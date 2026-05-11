Η Blackstone αποκτά από την CVC πλειοψηφικό πακέτο της Skroutz – Deal 635 εκατ. ευρώ
Η ολοκλήρωση της συναλλαγής αναμένεται στο δεύτερο εξάμηνο του 2026 - Τι δηλώνουν οι Alexander Walsh, Senior Managing Director της Blackstone, Άλεξ Φωτακίδης, Managing Partner και επικεφαλής της CVC Greece, ο πρόεδρος και CEO της Skroutz, Γιώργος Χατζηγεωργίου
Η Blackstone συμφώνησε να αποκτήσει πλειοψηφικό ποσοστό στη ελληνική online marketplace πλατφόρμα Skroutz από την CVC Capital Partners, ενισχύοντας περαιτέρω την παρουσία της στην ελληνική αγορά.
Σύμφωνα με ανακοίνωση που είδε το Bloomberg News, οι ιδρυτές της Skroutz θα πουλήσουν μέρος της συμμετοχής τους, διατηρώντας ωστόσο ποσοστό στην εταιρεία και παραμένοντας στη διοίκηση. Ο Γιώργος Χατζηγεωργίου θα συνεχίσει να ασκεί καθήκοντα διευθύνοντος συμβούλου.
Οι οικονομικοί όροι της συμφωνίας δεν δημοσιοποιήθηκαν. Ωστόσο, πρόσωπα με γνώση της συναλλαγής ανέφεραν ότι η αποτίμηση της Skroutz ανέρχεται στα 635 εκατ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του χρέους.
Η Skroutz έχει επεκτείνει τα τελευταία χρόνια τη δραστηριότητά της πέρα από την ελληνική αγορά, αποκτώντας παρουσία σε Κύπρο, Ρουμανία και Βουλγαρία. Η πλατφόρμα διαθέτει περισσότερα από 12 εκατομμύρια προϊόντα από περίπου 9.000 εμπόρους, εξυπηρετώντας περίπου 2,5 εκατομμύρια ενεργούς χρήστες.
Παράλληλα, έχει αναπτύξει δραστηριότητες στον τομέα των last-mile logistics, των υπηρεσιών fulfilment, fintech υπηρεσιών με σχετική αδειοδότηση, αλλά και retail media.
Σύμφωνα με το Bloomberg, την τελευταία δεκαετία, η Ελλάδα έχει μετατραπεί από χώρα που αντιμετώπιζε έντονη επιφυλακτικότητα από τους επενδυτές σε παράδειγμα δημοσιονομικής πειθαρχίας, με ρυθμούς ανάπτυξης υψηλότερους από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.
Στο χαρτοφυλάκιο της Blackstone στην Ελλάδα περιλαμβάνονται ήδη η Hotel Investment Partners, η οποία διαθέτει ξενοδοχεία σε διάφορες περιοχές της χώρας, καθώς και η Fraport Greece, που διαχειρίζεται περιφερειακά αεροδρόμια σε προορισμούς όπως η Κέρκυρα, η Ρόδος και η Κρήτη.
Από την πλευρά της, η CVC συγκαταλέγεται μεταξύ των πρώτων μεγάλων private equity funds που επένδυσαν δυναμικά στην ελληνική αγορά, στηρίζοντας εταιρείες όπως η Hellenic Healthcare Group, η Εθνική Ασφαλιστική και η ΔΕΗ.
Blackstone agrees to acquire a majority stake in Greek online marketplace Skroutz https://t.co/axTN9SDJ7W— Bloomberg (@business) May 11, 2026
