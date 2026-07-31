Τα σουπερμάρκετ έγιναν τουριστικά αξιοθέατα για τους ταξιδιώτες
Τα σουπερμάρκετ έγιναν τουριστικά αξιοθέατα για τους ταξιδιώτες
Ολοένα και περισσότεροι ταξιδιώτες επισκέπτονται πρώτα το τοπικό σουπερμάρκετ και μετά τα μουσεία, για να ανακαλύψουν τις γεύσεις και τις συνήθειες των ντόπιων
Κάποιοι βάζουν στη λίστα τους μουσεία, γκαλερί και μνημεία όταν ταξιδεύουν σε ξένους προορισμούς. Κάποιοι άλλοι, όμως, έχουν διαφορετικές προτεραιότητες: να επισκεφθούν τα τοπικά σουπερμάρκετ. Μια στάση σε αυτά θεωρείται απαραίτητη για ολοένα περισσότερους τουρίστες, οι οποίοι επιδίδονται σε ένα διαφορετικό ταξίδι, ανάμεσα στα ράφια και τους διαδρόμους των αλυσίδων. Όχι, όμως, για τα απολύτως αναγκαία, αλλά για να ανακαλύψουν την πιο αυθεντική πλευρά του τόπου. Περιηγούνται στους χώρους, παρατηρώντας τα προϊόντα, συγκρίνοντας τις τιμές με εκείνες της χώρας τους, ανακαλύπτουν τοπικές γεύσεις και γεμίζουν το καλάθι με μικρούς γαστρονομικούς θησαυρούς που δύσκολα θα έβρισκαν αλλού.
Αυθεντική ματιά μέσα από τους διαδρόμους
Η τάση που έχει αποκτήσει το όνομα «grocery store tourism», τουρισμός του σουπερμάρκετ δηλαδή, αναδείχθηκε ως μια από τις μεγαλύτερες αυτής της χρονιάς, σύμφωνα με το Condé Nast Traveller. Το 77% των ταξιδιωτών δηλώνει ότι απολαμβάνει μια επίσκεψη σε σουπερμάρκετ κατά τη διάρκεια των διακοπών του, ενώ το 35% σχεδιάζει να την εντάξει στο ταξιδιωτικό του πρόγραμμα. Έκθεση του Skyscanner για το 2026 αναφέρει πως το 31% των Αμερικανών σχεδιάζει να εξερευνήσει τοπικά σουπερμάρκετ ή παντοπωλεία το 2026, ενώ το 55% αναφέρει ότι επισκέπτεται πάντα ή συχνά ένα τοπικό παντοπωλείο όταν βρίσκεται στο εξωτερικό. Με λίγα λόγια, προκύπτει ότι όπως κάποιος θα αφιέρωνε χρόνο σε μια υπαίθρια αγορά, πλέον τον αφιερώνει και σε ένα κατάστημα τροφίμων για να δει από κοντά πώς είναι η καθημερινότητα των κατοίκων. Με αυτόν τον τρόπο καταλαβαίνει πώς ζουν, ποια η οικονομία τους και ποιες οι διατροφικές συνήθειές τους.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Αυθεντική ματιά μέσα από τους διαδρόμους
Η τάση που έχει αποκτήσει το όνομα «grocery store tourism», τουρισμός του σουπερμάρκετ δηλαδή, αναδείχθηκε ως μια από τις μεγαλύτερες αυτής της χρονιάς, σύμφωνα με το Condé Nast Traveller. Το 77% των ταξιδιωτών δηλώνει ότι απολαμβάνει μια επίσκεψη σε σουπερμάρκετ κατά τη διάρκεια των διακοπών του, ενώ το 35% σχεδιάζει να την εντάξει στο ταξιδιωτικό του πρόγραμμα. Έκθεση του Skyscanner για το 2026 αναφέρει πως το 31% των Αμερικανών σχεδιάζει να εξερευνήσει τοπικά σουπερμάρκετ ή παντοπωλεία το 2026, ενώ το 55% αναφέρει ότι επισκέπτεται πάντα ή συχνά ένα τοπικό παντοπωλείο όταν βρίσκεται στο εξωτερικό. Με λίγα λόγια, προκύπτει ότι όπως κάποιος θα αφιέρωνε χρόνο σε μια υπαίθρια αγορά, πλέον τον αφιερώνει και σε ένα κατάστημα τροφίμων για να δει από κοντά πώς είναι η καθημερινότητα των κατοίκων. Με αυτόν τον τρόπο καταλαβαίνει πώς ζουν, ποια η οικονομία τους και ποιες οι διατροφικές συνήθειές τους.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
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