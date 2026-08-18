Πετρέλαιο: Το Brent πάνω από τα 91 δολάρια καθώς απομακρύνεται νέα συμφωνία ΗΠΑ – Ιράν

Πάνω από τα 91 δολάρια το βαρέλι ενισχύθηκε την Τρίτη το Brent, καταγράφοντας άνοδο για τρίτη διαδοχική συνεδρίαση, καθώς οι προοπτικές για νέα συμφωνία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν αποδυναμώθηκαν. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι δεν ενδιαφέρεται να παρατείνει την προσωρινή ειρηνευτική συμφωνία, ενώ το μνημόνιο που είχε υπογραφεί τον Ιούνιο έληξε επισήμως τη Δευτέρα.

Οι τιμές του πετρελαίου κινήθηκαν ανοδικά, καθώς η αγορά αξιολογεί τις επιπτώσεις από τη λήξη της προσωρινής συμφωνίας ΗΠΑ – Ιράν και τον αυξημένο κίνδυνο νέων διαταραχών στις ενεργειακές ροές από τον Περσικό Κόλπο.

Το Brent ξεπέρασε τα 91 δολάρια ανά βαρέλι, σημειώνοντας κέρδη για τρίτη συνεχόμενη συνεδρίαση. Η άνοδος αντανακλά κυρίως τις ανησυχίες ότι η αποκλιμάκωση που είχε επιτευχθεί τους προηγούμενους μήνες ενδέχεται να μην οδηγήσει σε μια πιο μόνιμη συμφωνία.





Έληξε η προσωρινή συμφωνία

Το μνημόνιο κατανόησης που είχαν υπογράψει Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν τον Ιούνιο είχε σχεδιαστεί ώστε να δώσει στις δύο πλευρές 60 ημέρες για να διαπραγματευτούν μια πιο μακροπρόθεσμη ειρηνευτική συμφωνία.

Ωστόσο, η συμφωνία έληξε επισήμως τη Δευτέρα, ενώ ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι δεν ενδιαφέρεται να την παρατείνει. Η εξέλιξη ενισχύει την αβεβαιότητα στις αγορές, καθώς οι επενδυτές φοβούνται ότι η απουσία συμφωνίας θα μπορούσε να επηρεάσει εκ νέου την ασφάλεια των ενεργειακών μεταφορών στην περιοχή.

Στο επίκεντρο τα Στενά του Ορμούζ

Παράλληλα, το Ιράν και το Ομάν συνεχίζουν τις διαπραγματεύσεις για τη διαχείριση της ναυσιπλοΐας μέσω των Στενών του Ορμούζ, χωρίς τη συμμετοχή των Ηνωμένων Πολιτειών.

Η Ουάσιγκτον εκτιμάται ότι δύσκολα θα στηρίξει μια συμφωνία η οποία δεν θα διασφαλίζει την απρόσκοπτη διέλευση πλοίων από τη στρατηγικής σημασίας θαλάσσια οδό.

Τα Στενά του Ορμούζ αποτελούν κρίσιμο σημείο για την παγκόσμια ενεργειακή αγορά, καθώς μέσω αυτών μεταφέρονται σημαντικές ποσότητες αργού πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου από τον Περσικό Κόλπο προς τις διεθνείς αγορές.

«Αόρατες» διαδρομές για το πετρέλαιο

Την ίδια στιγμή, οι παραγωγοί της Μέσης Ανατολής φαίνεται να αποκτούν μεγαλύτερη ευελιξία στη μεταφορά πετρελαίου μέσω του Ορμούζ, χρησιμοποιώντας πιο δύσκολα ανιχνεύσιμες πρακτικές για την αποστολή φορτίων προς διεθνείς αγοραστές.

Παράλληλα, αυξάνονται οι προσπάθειες για την προώθηση φορτίων από εναλλακτικές διαδρομές, εκτός του κρίσιμου θαλάσσιου περάσματος.

Η εξέλιξη αυτή περιορίζει σε κάποιο βαθμό τις άμεσες επιπτώσεις από τις διαταραχές στη ναυσιπλοΐα, χωρίς όμως να εξαλείφει τον γεωπολιτικό κίνδυνο. Οι επενδυτές θα παρακολουθούν πλέον στενά τις διαπραγματεύσεις Ιράν – Ομάν, καθώς και τυχόν νέα πρωτοβουλία μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης.