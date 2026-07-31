Οι ήσυχες διακοπές των υπουργών (το δεν κάνω ανασχηματισμό του Κ.Μ), ο Νίκος Α., ο Αλέξης και οι ολιγάρχες χορηγοί (καλέ τι ειν’ τούτα;), «κυρία Γρατσία ενταύθα»
Οι ήσυχες διακοπές των υπουργών (το δεν κάνω ανασχηματισμό του Κ.Μ), ο Νίκος Α., ο Αλέξης και οι ολιγάρχες χορηγοί (καλέ τι ειν’ τούτα;), «κυρία Γρατσία ενταύθα»
Χαίρετε, τελευταία ημέρα σήμερα προ των διακοπών και ειλικρινά παρά τα τραγικά γεγονότα της προχθεσινής ημέρας, είχαμε ένα άλλο γεγονός που μας έφτιαξε την ημέρα
Πρόκειται για την ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ που (εις απάντηση του κόμματος Τσίπρα για τα θαλασσοδάνεια Ν.Δ. και ΠΑΣΟΚ) αντεπιτίθεται με ιδιαίτερη σφοδρότητα στον Αλέξη μας. Τι του λέει… τι δεν του λέει ο Νίκος Α. του Τσίπρα. Αφού αναφέρει ότι το ΠΑΣΟΚ ρύθμισε και πληρώνει όλα τα δάνεια του, του την πέφτει λέγοντας ότι «το κόμμα της ΕΛΑΣ κάνει την πιο ακριβή καμπάνια χωρίς να γνωρίζει κανείς που βρήκαν τα λεφτά. Κανάλια και εφημερίδες επιστρατεύονται και σας υμνούν». Αποκαλεί δε την ΕΛΑΣ του Αλέξη μας «το κόμμα με τους ολιγάρχες χορηγούς και τις καμπάνιες εκατομμυρίων…» Λοιπόν Νίκο μου, δεν ξέρω αν έχεις δίκιο και από που αντλείς στοιχεία, συγνώμη δεν χαίρομαι, ούτε τα υιοθετώ, αλλά καλααά να πάθεις. Γιατί δεν ήξερες δεν ρώταγες… οι χορηγοί Νικόλα μου δίνουν τα ωραία τους λεφτάκια εκεί που τραβάει η παράσταση, εκεί που κόβει το έργο εισιτήρια. Εμ βέβαια μεγαλοπιάστηκες αλλά όταν βγήκε άλλο πιο ελκυστικό προϊόν στην πιάτσα να ρίξει τον Μητσοτάκη σ’ αδειάσανε. Τώρα δυο λόγια επί της ουσίας. Πρώτον, ο Ανδρουλάκης έχει δίκιο ως προς την ανακοίνωση του Τσίπρα. Το ΠΑΣΟΚ πληρώνει τα δάνεια του, τα οποία προέρχονται από άλλες εποχές και ο αρχηγός του δεν μπορεί να κάνει τίποτα άλλο εκτός από αυτό που κάνει. Άρα ο Τσίπρας λαϊκίζει για ένα θέμα που ξέρει πολύ καλά ότι δεν λύνεται. Δεύτερον, δεν ξέρω αν είναι πολύ ακριβή η καμπάνια της ΕΛΑΣ, θα την δούμε τους επόμενους προεκλογικούς μήνες. Δυστυχώς όμως για το ΠΑΣΟΚ το χαλαρό προσπέρασμα του Τσίπρα στον Νίκο δεν οφείλεται στα λεφτά.
«Δεν κάνω ανασχηματισμό»
-Στο φινάλε του χθεσινού Υπουργικού που ο Κ.Μ έκανε μια γενική πολιτική τοποθέτηση, εκτός από το ότι αιτιολόγησε γιατί δεν θα κάνει πρόωρες εκλογές και θα πάει κανονικά την άνοιξη -«το λέω και για τους πιο κακόπιστους» είπε mot-a-mot-, προανήγγειλε ότι δεν θα κάνει και αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα. Έβαλε βέβαια έναν αστερίσκο, λέγοντας «εκτός αν κάποιος από εσάς με εκπλήξει δυσάρεστα». Προφανώς αυτή η συζήτηση αφορούσε και το σενάριο που είχε κυκλοφορήσει μετά τις αρχειοθετήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ και την επαναφορά του Νότη Μηταράκη σε θέση κοινοβουλευτικού εκπροσώπου ότι θα μπορούσαν να επιστρέψουν στο κυβερνητικό σχήμα ο Κεφαλογιάννης, ο Τσιάρας και ο Βαρτζόπουλος που παραιτήθηκαν λόγω της υπόθεσης. Το άλλο που ζήτησε ο Μητσοτάκης από τους υπουργούς του για την περίοδο μετά τον Αύγουστο και με το δεδομένο ότι μπαίνουμε σε μια περίοδο έντονα προεκλογική είναι να μην βγαίνουν στα κανάλια μόνο οι ίδιοι και οι ίδιοι, αλλά να βγαίνουν όλοι οι υπουργοί, για όλα τα θέματα και εκτός του χαρτοφυλακίου τους. Βέβαια, αυτό το έχει ξαναπεί, αλλά μόνος του τα είπε και μόνος του τα άκουσε, με αποτέλεσμα να βγαίνουν ο Μαρινάκης, ο Άδωνις, ο Πλεύρης και 2-3 άλλοι και να τρώνε όλο το ξύλο. Ο Κ.Μ έδωσε ειδική έμφαση και στα περιφερειακά κανάλια, αντιλαμβανόμενος ότι ο κόσμος στην περιφέρεια δεν βλέπει μόνο τα εθνικής εμβέλειας και πρέπει να ακούει πολύ την κυβερνητική γραμμή.
Τα telco για το Ανάκαμψης
-Αν ένας υπουργός δεν θα πάει διακοπές αυτός είναι ο Νίκος Παπαθανάσης, ο οποίος έχει να τρέξει τα τελευταία προαπαιτούμενα για την ένατη αίτηση αποδέσμευσης χρημάτων από το Ταμείο Ανάκαμψης. Μιλάμε για 36 ορόσημα και για ένα ποσό που φτάνει τα 5,8 δισ. σε επιχορηγήσεις και δάνεια. Ο Παπαθανάσης όρισε στους υπουργούς εβδομαδιαίες τηλεδιασκέψεις εντός Αυγούστου -ακόμα και αν ορισμένοι στραβομουτσούνιασαν που θα πρέπει να πάνε διακοπές με το laptop - καθώς οι εκκρεμότητες πρέπει να κλείσουν. Μάλιστα ο Μητσοτάκης ζήτησε από τον αναπληρωτή ΥΠΟΙΚ να τον ενημερώσει αν κάπου κολλάει, για να επιληφθεί αυτός με τη σειρά του.
Η Διυπουργική για την πυρηνική ενέργεια
-Το Μάρτιο, στη 2η Σύνοδο για την Πυρηνική Ενέργεια, στο Παρίσι, ο Μητσοτάκης ανακοίνωσε ότι η Ελλάδα θα συγκροτήσει μια υπουργική επιτροπή υψηλού επιπέδου η οποία θα υποβάλει προτάσεις για την πιθανή αξιοποίηση της πυρηνικής ενέργειας, και ειδικά των μικρών αρθρωτών αντιδραστήρων, στο ελληνικό ενεργειακό σύστημα. Αυτή εγκρίθηκε χθες με πράξη του Υπουργικού και θα έχει ως προεδρεύοντα τον υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Νίκο Τσάφο. Θα έχει εκπροσώπους αρκετών υπουργείων και μια ομάδα ειδικών που θα κάνουν την κανονική, τεχνική δουλειά. Πρακτικά, θα γίνει μια δουλειά σε τρεις φάσεις. Θα εξεταστεί η σκοπιμότητα της αξιοποίησης πυρηνικής ενέργειας, μετά έπονται οι προπαρασκευαστικές εργασίες για τη σύναψη συμβάσεων για πυρηνική σταθμό και ακολουθεί η υλοποίηση. Εμείς θέλουμε πρακτικά να δούμε αν θέλουμε και αν χρειαζόμαστε πυρηνική ενέργεια, αν είναι η σωστή λύση για τις ενεργειακές μας ανάγκες, την οικονομία και το περιβάλλον.
Κυρία Γρατσία ενταύθα
-Μετά την αποχώρηση του Αυγερινού από το κόμμα Καρυστιανού αρχίζει και ξηλώνεται ο επικοινωνιακός μηχανισμός. Το κόμμα είχε διαλέξει να ενημερώνει για τη δραστηριότητα του μέσω του app Signal που προσφέρει υψηλή κρυπτογράφηση. Χθες, ήρθε στους δημοσιογράφους ένα μήνυμα που τους καλούσε να εγγραφούν σε μια mailing list για να παίρνουν δελτία Τύπου, αλλιώς να καλέσουν στο κινητό της εξ απορρήτων της αρχηγού Μαρίας, Μαρίας Γρατσία. Κοινώς, το κόμμα έχει γίνει «κυρία Γρατσία ενταύθα» για όποιο αίτημα ή απορία έχει κανείς, ενώ μια σειρά στελεχών που είχαν βγει μπροστά αποστασιοποιούνται και περιμένουν να δουν πού θα κάτσει η μπίλια.
Πισίνες να φαν και οι κότες στην Πάρο!
-Ασχολήθηκα λίγο με τις έντονες διαμαρτυρίες κατοίκων αλλά και γενικότερα αναγνωστών γι’ αυτό το ομολογουμένως τεράστιο ξενοδοχείο στην Παροικιά της Πάρου που έχει αδειοδοτηθεί, εκτός των άλλων και για 46 πισίνες. Αφού επισημάνω ότι οι αντιδρώντες αργά το θυμήθηκαν (όπου να 'ναι τελειώνει) αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι έχουν άδικο και αφού σημειώσω επίσης ότι δεν είναι το μόνο ογκωδέστατο ξενοδοχείο των Κυκλάδων να εκφράσω και μια απορία: Καλά όποιοι έδωσαν την άδεια έπρεπε να επιτρέψουν σε ένα νησάκι και 46 πισίνες ρε αθεόφοβοι; Πραγματικά η περιβαντολλογική πολιτική επί κυβερνήσεως Ν.Δ. μάλλον άργησε να έρθει!
Τον Οκτώβριο η «εξεταστική» της Fourlis
«Δεν κάνω ανασχηματισμό»
-Στο φινάλε του χθεσινού Υπουργικού που ο Κ.Μ έκανε μια γενική πολιτική τοποθέτηση, εκτός από το ότι αιτιολόγησε γιατί δεν θα κάνει πρόωρες εκλογές και θα πάει κανονικά την άνοιξη -«το λέω και για τους πιο κακόπιστους» είπε mot-a-mot-, προανήγγειλε ότι δεν θα κάνει και αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα. Έβαλε βέβαια έναν αστερίσκο, λέγοντας «εκτός αν κάποιος από εσάς με εκπλήξει δυσάρεστα». Προφανώς αυτή η συζήτηση αφορούσε και το σενάριο που είχε κυκλοφορήσει μετά τις αρχειοθετήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ και την επαναφορά του Νότη Μηταράκη σε θέση κοινοβουλευτικού εκπροσώπου ότι θα μπορούσαν να επιστρέψουν στο κυβερνητικό σχήμα ο Κεφαλογιάννης, ο Τσιάρας και ο Βαρτζόπουλος που παραιτήθηκαν λόγω της υπόθεσης. Το άλλο που ζήτησε ο Μητσοτάκης από τους υπουργούς του για την περίοδο μετά τον Αύγουστο και με το δεδομένο ότι μπαίνουμε σε μια περίοδο έντονα προεκλογική είναι να μην βγαίνουν στα κανάλια μόνο οι ίδιοι και οι ίδιοι, αλλά να βγαίνουν όλοι οι υπουργοί, για όλα τα θέματα και εκτός του χαρτοφυλακίου τους. Βέβαια, αυτό το έχει ξαναπεί, αλλά μόνος του τα είπε και μόνος του τα άκουσε, με αποτέλεσμα να βγαίνουν ο Μαρινάκης, ο Άδωνις, ο Πλεύρης και 2-3 άλλοι και να τρώνε όλο το ξύλο. Ο Κ.Μ έδωσε ειδική έμφαση και στα περιφερειακά κανάλια, αντιλαμβανόμενος ότι ο κόσμος στην περιφέρεια δεν βλέπει μόνο τα εθνικής εμβέλειας και πρέπει να ακούει πολύ την κυβερνητική γραμμή.
Τα telco για το Ανάκαμψης
-Αν ένας υπουργός δεν θα πάει διακοπές αυτός είναι ο Νίκος Παπαθανάσης, ο οποίος έχει να τρέξει τα τελευταία προαπαιτούμενα για την ένατη αίτηση αποδέσμευσης χρημάτων από το Ταμείο Ανάκαμψης. Μιλάμε για 36 ορόσημα και για ένα ποσό που φτάνει τα 5,8 δισ. σε επιχορηγήσεις και δάνεια. Ο Παπαθανάσης όρισε στους υπουργούς εβδομαδιαίες τηλεδιασκέψεις εντός Αυγούστου -ακόμα και αν ορισμένοι στραβομουτσούνιασαν που θα πρέπει να πάνε διακοπές με το laptop - καθώς οι εκκρεμότητες πρέπει να κλείσουν. Μάλιστα ο Μητσοτάκης ζήτησε από τον αναπληρωτή ΥΠΟΙΚ να τον ενημερώσει αν κάπου κολλάει, για να επιληφθεί αυτός με τη σειρά του.
Η Διυπουργική για την πυρηνική ενέργεια
-Το Μάρτιο, στη 2η Σύνοδο για την Πυρηνική Ενέργεια, στο Παρίσι, ο Μητσοτάκης ανακοίνωσε ότι η Ελλάδα θα συγκροτήσει μια υπουργική επιτροπή υψηλού επιπέδου η οποία θα υποβάλει προτάσεις για την πιθανή αξιοποίηση της πυρηνικής ενέργειας, και ειδικά των μικρών αρθρωτών αντιδραστήρων, στο ελληνικό ενεργειακό σύστημα. Αυτή εγκρίθηκε χθες με πράξη του Υπουργικού και θα έχει ως προεδρεύοντα τον υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Νίκο Τσάφο. Θα έχει εκπροσώπους αρκετών υπουργείων και μια ομάδα ειδικών που θα κάνουν την κανονική, τεχνική δουλειά. Πρακτικά, θα γίνει μια δουλειά σε τρεις φάσεις. Θα εξεταστεί η σκοπιμότητα της αξιοποίησης πυρηνικής ενέργειας, μετά έπονται οι προπαρασκευαστικές εργασίες για τη σύναψη συμβάσεων για πυρηνική σταθμό και ακολουθεί η υλοποίηση. Εμείς θέλουμε πρακτικά να δούμε αν θέλουμε και αν χρειαζόμαστε πυρηνική ενέργεια, αν είναι η σωστή λύση για τις ενεργειακές μας ανάγκες, την οικονομία και το περιβάλλον.
Κυρία Γρατσία ενταύθα
-Μετά την αποχώρηση του Αυγερινού από το κόμμα Καρυστιανού αρχίζει και ξηλώνεται ο επικοινωνιακός μηχανισμός. Το κόμμα είχε διαλέξει να ενημερώνει για τη δραστηριότητα του μέσω του app Signal που προσφέρει υψηλή κρυπτογράφηση. Χθες, ήρθε στους δημοσιογράφους ένα μήνυμα που τους καλούσε να εγγραφούν σε μια mailing list για να παίρνουν δελτία Τύπου, αλλιώς να καλέσουν στο κινητό της εξ απορρήτων της αρχηγού Μαρίας, Μαρίας Γρατσία. Κοινώς, το κόμμα έχει γίνει «κυρία Γρατσία ενταύθα» για όποιο αίτημα ή απορία έχει κανείς, ενώ μια σειρά στελεχών που είχαν βγει μπροστά αποστασιοποιούνται και περιμένουν να δουν πού θα κάτσει η μπίλια.
Πισίνες να φαν και οι κότες στην Πάρο!
-Ασχολήθηκα λίγο με τις έντονες διαμαρτυρίες κατοίκων αλλά και γενικότερα αναγνωστών γι’ αυτό το ομολογουμένως τεράστιο ξενοδοχείο στην Παροικιά της Πάρου που έχει αδειοδοτηθεί, εκτός των άλλων και για 46 πισίνες. Αφού επισημάνω ότι οι αντιδρώντες αργά το θυμήθηκαν (όπου να 'ναι τελειώνει) αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι έχουν άδικο και αφού σημειώσω επίσης ότι δεν είναι το μόνο ογκωδέστατο ξενοδοχείο των Κυκλάδων να εκφράσω και μια απορία: Καλά όποιοι έδωσαν την άδεια έπρεπε να επιτρέψουν σε ένα νησάκι και 46 πισίνες ρε αθεόφοβοι; Πραγματικά η περιβαντολλογική πολιτική επί κυβερνήσεως Ν.Δ. μάλλον άργησε να έρθει!
Τον Οκτώβριο η «εξεταστική» της Fourlis
-Στις 20 Οκτωβρίου προγραμματίζει η Fourlis το Investor Day 2026 για να ενημερώσει αγορά και επενδυτές σχετικά με την πρόοδο του πλάνου μετασχηματισμού, το οποίο ο πρόεδρος του ομίλου, Β. Φουρλής, χαρακτήρισε ως το μεγαλύτερο πρόγραμμα τεχνολογικής και οργανωτικής αναδιάρθρωσης στην ιστορία της εταιρείας με στόχο τη δημιουργία ενός πιο ευέλικτου και αποδοτικού επιχειρηματικού μοντέλου. Το σχέδιο περιλαμβάνει την ολοκλήρωση της πλατφόρμας κοινών υπηρεσιών, οργανωτικές αλλαγές, εξορθολογισμό του δικτύου καταστημάτων και κεντρικοποίηση βασικών λειτουργιών σε επιλεγμένες αγορές, μεταξύ των οποίων και η Ρουμανία, μείωση προσωπικού με πρόγραμμα εθελούσιας εξόδου και ολοκλήρωση της συναλλαγής για την Holland & Barrett. Ουσιαστικά θα είναι οι εξετάσεις της Φουρλής, η οποία καλείται να πείσει την αγορά ότι έχει προσαρμόσει αποτελεσματικά το επιχειρηματικό της μοντέλο στις νέες συνθήκες. Υπενθυμίζεται ότι στις αρχές του 2023 πούλησε με enterprise value περίπου 3 εκατ. ευρώ το δίκτυο των 12 καταστημάτων που είχε στην Τουρκία και αποσύρθηκε από την τοπική αγορά. Πρόσφατα απαλλάχτηκε και από την επένδυση στα καταστήματα Holland & Barrett επειδή δεν απέδωσε τα αναμενόμενα, κινήσεις που προκάλεσαν έκπληξη στην αγορά καθώς η Fourlis διαθέτει τεράστια εμπειρία στον τομέα των λιανικών πωλήσεων. Ταυτόχρονα το ΙΚΕΑ έχει πλέον ανταγωνισμό (JYSK, Practiker, κ.λπ.), στα αθλητικά είδη η Cosmos πιέζει ασφυκτικά (παρακάτω στη στήλη αναφέρονται οι κινήσεις της Cosmos) και γενικότερα το φιλόδοξο πρόγραμμα αναδιάρθρωσης που εφαρμόζει η Fourlis έχει προκλήσεις στην εφαρμογή του, καθώς προβλέπει μείωση προσωπικού κατά 250 με 300 εργαζόμενους και κλείσιμο 10 καταστημάτων. Ηδη ορισμένα καταστήματα έχουν κλείσει με πιο πρόσφατο το, μικρής επιφάνειας, ΙΚΕΑ στον Πειραιά καθώς και της Holland & Barrett. Η υλοποίηση του προγράμματος αναδιάρθρωσης εκτιμάται ότι θα επιβαρύνει τα αποτελέσματα του 2026 με μη επαναλαμβανόμενο κόστος περίπου 10,7 εκατ. ευρώ, ωστόσο από το 2027 αναμένεται να αποφέρει επαναλαμβανόμενα ετήσια οφέλη άνω των 9 εκατ. ευρώ, ενισχύοντας την κερδοφορία του ομίλου. Στο ταμπλό τώρα η μετοχή έχει επιστρέψει στα επίπεδα των 4 ευρώ, αφήνοντας πίσω της τα υψηλά των 4,86 ευρώ (22/6) καθώς φαίνεται πως οι αγορές από την Quest έχουν ατονήσει. Πάντως φέτος οι πωλήσεις της Φουρλής εξελίσσονται θετικά καθώς ως τις 6 Ιουνίου -όπως αναφέρθηκε πρόσφατα στη συνέλευση- εμφανίζουν αύξηση 8%, σημειώνοντας όμως επιβράδυνση σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο όπου η αύξηση ήταν της τάξης του 13%.
Alpha Bank: Οι οργανωτικές αλλαγές Ψάλτη και οι υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας
-Πέρα από την αλλαγή στο Wholesale Banking της Alpha Bank, οι παρατηρητικοί της αγοράς στάθηκαν και σε μία ακόμη οργανωτική εξέλιξη: την απευθείας αναφορά του Wealth Management στον CEO του Ομίλου. Η κίνηση αυτή έρχεται μετά την ενσωμάτωση της Alpha Trust και ερμηνεύεται ως ένδειξη της αυξανόμενης σημασίας που αποκτούν οι δραστηριότητες διαχείρισης περιουσίας στο νέο επιχειρηματικό μοντέλο της Τράπεζας. Στην αγορά εκτιμούν ότι οι δύο οργανωτικές παρεμβάσεις -είσοδος του Ιωσήφ Κιουρούκογλου, αναβάθμιση Γιώργου Μιχαλόπουλου- δεν αποτελούν αποσπασματικές αποφάσεις, αλλά εντάσσονται σε έναν ευρύτερο σχεδιασμό για την περαιτέρω ενίσχυση των δραστηριοτήτων υψηλής προστιθέμενης αξίας. Σε συνδυασμό με την ανάπτυξη του Investment Banking και τις δυνατότητες που δημιουργεί η στρατηγική συνεργασία με τη UniCredit, οι αλλαγές δείχνουν ότι η Alpha Bank επενδύει συστηματικά σε τομείς που διαφοροποιούν το επιχειρηματικό της μοντέλο και ενισχύουν τον συμβουλευτικό της ρόλο απέναντι σε επιχειρήσεις και ιδιώτες πελάτες.
Nexans: Κρίσιμη η επανεκκίνηση του Great Sea Interconnector
-Μήνυμα για την ανάγκη άμεσης αποσαφήνισης του χρονοδιαγράμματος του Great Sea Interconnector (GSI) έστειλε η Nexans κατά την τηλεδιάσκεψη για τα αποτελέσματα του β' τριμήνου. Η γαλλική εταιρεία επισήμανε ότι, εφόσον το έργο παραμείνει σε αναστολή και στο μεταξύ εξασφαλίσει άλλες παραγγελίες, ενδέχεται να δώσει προτεραιότητα στην παραγωγή καλωδίων για τα νέα αυτά έργα. Η επισήμανση αναδεικνύει τη σημασία της έγκαιρης επανεκκίνησης του έργου, ώστε να παραμείνει διαθέσιμη η απαιτούμενη παραγωγική δυναμικότητα όταν ο ΑΔΜΗΕ προχωρήσει στην υλοποίησή του. Παράλληλα, η Nexans γνωστοποίησε ότι συμμετέχει ήδη σε διαγωνισμούς για νέα έργα υποβρυχίων καλωδίων που εντάσσονται στο επενδυτικό πρόγραμμα ηλεκτρικών διασυνδέσεων του ΑΔΜΗΕ, επιβεβαιώνοντας ότι εξακολουθεί να βλέπει σημαντικές προοπτικές συνεργασίας με τον ελληνικό διαχειριστή.
Ξεκινά ο διαγωνισμός για την ανάπλαση των χώρων της ΔΕΘ-Helexpo
-Το Υπερταμείο (σήμερα Εθνικό Αναπτυξιακό Ταμείο, ΕθΑΤ), ανέλαβε μέσω της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων την ωρίμανση και τον διαγωνισμό για το σχέδιο ανάπλασης των χώρων της ΔΕΘ-Helexpo. Επιπλέον, έβαλε μια σφραγίδα ρεαλισμού στον προϋπολογισμό και -σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες- δεσμεύτηκε μέσα στο συμβούλιο ότι η χρηματοδότηση έχει την προσωπική εγγύηση του Πρωθυπουργού. Ο προϋπολογισμός της ανάπλασης ανέρχεται σε €204,6 εκατ. με χρηματοδότηση από εθνικούς πόρους, χωρίς λεφτά από το ΕΣΠΑ ή το Ταμείο Ανάκαμψης, χωρίς παραχωρησιούχους. Το αρχικό μοντέλο της σύμβασης παραχώρησης, όπως εντάχθηκε το 2024 στο Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας, εγκαταλείφθηκε σιωπηρά. Το έργο θα υλοποιηθεί ως δημόσιο έργο στρατηγικής σημασίας, η «μεγαλύτερη αστική παρέμβαση που έχει αναλάβει απευθείας το κράτος», όπως ακούστηκε στη συνεδρίαση. Είναι η πρώτη φορά που η Πολιτεία εμπιστεύεται σε έναν φορέα, ένα έργο τέτοιας κλίμακας με πλήρη κρατική χρηματοδότηση. Το σχέδιο προβλέπει τη δημιουργία μητροπολιτικού πάρκου 120 στρεμμάτων, ολοκλήρωση έως το τέλος του 2030, υπόγειο σταθμό parking 1.000 θέσεων, ενώ ο Δήμος Θεσσαλονίκης παραχωρεί για 99 χρόνια τα περίπου 13 στρέμματα δημοτικών εκτάσεων, με αντάλλαγμα την τήρηση των περιβόητων «κόκκινων γραμμών» του. Ο διεθνής διαγωνισμός ξεκινά την ερχόμενη Δευτέρα.
Η Theon ετοιμάζει μεγάλη κίνηση στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού
-Η Theon International του Κρίστιαν Χατζημηνά τρέχει με οργανική ανάπτυξη 24,7% και εκτιμώμενη δυνητική αγορά €8 δισ. που είναι διπλάσια από πέρυσι. Φέτος το καλοκαίρι, αντί για διακοπές, η Theon εργάζεται πυρετωδώς για τις εκπλήξεις του Σεπτεμβρίου. Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες της στήλης, μετά το μπαράζ των κινήσεων του 2026, δηλαδή MERIO (80%, ολοκλήρωση έως το 3ο τρίμηνο), HGH Systèmes Infrarouges (αποτίμηση €300 εκατ., είσοδος στα counter-UAS), Kappa Optronics, ShockEOS, PHYLAX με Rheinmetall, κοινοπραξία με Safran, η Theon ετοιμάζει μια μεγάλη κίνηση στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Σημαντικές επενδύσεις στις ΗΠΑ έχουν ήδη δρομολογηθεί, σε συνέχεια της τοποθέτησης στην αμερικανική Twin Prime (εξειδικευμένα μοντέλα ΑΙ για άμυνα). Παράλληλα, στο EFA Group αναμένεται να ανακοινωθεί η ενοποίηση των δραστηριοτήτων Κύπρου και Ελλάδας. Αυτή φαίνεται να είναι η φυσική συνέχεια της αρχιτεκτονικής που στήθηκε μετά την είσοδο της Motor Oil και του EOS Capital Partners, με την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου των €80 εκατ. και τις εξαγορές Realiscape, Superior Air και SSMART. Όλα τα παραπάνω θα συνοδευτούν από νέα συμβόλαια που ήδη βρίσκονται σε διαδικασία κατάρτισης «από παντού», ακριβώς επειδή οι εκτεταμένες επενδύσεις δημιουργούν βιομηχανική δυνατότητα που λίγοι διαθέτουν. «Μόνο εμείς και η Metlen επενδύουμε βιομηχανικά», λένε χαρακτηριστικά άνθρωποι του ομίλου. Η Deutsche Bank «βλέπει» έσοδα €604 εκατ. στον όμιλο, διατηρεί την μετοχή στην κατηγορία «Buy» και δίνει τιμή-στόχο τα €39 από τα χθεσινά €34,8 και την κεφαλαιοποίηση των 2,68 δισ. ευρώ.
Έλαμψαν οι τραπεζικές μετοχές
-«Ατμομηχανή» για το Χρηματιστήριο Αθηνών έχει αποδειχθεί ο τραπεζικός τομέας, ο οποίος επιβεβαιώνει συνεχώς τον ρόλο του ως ο ρυθμιστής της εγχώριας κεφαλαιαγοράς. Ο τραπεζικός δείκτης ανανέωσε το υψηλό 11 ετών, φτάνοντας μια ανάσα από το ψυχολογικό όριο των 3.000 μονάδων, ένα επίπεδο που έχει να δει από τον Νοέμβριο του 2015. Η ενεργοποίηση των τραπεζικών χαρτοφυλακίων εντός του Ιουλίου δημιούργησε τις κατάλληλες προϋποθέσεις για τη διάσπαση των κρίσιμων αντιστάσεων, με τις μετοχές του κλάδου να κινούνται στον ρυθμό των ισχυρών εταιρικών αποτελεσμάτων που ανακοινώνονται μέχρι και την ερχόμενη εβδομάδα. Η Εθνική Τράπεζα ανέβηκε στα 16,69 ευρώ καταγράφοντας ρεκόρ 11ετίας (Νοέμβριος 2015), ενώ σε ανάλογο ρεκόρ 11ετίας (Αύγουστος 2015) βρέθηκε η Eurobank κλείνοντας στα 4,47 ευρώ. Παράλληλα, η Τράπεζα Πειραιώς έκλεισε στα 9,85 ευρώ, σημειώνοντας την υψηλότερη τιμή της από τον Μάρτιο του 2021, την ώρα που η Τράπεζα Κύπρου πραγματοποίησε άλμα στα 10,32 ευρώ, καταγράφοντας νέο ιστορικό υψηλό. Οι ασταμάτητες τοποθετήσεις των επενδυτών στον τραπεζικό κλάδο δεν προσφέρουν απλώς μεμονωμένα ρεκόρ, αλλά τροφοδοτούν τη συνολική δυναμική του Γενικού Δείκτη, ο οποίος έκλεισε χθες σε υψηλό 17 ετών. Με τα θεμελιώδη μεγέθη να βελτιώνονται συνεχώς και την κερδοφορία να παρέχει ισχυρά ερείσματα, το επενδυτικό ενδιαφέρον παραμένει αμείωτο, διατηρώντας τις τράπεζες στην πρώτη γραμμή της ανόδου. Υπενθυμίζεται ότι έχουν ανακοινώσει αποτελέσματα α' εξαμήνου η Τράπεζα Πειραιώς, η Eurobank, η Εθνική Τράπεζα και η Optima bank, ενώ απομένουν σήμερα το πρωί η Alpha Bank και την Τρίτη 4 Αυγούστου η Τράπεζα Κύπρου.
Οι άλλοι δύο πρωταγωνιστές (εκτός των τραπεζών)
-Πέραν του τραπεζικού κλάδου, η εγχώρια αγορά βρήκε ισχυρά ερείσματα στην υψηλή κεφαλαιοποίηση, με τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και τον ΟΤΕ να κερδίζουν τις εντυπώσεις. Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ πραγματοποίησε άλμα 6%, σημειώνοντας την καλύτερη συνεδρίαση σε βάθος τεσσάρων μηνών. Η μετοχή επανήλθε δυναμικά στη ζώνη των 45 ευρώ, περιορίζοντας δραστικά τις πιέσεις που είχε δεχθεί στο δεύτερο μισό του Ιουλίου. Με τη δυναμική αυτή, ο όμιλος βάζει εκ νέου στο στόχαστρο την προσέγγιση του ιστορικού υψηλού των 47 ευρώ, θέτοντας τις βάσεις για την κατάκτηση των 50 ευρώ σε επόμενη φάση. Από την πλευρά του, ο ΟΤΕ απέδειξε ότι το διάλειμμα από τα ρεκόρ ήταν πρόσκαιρο. Μόλις μία ημέρα μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων εξαμήνου, η μετοχή επανήλθε σε τροχιά νέων κορυφών. Με άνοδο σχεδόν 2%, διέσπασε ξανά το ορόσημο των 20 ευρώ και έκλεισε στα 20,24 ευρώ. Πρόκειται για υψηλό 18 ετών, καθώς η μετοχή είχε να βρεθεί σε αυτά τα επίπεδα από τα μέσα Μαΐου του 2008.
Με 44% discount διαπραγματεύεται η Noval
-Τα αποτελέσματα 1ου εξαμήνου που ανακοίνωσε η Noval Property δικαίωσαν τις προσδοκίες των αναλυτών. Έσοδα από μισθώματα €20,6 εκατ., αυξημένα κατά €3 εκατ. (+17%), αναπροσαρμοσμένο EBITDA €13,3 εκατ. (+21%), κεφάλαια από λειτουργικές δραστηριότητες €9,6 εκατ. έναντι €7 εκατ. (+38%), κυρίως λόγω της αύξησης των μισθωμάτων. Τα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν στα €18 εκατ. (-8,6%), η εύλογη αξία του χαρτοφυλακίου στα €706,9 εκατ. Το ενδιαφέρον βρίσκεται στη σχέση της τιμής στο χρηματιστηριακό ταμπλό και της πραγματικότητας. Η εσωτερική αξία (NAV) στις 30 Ιουνίου ανήλθε σε €563,6 εκατ., ή €4,47 ανά μετοχή, αυξημένη κατά €8,7 εκατ. από το τέλος του 2025 και μάλιστα μετά την καταβολή μερίσματος και την ολοκλήρωση του προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών. Στο ταμπλό, η μετοχή αποτιμάται €2,50. Discount 44%. Παγίως οι ΑΕΕΑΠ διαπραγματεύονται με discount αλλά στην προκειμένη περίπτωση ο επενδυτής αγοράζει ακίνητα αξίας ενός ευρώ πληρώνοντας 56 λεπτά. Το discount όπως είπαμε είναι μια κλασική κλαδική ασθένεια, στις μεσαίες και μικρές ΑΕΕΑΠ φθάνει έως και το 34,6%. Στην περίπτωση της Noval το πρόβλημα επιδεινώνεται από τη χαμηλή διασπορά. Η Viohalco ελέγχει πάνω από το 60%, κρατώντας τη μετοχή ρηχή σε εμπορευσιμότητα και εκτός θεσμικών χαρτοφυλακίων. Άλλωστε, και η ίδια η εισαγωγή του 2024 έγινε με «προίκα» discount 29% έναντι του τότε NAV. Η αγορά απλώς διεύρυνε τη διαφορά. Οι αναλυτές τοποθετούν τους στόχους τους 15–30% υψηλότερα, αλλά το χρηματιστηριακό ταμπλό, προς το παρόν, αδιαφορεί για τη διαφορά €239 εκατ. εσωτερικής αξίας.
Η JD τη συμφωνία, η Cosmos Sport τα δύσκολα...
-Η απορρόφηση της ελληνικής θυγατρικής της σερβικής αλυσίδας Sport Vision από την JD/Cosmos Sport φαίνεται πως είναι πλέον θέμα χρόνου. Όμως οι προεκτάσεις της συμφωνίας είναι πολύ ευρύτερες απ' όσο δείχνει το ελληνικό σκέλος της. Σύμφωνα με πληροφορίες της στήλης, αποτελεί μέρος μιας πολυεθνικής συναλλαγής, με την οποία η βρετανική JD Sports αναδιατάσσει την παρουσία της στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Στο πλαίσιο αυτού του σχεδιασμού, η JD φέρεται να επιλέγει σε αρκετές αγορές της περιοχής το μοντέλο του franchise, αναθέτοντας τον συγκεκριμένο ρόλο στη Sport Vision, η οποία διαθέτει ισχυρό αποτύπωμα στα Βαλκάνια. Η Ελλάδα, όπου η σερβική αλυσίδα δεν κατάφερε να πετύχει τους στόχους της, αποτελεί την εξαίρεση, με την τοπική δραστηριότητα να περνά στην Cosmos Sport. Για την Cosmos Sport, όμως, το πραγματικό στοίχημα αρχίζει τώρα. Η εταιρεία που μέσα σε λίγα χρόνια εξελίχθηκε στο μεγαλύτερο επιχειρηματικό success story της ελληνικής αγοράς αθλητικών ειδών και αναδείχθηκε στον κυρίαρχο παίκτη του κλάδου, καλείται να ενσωματώσει μια εταιρεία που όχι μόνο δεν κατάφερε να εδραιωθεί στην ελληνική αγορά, αλλά συσσώρευσε και σημαντικές ζημιές τα τελευταία χρόνια. Το μέγεθος της εξαγοράς μπορεί να μην εντυπωσιάζει - η ελληνική θυγατρική διαθέτει περίπου 20 καταστήματα - όμως το επιχειρηματικό της βάρος είναι πολύ μεγαλύτερο. Σύμφωνα με πληροφορίες, η εταιρεία κουβαλά ζημιές που προσεγγίζουν τα 6-7 εκατ. ευρώ, ενώ αρκετά από τα σημεία πώλησης δεν θεωρούνται αυτονόητα συμπληρωματικά με το υφιστάμενο δίκτυο της Cosmos Sport. Εκεί όμως αρχίζει το πραγματικά δύσκολο κομμάτι, η αξιολόγηση του δικτύου, των μισθώσεων και της συνολικής δομής της δραστηριότητας. Εκεί θα κριθεί αν η Cosmos Sport μπορεί να μετατρέψει μια προβληματική επένδυση σε ακόμη μία ιστορία επιτυχίας. Η ολοκλήρωση της συμφωνίας, πάντως, μόνο τυπική υπόθεση δεν είναι. Επειδή εντάσσεται σε μια πολυεθνική συναλλαγή, θα απαιτηθούν οι σχετικές εγκρίσεις από τις αρχές ανταγωνισμού στις εμπλεκόμενες χώρες. Αυτό σημαίνει ότι, παρά τη συμφωνία των εμπλεκομένων, θα χρειαστεί ακόμη χρόνος μέχρι να κλείσει οριστικά ο κύκλος του deal. Το timing αποκτά ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον αν συνυπολογίσει κανείς και τις πρόσφατες αλλαγές στη διοικητική πυραμίδα της εταιρείας. Ο Μιχάλης Τσικνάκης έχει πλέον αναβαθμιστεί σε CEO Sporting Goods του JD Group, με αρμοδιότητες που εκτείνονται πέρα από την Ελλάδα, ενώ πριν από λίγες ημέρες τη θέση του Managing Director για Ελλάδα και Κύπρο ανέλαβε ο Γιάννης Αργυρίου. Δεν είναι υπερβολή να πει κανείς ότι η απορρόφηση της Sport Vision θα αποτελέσει την πρώτη μεγάλη επιχειρηματική δοκιμασία της νέας διοικητικής ομάδας της Cosmos Sport. Και ίσως το πρώτο πραγματικό crash test ενός μοντέλου ανάπτυξης που μέχρι σήμερα είχε βασιστεί σχεδόν αποκλειστικά στην οργανική επέκταση και όχι στην αναστροφή ζημιογόνων επιχειρήσεων.
Με «άρωμα» Β. Ελλάδας
-Μια εταιρεία που συστάθηκε προς τα τέλη Ιουνίου, προκαλεί εντύπωση λόγω του μετοχικού κεφαλαίου της, το οποίο ανέρχεται στο ποσό των 33.564.400 ευρώ, διαιρούμενο σε 335.644 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 100 ευρώ η καθεμιά, ενώ καλύπτεται εξ ολοκλήρου από τη μοναδική ιδρύτρια. Πρόκειται για την εταιρεία “Aurelis Thea Επενδυτική Μ.Α.Ε.”, με διακριτικό τίτλο Aurelis Thea, που στο σκοπό της περιλαμβάνονται οι υπηρεσίες εταιρειών χαρτοφυλακίου (holding), οι δραστηριότητες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών, αλλά και επενδύσεων (σε μετοχές, χρεόγραφα, ακίνητα, κ.λπ.). Η έδρα της εταιρείας βρίσκεται στο Δήμο Πυλαίας-Χορτιάτη Θεσσαλονίκης και συγκεκριμένα στο δημοφιλές Πανόραμα. Ιδρύτρια και μοναδική μέτοχος είναι η Αναστασία Σελίδου η οποία κάλυψε το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο με εισφορά σε είδος αξίας 33.504.400 ευρώ, συνιστάμενη στη μεταβίβαση 849.334 κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρείας «Αφοί Α. Σελίδη Ανώνυμη Εταιρεία Επιστημονικού Εξοπλισμού (Αντισέλ Α.Ε.), ονομαστικής αξίας 3 ευρώ εκάστης, δηλαδή ποσοστού 50% του κεφαλαίου της Αντισέλ Α.Ε. (με βάση σχετική έκθεση αποτίμησης). Επίσης, με την καταβολή 60.000 ευρώ σε μετρητά. Η Αντισέλ είναι εταιρεία εισαγωγής και εμπορίας ιατρικών και οδοντιατρικών οργάνων, μηχανημάτων και εργαλείων.
Σε ένα χρόνο οι Ελληνες εφοπλιστές πούλησαν 319 πλοία, και παρήγγειλαν 315 νεότευκτα
-Πίσω από τις διαδοχικές πωλήσεις δεξαμενόπλοιων και bulk carriers δεν κρύβεται διάθεση αποχώρησης των Greeks από την αγορά, αλλά μια πιο σύνθετη στρατηγική ανακύκλωσης κεφαλαίων. Όσοι παρακολουθούν στενά τις κινήσεις των ελληνικών ναυτιλιακών ομίλων βλέπουν ότι οι πωλήσεις προηγούνται συχνά των μεγάλων επενδύσεων. Οι περισσότεροι μεγάλοι παίκτες δεν φαίνεται να κυνηγούν απλώς περισσότερα πλοία. Προσπαθούν να έχουν τα σωστά πλοία όταν αλλάξει ο επόμενος ναυτιλιακός κύκλος. Τα στοιχεία είναι ενδεικτικά. Μέσα σε έναν χρόνο οι ελληνικές εταιρείες έχουν πουλήσει 319 μεταχειρισμένα πλοία, ενώ την ίδια περίοδο έχουν παραγγείλει 315 νεότευκτα. Οι δύο αριθμοί απέχουν ελάχιστα μεταξύ τους και δύσκολα μπορούν να θεωρηθούν σύμπτωση. Στα ναυλομεσιτικά γραφεία εκτιμούν ότι η στρατηγική αυτή θα συνεχιστεί όσο οι αξίες των μεταχειρισμένων παραμένουν ελκυστικές. Ένα πλοίο που σήμερα αποτιμάται σε υψηλά επίπεδα μπορεί να χρηματοδοτήσει ένα σημαντικό μέρος μιας νέας επένδυσης, περιορίζοντας τις ανάγκες για επιπλέον δανεισμό. Την ίδια ώρα, οι πρόσφατες παραγγελίες της Evalend Shipping του Κρίτωνα Λεντούδη και της Cape Shipping της οικογένειας Ανδριανόπουλου δείχνουν προς ποια κατεύθυνση κινείται η αγορά. Νεότευκτα bulk carriers με σύγχρονες περιβαλλοντικές προδιαγραφές, σχεδιασμένα για καύσιμα του μέλλοντος και με ορίζοντα παράδοσης αρκετά χρόνια μπροστά.
Το στοίχημα των 100 πλοίων»
-Ο Αθανάσιος Φειδάκης της Globus Maritime, μέσα από τη συνέντευξή του στην ιαπωνική Kaiji Press, έστειλε μήνυμα που ξεπερνά κατά πολύ τα δύο υπό ναυπήγηση bulk carriers στα ιαπωνικά ναυπηγεία της Nihon Shipyard. Η φράση ότι ο στόχος δεν είναι «να κατασκευαστεί ένα πλοίο, αλλά εκατό» δύσκολα μπορεί να εκληφθεί ως μια απλή επικοινωνιακή υπερβολή. Αντίθετα, αποτυπώνει μια φιλοσοφία που κερδίζει συνεχώς έδαφος μεταξύ αρκετών Ελλήνων πλοιοκτητών ήτοι λιγότερες ευκαιριακές κινήσεις και περισσότερες στρατηγικές συνεργασίες με την Ιαπωνία. Σε μια περίοδο όπου μεγάλο μέρος των νέων παραγγελιών κατευθύνεται προς την Κίνα λόγω διαθέσιμων θέσεων και ανταγωνιστικού κόστους, η επιλογή της Globus να επενδύει συστηματικά στις σχέσεις με τους Ιάπωνες κατασκευαστές, τις τράπεζες και τους ναυτιλιακούς οργανισμούς αποκτά ιδιαίτερη σημασία. Δεν αφορά μόνο την ποιότητα των πλοίων. Αφορά την πρόσβαση σε χρηματοδότηση, τεχνογνωσία και ένα δίκτυο συνεργασιών που μπορεί να στηρίξει την ανάπτυξη μιας εταιρείας για δεκαετίες. Η αναφορά στα περίπου 40 χρόνια συνεργασίας της οικογένειας Φειδάκη με ιαπωνικές επιχειρήσεις δείχνει ότι η σημερινή στρατηγική δεν σχεδιάστηκε χθες.
Το παζλ των 1,35 δισ. δολαρίων που ίσως αλλάξει τα ελληνικά ναυπηγεία
-Δεν ήταν τυχαίο ότι μέσα σε λίγες ώρες εμφανίστηκαν δύο διαφορετικά «σήματα» με κοινό αποδέκτη τα ελληνικά ναυπηγεία. Από τη μία, η στρατηγική ανάλυση της EY-Parthenon περιγράφει με αριθμούς πώς η Ελλάδα θα μπορούσε να τετραπλασιάσει σχεδόν τα έσοδα της ναυπηγοεπισκευής, από 197 εκατ. ευρώ σε 759 εκατ. ευρώ, αυξάνοντας παράλληλα το μερίδιό της στη διεθνή αγορά από 0,4% σε 1,6%. Από την άλλη, η Αμερικανίδα πρέσβης Κίμπερλι Γκιλφόιλ μιλά για επενδύσεις 1,35 δισ. δολαρίων και 10.000 νέες θέσεις εργασίας μέσα από την τριμερή συνεργασία Ελλάδας, ΗΠΑ και Νότιας Κορέας. Η χρονική σύμπτωση δεν περνά απαρατήρητη. Η μελέτη της EY καταγράφει με ακρίβεια τι λείπει από τον κλάδο: σύγχρονες υποδομές, εξειδικευμένο προσωπικό, ψηφιοποίηση, ταχύτερες αδειοδοτήσεις και επενδύσεις υψηλής τεχνολογίας. Η τοποθέτηση της Γκιλφόιλ, από την άλλη, δείχνει από πού θα μπορούσε να προέλθει η πολιτική και επενδυτική ώθηση για να καλυφθούν ακριβώς αυτά τα κενά.
Το παζλ των $1,35 δισ. για τα ελληνικά ναυπηγεία μέρος 2ον
-Ακόμη πιο ενδιαφέρον είναι ότι η αμερικανική πλευρά δεν περιορίζει το ενδιαφέρον της στις εμπορικές επισκευές. Η αναφορά σε φρεγάτες, κορβέτες και υποβρύχια αποκαλύπτει ότι η ναυπηγική αντιμετωπίζεται πλέον ως μέρος της ευρύτερης αμυντικής και γεωπολιτικής αρχιτεκτονικής της Ανατολικής Μεσογείου. Με άλλα λόγια, τα ναυπηγεία δεν αντιμετωπίζονται μόνο ως βιομηχανικές εγκαταστάσεις, αλλά ως κρίσιμες υποδομές στρατηγικής σημασίας. Το ερώτημα, βέβαια, παραμένει αν αυτή τη φορά οι εξαγγελίες θα μετατραπούν σε έργα. Γιατί η Ελλάδα έχει ακούσει πολλές φορές μεγάλα σχέδια για τη ναυπηγική της βιομηχανία. Η διαφορά είναι ότι σήμερα οι διεθνείς γεωπολιτικές ισορροπίες, η ανάγκη επαναβιομηχάνισης της Δύσης και η κυριαρχία του ελληνόκτητου στόλου δημιουργούν ίσως την πιο ευνοϊκή συγκυρία των τελευταίων δεκαετιών. Αν οι αριθμοί της EY και οι δεσμεύσεις που περιγράφει η αμερικανική πλευρά αρχίσουν να συγκλίνουν στην πράξη, τότε η συζήτηση δεν θα αφορά μόνο την αναβίωση των ελληνικών ναυπηγείων, αλλά τον νέο ρόλο της Ελλάδας στον παγκόσμιο ναυτιλιακό χάρτη.
Η Wall Street έγινε ο σπιτονοικοκύρης της Τεχνητής Νοημοσύνης
-Πολλοί διάβασαν την είδηση σαν μια τεχνολογική εξέλιξη. Δεν είναι. Η Meta του Μαρκ Ζάκερμπεργκ και η BlackRock του Λάρι Φινκ, ανακοίνωσαν ότι σχημάτισαν μια κοινοπραξία για τη δημιουργία ενός data center campus ισχύος 1 GW στο Ελ Πάσο του Τέξας. Ο προϋπολογισμός του έργου είναι $14 δισ. Το παρασκήνιο, όμως, έχει αμιγώς χρηματοοικονομική διάσταση και αποκαλύπτει το νέο μοντέλο χρηματοδότησης της τεχνητής νοημοσύνης. Τα funds της BlackRock παίρνουν το 80%, η Meta κρατά 20%. Η Meta εισφέρει γη και ημιτελείς εγκαταστάσεις αξίας περίπου $2,3 δισ. Από τη διανομή θα εισπράξει $1 δισ. Η BlackRock βάζει $4,9 δισ. μετρητά, ενώ $12,5 δισ. καλύπτονται με ομολογιακό δανεισμό που συντονίζουν οι JP Morgan και Morgan Stanley μέσω οχήματος ειδικού σκοπού (SPV). Η Meta ουσιαστικά θα είναι ο μισθωτής του campus που η ίδια σχεδίασε με συμβόλαιο αρχικής μίσθωσης 4 ετών, με 4 δικαιώματα παράτασης, δηλαδή δυνητικά 20 χρόνια πρόσβασης. Παράλληλα η Meta θα παρέχει και εγγυήσεις υπολειμματικής αξίας που στηρίζουν τη χρηματοδότηση. Ποιο είναι το νόημα αυτής της κοινοπραξίας; Η Meta έχει δεσμευτεί για $600 δισ. σε data centers έως το 2028. Ο ισολογισμός της δεν αντέχει να τα «φορτωθεί» όλα. Την ίδια μέθοδο εφάρμοσε φέτος και στο Hyperion, τη χρηματοδότηση των περίπου $27 δισ. με την Blue Owl. Η αγορά ομολόγων Τεχνητής Νοημοσύνης ξεπέρασε φέτος τα $570 δισ. Οι διαχειριστές κεφαλαίων μετατρέπονται σε ιδιοκτήτες των υποδομών που οι hyperscalers δεν μπορούν πλέον να χρηματοδοτήσουν μόνοι τους. Στη συγκεκριμένη κοινοπραξία της Meta με την Blackrock, δημιουργείται ένα campus 4.000 στρεμμάτων. Στο εργοτάξιο εργάζονται ήδη 2.300 εργαζόμενοι ενώ θα δημιουργηθούν 4.000 θέσεις στην αιχμή της κατασκευής, 300 μόνιμες. Έναρξη λειτουργίας προβλέπεται για το 2028. Η Meta κρατά τα chips. Η BlackRock κρατά το μπετόν. Τον επενδυτικό κίνδυνο θα τον αναλάβουν οι αποταμιευτές που θα αγοράσουν τα ομόλογα.
Οι νέες μπίζνες της Τεχνητής Νοημοσύνης
-Πριν από έναν μήνα, η Anthropic πρότεινε στη Meta να της εκμισθώσει υπολογιστική ισχύ. Εφόσον συμφωνήσουν θα έχουμε deal έως $10 δισ. σε βάθος διετίας, με μηνιαίες καταβολές. Το «πρόβλημα» είναι ότι η Meta χτίζει το «Llama» που είναι άμεσος ανταγωνιστής του Claude που έχει δημιουργήσει η Anthropic. Το φαινόμενο είναι γενικότερο. Η Anthropic πληρώνει ήδη περίπου $1,25 δισ. κάθε μήνα, στη SpaceX για το data center Colossus 1 στο Μέμφις. Η Google νοικιάζει GPUs από τη SpaceX έναντι $920 εκατ. μηνιαίως. Ταυτόχρονα περιορίζει την πρόσβαση της Meta στο Gemini, επειδή δεν προλαβαίνει τη ζήτηση. Η ίδια η Meta έχει υπογράψει συμβόλαια μίσθωσης $21 δισ. με την CoreWeave και $27 δισ. με τη Nebius, την ίδια εποχή που ετοιμάζεται να νοικιάσει τη δική της υπολογιστική ισχύ. Τι σημαίνουν όλα αυτά; Η Meta θα δαπανήσει έως $145 δισ. σε επενδύσεις υποδομής το 2026, υπερδιπλάσια των $72 δισ. πέρυσι. Ο Ζάκερμπεργκ είπε από τον Μάιο ότι η είσοδος στο cloud εξετάζεται, ενώ στρατολογεί το κορυφαίο στέλεχος υποδομών της Amazon Web Services, Dave Brown. Ένα συμβόλαιο-ναυαρχίδα με την Anthropic θα «δικαιολογούσε» στους επενδυτές τη δαπάνη. Από την άλλη, η Anthropic που η αποτίμησή της αγγίζει το $1 τρισ. ενόψει της δημόσιας εγγραφής, δεν προλαβαίνει να χτίσει ισχύ για τη ζήτηση του Claude και επιβάλλει όρια χρήσης. Όλα αυτά θυμίζουν έντονα την μακρινή εποχή του Φαρ Ουέστ και του χρυσοθηρικού πυρετού. Τότε, το 1849 πλούτισαν όσοι πουλούσαν φτυάρια. Σήμερα, στο 2026, πλουτίζουν όσοι νοικιάζουν ρεύμα και τσιπ ακόμα και στους ανταγωνιστές τους.
Επενδύσεις χωρίς απόδοση
-Η Τεχνητή Νοημοσύνη είναι το θέμα που θα απασχολεί τις αγορές ολόκληρο τον Αύγουστο, περισσότερο και από τις τιμές του πετρελαίου ή τα επιτόκια. Στην Τεχνητή Νοημοσύνη εκτιμάται ότι οι κεφαλαιουχικές δαπάνες (capex) θα εκτοξευθούν από 405 δισ. δολάρια το 2025, σε 750-900 δισ. δολάρια το 2026, ενώ για το 2027 προβλέπεται να αγγίξουν τα 1,4 τρισ. δολάρια. Για τη χρηματοδότηση αυτής της επενδυτικής «έκρηξης», οι μεγαλύτερες εταιρείες τεχνολογίας έχουν ήδη αντλήσει πάνω από 400 δισ. δολάρια μέσω δανεισμού μόνο μέσα στο 2026. Πρόκειται πιθανότατα για το μεγαλύτερο επενδυτικό πρόγραμμα που έχει καταγραφεί ποτέ στον εταιρικό κόσμο. Το ερώτημα όμως που απασχολεί πλέον τις αγορές δεν είναι το ύψος των επενδύσεων, αλλά το αν αυτές θα αποδώσουν τα αναμενόμενα κέρδη. Οι μετοχές των μεγαλύτερων εταιρειών τεχνητής νοημοσύνης έχουν υποχωρήσει περίπου 15% από τα υψηλά του Ιουνίου, καθώς ενισχύονται οι ανησυχίες ότι τα έσοδα από την AI ίσως δεν αυξάνονται με τον ίδιο ρυθμό. Για να δικαιολογηθούν οι σημερινές επενδύσεις μόνο από τα έσοδα της τεχνητής νοημοσύνης, η αγορά θα πρέπει να παράγει περίπου 2,5 τρισ. δολάρια ετήσιων εσόδων, ποσό μεγαλύτερο από τα σημερινά συνολικά έσοδα των μεγαλύτερων τεχνολογικών εταιρειών. Και αυτή επί του παρόντος η συνθήκη δεν φαίνεται να καλύπτεται από την υφιστάμενη ζήτηση. Ως εκ τούτου και για όσο η ζήτηση θα υπολείπεται των επιθυμητών μεγεθών η μεταβλητότητα θα παραμείνει στον κλάδο.
Πηγή: newmoney.gr
Alpha Bank: Οι οργανωτικές αλλαγές Ψάλτη και οι υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας
-Πέρα από την αλλαγή στο Wholesale Banking της Alpha Bank, οι παρατηρητικοί της αγοράς στάθηκαν και σε μία ακόμη οργανωτική εξέλιξη: την απευθείας αναφορά του Wealth Management στον CEO του Ομίλου. Η κίνηση αυτή έρχεται μετά την ενσωμάτωση της Alpha Trust και ερμηνεύεται ως ένδειξη της αυξανόμενης σημασίας που αποκτούν οι δραστηριότητες διαχείρισης περιουσίας στο νέο επιχειρηματικό μοντέλο της Τράπεζας. Στην αγορά εκτιμούν ότι οι δύο οργανωτικές παρεμβάσεις -είσοδος του Ιωσήφ Κιουρούκογλου, αναβάθμιση Γιώργου Μιχαλόπουλου- δεν αποτελούν αποσπασματικές αποφάσεις, αλλά εντάσσονται σε έναν ευρύτερο σχεδιασμό για την περαιτέρω ενίσχυση των δραστηριοτήτων υψηλής προστιθέμενης αξίας. Σε συνδυασμό με την ανάπτυξη του Investment Banking και τις δυνατότητες που δημιουργεί η στρατηγική συνεργασία με τη UniCredit, οι αλλαγές δείχνουν ότι η Alpha Bank επενδύει συστηματικά σε τομείς που διαφοροποιούν το επιχειρηματικό της μοντέλο και ενισχύουν τον συμβουλευτικό της ρόλο απέναντι σε επιχειρήσεις και ιδιώτες πελάτες.
Nexans: Κρίσιμη η επανεκκίνηση του Great Sea Interconnector
-Μήνυμα για την ανάγκη άμεσης αποσαφήνισης του χρονοδιαγράμματος του Great Sea Interconnector (GSI) έστειλε η Nexans κατά την τηλεδιάσκεψη για τα αποτελέσματα του β' τριμήνου. Η γαλλική εταιρεία επισήμανε ότι, εφόσον το έργο παραμείνει σε αναστολή και στο μεταξύ εξασφαλίσει άλλες παραγγελίες, ενδέχεται να δώσει προτεραιότητα στην παραγωγή καλωδίων για τα νέα αυτά έργα. Η επισήμανση αναδεικνύει τη σημασία της έγκαιρης επανεκκίνησης του έργου, ώστε να παραμείνει διαθέσιμη η απαιτούμενη παραγωγική δυναμικότητα όταν ο ΑΔΜΗΕ προχωρήσει στην υλοποίησή του. Παράλληλα, η Nexans γνωστοποίησε ότι συμμετέχει ήδη σε διαγωνισμούς για νέα έργα υποβρυχίων καλωδίων που εντάσσονται στο επενδυτικό πρόγραμμα ηλεκτρικών διασυνδέσεων του ΑΔΜΗΕ, επιβεβαιώνοντας ότι εξακολουθεί να βλέπει σημαντικές προοπτικές συνεργασίας με τον ελληνικό διαχειριστή.
Ξεκινά ο διαγωνισμός για την ανάπλαση των χώρων της ΔΕΘ-Helexpo
-Το Υπερταμείο (σήμερα Εθνικό Αναπτυξιακό Ταμείο, ΕθΑΤ), ανέλαβε μέσω της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων την ωρίμανση και τον διαγωνισμό για το σχέδιο ανάπλασης των χώρων της ΔΕΘ-Helexpo. Επιπλέον, έβαλε μια σφραγίδα ρεαλισμού στον προϋπολογισμό και -σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες- δεσμεύτηκε μέσα στο συμβούλιο ότι η χρηματοδότηση έχει την προσωπική εγγύηση του Πρωθυπουργού. Ο προϋπολογισμός της ανάπλασης ανέρχεται σε €204,6 εκατ. με χρηματοδότηση από εθνικούς πόρους, χωρίς λεφτά από το ΕΣΠΑ ή το Ταμείο Ανάκαμψης, χωρίς παραχωρησιούχους. Το αρχικό μοντέλο της σύμβασης παραχώρησης, όπως εντάχθηκε το 2024 στο Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας, εγκαταλείφθηκε σιωπηρά. Το έργο θα υλοποιηθεί ως δημόσιο έργο στρατηγικής σημασίας, η «μεγαλύτερη αστική παρέμβαση που έχει αναλάβει απευθείας το κράτος», όπως ακούστηκε στη συνεδρίαση. Είναι η πρώτη φορά που η Πολιτεία εμπιστεύεται σε έναν φορέα, ένα έργο τέτοιας κλίμακας με πλήρη κρατική χρηματοδότηση. Το σχέδιο προβλέπει τη δημιουργία μητροπολιτικού πάρκου 120 στρεμμάτων, ολοκλήρωση έως το τέλος του 2030, υπόγειο σταθμό parking 1.000 θέσεων, ενώ ο Δήμος Θεσσαλονίκης παραχωρεί για 99 χρόνια τα περίπου 13 στρέμματα δημοτικών εκτάσεων, με αντάλλαγμα την τήρηση των περιβόητων «κόκκινων γραμμών» του. Ο διεθνής διαγωνισμός ξεκινά την ερχόμενη Δευτέρα.
Η Theon ετοιμάζει μεγάλη κίνηση στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού
-Η Theon International του Κρίστιαν Χατζημηνά τρέχει με οργανική ανάπτυξη 24,7% και εκτιμώμενη δυνητική αγορά €8 δισ. που είναι διπλάσια από πέρυσι. Φέτος το καλοκαίρι, αντί για διακοπές, η Theon εργάζεται πυρετωδώς για τις εκπλήξεις του Σεπτεμβρίου. Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες της στήλης, μετά το μπαράζ των κινήσεων του 2026, δηλαδή MERIO (80%, ολοκλήρωση έως το 3ο τρίμηνο), HGH Systèmes Infrarouges (αποτίμηση €300 εκατ., είσοδος στα counter-UAS), Kappa Optronics, ShockEOS, PHYLAX με Rheinmetall, κοινοπραξία με Safran, η Theon ετοιμάζει μια μεγάλη κίνηση στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Σημαντικές επενδύσεις στις ΗΠΑ έχουν ήδη δρομολογηθεί, σε συνέχεια της τοποθέτησης στην αμερικανική Twin Prime (εξειδικευμένα μοντέλα ΑΙ για άμυνα). Παράλληλα, στο EFA Group αναμένεται να ανακοινωθεί η ενοποίηση των δραστηριοτήτων Κύπρου και Ελλάδας. Αυτή φαίνεται να είναι η φυσική συνέχεια της αρχιτεκτονικής που στήθηκε μετά την είσοδο της Motor Oil και του EOS Capital Partners, με την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου των €80 εκατ. και τις εξαγορές Realiscape, Superior Air και SSMART. Όλα τα παραπάνω θα συνοδευτούν από νέα συμβόλαια που ήδη βρίσκονται σε διαδικασία κατάρτισης «από παντού», ακριβώς επειδή οι εκτεταμένες επενδύσεις δημιουργούν βιομηχανική δυνατότητα που λίγοι διαθέτουν. «Μόνο εμείς και η Metlen επενδύουμε βιομηχανικά», λένε χαρακτηριστικά άνθρωποι του ομίλου. Η Deutsche Bank «βλέπει» έσοδα €604 εκατ. στον όμιλο, διατηρεί την μετοχή στην κατηγορία «Buy» και δίνει τιμή-στόχο τα €39 από τα χθεσινά €34,8 και την κεφαλαιοποίηση των 2,68 δισ. ευρώ.
Έλαμψαν οι τραπεζικές μετοχές
-«Ατμομηχανή» για το Χρηματιστήριο Αθηνών έχει αποδειχθεί ο τραπεζικός τομέας, ο οποίος επιβεβαιώνει συνεχώς τον ρόλο του ως ο ρυθμιστής της εγχώριας κεφαλαιαγοράς. Ο τραπεζικός δείκτης ανανέωσε το υψηλό 11 ετών, φτάνοντας μια ανάσα από το ψυχολογικό όριο των 3.000 μονάδων, ένα επίπεδο που έχει να δει από τον Νοέμβριο του 2015. Η ενεργοποίηση των τραπεζικών χαρτοφυλακίων εντός του Ιουλίου δημιούργησε τις κατάλληλες προϋποθέσεις για τη διάσπαση των κρίσιμων αντιστάσεων, με τις μετοχές του κλάδου να κινούνται στον ρυθμό των ισχυρών εταιρικών αποτελεσμάτων που ανακοινώνονται μέχρι και την ερχόμενη εβδομάδα. Η Εθνική Τράπεζα ανέβηκε στα 16,69 ευρώ καταγράφοντας ρεκόρ 11ετίας (Νοέμβριος 2015), ενώ σε ανάλογο ρεκόρ 11ετίας (Αύγουστος 2015) βρέθηκε η Eurobank κλείνοντας στα 4,47 ευρώ. Παράλληλα, η Τράπεζα Πειραιώς έκλεισε στα 9,85 ευρώ, σημειώνοντας την υψηλότερη τιμή της από τον Μάρτιο του 2021, την ώρα που η Τράπεζα Κύπρου πραγματοποίησε άλμα στα 10,32 ευρώ, καταγράφοντας νέο ιστορικό υψηλό. Οι ασταμάτητες τοποθετήσεις των επενδυτών στον τραπεζικό κλάδο δεν προσφέρουν απλώς μεμονωμένα ρεκόρ, αλλά τροφοδοτούν τη συνολική δυναμική του Γενικού Δείκτη, ο οποίος έκλεισε χθες σε υψηλό 17 ετών. Με τα θεμελιώδη μεγέθη να βελτιώνονται συνεχώς και την κερδοφορία να παρέχει ισχυρά ερείσματα, το επενδυτικό ενδιαφέρον παραμένει αμείωτο, διατηρώντας τις τράπεζες στην πρώτη γραμμή της ανόδου. Υπενθυμίζεται ότι έχουν ανακοινώσει αποτελέσματα α' εξαμήνου η Τράπεζα Πειραιώς, η Eurobank, η Εθνική Τράπεζα και η Optima bank, ενώ απομένουν σήμερα το πρωί η Alpha Bank και την Τρίτη 4 Αυγούστου η Τράπεζα Κύπρου.
Οι άλλοι δύο πρωταγωνιστές (εκτός των τραπεζών)
-Πέραν του τραπεζικού κλάδου, η εγχώρια αγορά βρήκε ισχυρά ερείσματα στην υψηλή κεφαλαιοποίηση, με τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και τον ΟΤΕ να κερδίζουν τις εντυπώσεις. Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ πραγματοποίησε άλμα 6%, σημειώνοντας την καλύτερη συνεδρίαση σε βάθος τεσσάρων μηνών. Η μετοχή επανήλθε δυναμικά στη ζώνη των 45 ευρώ, περιορίζοντας δραστικά τις πιέσεις που είχε δεχθεί στο δεύτερο μισό του Ιουλίου. Με τη δυναμική αυτή, ο όμιλος βάζει εκ νέου στο στόχαστρο την προσέγγιση του ιστορικού υψηλού των 47 ευρώ, θέτοντας τις βάσεις για την κατάκτηση των 50 ευρώ σε επόμενη φάση. Από την πλευρά του, ο ΟΤΕ απέδειξε ότι το διάλειμμα από τα ρεκόρ ήταν πρόσκαιρο. Μόλις μία ημέρα μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων εξαμήνου, η μετοχή επανήλθε σε τροχιά νέων κορυφών. Με άνοδο σχεδόν 2%, διέσπασε ξανά το ορόσημο των 20 ευρώ και έκλεισε στα 20,24 ευρώ. Πρόκειται για υψηλό 18 ετών, καθώς η μετοχή είχε να βρεθεί σε αυτά τα επίπεδα από τα μέσα Μαΐου του 2008.
Με 44% discount διαπραγματεύεται η Noval
-Τα αποτελέσματα 1ου εξαμήνου που ανακοίνωσε η Noval Property δικαίωσαν τις προσδοκίες των αναλυτών. Έσοδα από μισθώματα €20,6 εκατ., αυξημένα κατά €3 εκατ. (+17%), αναπροσαρμοσμένο EBITDA €13,3 εκατ. (+21%), κεφάλαια από λειτουργικές δραστηριότητες €9,6 εκατ. έναντι €7 εκατ. (+38%), κυρίως λόγω της αύξησης των μισθωμάτων. Τα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν στα €18 εκατ. (-8,6%), η εύλογη αξία του χαρτοφυλακίου στα €706,9 εκατ. Το ενδιαφέρον βρίσκεται στη σχέση της τιμής στο χρηματιστηριακό ταμπλό και της πραγματικότητας. Η εσωτερική αξία (NAV) στις 30 Ιουνίου ανήλθε σε €563,6 εκατ., ή €4,47 ανά μετοχή, αυξημένη κατά €8,7 εκατ. από το τέλος του 2025 και μάλιστα μετά την καταβολή μερίσματος και την ολοκλήρωση του προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών. Στο ταμπλό, η μετοχή αποτιμάται €2,50. Discount 44%. Παγίως οι ΑΕΕΑΠ διαπραγματεύονται με discount αλλά στην προκειμένη περίπτωση ο επενδυτής αγοράζει ακίνητα αξίας ενός ευρώ πληρώνοντας 56 λεπτά. Το discount όπως είπαμε είναι μια κλασική κλαδική ασθένεια, στις μεσαίες και μικρές ΑΕΕΑΠ φθάνει έως και το 34,6%. Στην περίπτωση της Noval το πρόβλημα επιδεινώνεται από τη χαμηλή διασπορά. Η Viohalco ελέγχει πάνω από το 60%, κρατώντας τη μετοχή ρηχή σε εμπορευσιμότητα και εκτός θεσμικών χαρτοφυλακίων. Άλλωστε, και η ίδια η εισαγωγή του 2024 έγινε με «προίκα» discount 29% έναντι του τότε NAV. Η αγορά απλώς διεύρυνε τη διαφορά. Οι αναλυτές τοποθετούν τους στόχους τους 15–30% υψηλότερα, αλλά το χρηματιστηριακό ταμπλό, προς το παρόν, αδιαφορεί για τη διαφορά €239 εκατ. εσωτερικής αξίας.
Η JD τη συμφωνία, η Cosmos Sport τα δύσκολα...
-Η απορρόφηση της ελληνικής θυγατρικής της σερβικής αλυσίδας Sport Vision από την JD/Cosmos Sport φαίνεται πως είναι πλέον θέμα χρόνου. Όμως οι προεκτάσεις της συμφωνίας είναι πολύ ευρύτερες απ' όσο δείχνει το ελληνικό σκέλος της. Σύμφωνα με πληροφορίες της στήλης, αποτελεί μέρος μιας πολυεθνικής συναλλαγής, με την οποία η βρετανική JD Sports αναδιατάσσει την παρουσία της στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Στο πλαίσιο αυτού του σχεδιασμού, η JD φέρεται να επιλέγει σε αρκετές αγορές της περιοχής το μοντέλο του franchise, αναθέτοντας τον συγκεκριμένο ρόλο στη Sport Vision, η οποία διαθέτει ισχυρό αποτύπωμα στα Βαλκάνια. Η Ελλάδα, όπου η σερβική αλυσίδα δεν κατάφερε να πετύχει τους στόχους της, αποτελεί την εξαίρεση, με την τοπική δραστηριότητα να περνά στην Cosmos Sport. Για την Cosmos Sport, όμως, το πραγματικό στοίχημα αρχίζει τώρα. Η εταιρεία που μέσα σε λίγα χρόνια εξελίχθηκε στο μεγαλύτερο επιχειρηματικό success story της ελληνικής αγοράς αθλητικών ειδών και αναδείχθηκε στον κυρίαρχο παίκτη του κλάδου, καλείται να ενσωματώσει μια εταιρεία που όχι μόνο δεν κατάφερε να εδραιωθεί στην ελληνική αγορά, αλλά συσσώρευσε και σημαντικές ζημιές τα τελευταία χρόνια. Το μέγεθος της εξαγοράς μπορεί να μην εντυπωσιάζει - η ελληνική θυγατρική διαθέτει περίπου 20 καταστήματα - όμως το επιχειρηματικό της βάρος είναι πολύ μεγαλύτερο. Σύμφωνα με πληροφορίες, η εταιρεία κουβαλά ζημιές που προσεγγίζουν τα 6-7 εκατ. ευρώ, ενώ αρκετά από τα σημεία πώλησης δεν θεωρούνται αυτονόητα συμπληρωματικά με το υφιστάμενο δίκτυο της Cosmos Sport. Εκεί όμως αρχίζει το πραγματικά δύσκολο κομμάτι, η αξιολόγηση του δικτύου, των μισθώσεων και της συνολικής δομής της δραστηριότητας. Εκεί θα κριθεί αν η Cosmos Sport μπορεί να μετατρέψει μια προβληματική επένδυση σε ακόμη μία ιστορία επιτυχίας. Η ολοκλήρωση της συμφωνίας, πάντως, μόνο τυπική υπόθεση δεν είναι. Επειδή εντάσσεται σε μια πολυεθνική συναλλαγή, θα απαιτηθούν οι σχετικές εγκρίσεις από τις αρχές ανταγωνισμού στις εμπλεκόμενες χώρες. Αυτό σημαίνει ότι, παρά τη συμφωνία των εμπλεκομένων, θα χρειαστεί ακόμη χρόνος μέχρι να κλείσει οριστικά ο κύκλος του deal. Το timing αποκτά ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον αν συνυπολογίσει κανείς και τις πρόσφατες αλλαγές στη διοικητική πυραμίδα της εταιρείας. Ο Μιχάλης Τσικνάκης έχει πλέον αναβαθμιστεί σε CEO Sporting Goods του JD Group, με αρμοδιότητες που εκτείνονται πέρα από την Ελλάδα, ενώ πριν από λίγες ημέρες τη θέση του Managing Director για Ελλάδα και Κύπρο ανέλαβε ο Γιάννης Αργυρίου. Δεν είναι υπερβολή να πει κανείς ότι η απορρόφηση της Sport Vision θα αποτελέσει την πρώτη μεγάλη επιχειρηματική δοκιμασία της νέας διοικητικής ομάδας της Cosmos Sport. Και ίσως το πρώτο πραγματικό crash test ενός μοντέλου ανάπτυξης που μέχρι σήμερα είχε βασιστεί σχεδόν αποκλειστικά στην οργανική επέκταση και όχι στην αναστροφή ζημιογόνων επιχειρήσεων.
Με «άρωμα» Β. Ελλάδας
-Μια εταιρεία που συστάθηκε προς τα τέλη Ιουνίου, προκαλεί εντύπωση λόγω του μετοχικού κεφαλαίου της, το οποίο ανέρχεται στο ποσό των 33.564.400 ευρώ, διαιρούμενο σε 335.644 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 100 ευρώ η καθεμιά, ενώ καλύπτεται εξ ολοκλήρου από τη μοναδική ιδρύτρια. Πρόκειται για την εταιρεία “Aurelis Thea Επενδυτική Μ.Α.Ε.”, με διακριτικό τίτλο Aurelis Thea, που στο σκοπό της περιλαμβάνονται οι υπηρεσίες εταιρειών χαρτοφυλακίου (holding), οι δραστηριότητες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών, αλλά και επενδύσεων (σε μετοχές, χρεόγραφα, ακίνητα, κ.λπ.). Η έδρα της εταιρείας βρίσκεται στο Δήμο Πυλαίας-Χορτιάτη Θεσσαλονίκης και συγκεκριμένα στο δημοφιλές Πανόραμα. Ιδρύτρια και μοναδική μέτοχος είναι η Αναστασία Σελίδου η οποία κάλυψε το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο με εισφορά σε είδος αξίας 33.504.400 ευρώ, συνιστάμενη στη μεταβίβαση 849.334 κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρείας «Αφοί Α. Σελίδη Ανώνυμη Εταιρεία Επιστημονικού Εξοπλισμού (Αντισέλ Α.Ε.), ονομαστικής αξίας 3 ευρώ εκάστης, δηλαδή ποσοστού 50% του κεφαλαίου της Αντισέλ Α.Ε. (με βάση σχετική έκθεση αποτίμησης). Επίσης, με την καταβολή 60.000 ευρώ σε μετρητά. Η Αντισέλ είναι εταιρεία εισαγωγής και εμπορίας ιατρικών και οδοντιατρικών οργάνων, μηχανημάτων και εργαλείων.
Σε ένα χρόνο οι Ελληνες εφοπλιστές πούλησαν 319 πλοία, και παρήγγειλαν 315 νεότευκτα
-Πίσω από τις διαδοχικές πωλήσεις δεξαμενόπλοιων και bulk carriers δεν κρύβεται διάθεση αποχώρησης των Greeks από την αγορά, αλλά μια πιο σύνθετη στρατηγική ανακύκλωσης κεφαλαίων. Όσοι παρακολουθούν στενά τις κινήσεις των ελληνικών ναυτιλιακών ομίλων βλέπουν ότι οι πωλήσεις προηγούνται συχνά των μεγάλων επενδύσεων. Οι περισσότεροι μεγάλοι παίκτες δεν φαίνεται να κυνηγούν απλώς περισσότερα πλοία. Προσπαθούν να έχουν τα σωστά πλοία όταν αλλάξει ο επόμενος ναυτιλιακός κύκλος. Τα στοιχεία είναι ενδεικτικά. Μέσα σε έναν χρόνο οι ελληνικές εταιρείες έχουν πουλήσει 319 μεταχειρισμένα πλοία, ενώ την ίδια περίοδο έχουν παραγγείλει 315 νεότευκτα. Οι δύο αριθμοί απέχουν ελάχιστα μεταξύ τους και δύσκολα μπορούν να θεωρηθούν σύμπτωση. Στα ναυλομεσιτικά γραφεία εκτιμούν ότι η στρατηγική αυτή θα συνεχιστεί όσο οι αξίες των μεταχειρισμένων παραμένουν ελκυστικές. Ένα πλοίο που σήμερα αποτιμάται σε υψηλά επίπεδα μπορεί να χρηματοδοτήσει ένα σημαντικό μέρος μιας νέας επένδυσης, περιορίζοντας τις ανάγκες για επιπλέον δανεισμό. Την ίδια ώρα, οι πρόσφατες παραγγελίες της Evalend Shipping του Κρίτωνα Λεντούδη και της Cape Shipping της οικογένειας Ανδριανόπουλου δείχνουν προς ποια κατεύθυνση κινείται η αγορά. Νεότευκτα bulk carriers με σύγχρονες περιβαλλοντικές προδιαγραφές, σχεδιασμένα για καύσιμα του μέλλοντος και με ορίζοντα παράδοσης αρκετά χρόνια μπροστά.
Το στοίχημα των 100 πλοίων»
-Ο Αθανάσιος Φειδάκης της Globus Maritime, μέσα από τη συνέντευξή του στην ιαπωνική Kaiji Press, έστειλε μήνυμα που ξεπερνά κατά πολύ τα δύο υπό ναυπήγηση bulk carriers στα ιαπωνικά ναυπηγεία της Nihon Shipyard. Η φράση ότι ο στόχος δεν είναι «να κατασκευαστεί ένα πλοίο, αλλά εκατό» δύσκολα μπορεί να εκληφθεί ως μια απλή επικοινωνιακή υπερβολή. Αντίθετα, αποτυπώνει μια φιλοσοφία που κερδίζει συνεχώς έδαφος μεταξύ αρκετών Ελλήνων πλοιοκτητών ήτοι λιγότερες ευκαιριακές κινήσεις και περισσότερες στρατηγικές συνεργασίες με την Ιαπωνία. Σε μια περίοδο όπου μεγάλο μέρος των νέων παραγγελιών κατευθύνεται προς την Κίνα λόγω διαθέσιμων θέσεων και ανταγωνιστικού κόστους, η επιλογή της Globus να επενδύει συστηματικά στις σχέσεις με τους Ιάπωνες κατασκευαστές, τις τράπεζες και τους ναυτιλιακούς οργανισμούς αποκτά ιδιαίτερη σημασία. Δεν αφορά μόνο την ποιότητα των πλοίων. Αφορά την πρόσβαση σε χρηματοδότηση, τεχνογνωσία και ένα δίκτυο συνεργασιών που μπορεί να στηρίξει την ανάπτυξη μιας εταιρείας για δεκαετίες. Η αναφορά στα περίπου 40 χρόνια συνεργασίας της οικογένειας Φειδάκη με ιαπωνικές επιχειρήσεις δείχνει ότι η σημερινή στρατηγική δεν σχεδιάστηκε χθες.
Το παζλ των 1,35 δισ. δολαρίων που ίσως αλλάξει τα ελληνικά ναυπηγεία
-Δεν ήταν τυχαίο ότι μέσα σε λίγες ώρες εμφανίστηκαν δύο διαφορετικά «σήματα» με κοινό αποδέκτη τα ελληνικά ναυπηγεία. Από τη μία, η στρατηγική ανάλυση της EY-Parthenon περιγράφει με αριθμούς πώς η Ελλάδα θα μπορούσε να τετραπλασιάσει σχεδόν τα έσοδα της ναυπηγοεπισκευής, από 197 εκατ. ευρώ σε 759 εκατ. ευρώ, αυξάνοντας παράλληλα το μερίδιό της στη διεθνή αγορά από 0,4% σε 1,6%. Από την άλλη, η Αμερικανίδα πρέσβης Κίμπερλι Γκιλφόιλ μιλά για επενδύσεις 1,35 δισ. δολαρίων και 10.000 νέες θέσεις εργασίας μέσα από την τριμερή συνεργασία Ελλάδας, ΗΠΑ και Νότιας Κορέας. Η χρονική σύμπτωση δεν περνά απαρατήρητη. Η μελέτη της EY καταγράφει με ακρίβεια τι λείπει από τον κλάδο: σύγχρονες υποδομές, εξειδικευμένο προσωπικό, ψηφιοποίηση, ταχύτερες αδειοδοτήσεις και επενδύσεις υψηλής τεχνολογίας. Η τοποθέτηση της Γκιλφόιλ, από την άλλη, δείχνει από πού θα μπορούσε να προέλθει η πολιτική και επενδυτική ώθηση για να καλυφθούν ακριβώς αυτά τα κενά.
Το παζλ των $1,35 δισ. για τα ελληνικά ναυπηγεία μέρος 2ον
-Ακόμη πιο ενδιαφέρον είναι ότι η αμερικανική πλευρά δεν περιορίζει το ενδιαφέρον της στις εμπορικές επισκευές. Η αναφορά σε φρεγάτες, κορβέτες και υποβρύχια αποκαλύπτει ότι η ναυπηγική αντιμετωπίζεται πλέον ως μέρος της ευρύτερης αμυντικής και γεωπολιτικής αρχιτεκτονικής της Ανατολικής Μεσογείου. Με άλλα λόγια, τα ναυπηγεία δεν αντιμετωπίζονται μόνο ως βιομηχανικές εγκαταστάσεις, αλλά ως κρίσιμες υποδομές στρατηγικής σημασίας. Το ερώτημα, βέβαια, παραμένει αν αυτή τη φορά οι εξαγγελίες θα μετατραπούν σε έργα. Γιατί η Ελλάδα έχει ακούσει πολλές φορές μεγάλα σχέδια για τη ναυπηγική της βιομηχανία. Η διαφορά είναι ότι σήμερα οι διεθνείς γεωπολιτικές ισορροπίες, η ανάγκη επαναβιομηχάνισης της Δύσης και η κυριαρχία του ελληνόκτητου στόλου δημιουργούν ίσως την πιο ευνοϊκή συγκυρία των τελευταίων δεκαετιών. Αν οι αριθμοί της EY και οι δεσμεύσεις που περιγράφει η αμερικανική πλευρά αρχίσουν να συγκλίνουν στην πράξη, τότε η συζήτηση δεν θα αφορά μόνο την αναβίωση των ελληνικών ναυπηγείων, αλλά τον νέο ρόλο της Ελλάδας στον παγκόσμιο ναυτιλιακό χάρτη.
Η Wall Street έγινε ο σπιτονοικοκύρης της Τεχνητής Νοημοσύνης
-Πολλοί διάβασαν την είδηση σαν μια τεχνολογική εξέλιξη. Δεν είναι. Η Meta του Μαρκ Ζάκερμπεργκ και η BlackRock του Λάρι Φινκ, ανακοίνωσαν ότι σχημάτισαν μια κοινοπραξία για τη δημιουργία ενός data center campus ισχύος 1 GW στο Ελ Πάσο του Τέξας. Ο προϋπολογισμός του έργου είναι $14 δισ. Το παρασκήνιο, όμως, έχει αμιγώς χρηματοοικονομική διάσταση και αποκαλύπτει το νέο μοντέλο χρηματοδότησης της τεχνητής νοημοσύνης. Τα funds της BlackRock παίρνουν το 80%, η Meta κρατά 20%. Η Meta εισφέρει γη και ημιτελείς εγκαταστάσεις αξίας περίπου $2,3 δισ. Από τη διανομή θα εισπράξει $1 δισ. Η BlackRock βάζει $4,9 δισ. μετρητά, ενώ $12,5 δισ. καλύπτονται με ομολογιακό δανεισμό που συντονίζουν οι JP Morgan και Morgan Stanley μέσω οχήματος ειδικού σκοπού (SPV). Η Meta ουσιαστικά θα είναι ο μισθωτής του campus που η ίδια σχεδίασε με συμβόλαιο αρχικής μίσθωσης 4 ετών, με 4 δικαιώματα παράτασης, δηλαδή δυνητικά 20 χρόνια πρόσβασης. Παράλληλα η Meta θα παρέχει και εγγυήσεις υπολειμματικής αξίας που στηρίζουν τη χρηματοδότηση. Ποιο είναι το νόημα αυτής της κοινοπραξίας; Η Meta έχει δεσμευτεί για $600 δισ. σε data centers έως το 2028. Ο ισολογισμός της δεν αντέχει να τα «φορτωθεί» όλα. Την ίδια μέθοδο εφάρμοσε φέτος και στο Hyperion, τη χρηματοδότηση των περίπου $27 δισ. με την Blue Owl. Η αγορά ομολόγων Τεχνητής Νοημοσύνης ξεπέρασε φέτος τα $570 δισ. Οι διαχειριστές κεφαλαίων μετατρέπονται σε ιδιοκτήτες των υποδομών που οι hyperscalers δεν μπορούν πλέον να χρηματοδοτήσουν μόνοι τους. Στη συγκεκριμένη κοινοπραξία της Meta με την Blackrock, δημιουργείται ένα campus 4.000 στρεμμάτων. Στο εργοτάξιο εργάζονται ήδη 2.300 εργαζόμενοι ενώ θα δημιουργηθούν 4.000 θέσεις στην αιχμή της κατασκευής, 300 μόνιμες. Έναρξη λειτουργίας προβλέπεται για το 2028. Η Meta κρατά τα chips. Η BlackRock κρατά το μπετόν. Τον επενδυτικό κίνδυνο θα τον αναλάβουν οι αποταμιευτές που θα αγοράσουν τα ομόλογα.
Οι νέες μπίζνες της Τεχνητής Νοημοσύνης
-Πριν από έναν μήνα, η Anthropic πρότεινε στη Meta να της εκμισθώσει υπολογιστική ισχύ. Εφόσον συμφωνήσουν θα έχουμε deal έως $10 δισ. σε βάθος διετίας, με μηνιαίες καταβολές. Το «πρόβλημα» είναι ότι η Meta χτίζει το «Llama» που είναι άμεσος ανταγωνιστής του Claude που έχει δημιουργήσει η Anthropic. Το φαινόμενο είναι γενικότερο. Η Anthropic πληρώνει ήδη περίπου $1,25 δισ. κάθε μήνα, στη SpaceX για το data center Colossus 1 στο Μέμφις. Η Google νοικιάζει GPUs από τη SpaceX έναντι $920 εκατ. μηνιαίως. Ταυτόχρονα περιορίζει την πρόσβαση της Meta στο Gemini, επειδή δεν προλαβαίνει τη ζήτηση. Η ίδια η Meta έχει υπογράψει συμβόλαια μίσθωσης $21 δισ. με την CoreWeave και $27 δισ. με τη Nebius, την ίδια εποχή που ετοιμάζεται να νοικιάσει τη δική της υπολογιστική ισχύ. Τι σημαίνουν όλα αυτά; Η Meta θα δαπανήσει έως $145 δισ. σε επενδύσεις υποδομής το 2026, υπερδιπλάσια των $72 δισ. πέρυσι. Ο Ζάκερμπεργκ είπε από τον Μάιο ότι η είσοδος στο cloud εξετάζεται, ενώ στρατολογεί το κορυφαίο στέλεχος υποδομών της Amazon Web Services, Dave Brown. Ένα συμβόλαιο-ναυαρχίδα με την Anthropic θα «δικαιολογούσε» στους επενδυτές τη δαπάνη. Από την άλλη, η Anthropic που η αποτίμησή της αγγίζει το $1 τρισ. ενόψει της δημόσιας εγγραφής, δεν προλαβαίνει να χτίσει ισχύ για τη ζήτηση του Claude και επιβάλλει όρια χρήσης. Όλα αυτά θυμίζουν έντονα την μακρινή εποχή του Φαρ Ουέστ και του χρυσοθηρικού πυρετού. Τότε, το 1849 πλούτισαν όσοι πουλούσαν φτυάρια. Σήμερα, στο 2026, πλουτίζουν όσοι νοικιάζουν ρεύμα και τσιπ ακόμα και στους ανταγωνιστές τους.
Επενδύσεις χωρίς απόδοση
-Η Τεχνητή Νοημοσύνη είναι το θέμα που θα απασχολεί τις αγορές ολόκληρο τον Αύγουστο, περισσότερο και από τις τιμές του πετρελαίου ή τα επιτόκια. Στην Τεχνητή Νοημοσύνη εκτιμάται ότι οι κεφαλαιουχικές δαπάνες (capex) θα εκτοξευθούν από 405 δισ. δολάρια το 2025, σε 750-900 δισ. δολάρια το 2026, ενώ για το 2027 προβλέπεται να αγγίξουν τα 1,4 τρισ. δολάρια. Για τη χρηματοδότηση αυτής της επενδυτικής «έκρηξης», οι μεγαλύτερες εταιρείες τεχνολογίας έχουν ήδη αντλήσει πάνω από 400 δισ. δολάρια μέσω δανεισμού μόνο μέσα στο 2026. Πρόκειται πιθανότατα για το μεγαλύτερο επενδυτικό πρόγραμμα που έχει καταγραφεί ποτέ στον εταιρικό κόσμο. Το ερώτημα όμως που απασχολεί πλέον τις αγορές δεν είναι το ύψος των επενδύσεων, αλλά το αν αυτές θα αποδώσουν τα αναμενόμενα κέρδη. Οι μετοχές των μεγαλύτερων εταιρειών τεχνητής νοημοσύνης έχουν υποχωρήσει περίπου 15% από τα υψηλά του Ιουνίου, καθώς ενισχύονται οι ανησυχίες ότι τα έσοδα από την AI ίσως δεν αυξάνονται με τον ίδιο ρυθμό. Για να δικαιολογηθούν οι σημερινές επενδύσεις μόνο από τα έσοδα της τεχνητής νοημοσύνης, η αγορά θα πρέπει να παράγει περίπου 2,5 τρισ. δολάρια ετήσιων εσόδων, ποσό μεγαλύτερο από τα σημερινά συνολικά έσοδα των μεγαλύτερων τεχνολογικών εταιρειών. Και αυτή επί του παρόντος η συνθήκη δεν φαίνεται να καλύπτεται από την υφιστάμενη ζήτηση. Ως εκ τούτου και για όσο η ζήτηση θα υπολείπεται των επιθυμητών μεγεθών η μεταβλητότητα θα παραμείνει στον κλάδο.
Πηγή: newmoney.gr
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