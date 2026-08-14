Panerai: Ο «αδύναμος κρίκος» της Richemont – Γιατί χάνει τη μάχη των luxury watches

Η Panerai μένει πίσω από την ανάκαμψη των πολυτελών ρολογιών, με τιμές και συναλλαγές να υστερούν έναντι άλλων brands της Richemont, προκαλώντας ερωτήματα για τη θέση της ιστορικής μάρκας στο χαρτοφυλάκιο του ομίλου