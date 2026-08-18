Ξεκουραστήκατε; Αυτά είναι τα σημάδια που το αποδεικνύουν
Ξεκουραστήκατε; Αυτά είναι τα σημάδια που το αποδεικνύουν
Γιατί δεν αρκεί απλώς να κοιμηθούμε ώστε το σώμα να αναζωογονηθεί και να αναπαυθεί
Ο ποιοτικός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια, είναι ανάγκη. Κατά τη διάρκεια του ύπνου μυαλό και σώμα ξεκουράζονται. Πρόκειται για μια διαδικασία, χωρίς την οποία ο άνθρωπος δε μπορεί να ζήσει. Η έλλειψη ύπνου μπορεί να επιφέρει σοβαρές επιπτώσεις στη σωματική και ψυχική υγεία. Αρκεί να σκεφτεί κανείς μια μητέρα με ένα βρέφος που κάθε λίγες ώρες χρειάζεται φροντίδα, η οποία οδηγεί σε διακοπτόμενο ύπνο. Ή έναν άνθρωπο που βιώνει έντονο στρες για επαγγελματικούς και προσωπικούς λόγους. Η μνήμη, η συγκέντρωση, η διάθεση ακόμα και η όρεξη κι ο μεταβολισμός επηρεάζονται σημαντικά από τον μη επαρκή ύπνο.
Όπως αναφέρει το Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ, η μακροχρόνια έλλειψη ύπνου συνδέεται με αυξημένο κίνδυνο εκδήλωσης Αλτσχάιμερ, παχυσαρκίας, διαβήτη τύπου 2, υψηλής αρτηριακής πίεσης, καρδιακών παθήσεων, ιογενών λοιμώξεων, κατάθλιψης και άγχους. Στον αντίποδα, όποιος ξεκουράζεται περίπου 7-9 ώρες κάθε βράδυ, εμφανίζει βελτιωμένη μνήμη, συγκεντρώνεται περισσότερο, έχει καλύτερη διάθεση, πιο ισχυρό ανοσοποιητικό, ταχύτερη αποκατάσταση μυών και ιστών και αυξημένη ενέργεια.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Όπως αναφέρει το Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ, η μακροχρόνια έλλειψη ύπνου συνδέεται με αυξημένο κίνδυνο εκδήλωσης Αλτσχάιμερ, παχυσαρκίας, διαβήτη τύπου 2, υψηλής αρτηριακής πίεσης, καρδιακών παθήσεων, ιογενών λοιμώξεων, κατάθλιψης και άγχους. Στον αντίποδα, όποιος ξεκουράζεται περίπου 7-9 ώρες κάθε βράδυ, εμφανίζει βελτιωμένη μνήμη, συγκεντρώνεται περισσότερο, έχει καλύτερη διάθεση, πιο ισχυρό ανοσοποιητικό, ταχύτερη αποκατάσταση μυών και ιστών και αυξημένη ενέργεια.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
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