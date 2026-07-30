Από το λάδι, στις σοκολάτες και το έμενταλ: Τι συμβαίνει με τις κλοπές τροφίμων

Οι ληστές που έκαναν ένα διάλειμμα με....400.000 σοκολάτες KitKat, oι ένοπλοι που κυνήγησαν φορτηγό με ελαιόλαδο στην Απουλία και οι 250.000 τόνοι ζελεδάκια που έκαναν φτερά σε αυτοκινητόδρομο στη Γερμανία - Εκτοξεύτηκαν τα περιστατικά επιδρομών στις εμπορευματικές μεταφορές