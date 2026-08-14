Panerai: Ο «αδύναμος κρίκος» της Richemont – Γιατί χάνει τη μάχη των luxury watches
Panerai: Ο «αδύναμος κρίκος» της Richemont – Γιατί χάνει τη μάχη των luxury watches
Η Panerai μένει πίσω από την ανάκαμψη των πολυτελών ρολογιών, με τιμές και συναλλαγές να υστερούν έναντι άλλων brands της Richemont, προκαλώντας ερωτήματα για τη θέση της ιστορικής μάρκας στο χαρτοφυλάκιο του ομίλου
Η Panerai εξελίσσεται σε αδύναμο κρίκο στο χαρτοφυλάκιο ρολογιών της Richemont, την ώρα που η δευτερογενής αγορά πολυτελών ρολογιών εμφανίζει ισχυρή ανάκαμψη και άλλες μάρκες του ελβετικού ομίλου κερδίζουν έδαφος.
Καθώς η αγορά μεταχειρισμένων ρολογιών ανακάμπτει δυναμικά, η Cartier προσελκύει ολοένα μεγαλύτερο ενδιαφέρον από τους αγοραστές, ενώ ανανεωμένη ζήτηση καταγράφεται και για τη Vacheron Constantin. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, η περιορισμένη δυναμική της Panerai γίνεται ακόμη πιο εμφανής.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Καθώς η αγορά μεταχειρισμένων ρολογιών ανακάμπτει δυναμικά, η Cartier προσελκύει ολοένα μεγαλύτερο ενδιαφέρον από τους αγοραστές, ενώ ανανεωμένη ζήτηση καταγράφεται και για τη Vacheron Constantin. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, η περιορισμένη δυναμική της Panerai γίνεται ακόμη πιο εμφανής.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
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