Οι 10 καλύτερες χώρες για μια νέα ζωή το 2026 – Ποια βρίσκεται στην κορυφή

ΜαλαισίαΛουξεμβούργοΠαναμάς: Στην κορυφή για τρίτη συνεχόμενη χρονιάΟ Παναμάς καταλαμβάνει την πρώτη θέση για τρίτη διαδοχική χρονιά, ενώ βρίσκεται στην κορυφή τόσο στον δείκτη εργασίας στο εξωτερικό όσο και στα προσωπικά οικονομικά.Το 87% των expats δηλώνει ικανοποιημένο από τη ζωή του στη χώρα, έναντι 70% παγκοσμίως, ενώ το 90% θεωρεί εύκολη την εύρεση κατοικίας.Ο Αριέλ Μπαριονουέβο μετακόμισε πριν από οκτώ χρόνια από την Αργεντινή στις ακτές της Καραϊβικής του Παναμά και σήμερα είναι διευθυντής ξενοδοχείου στο Ίσλα Κολόν. Όπως περιγράφει, σύντομα αντιλήφθηκε ότι ο διαφορετικός ρυθμός ζωής της περιοχής τον έκανε να κοιμάται καλύτερα, να ξυπνά πιο ξεκούραστος και να ζει περισσότερο τη στιγμή.Η καθημερινότητά του περιλαμβάνει μια στάση δίπλα στη θάλασσα, περίπατο σε τροπικό κήπο και τους ήχους των πουλιών. Παράλληλα, θεωρεί ότι η ζωή στον Παναμά είναι οικονομικότερη από εκείνη στην Αργεντινή, ενώ εκτιμά τη σταθερότητα της οικονομίας, η οποία διευκολύνει τον επιχειρηματικό και προσωπικό προγραμματισμό.Η Ρέζα Μοταλεμππούρ, που μετακόμισε φέτος από τον Καναδά στην Πόλη του Παναμά, επισημαίνει ότι η εξ αποστάσεως εργασία είναι ιδιαίτερα εύκολη, χάρη στην αξιόπιστη σύνδεση στο διαδίκτυο τόσο στα σπίτια όσο και στους χώρους συνεργασίας. Θετικά αξιολογεί επίσης τις τραπεζικές υπηρεσίες και το γεγονός ότι η οικονομία είναι δολαριοποιημένη.Υπάρχουν, πάντως, και δυσκολίες. Οι καθυστερήσεις στις παραδόσεις και ο απρόβλεπτος καιρός μπορούν να ανατρέψουν γρήγορα τα σχέδια, ιδιαίτερα στα νησιά. Για όσους όμως αναζητούν έναν πιο αργό και λιγότερο πιεστικό τρόπο ζωής, αυτά τα μειονεκτήματα φαίνεται να περνούν σε δεύτερη μοίρα.Μεξικό: Η ευκολότερη χώρα για να νιώσει κανείς «σαν στο σπίτι του»Το Μεξικό βρίσκεται στη δεύτερη θέση παγκοσμίως και καταλαμβάνει την κορυφή στον δείκτη Ease of Settling In, δηλαδή στην ευκολία εγκατάστασης και κοινωνικής προσαρμογής.Το 73% των ξένων κατοίκων δηλώνει ότι είναι εύκολο να αποκτήσει ντόπιους φίλους, έναντι μόλις 39% στον παγκόσμιο μέσο όρο. Παράλληλα, διπλάσιο ποσοστό σε σχέση με τον παγκόσμιο μέσο όρο δηλώνει ότι ο κοινωνικός του κύκλος αποτελείται κυρίως από ντόπιους.Η Κίρστεν Ρακούια μετακόμισε με τον σύζυγό της από το Σικάγο στο Πουέρτο Βαγιάρτα το 2022. Όπως λέει, η ισχυρή αίσθηση κοινότητας και το χαμηλότερο κόστος ζωής ήταν οι βασικοί λόγοι που τους κράτησαν εκεί.Ενδεικτικά, ένα street taco κοστίζει περίπου ένα δολάριο, ενώ πρόσφατη επείγουσα επέμβαση σκωληκοειδίτιδας και η νοσηλεία της κόστισαν λιγότερο από 4.000 δολάρια, ποσό που θεωρεί αδιανόητο για τις ΗΠΑ.Υπάρχει, ωστόσο, μια σημαντική αδυναμία. Το Μεξικό βρίσκεται μόλις στην 25η θέση μεταξύ 31 χωρών όσον αφορά την ασφάλεια, με το 68% των expats να αξιολογεί θετικά την προσωπική του ασφάλεια, έναντι 81% παγκοσμίως.Ταϊλάνδη: Οι πιο ευτυχισμένοι expats στον κόσμοΣτην τρίτη θέση βρίσκεται η Ταϊλάνδη, η οποία σύμφωνα με την έρευνα φιλοξενεί τους πιο ευτυχισμένους expats: το 86% δηλώνει ικανοποιημένο από τη ζωή του στο εξωτερικό.Η χώρα κατέγραψε επίσης την καλύτερη επίδοση στο κόστος ζωής, με το 85% των ερωτηθέντων να το αξιολογεί θετικά, ποσοστό υπερδιπλάσιο του παγκόσμιου μέσου όρου.Η Βρετανίδα Μπέθαν Τζεντιπραφέτ μετακόμισε από το Ντέβον μαζί με τον Ταϊλανδό σύζυγό της και τα δύο παιδιά τους το 2024, αρχικά με την πρόθεση να παραμείνει μόνο έναν χρόνο. Μέσα σε δύο εβδομάδες, όπως λέει, είχε ήδη αποφασίσει ότι δεν ήθελε να επιστρέψει.Θυμάται χαρακτηριστικά ότι το πρώτο γεύμα street food για ολόκληρη την τετραμελή οικογένεια κόστισε περίπου μία λίρα. Παράλληλα, θεωρεί ότι το εκπαιδευτικό σύστημα και η έμφαση που δίνεται στον σεβασμό προς την εκπαίδευση είχαν ιδιαίτερα θετική επίδραση στον γιο της.Ο Άαρον Χένρι, ο οποίος μετακόμισε από το Λος Άντζελες πριν από 11 χρόνια, εκτιμά ότι η Μπανγκόκ κατάφερε να εκσυγχρονιστεί χωρίς να χάσει την ταυτότητά της, αποκτώντας διεθνή εστιατόρια, σύγχρονα πάρκα, γκαλερί τέχνης και πολυτελή εμπορικά κέντρα, διατηρώντας παράλληλα τον ιδιαίτερο χαρακτήρα της ταϊλανδικής κουλτούρας.Για τους νεοφερμένους, πάντως, σημαντική θεωρείται η προσαρμογή στα τοπικά ήθη και ο σεβασμός στις κοινωνικές παραδόσεις.Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα: Καριέρα, ασφάλεια και εύκολη εγκατάστασηΤα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα καταλαμβάνουν την τέταρτη θέση, καταγράφοντας υψηλές επιδόσεις στις επαγγελματικές προοπτικές και στις βασικές ανάγκες των expats, όπως οι θεωρήσεις εισόδου και η γλώσσα.Η έρευνα πραγματοποιήθηκε τον Φεβρουάριο και τον Μάρτιο του 2026, πριν και μετά το ξέσπασμα της σύγκρουσης ΗΠΑ-Ιράν, επομένως τα αποτελέσματα αποτυπώνουν μόνο εν μέρει τις επιπτώσεις της γεωπολιτικής κρίσης.Ωστόσο, ξένοι κάτοικοι που εξακολουθούν να ζουν στα Εμιράτα αναφέρουν ότι, παρά ορισμένες προσαρμογές, η καθημερινότητα συνεχίζεται σε μεγάλο βαθμό κανονικά.Η Μισέλ Στέρλινγκ, σύμβουλος εικόνας που μοιράζει τον χρόνο της μεταξύ Ντουμπάι και ΗΠΑ, δηλώνει ότι αυτή την περίοδο προτιμά το Ντουμπάι, καθώς θεωρεί ότι προσφέρει ασφαλέστερο, πιο άνετο και οικονομικότερο τρόπο ζωής.Η Νικίτα Ορουγκάντι, η οποία μετακόμισε φέτος από το Λονδίνο στο Ντουμπάι για να εργαστεί στον χώρο της επικοινωνίας, θεωρεί ότι η φιλική στάση απέναντι στους ξένους εξακολουθεί να αποτελεί σημαντικό πλεονέκτημα. Ιδιαίτερη σημασία αποδίδει επίσης στην αίσθηση σταθερότητας και στον τρόπο με τον οποίο οι αρχές διαχειρίζονται την ενημέρωση σε περιόδους αβεβαιότητας.Για όποιον θέλει να γνωρίσει την πραγματική καθημερινότητα του Ντουμπάι, προτείνει να αφήσει για μία ημέρα στην άκρη την πολυτελή εικόνα της πόλης: να χρησιμοποιήσει το μετρό σε ώρα αιχμής, να περπατήσει στις παραδοσιακές γειτονιές Μπουρ Ντουμπάι και Ντέιρα, να διασχίσει το Dubai Creek με παραδοσιακό ξύλινο πλοιάριο και να φάει σε κάποιο μικρό ινδικό, φιλιππινέζικο ή λιβανέζικο εστιατόριο.Εκτός Ντουμπάι, η Βρετανίδα Σάρον ΜακΚέρναν ζει εδώ και οκτώ χρόνια στο Ρας Αλ Χαϊμά και ξεχωρίζει τον χαλαρότερο ρυθμό ζωής, τη μικρότερη κυκλοφοριακή συμφόρηση και τον περισσότερο χρόνο για την οικογένεια. Θετικά αξιολογεί επίσης την ταχύτητα και την αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών υγείας.Βραζιλία: Για πρώτη φορά στην πρώτη πεντάδαΗ Βραζιλία εισέρχεται για πρώτη φορά στην πρώτη πεντάδα, καταγράφοντας υψηλές επιδόσεις στην ευτυχία, στην ευκολία εγκατάστασης, στη φιλικότητα των κατοίκων και στον πολιτισμό.Για πολλούς expats, η ζεστασιά και η κοινωνικότητα των Βραζιλιάνων είναι ο βασικός λόγος που τους κάνουν να αισθάνονται ότι ανήκουν στη χώρα.Ο Κλιντ Μάνινγκ μετακόμισε από τα Μπαρμπάντος στο Σάο Πάολο για να αναπτύξει την επιχείρησή του και περιγράφει πόσο γρήγορα μπορεί μια νέα γνωριμία να μετατραπεί σε φιλία: κάποιος μπορεί να γνωρίσει έναν άνθρωπο την Πέμπτη και μέχρι το Σάββατο να βρίσκεται ήδη στο σπίτι του για churrasco, το παραδοσιακό μπάρμπεκιου.Η περιορισμένη χρήση των αγγλικών μπορεί αρχικά να αποτελεί εμπόδιο, ωστόσο, σύμφωνα με τον ίδιο, βοηθά σημαντικά όσους θέλουν πραγματικά να μάθουν πορτογαλικά, καθώς αναγκάζονται να χρησιμοποιούν καθημερινά τη γλώσσα.Για να γνωρίσει κανείς καλύτερα το Σάο Πάολο, προτείνει τις γειτονιές Vila Madalena και Bela Vista, τη Liberdade, γνωστή ως ιαπωνική συνοικία της πόλης, καθώς και το πάρκο Ibirapuera.Ο Κρις Κολ, που έζησε επί 12 χρόνια στο Σάο Πάολο, θεωρεί ότι περισσότερο από τα αξιοθέατα ή το κλίμα, οι ίδιοι οι κάτοικοι είναι εκείνοι που δημιουργούν την αίσθηση του ανήκειν. Όπως περιγράφει, αντί να τον κάνουν να αισθάνεται ξένος, οι Βραζιλιάνοι τον έκαναν από την αρχή να νιώθει μέρος της κοινωνίας.