Η ζωή που κυλά γαλήνια στα καλά ξενοδοχεία που βρίσκονται σε λίμνες
Η ζωή που κυλά γαλήνια στα καλά ξενοδοχεία που βρίσκονται σε λίμνες
Λειτουργούν ως φυσικά καταφύγια προσφέροντας μια αυθεντική εμπειρία χαλάρωσης και επανασύνδεσης με τη φύση, μακριά από τη συχνή πολυκοσμία των παραθαλάσσιων προορισμών
Grand Hotel Tremezzo, Λίμνη Como, Ιταλία
Διάσημο για την Art Nouveau αρχιτεκτονική του, το εμβληματικό ξενοδοχείο διαθέτει μοναδική θέα στον γραφικό οικισμό του Μπελλάτζο. Διαθέτει τρεις πισίνες με πιο διάσημη την «Water on the Water» που επιπλέει κυριολεκτικά στην επιφάνεια της λίμνης, βρίσκεται στην περιοχή Tremezzina και περιβάλλεται από ένα καταπράσινο ιδιωτικό πάρκο ενώ προσφέρει άμεση πρόσβαση σε μαρίνα και ιδιωτική παραλία. Περιλαμβάνει ένα υπερσύγχρονο, πολυτελές σπα με εσωτερική πισίνα, σάουνα και εξειδικευμένες θεραπείες χαλάρωσης. Διαθέτει 4 εστιατόρια και μπαρ με κορυφαίο το La Terrazza που είναι παγκοσμίως γνωστό για τα γκουρμέ πιάτα του και το θρυλικό πρωινό που προσφέρει και βασίζεται στην απόλυτη ιταλική γαστρονομία.
Διαβάστε περισσότερα στο www.newmoney.gr
Διάσημο για την Art Nouveau αρχιτεκτονική του, το εμβληματικό ξενοδοχείο διαθέτει μοναδική θέα στον γραφικό οικισμό του Μπελλάτζο. Διαθέτει τρεις πισίνες με πιο διάσημη την «Water on the Water» που επιπλέει κυριολεκτικά στην επιφάνεια της λίμνης, βρίσκεται στην περιοχή Tremezzina και περιβάλλεται από ένα καταπράσινο ιδιωτικό πάρκο ενώ προσφέρει άμεση πρόσβαση σε μαρίνα και ιδιωτική παραλία. Περιλαμβάνει ένα υπερσύγχρονο, πολυτελές σπα με εσωτερική πισίνα, σάουνα και εξειδικευμένες θεραπείες χαλάρωσης. Διαθέτει 4 εστιατόρια και μπαρ με κορυφαίο το La Terrazza που είναι παγκοσμίως γνωστό για τα γκουρμέ πιάτα του και το θρυλικό πρωινό που προσφέρει και βασίζεται στην απόλυτη ιταλική γαστρονομία.
Διαβάστε περισσότερα στο www.newmoney.gr
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