Τι λέει ο Κ.Μ και τι ο Τσίπρας για τις εκλογές, ο επενδυτής-φάντασμα και το crème de la crème, τα bonus στον Αστέρα, οι εφοπλιστές πουλάνε tankers
Τι λέει ο Κ.Μ και τι ο Τσίπρας για τις εκλογές, ο επενδυτής-φάντασμα και το crème de la crème, τα bonus στον Αστέρα, οι εφοπλιστές πουλάνε tankers
Χαίρετε, με ρωτούν πιστοί αναγνώστες για νούμερα, δημοσκοπήσεις κ.λπ. ίσως επειδή εμείς τα παρακολουθούμε πάντοτε σταθερά από τη στήλη
Υπομονή, φίλοι και φίλες, ακόμα είμαστε σε summer mood και η μισή Αθήνα είναι άδεια. Πάντοτε αυτό που συμβαίνει είναι, τουλάχιστον από πλευράς Μ.Μ, παραγγέλνουν μία δημοσκόπηση πριν από τη ΔΕΘ, έτσι για να δουν πού βρίσκονται από το καλοκαίρι και μία μετά τις ανακοινώσεις για να μετρήσουν τι κέρδισαν. Αυτό που μπορώ να σας πω είναι τι μαθαίνω ότι πιστεύουν στο Μαξίμου για τους εαυτούς τους ότι θα πάρουν στις εκλογές, αλλά και τι λένε στο επιτελείο του Τσίπρα. Λοιπόν, μου λένε ότι το εκλογικό επιτελείο που μετράει και προετοιμάζεται για τις κάλπες της Άνοιξης δηλώνει ότι «σήμερα έχουμε 30%, πατημένο». Ο Μητσοτάκης, μου λένε επίσης, πιστεύει ότι έχει σήμερα 31%-32% και υποστηρίζει ότι «θα πάρουμε κι άλλο στην προεκλογική περίοδο, γιατί εμείς ξέρουμε να κάνουμε εκλογές.
Και ο Αλέξης;-Μη νομίζετε τώρα ότι ο Τσίπρας πιστεύει τίποτα πολύ μακριά απ’ ό,τι θεωρεί ότι θα πάρει -ή βρίσκεται σήμερα- η ΝΔ. Λέει λοιπόν ο Αλέξης ότι αυτά για 24% και 25% που λένε ότι θα πάρει ο Μητσοτάκης δεν υπάρχουν, γιατί απλούστατα δεν βγαίνουν τα νούμερα. Και υπολογίζει τη ΝΔ στο 28% για την πρώτη Κυριακή, θεωρεί μάλιστα ότι με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο είναι πιο πιθανό να σχηματίσει κυβέρνηση με κάποιον. Όχι ότι αυτό δεν τον βολεύει μάλιστα, εφόσον ο κυβερνητικός εταίρος της ΝΔ είναι το ΠΑΣΟΚ, αντιθέτως μία χαρά θα του πέσει του Τσίπρα. Για τον εαυτό τους στην ΕΛΑΣ υπολογίζουν πάνω από 18% και ονειρεύονται το 20%. Εντάξει, δικαίωμά τους είναι να πιστεύουν ό,τι θέλουν. Το ΠΑΣΟΚ το ‘χουν μεταξύ 10% και 12% και θεωρούν ότι αν βγουν τα νούμερα έτσι τύπου 28%-30% η ΝΔ, 18%-20% η ΕΛΑΣ και 10% με 12% το ΠΑΣΟΚ, ο Νίκος Α. θα… χαιρετήσει από την πρώτη Κυριακή την καρέκλα του. Φυσικά οι προβλέψεις και οι εκτιμήσεις είναι δικές τους και όλα αυτά γίνονται σε θερινή ραστώνη 7-8 μήνες προ εκλογών. Μακρύς ο δρόμος.
Μην περιμένετε big deals μέχρι τις εκλογές…-Πάντως, μια και πιάσαμε τις προβλέψεις (νωρίς νωρίς) να σας πω ότι από εδώ και στο εξής και μέχρι να δούμε τι θα μας προκύψει στις κάλπες, μεγάλα και εντυπωσιακά deals δεν θα δούμε. Το λένε όλοι όσοι «έφτιαξαν» ή γενικώς είναι σε θέση να γνωρίζουν τις κυοφορούμενες επιχειρηματικές συμφωνίες, επισημαίνοντας ότι η Ελλάδα μπαίνοντας στην τελική ευθεία των εκλογών εισήλθε ταυτοχρόνως και σε ζώνη πολιτικού ρίσκου. «Να δούμε πρώτα αν θα σχηματίσει κυβέρνηση ο Μητσοτάκης και τι θα είναι αυτή και μετά ξαναμιλάμε» είναι το μότο τους και μου μοιάζει λογικό.
Reunion για το Ταμείο Ανάκαμψης-Πάμε τώρα και στα τρέχοντα, μπορεί να μεσολάβησαν οι καλοκαιρινές διακοπές και αρκετοί από το υπουργικό συμβούλιο να ήταν αρκετά μαυρισμένοι, ο Μητσοτάκης όμως δεν σχολίασε τις εμφανίσεις κατά τη χθεσινή πρώτη συνεδρίαση και μόλις έκλεισαν οι κάμερες από την εισαγωγή του πέρασε απευθείας στην παρουσίαση του τι έχει γίνει και τι μένει να γίνει μέχρι τις 31 Αυγούστου. Πάντως, τιμής ένεκεν, οργάνωσε και ένα σχετικό reunion, καθώς κάλεσε να συμμετάσχουν στη συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης όσους διαχειρίστηκαν το Ταμείο από την εκκίνησή του. Μέσω τηλεδιάσκεψης συμμετείχαν λοιπόν ο Θεόδωρος Σκυλακάκης, ο Αλέξης Πατέλης, ο Δημήτρης Σκάλκος, ενώ στο Μαξίμου ήταν ο Μιχάλης Αργυρού που είναι τώρα ο διευθυντής του οικονομικού γραφείου του πρωθυπουργού.
Ένας υπουργός σε κάθε νομό-Επειδή η κυβέρνηση κινείται σε ρυθμούς ΔΕΘ, ο γραμματέας της ΝΔ Κυρανάκης κλειδώνει ως και σήμερα τη σύνθεση των κλιμακίων που θα αλωνίσουν την άλλη εβδομάδα όλους τους νόμους της Μακεδονίας. Από τη Δευτέρα μέχρι και την Παρασκευή, σε κάθε νομό της ανατολικής, της κεντρικής και της δυτικής Μακεδονίας θα βρίσκεται κάθε μέρα ένας υπουργός ή υφυπουργός, ενώ τα γαλάζια κλιμάκια θα κομίζουν καλές ειδήσεις που θα αφορούν τον εκάστοτε νομό, δηλαδή δεν θα καταγράφουν απλά προβλήματα.
Οι μειώσεις τιμών και οι αστερίσκοι-Στις αρχές της άλλης εβδομάδας θα ανακοινωθεί αναλυτικά η λίστα των παρεμβάσεων για τις μειώσεις τιμών, τουλάχιστον κατά 5%. Οι κωδικοί που θα περιληφθούν στην πρωτοβουλία θα είναι αρκετοί, όπως εξήγησε μέσα στο υπουργικό ο Θεοδωρικάκος, για τουλάχιστον για δύο μήνες, ενώ ως το τέλος του χρόνου σίγουρα θα υπάρχει αυτό το πλαίσιο συμφωνίας κυρίων, ίσως με επικαιροποιημένους κωδικούς. Πάντως μου λένε ότι μέσα στο υπουργικό αναδείχθηκαν δύο εστίες κινδύνου για τον χειμώνα που έρχεται, δηλαδή η προοπτική παράτασης της αναταραχής στο πεδίο των καυσίμων που ωθεί προς τα πάνω τις τιμές, αλλά και η μείωση της εξαγωγικής δυνατότητας σιτηρών από την Ουκρανία, που επίσης επενεργεί αρνητικά.
Η θεραπεία για τα μη κρατικά ΑΕΙ-Στα παρασκήνια του υπουργικού, μαθαίνω ότι η υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη ενημέρωσε ότι τις επόμενες μέρες θα θεραπευτούν τα προβληματικά σημεία που ανέδειξε η απόφαση του ΣτΕ για τις άδειες των μη κρατικών πανεπιστημίων, ώστε να μην υπάρχει θέμα με τη λειτουργία τους. Μου λένε ότι τις επόμενες μέρες θα υπάρξει εκ νέου αδειοδότηση του Keele και του York, ενώ μέσα στην πρώτη εβδομάδα του Σεπτεμβρίου θα λυθεί το ζήτημα που αφορά το Ανατόλια. Συνολικά τον Σεπτέμβριο, αλλά και τον Οκτώβριο, θα τρέξουν οι διαδικασίες επαναδειοδότησης των υφιστάμενων αλλά και των υπό ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων, δουλειά για την οποία η νομική υπηρεσία του υπουργείου έτρεχε εν τω μέσω του Αυγούστου.
Lunch Πιερρ-Παπασταύρου-Μετά το υπουργικό ο Πιερρ και ο Παπασταύρου αναχώρησαν μαζί από το Μαξίμου, κατευθυνόμενοι στο εστιατόριο Athenee που έχει γίνει στέκι του υπουργού Οικονομικών. Με ένα lunch εργασίας οι δύο κορυφαίοι υπουργοί συζήτησαν -μεταξύ άλλων- και για τα μέτρα της ΔΕΘ, καθώς το πακέτο περιλαμβάνει σημαντικές ενεργειακές παρεμβάσεις που γίνονται εφικτές λόγω της ενεργοποίησης της ρήτρας διαφυγής.
Ο «επενδυτής»…-Ολίγον παλιό αλλά ενδιαφέρον: Λέγεται Σεθ Μπέρνστιν και εμφανίστηκε την Ανοιξη στην Αθήνα με «βαριές περγαμηνές» μεγαλοεπενδυτή – φίλου Τραμπ. Άνοιξαν μεγάλες πόρτες γι’ αυτόν και είδε το crème de la crème της επιχειρηματικής κοινότητας της χώρας, συν δύο υπουργούς. Πρότεινε να βάλει λεφτά στην αύξηση της ΔΕΗ, να δανείσει ενδιαφερόμενο για τα ΕΛΠΕ και τον ΑΚΤΩΡ, να να να… φυσικά όσο τον ξαναείδαν αυτοί, άλλο τόσο κι εμείς…
Η Τράπεζα Πειραιώς θα τιτλοποιήσει step-up δάνεια-Εκτός της Eurobank που ήδη έχει κινηθεί προς αυτήν την κατεύθυνση και η τράπεζα Πειραιώς θα βγάλει προς πώληση μέσω τιτλοποίησης step-up δάνεια τα οποία τελικά δεν θα επανέλθουν στο χαρτοφυλάκια της τράπεζας με τη μορφή τοκοχρεολυτικών δανείων. Στην Τρ. Πειραιώς θα αναμένουν ως το τέλος του έτους που λήγει η προθεσμία που έδωσε ο επόπτης, ώστε να έχουν πλήρη εικόνα και με το νέο έτος θα ξεκινήσει η διαδικασία της πώλησης η οποία πάντως θα δρομολογηθεί νωρίτερα. Η εικόνα που μεταφέρουν από τις τράπεζες είναι ότι ο στόχος της μετατροπής των step up δανείων σε τοκοχρεωλυτικά σε ποσοστό 70%, δεν αποτελεί ένα απλό εγχείρημα, γι' αυτό άλλωστε και οι προσφορές που κάνουν οι τράπεζες στα επιτόκια είναι γενναιόδωρες.
Προσλαμβάνουν στελέχη-Προχωράει η συμφωνία για τη σύσταση της κοινής ενεργειακής εταιρίας των ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ-Motor Oil, αν κρίνω από το γεγονός πως έχουν κινηθεί και μάλιστα ωριμάζουν οι διαδικασίες για τη στελέχωσή της. NRG και ΗΡΩΝ συγχωνεύονται, ενώ στην κοινή εταιρεία (50-50) θα εισφερθεί και το 100% της Θερμοηλεκτρικής Κομοτηνής, (σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φυσικό αέριο ισχύος 877MW) ο οποίος είναι προγραμματισμένο να ξεκινήσει την εμπορική του λειτουργία τον Ιανουάριο του 2027.
Βελτιώνεται η κίνηση εμπορευματοκιβωτίων στον ΟΛΠ-Το δεύτερο εξάμηνο ξεκίνησε με οριακή θετική μεταβολή στην κίνηση των εμπορευματοκιβωτίων για το λιμάνι του Πειραιά. Συγκεκριμένα, οι προβλήτες ΙΙ και ΙΙΙ εμφάνισαν αύξηση φόρτου κατά 1,8% (351,5 χιλιάδες containers) περιορίζοντας τη μείωση στο επτάμηνο στο 2,2%. Η χρονιά ξεκίνησε με έντονες διακυμάνσεις από μήνα σε μήνα, εμφανώς επηρεασμένη και από τις γεωπολιτικές εξελίξεις και σταδιακά δείχνει να ισορροπεί με μεταβολές κοντά στα περυσινά νούμερα διακίνησης φόρτου.
Το εργοστάσιο που άλλαξε χέρια και όνομα-Αλλαγή ιδιοκτησίας, αλλά και επωνυμίας, μαθαίνω ότι έχουμε στη Landis + Gyr Α.Ε., δηλαδή τη μέχρι πρότινος ελληνική θυγατρική του ελβετικού ομίλου Landis + Gyr. Όπως είχε αποκαλύψει το newmoney από τον Δεκέμβριο του 2025, έπειτα από μια περίοδο πυκνών εξελίξεων και αναταράξεων -λόγω κυρίως του αποκλεισμού της εταιρείας από το μεγάλο διαγωνισμό των «έξυπνων μετρητών» του ΔΕΔΔΗΕ- ακολούθησαν διαδοχικές αλλαγές στη διοίκηση, ενώ δρομολογήθηκε η πώληση στο private equity fund Aurelius. Κάτι που προβλεπόταν να ολοκληρωθεί έως τα μέσα της φετινής χρονιάς. Αυτό και έγινε με το εργοστάσιο της Κορίνθου να περνά στα χέρια του Aurelius. Έτσι, στο τέλος Ιουλίου πραγματοποιήθηκε έκτακτη Γενική Συνέλευση της εταιρείας που αποφάσισε την αλλαγή επωνυμίας και την αντίστοιχη τροποποίηση του καταστατικού. Η ελληνική εταιρεία Landis + Gyr Α.Ε. μετονομάστηκε σε «EYKON Solutions Μονοπρόσωπη A.E.». Μάλιστα, στις 18 Αυγούστου ανακοινώθηκε ότι Διευθύνων Σύμβουλος της πρώην Landis+Gyr EMEA (νυν ΕΥΚΟΝ) αναλαμβάνει ο Dr. Alexander Henschel, ανώτατο στέλεχος του Aurelius. Υπενθυμίζεται ότι το ελληνικό εργοστάσιο έχει ρόλο-«κλειδί» για το cluster EMEA και όπως έγινε γνωστό θα συνεχίσει να εξυπηρετεί πελάτες σε όλη την Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και την Αφρική, ενώ ο Όμιλος Landis+Gyr θα συνεχίσει να δραστηριοποιείται στην Αμερική και τη Νοτιοανατολική Ασία. Πάντως, επιχειρείται να δοθεί μια εικόνα συνέχειας. Έτσι, στην επίσημη ιστοσελίδα της Landis+Gyr EMEA γίνεται λόγος για «πρώην μέλος του Ομίλου Landis+Gyr» που «ως αυτόνομος οργανισμός βασίζεται σε μακροχρόνιες σχέσεις με τους πελάτες και αποδεδειγμένες τεχνολογικές δυνατότητες, με την υποστήριξη έμπειρων περιφερειακών ομάδων».
Bonus στον Αστέρα-Μέσα στο καλοκαίρι και συγκεκριμένα στις 21 Ιουλίου που συνεδρίασε η τακτική Γενική Συνέλευση της «Αστήρ Παλάς Βουλιαγμένης», δηλαδή της εταιρείας που κατέχει και διαχειρίζεται το εμβληματικό ξενοδοχειακό συγκρότημα του Αστέρα Βουλιαγμένης και εκτός από την έγκριση οικονομικών αποτελεσμάτων της χρήσης του 2025, αποφάσισε και τη διανομή bonus σε ανώτερα στελέχη της εταιρείας. Όπως αναφέρεται σχετικά, η Γ.Σ. αποφάσισε παμψηφεί «τη διανομή πρόσθετου μέρους από τα συνολικά κέρδη της χρήσεως του οικονομικού έτους 2025, ήτοι το συνολικό ποσό των 98.617 ευρώ σε ανώτερα στελέχη της εταιρείας για τη συνεισφορά τους μέσω της αποτελεσματικής εκπλήρωσης των καθηκόντων τους στην εξαιρετική οικονομική και λειτουργική πορεία της». Να θυμίσω ότι το ιστορικό συγκρότημα έχει περάσει στην ιδιοκτησία του εφοπλιστή Γιώργου Προκοπίου και το 2025 παρουσίασε κύκλο εργασιών 140,56 εκατ. ευρώ έναντι 127,62 εκατ. το 2024 (+10%), κέρδη προ φόρων αυξημένα στα 30,75 εκατ. ευρώ έναντι 24,43 εκατ. της προηγούμενης χρήσης (+25,1%) και καθαρά, μετά φόρων, κέρδη 23,06 εκατ. από 18,73 εκατ. το 2024 (+22,1%).
Η Motor Oil στα 60 ευρώ-Όλη μέρα χθες, η μετοχή της Motor Oil φλέρταρε με τα 60 ευρώ και τελικά έκλεισε στα 60 ευρώ, που αποτελεί ιστορικό υψηλό. Η κεφαλαιοποίηση ξεπέρασε τα 6,6 δισ. ευρώ διαγράφοντας ένα ανοδικό ράλι +50% σε μόλις 32 συνεδριάσεις. Σήμερα, μετά το κλείσιμο του Euronext Athens, η εταιρεία ανακοινώνει αποτελέσματα εξαμήνου, ενώ θα ενημερώσει τους αναλυτές με τηλεδιάσκεψη αύριο στις 17:30. Σε λίγες μέρες, στις 31 Αυγούστου, έρχεται το rebalancing του MSCI, με τη μετοχή να επιστρέφει στον MSCI Standard. Το μυστικό της επιτυχίας κρύβεται στην περιορισμένη προσφορά, όχι στην αυξημένη ζήτηση. Όλα τα διυλιστήρια του πλανήτη έτρεξαν τον Ιούλιο με μόλις 80,9 εκατ. βαρέλια/ημέρα, περίπου 5 εκατ. χαμηλότερα σε ετήσια βάση. Η ρωσική διύλιση έπεσε κάτω από τα 4 εκατ. βαρέλια/ημέρα μετά τα πλήγματα σε TANECO και Novorossiysk. Το δελτίο καυσίμων επέστρεψε στη Μόσχα, ενώ ακόμη και σήμερα πάνω από το 20% της δυναμικότητας της Μέσης Ανατολής παραμένει εκτός. Το αποτέλεσμα ήταν αναμενόμενο και περίπου φυσιολογικό. Τα ευρωπαϊκά crack spreads ντίζελ ξεπέρασαν τα 70 δολάρια/βαρέλι, 5-6 φορές πάνω από τα φυσιολογικά επίπεδα, και τα μεσογειακά περιθώρια διύλισης τρέχουν άνω των 30 δολαρίων στο 3ο τρίμηνο. Η Eurobank Equities εκτιμά τα προσαρμοσμένα EBITDA σε 481 εκατ. ευρώ για το β΄ τρίμηνο της Motor Oil (έναντι 442 εκατ. που ανακοίνωσε η HelleniQ Energy). Βλέπει όμως το γ΄ τρίμηνο να ξεπερνά τα 700 εκατ. με τα τρέχοντα spot περιθώρια και το EBITDA χρήσης να κινείται προς 1,9-2 δισ. ευρώ, ενώ στην αρχή του χρόνου όλοι περίμεναν 1,4-1,5 δισ.
HELLENiQ ENERGY: Δεκαήμερο ράλι και απόβαση σε νέα υψηλά 27 ετών-Και αφού αναφερθήκαμε στη Motor Oil, ας περάσουμε και στη HELLENiQ ENERGY, της οποίας η πορεία στο Χρηματιστήριο Αθηνών πιστοποιεί την ισχυρή εμπιστοσύνη των επενδυτών προς τον όμιλο. Η διάσπαση του ορίου των 15,5 ευρώ και το ράλι 10 συνεχόμενων ανοδικών συνεδριάσεων, με εφαλτήριο την περιοχή των 13 ευρώ στις αρχές Αυγούστου, οδήγησαν τη μετοχή στα 15,52 ευρώ, καταγράφοντας νέο υψηλό σχεδόν 27 ετών. Το επόμενο ορόσημο εντοπίζεται πλέον στο κλείσιμο των 15,66 ευρώ από τις 3 Ιανουαρίου 2000. Διεθνείς οίκοι, όπως η Goldman Sachs, αναβάθμισαν πρόσφατα την τιμή-στόχο της HELLENiQ ENERGY, επισημαίνοντας την ελκυστική αποτίμηση και τη ραγδαία μείωση του καθαρού δανεισμού. Η ενεργοποίηση επαναγοράς ιδίων μετοχών προσφέρει επιπλέον στήριξη στη ρευστότητα, ενώ το επενδυτικό πλάνο πράσινης μετάβασης ύψους 2 δισ. ευρώ για την περίοδο 2026-2028 εδραιώνει τη μακροπρόθεσμη προοπτική.
Κρι Κρι: Εσπασε το φράγμα του 1 δισ. ευρώ με «καύσιμο» τον MSCI-Νέα εποχή για την Κρι Κρι, η οποία εισήλθε στο κλειστό κλαμπ των δισεκατομμυριούχων του Χρηματιστηρίου Αθηνών ως η 31η εισηγμένη που κατακτά αυτό το ορόσημο, με την κεφαλαιοποίησή της να διαμορφώνεται πλέον στο 1,05 δισ. ευρώ. Η μετοχή πραγματοποιεί εντυπωσιακό ράλι καταγράφοντας το ένα ιστορικό ρεκόρ μετά το άλλο, φτάνοντας χθες ενδοσυνεδριακά έως τα 32,5 ευρώ, ενώ έκλεισε στα 31,9 ευρώ. Η δυναμική αποτυπώνεται στο τριήμερο ανοδικό σερί της μετοχής, όπου ο ημερήσιος τζίρος ξεπερνά σταθερά το 1 εκατ. ευρώ, επιβεβαιώνοντας τη μαζική εισροή επενδυτικών κεφαλαίων. Ο βασικός καταλύτης της ανόδου είναι η επικείμενη είσοδος της Κρι Κρι στον δείκτη MSCI Small Cap Greece μετά το κλείσιμο της 31ης Αυγούστου. Σύμφωνα με εκτιμήσεις της Goldman Sachs, η εξέλιξη αυτή αναμένεται να πυροδοτήσει καθαρές παθητικές εισροές ύψους περίπου 8 εκατ. δολαρίων. Ταυτόχρονα, η αναβαθμισμένη εξωστρέφεια στο γιαούρτι και η επέκταση των περιθωρίων κέρδους ενισχύουν περαιτέρω το re-rating της εταιρείας. Συνολικά, η είσοδος στον MSCI διευρύνει τη διεθνή ορατότητα της σερραϊκής γαλακτοβιομηχανίας, τοποθετώντας τη στο στόχαστρο θεσμικών χαρτοφυλακίων.
Η Dynacom ποντάρει στην αναστάτωση-Η Dynacom έχει ένα από τα μεγαλύτερα προγράμματα VLCC διεθνώς, ενώ τα πλοία της έχουν βρεθεί επανειλημμένα στο επίκεντρο των νέων εμπορικών ροών που δημιουργεί η κρίση στη Μέση Ανατολή. Το ενδιαφέρον είναι ότι δεν δείχνει να αντιμετωπίζει την κρίση μόνο αμυντικά. Από τον Ιούνιο γίνονται μετακινήσεις δεξαμενόπλοιών της προς την περιοχή, ενώ στη συνέχεια ελληνικά πλοία βρέθηκαν να εξασφαλίζουν ναύλους που πριν από λίγους μήνες θα έμοιαζαν εξωπραγματικοί. Στην πιάτσα, πάντως, αυτό που συζητείται περισσότερο είναι η μεγάλη εικόνα. Νεότευκτα VLCC για την επόμενη δεκαετία, παρουσία στις σημερινές ακριβές spot αγορές και ταυτόχρονα έκθεση σε LNG, bulkers και containerships μέσω των διαφορετικών εταιρειών του ομίλου. Δεν είναι απλώς diversification. Είναι η κλασική λογική. Όταν οι περισσότεροι βλέπουν αβεβαιότητα, εσύ ψάξε ποιο asset θα γίνει δυσεύρετο αύριο.
Οι Έλληνες πουλάνε ακριβά αλλά δεν εγκαταλείπουν τα tankers-Υπάρχει ένα ενδιαφέρον παράδοξο πίσω από το μεγάλο πάρτι των tankers. Την ώρα που οι ναύλοι έχουν εκτοξευθεί και το γεωπολιτικό premium έχει περάσει στις αξίες των πλοίων, αρκετοί Έλληνες πλοιοκτήτες εμφανίζονται στην πλευρά των πωλητών, μέσα στην πολεμική αβεβαιότητα, με brokers να επισημαίνουν ότι οι πιο έμπειροι παίκτες άρχισαν να ρευστοποιούν, ακριβώς όταν οι τιμές έγιναν ιδιαίτερα ελκυστικές. Το ενδιαφέρον όμως βρίσκεται στο δεύτερο μισό της εικόνας. Τα χρήματα δεν φεύγουν από τη ναυτιλία. Σε αρκετές περιπτώσεις επιστρέφουν σε νεότερα ή νεότευκτα πλοία. Και κάπου εδώ βρίσκεται ίσως το πραγματικό ελληνικό trade. Πώληση ενός asset 12, 15 ή περισσότερων ετών σε τιμή που πριν από λίγα χρόνια θα φαινόταν υπερβολική και αντικατάστασή του με πλοίο επόμενης γενιάς. Το ελληνικό orderbook έχει ήδη φθάσει σε επίπεδα που συγκρίνονται με την εποχή της μεγάλης έκρηξης του 2008.
Η Παληού έφυγε από το deal, όχι από την Genco-Μη θεωρείτε τελειωμένη την ιστορία Diana-Genco επειδή αποσύρθηκε η πρόταση εξαγοράς. Στα ναυτιλιακά γραφεία του Πειραιά υπάρχουν αρκετοί που πιστεύουν ότι τώρα αρχίζει το πιο ενδιαφέρον μέρος της υπόθεσης. Η Σεμίραμις Παληού μπορεί να απέσυρε την προσφορά από το τραπέζι, όμως η Diana παραμένει ο μεγαλύτερος μέτοχος της Genco. Οι τόνοι δεν έπεσαν μετά το ναυάγιο. Η διοίκηση της εταιρείας πέρασε στην αντεπίθεση, αμφισβητώντας ευθέως τη στάση της διοίκησης της Genco και αφήνοντας να εννοηθεί ότι τελικά η αγορά θα κρίνει ποιος προστάτευσε καλύτερα τους μετόχους. Υπάρχει όμως και κάτι ακόμη ενδιαφέρον. Αναλυτές της Wall Street υπολογίζουν ότι η άνοδος της αξίας της συμμετοχής στην Genco έχει δημιουργήσει για την Diana περίπου 70 εκατ. δολάρια σε μη πραγματοποιημένα κέρδη. Με άλλα λόγια, η πόρτα έκλεισε στην εξαγορά, αλλά η Diana κάθεται ακόμη μέσα στο δωμάτιο και μάλιστα έχοντας βγάλει μέχρι στιγμής (λογιστικά) λεφτά από την υπόθεση. Γι' αυτό στον Πειραιά η κουβέντα δεν είναι τόσο για το τι έγινε. Είναι για το τι θα κάνει η Παληού με τις μετοχές της. Θα περιμένει; Θα αυξήσει κάποια στιγμή τη θέση της; Ή θα μετατρέψει μια αποτυχημένη εξαγορά σε μια εξαιρετικά επικερδή χρηματοοικονομική επένδυση;
Το μεγάλο σόου της Tesla στις 3 Σεπτεμβρίου-Στις 3 Σεπτεμβρίου, στο Όστιν του Τέξας, η Tesla λανσάρει επισήμως το Cybercab. Είναι το πρώτο της όχημα χωρίς τιμόνι, χωρίς πεντάλ, χωρίς καθρέφτες. Η εκδήλωση είναι κλειστή, με πρόσκληση, με έλεγχο ταυτότητας και όριο ηλικίας τα 21 έτη. Οι προσκλήσεις εστάλησαν το Σάββατο 22 Αυγούστου. Πίσω από τη σκηνοθεσία, υπάρχουν οι αριθμοί, τα οικονομικά μεγέθη. Το πρώτο Cybercab βγήκε από τη γραμμή παραγωγής του Giga Texas στις 18 Φεβρουαρίου 2026. Η μαζική παραγωγή ξεκίνησε τον Απρίλιο, με εγκατεστημένη δυναμικότητα άνω των 125.000 μονάδων ετησίως. Το αυτοκίνητο τιμολογήθηκε κάτω από τα 30.000 δολάρια, με πωλήσεις σε ιδιώτες από το 2027. Πιστοποιήθηκε στα 165 Wh/μίλι και ανακηρύχθηκε το πιο αποδοτικό ηλεκτρικό όχι παραγωγής στον κόσμο με μπαταρία 48 KWh. H Tesla έθεσε ως στόχο το λειτουργικό κόστος 0,20 δολάρια ανά μίλι, έναντι $0,81 που εκτιμά σήμερα η Morgan Stanley για την ίδια, $1,43 για τη Waymo και $1,71 για το παραδοσιακό ride-hailing. Αν τελικά η εξίσωση βγει, το επιχειρηματικό μοντέλο των Uber και Lyft θα δεχθεί ένα σοβαρό πλήγμα στον πυρήνα του. Το κόστος των οδηγών… Το ΑΝ είναι μεγάλη λέξη. Σήμερα η Tesla λειτουργεί, σύμφωνα με εκτιμήσεις της αγοράς, μόλις 20 έως 42 οχήματα χωρίς οδηγό στο Τέξας. Η Waymo της Alphabet τρέχει περίπου 3.000–4.000 robotaxi, εκτελεί 500.000 πληρωμένες διαδρομές την εβδομάδα σε περισσότερες από 10 αμερικανικές πόλεις και αποτιμήθηκε στα 126 δισ. δολάρια στον γύρο χρηματοδότησης των 16 δισ. τον Φεβρουάριο του 2026. Η κούρσα της αυτονομίας δεν κρίνεται στα λανσαρίσματα: κρίνεται στα μίλια και στο σημείο αυτό η Waymo μετρά σχεδόν 200 εκατομμύρια πλήρως αυτόνομα, η Tesla περίπου 1,7 εκατομμύρια πληρωμένα. Κατά συνέπεια, η 3η Σεπτεμβρίου μπορεί να μην είναι η μέρα που θα αλλάξει τον κόσμο, στις μεταφορές. Θα είναι η μέρα που η Tesla θα προσπαθήσει να πείσει τις αγορές ότι μπορεί ακόμη να τις αλλάξει εκείνη και όχι η Google.
Ο ασθενής που «σόρταρε» τον καρκίνο του-Στα 87 του χρόνια, ο Γκρεγκ Μπερν από την Αριζόνα έκανε την πιο ασυνήθιστη επενδυτική κίνηση της χρονιάς. Όταν πριν από δύο χρόνια εντάχθηκε στην πειραματική μελέτη του εξατομικευμένου mRNA εμβολίου της Moderna κατά του μελανώματος, αγόρασε, όπως αποκαλύπτει Wall Street Journal, μετοχές της εταιρείας. Την περασμένη εβδομάδα, όταν η Moderna και η Merck ανακοίνωσαν ότι η φάση 3 πέτυχε, η μετοχή εκτινάχθηκε έως και 177% ενδοσυνεδριακά, στο ιστορικό υψηλό των $176,66, πριν κλείσει την εβδομάδα στα $145,13 (+129%). Η ιστορία αυτή είχε δύο διαστάσεις. Η πρώτη είναι χρηματιστηριακή αφού το 14,1% του free float της Moderna (σχεδόν 50 εκατ. μετοχές) ήταν ανοιχτές πωλήσεις πριν την ανακοίνωση. Οι short sellers έχασαν περίπου $5,5 δισ. σε μία συνεδρίαση. Η Bank of America ανέβασε την τιμή-στόχο από τα $40 στα $170, και η κεφαλαιοποίηση από τα $25 δισ. βρέθηκε στα $62 δισ. Η 2η διάσταση είναι ακόμη πιο ενδιαφέρουσα. Ο υγιέστατος ακόμη και σήμερα Γκρεγκ Μπερν δεν παραβίασε κανέναν νόμο. Η αμερικανική νομική βιβλιογραφία έχει καταλήξει ότι ο συμμετέχων σε κλινική δοκιμή, σε αντίθεση με τον γιατρό, τον ερευνητή ή τον σύμβουλο της εταιρείας, που θεωρούνται «προσωρινοί insiders», δεν έχει υποχρέωση εμπιστευτικότητας προς την εισηγμένη, εκτός αν έχει υπογράψει ρητή δέσμευση. Μπορεί, δηλαδή, να αγοράσει μετοχές με βάση ότι βλέπει στο ίδιο του το σώμα. Υπάρχει βέβαια και η ειρωνεία της μεθοδολογίας. Η μελέτη INTerpath-001, με 1.137 ασθενείς, ήταν διπλά τυφλή. Ο Μπερν δεν γνώριζε καν αν θα έπαιρνε το εμβόλιο ή μόνο το Keytruda. Το «στοίχημα» του δεν ήταν εμπιστευτική πληροφόρηση, ήταν πίστη. Πίστεψε στην επιστήμη, στην εταιρεία, στην τύχη του και στην πιθανότητα να ζήσει αρκετά για να εισπράξει το κέρδος. Στη Wall Street, η εσωτερική πληροφόρηση απαγορεύεται σε όλους. Εκτός από εκείνον που τη ζει -κυριολεκτικά- κάτω από το δέρμα του...
Πηγή: www.newmoney.gr
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