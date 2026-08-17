Πετρέλαιο: Άλμα 2,5% με το Brent πάνω από τα $90, το αδιέξοδο ΗΠΑ - Ιράν φέρνει σενάρια για $100

Η κλιμάκωση της έντασης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν και η σχεδόν παράλυση της ναυσιπλοΐας στο Ορμούζ ενισχύουν τις ανησυχίες για την προσφορά, ωθώντας υψηλότερα τις τιμές του πετρελαίου