Τα σουπερμάρκετ έγιναν τουριστικά αξιοθέατα για τους ταξιδιώτες

Ολοένα και περισσότεροι ταξιδιώτες επισκέπτονται πρώτα το τοπικό σουπερμάρκετ και μετά τα μουσεία, για να ανακαλύψουν τις γεύσεις και τις συνήθειες των ντόπιων