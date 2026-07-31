Οι ήσυχες διακοπές των υπουργών (το δεν κάνω ανασχηματισμό του Κ.Μ), ο Νίκος Α., ο Αλέξης και οι ολιγάρχες χορηγοί (καλέ τι ειν’ τούτα;), «κυρία Γρατσία ενταύθα»

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Πρόκειται για την ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ που (εις απάντηση του κόμματος Τσίπρα για τα θαλασσοδάνεια Ν.Δ. και ΠΑΣΟΚ) αντεπιτίθεται με ιδιαίτερη σφοδρότητα στον Αλέξη μας. Τι του λέει… τι δεν του λέει ο Νίκος Α. του Τσίπρα. Αφού αναφέρει ότι το ΠΑΣΟΚ ρύθμισε και πληρώνει όλα τα δάνεια του, του την πέφτει λέγοντας ότι «το κόμμα της ΕΛΑΣ κάνει την πιο ακριβή καμπάνια χωρίς να γνωρίζει κανείς που βρήκαν τα λεφτά. Κανάλια και εφημερίδες επιστρατεύονται και σας υμνούν». Αποκαλεί δε την ΕΛΑΣ του Αλέξη μας «το κόμμα με τους ολιγάρχες χορηγούς και τις καμπάνιες εκατομμυρίων…» Λοιπόν Νίκο μου, δεν ξέρω αν έχεις δίκιο και από που αντλείς στοιχεία, συγνώμη δεν χαίρομαι, ούτε τα υιοθετώ, αλλά καλααά να πάθεις. Γιατί δεν ήξερες δεν ρώταγες… οι χορηγοί Νικόλα μου δίνουν τα ωραία τους λεφτάκια εκεί που τραβάει η παράσταση, εκεί που κόβει το έργο εισιτήρια. Εμ βέβαια μεγαλοπιάστηκες αλλά όταν βγήκε άλλο πιο ελκυστικό προϊόν στην πιάτσα να ρίξει τον Μητσοτάκη σ’ αδειάσανε. Τώρα δυο λόγια επί της ουσίας. Πρώτον, ο Ανδρουλάκης έχει δίκιο ως προς την ανακοίνωση του Τσίπρα. Το ΠΑΣΟΚ πληρώνει τα δάνεια του, τα οποία προέρχονται από άλλες εποχές και ο αρχηγός του δεν μπορεί να κάνει τίποτα άλλο εκτός από αυτό που κάνει. Άρα ο Τσίπρας λαϊκίζει για ένα θέμα που ξέρει πολύ καλά ότι δεν λύνεται. Δεύτερον, δεν ξέρω αν είναι πολύ ακριβή η καμπάνια της ΕΛΑΣ, θα την δούμε τους επόμενους προεκλογικούς μήνες. Δυστυχώς όμως για το ΠΑΣΟΚ το χαλαρό προσπέρασμα του Τσίπρα στον Νίκο δεν οφείλεται στα λεφτά.«Δεν κάνω ανασχηματισμό»-Στο φινάλε του χθεσινού Υπουργικού που ο Κ.Μ έκανε μια γενική πολιτική τοποθέτηση, εκτός από το ότι αιτιολόγησε γιατί δεν θα κάνει πρόωρες εκλογές και θα πάει κανονικά την άνοιξη -«το λέω και για τους πιο κακόπιστους» είπε mot-a-mot-, προανήγγειλε ότι δεν θα κάνει και αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα. Έβαλε βέβαια έναν αστερίσκο, λέγοντας «εκτός αν κάποιος από εσάς με εκπλήξει δυσάρεστα». Προφανώς αυτή η συζήτηση αφορούσε και το σενάριο που είχε κυκλοφορήσει μετά τις αρχειοθετήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ και την επαναφορά του Νότη Μηταράκη σε θέση κοινοβουλευτικού εκπροσώπου ότι θα μπορούσαν να επιστρέψουν στο κυβερνητικό σχήμα ο Κεφαλογιάννης, ο Τσιάρας και ο Βαρτζόπουλος που παραιτήθηκαν λόγω της υπόθεσης. Το άλλο που ζήτησε ο Μητσοτάκης από τους υπουργούς του για την περίοδο μετά τον Αύγουστο και με το δεδομένο ότι μπαίνουμε σε μια περίοδο έντονα προεκλογική είναι να μην βγαίνουν στα κανάλια μόνο οι ίδιοι και οι ίδιοι, αλλά να βγαίνουν όλοι οι υπουργοί, για όλα τα θέματα και εκτός του χαρτοφυλακίου τους. Βέβαια, αυτό το έχει ξαναπεί, αλλά μόνος του τα είπε και μόνος του τα άκουσε, με αποτέλεσμα να βγαίνουν ο Μαρινάκης, ο Άδωνις, ο Πλεύρης και 2-3 άλλοι και να τρώνε όλο το ξύλο. Ο Κ.Μ έδωσε ειδική έμφαση και στα περιφερειακά κανάλια, αντιλαμβανόμενος ότι ο κόσμος στην περιφέρεια δεν βλέπει μόνο τα εθνικής εμβέλειας και πρέπει να ακούει πολύ την κυβερνητική γραμμή.Τα telco για το Ανάκαμψης-Αν ένας υπουργός δεν θα πάει διακοπές αυτός είναι ο Νίκος Παπαθανάσης, ο οποίος έχει να τρέξει τα τελευταία προαπαιτούμενα για την ένατη αίτηση αποδέσμευσης χρημάτων από το Ταμείο Ανάκαμψης. Μιλάμε για 36 ορόσημα και για ένα ποσό που φτάνει τα 5,8 δισ. σε επιχορηγήσεις και δάνεια. Ο Παπαθανάσης όρισε στους υπουργούς εβδομαδιαίες τηλεδιασκέψεις εντός Αυγούστου -ακόμα και αν ορισμένοι στραβομουτσούνιασαν που θα πρέπει να πάνε διακοπές με το laptop - καθώς οι εκκρεμότητες πρέπει να κλείσουν. Μάλιστα ο Μητσοτάκης ζήτησε από τον αναπληρωτή ΥΠΟΙΚ να τον ενημερώσει αν κάπου κολλάει, για να επιληφθεί αυτός με τη σειρά του.Η Διυπουργική για την πυρηνική ενέργεια-Το Μάρτιο, στη 2η Σύνοδο για την Πυρηνική Ενέργεια, στο Παρίσι, ο Μητσοτάκης ανακοίνωσε ότι η Ελλάδα θα συγκροτήσει μια υπουργική επιτροπή υψηλού επιπέδου η οποία θα υποβάλει προτάσεις για την πιθανή αξιοποίηση της πυρηνικής ενέργειας, και ειδικά των μικρών αρθρωτών αντιδραστήρων, στο ελληνικό ενεργειακό σύστημα. Αυτή εγκρίθηκε χθες με πράξη του Υπουργικού και θα έχει ως προεδρεύοντα τον υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Νίκο Τσάφο. Θα έχει εκπροσώπους αρκετών υπουργείων και μια ομάδα ειδικών που θα κάνουν την κανονική, τεχνική δουλειά. Πρακτικά, θα γίνει μια δουλειά σε τρεις φάσεις. Θα εξεταστεί η σκοπιμότητα της αξιοποίησης πυρηνικής ενέργειας, μετά έπονται οι προπαρασκευαστικές εργασίες για τη σύναψη συμβάσεων για πυρηνική σταθμό και ακολουθεί η υλοποίηση. Εμείς θέλουμε πρακτικά να δούμε αν θέλουμε και αν χρειαζόμαστε πυρηνική ενέργεια, αν είναι η σωστή λύση για τις ενεργειακές μας ανάγκες, την οικονομία και το περιβάλλον.Κυρία Γρατσία ενταύθα-Μετά την αποχώρηση του Αυγερινού από το κόμμα Καρυστιανού αρχίζει και ξηλώνεται ο επικοινωνιακός μηχανισμός. Το κόμμα είχε διαλέξει να ενημερώνει για τη δραστηριότητα του μέσω του app Signal που προσφέρει υψηλή κρυπτογράφηση. Χθες, ήρθε στους δημοσιογράφους ένα μήνυμα που τους καλούσε να εγγραφούν σε μια mailing list για να παίρνουν δελτία Τύπου, αλλιώς να καλέσουν στο κινητό της εξ απορρήτων της αρχηγού Μαρίας, Μαρίας Γρατσία. Κοινώς, το κόμμα έχει γίνει «κυρία Γρατσία ενταύθα» για όποιο αίτημα ή απορία έχει κανείς, ενώ μια σειρά στελεχών που είχαν βγει μπροστά αποστασιοποιούνται και περιμένουν να δουν πού θα κάτσει η μπίλια.Πισίνες να φαν και οι κότες στην Πάρο!-Ασχολήθηκα λίγο με τις έντονες διαμαρτυρίες κατοίκων αλλά και γενικότερα αναγνωστών γι’ αυτό το ομολογουμένως τεράστιο ξενοδοχείο στην Παροικιά της Πάρου που έχει αδειοδοτηθεί, εκτός των άλλων και για 46 πισίνες. Αφού επισημάνω ότι οι αντιδρώντες αργά το θυμήθηκαν (όπου να 'ναι τελειώνει) αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι έχουν άδικο και αφού σημειώσω επίσης ότι δεν είναι το μόνο ογκωδέστατο ξενοδοχείο των Κυκλάδων να εκφράσω και μια απορία: Καλά όποιοι έδωσαν την άδεια έπρεπε να επιτρέψουν σε ένα νησάκι και 46 πισίνες ρε αθεόφοβοι; Πραγματικά η περιβαντολλογική πολιτική επί κυβερνήσεως Ν.Δ. μάλλον άργησε να έρθει!Τον Οκτώβριο η «εξεταστική» της Fourlis