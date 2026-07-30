Από το λάδι, στις σοκολάτες και το έμενταλ: Τι συμβαίνει με τις κλοπές τροφίμων
Από το λάδι, στις σοκολάτες και το έμενταλ: Τι συμβαίνει με τις κλοπές τροφίμων
Οι ληστές που έκαναν ένα διάλειμμα με....400.000 σοκολάτες KitKat, oι ένοπλοι που κυνήγησαν φορτηγό με ελαιόλαδο στην Απουλία και οι 250.000 τόνοι ζελεδάκια που έκαναν φτερά σε αυτοκινητόδρομο στη Γερμανία - Εκτοξεύτηκαν τα περιστατικά επιδρομών στις εμπορευματικές μεταφορές
Στα μέσα Ιουλίου, μια παράξενη εξαφάνιση έλαβε χώρα ανάμεσα σε Βαυαρία και στη Γαλλία, καθώς 20 τόνοι τυριού έμενταλ αξίας 80.000 ευρώ «έκαναν φτερά».
Μία εταιρεία μεταφορών ανέθεσε σε μία άλλη να φροντίσει για την παράδοση του εν λόγω φορτίου και ένα φορτηγό έφθασε στην ώρα του στο τυροκομείο στη βαυαρική πόλη Μπαϊρόιτ, προκειμένου να παραλάβει το τυρί, όπως αναφέρεται σε έκθεση της αστυνομίας. Όμως δεν έφθασε ποτέ στον προορισμό του.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Μία εταιρεία μεταφορών ανέθεσε σε μία άλλη να φροντίσει για την παράδοση του εν λόγω φορτίου και ένα φορτηγό έφθασε στην ώρα του στο τυροκομείο στη βαυαρική πόλη Μπαϊρόιτ, προκειμένου να παραλάβει το τυρί, όπως αναφέρεται σε έκθεση της αστυνομίας. Όμως δεν έφθασε ποτέ στον προορισμό του.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
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