε τώρα ότι ο Τσίπρας πιστεύει τίποτα πολύ μακριά απ’ ό,τι θεωρεί ότι θα πάρει -ή βρίσκεται σήμερα- η ΝΔ. Λέει λοιπόν ο Αλέξης ότι αυτά για 24% και 25% που λένε ότι θα πάρει ο Μητσοτάκης δεν υπάρχουν, γιατί απλούστατα δεν βγαίνουν τα νούμερα. Και υπολογίζει τη ΝΔ στο 28% για την πρώτη Κυριακή, θεωρεί μάλιστα ότι με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο είναι πιο πιθανό να σχηματίσει κυβέρνηση με κάποιον. Όχι ότι αυτό δεν τον βολεύει μάλιστα, εφόσον ο κυβερνητικός εταίρος της ΝΔ είναι το ΠΑΣΟΚ, αντιθέτως μία χαρά θα του πέσει του Τσίπρα. Για τον εαυτό τους στην ΕΛΑΣ υπολογίζουν πάνω από 18% και ονειρεύονται το 20%. Εντάξει, δικαίωμά τους είναι να πιστεύουν ό,τι θέλουν. Το ΠΑΣΟΚ το ‘χουν μεταξύ 10% και 12% και θεωρούν ότι αν βγουν τα νούμερα έτσι τύπου 28%-30% η ΝΔ, 18%-20% η ΕΛΑΣ και 10% με 12% το ΠΑΣΟΚ, ο Νίκος Α. θα… χαιρετήσει από την πρώτη Κυριακή την καρέκλα του. Φυσικά οι προβλέψεις και οι εκτιμήσεις είναι δικές τους και όλα αυτά γίνονται σε θερινή ραστώνη 7-8 μήνες προ εκλογών. Μακρύς ο δρόμος.-Πάντως, μια και πιάσαμε τις προβλέψεις (νωρίς νωρίς) να σας πω ότι από εδώ και στο εξής και μέχρι να δούμε τι θα μας προκύψει στις κάλπες, μεγάλα και εντυπωσιακά deals δεν θα δούμε. Το λένε όλοι όσοι «έφτιαξαν» ή γενικώς είναι σε θέση να γνωρίζουν τις κυοφορούμενες επιχειρηματικές συμφωνίες, επισημαίνοντας ότι η Ελλάδα μπαίνοντας στην τελική ευθεία των εκλογών εισήλθε ταυτοχρόνως και σε ζώνη πολιτικού ρίσκου. «Να δούμε πρώτα αν θα σχηματίσει κυβέρνηση ο Μητσοτάκης και τι θα είναι αυτή και μετά ξαναμιλάμε» είναι το μότο τους και μου μοιάζει λογικό.-Πάμε τώρα και στα τρέχοντα, μπορεί να μεσολάβησαν οι καλοκαιρινές διακοπές και αρκετοί από το υπουργικό συμβούλιο να ήταν αρκετά μαυρισμένοι, ο Μητσοτάκης όμως δεν σχολίασε τις εμφανίσεις κατά τη χθεσινή πρώτη συνεδρίαση και μόλις έκλεισαν οι κάμερες από την εισαγωγή του πέρασε απευθείας στην παρουσίαση του τι έχει γίνει και τι μένει να γίνει μέχρι τις 31 Αυγούστου. Πάντως, τιμής ένεκεν, οργάνωσε και ένα σχετικό reunion, καθώς κάλεσε να συμμετάσχουν στη συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης όσους διαχειρίστηκαν το Ταμείο από την εκκίνησή του. Μέσω τηλεδιάσκεψης συμμετείχαν λοιπόν ο Θεόδωρος Σκυλακάκης, ο Αλέξης Πατέλης, ο Δημήτρης Σκάλκος, ενώ στο Μαξίμου ήταν ο Μιχάλης Αργυρού που είναι τώρα ο διευθυντής του οικονομικού γραφείου του πρωθυπουργού.-Επειδή η κυβέρνηση κινείται σε ρυθμούς ΔΕΘ, ο γραμματέας της ΝΔ Κυρανάκης κλειδώνει ως και σήμερα τη σύνθεση των κλιμακίων που θα αλωνίσουν την άλλη εβδομάδα όλους τους νόμους της Μακεδονίας. Από τη Δευτέρα μέχρι και την Παρασκευή, σε κάθε νομό της ανατολικής, της κεντρικής και της δυτικής Μακεδονίας θα βρίσκεται κάθε μέρα ένας υπουργός ή υφυπουργός, ενώ τα γαλάζια κλιμάκια θα κομίζουν καλές ειδήσεις που θα αφορούν τον εκάστοτε νομό, δηλαδή δεν θα καταγράφουν απλά προβλήματα.-Στις αρχές της άλλης εβδομάδας θα ανακοινωθεί αναλυτικά η λίστα των παρεμβάσεων για τις μειώσεις τιμών, τουλάχιστον κατά 5%. Οι κωδικοί που θα περιληφθούν στην πρωτοβουλία θα είναι αρκετοί, όπως εξήγησε μέσα στο υπουργικό ο Θεοδωρικάκος, για τουλάχιστον για δύο μήνες, ενώ ως το τέλος του χρόνου σίγουρα θα υπάρχει αυτό το πλαίσιο συμφωνίας κυρίων, ίσως με επικαιροποιημένους κωδικούς. Πάντως μου λένε ότι μέσα στο υπουργικό αναδείχθηκαν δύο εστίες κινδύνου για τον χειμώνα που έρχεται, δηλαδή η προοπτική παράτασης της αναταραχής στο πεδίο των καυσίμων που ωθεί προς τα πάνω τις τιμές, αλλά και η μείωση της εξαγωγικής δυνατότητας σιτηρών από την Ουκρανία, που επίσης επενεργεί αρνητικά.-Στα παρασκήνια του υπουργικού, μαθαίνω ότι η υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη ενημέρωσε ότι τις επόμενες μέρες θα θεραπευτούν τα προβληματικά σημεία που ανέδειξε η απόφαση του ΣτΕ για τις άδειες των μη κρατικών πανεπιστημίων, ώστε να μην υπάρχει θέμα με τη λειτουργία τους. Μου λένε ότι τις επόμενες μέρες θα υπάρξει εκ νέου αδειοδότηση του Keele και του York, ενώ μέσα στην πρώτη εβδομάδα του Σεπτεμβρίου θα λυθεί το ζήτημα που αφορά το Ανατόλια. Συνολικά τον Σεπτέμβριο, αλλά και τον Οκτώβριο, θα τρέξουν οι διαδικασίες επαναδειοδότησης των υφιστάμενων αλλά και των υπό ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων, δουλειά για την οποία η νομική υπηρεσία του υπουργείου έτρεχε εν τω μέσω του Αυγούστου.-Μετά το υπουργικό ο Πιερρ και ο Παπασταύρου αναχώρησαν μαζί από το Μαξίμου, κατευθυνόμενοι στο εστιατόριο Athenee που έχει γίνει στέκι του υπουργού Οικονομικών. Με ένα lunch εργασίας οι δύο κορυφαίοι υπουργοί συζήτησαν -μεταξύ άλλων- και για τα μέτρα της ΔΕΘ, καθώς το πακέτο περιλαμβάνει σημαντικές ενεργειακές παρεμβάσεις που γίνονται εφικτές λόγω της ενεργοποίησης της ρήτρας διαφυγής.-Ολίγον παλιό αλλά ενδιαφέρον: Λέγεται Σεθ Μπέρνστιν και εμφανίστηκε την Ανοιξη στην Αθήνα με «βαριές περγαμηνές» μεγαλοεπενδυτή – φίλου Τραμπ. Άνοιξαν μεγάλες πόρτες γι’ αυτόν και είδε το crème de la crème της επιχειρηματικής κοινότητας της χώρας, συν δύο υπουργούς. Πρότεινε να βάλει λεφτά στην αύξηση της ΔΕΗ, να δανείσει ενδιαφερόμενο για τα ΕΛΠΕ και τον ΑΚΤΩΡ, να να να… φυσικά όσο τον ξαναείδαν αυτοί, άλλο τόσο κι εμείς…-Εκτός της Eurobank που ήδη έχει κινηθεί προς αυτήν την κατεύθυνση και η τράπεζα Πειραιώς θα βγάλει προς πώληση μέσω τιτλοποίησης step-up δάνεια τα οποία τελικά δεν θα επανέλθουν στο χαρτοφυλάκια της τράπεζας με τη μορφή τοκοχρεολυτικών δανείων. Στην Τρ. Πειραιώς θα αναμένουν ως το τέλος του έτους που λήγει η προθεσμία που έδωσε ο επόπτης, ώστε να έχουν πλήρη εικόνα και με το νέο έτος θα ξεκινήσει η διαδικασία της πώλησης η οποία πάντως θα δρομολογηθεί νωρίτερα. Η εικόνα που μεταφέρουν από τις τράπεζες είναι ότι ο στόχος της μετατροπής των step up δανείων σε τοκοχρεωλυτικά σε ποσοστό 70%, δεν αποτελεί ένα απλό εγχείρημα, γι' αυτό άλλωστε και οι προσφορές που κάνουν οι τράπεζες στα επιτόκια είναι γενναιόδωρες.-Προχωράει η συμφωνία για τη σύσταση της κοινής ενεργειακής εταιρίας των ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ-Motor Oil, αν κρίνω από το γεγονός πως έχουν κινηθεί και μάλιστα ωριμάζουν οι διαδικασίες για τη στελέχωσή της. NRG και ΗΡΩΝ συγχωνεύονται, ενώ στην κοινή εταιρεία (50-50) θα εισφερθεί και το 100% της Θερμοηλεκτρικής Κομοτηνής, (σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φυσικό αέριο ισχύος 877MW) ο οποίος είναι προγραμματισμένο να ξεκινήσει την εμπορική του λειτουργία τον Ιανουάριο του 2027.-Το δεύτερο εξάμηνο ξεκίνησε με οριακή θετική μεταβολή στην κίνηση των εμπορευματοκιβωτίων για το λιμάνι του Πειραιά. Συγκεκριμένα, οι προβλήτες ΙΙ και ΙΙΙ εμφάνισαν αύξηση φόρτου κατά 1,8% (351,5 χιλιάδες containers) περιορίζοντας τη μείωση στο επτάμηνο στο 2,2%. Η χρονιά ξεκίνησε με έντονες διακυμάνσεις από μήνα σε μήνα, εμφανώς επηρεασμένη και από τις γεωπολιτικές εξελίξεις και σταδιακά δείχνει να ισορροπεί με μεταβολές κοντά στα περυσινά νούμερα διακίνησης φόρτου.