Όταν οι «Ράμπο» της ΑΑΔΕ έκαναν... ντου στην Porsche στο Λαύριο

Το περιστατικό σημειώθηκε στις αρχές Μαΐου του 2026, στην Olympic Marine στο Λαύριο, όπου η Porsche Ευρώπης είχε επιλέξει την Ελλάδα για την πανευρωπαϊκή παρουσίαση της νέας ηλεκτρικής Cayenne. Για τις ανάγκες της διοργάνωσης είχαν μεταφερθεί στη χώρα περίπου 15 αυτοκίνητα με γερμανικές πινακίδες κυκλοφορίας, ανάμεσά τους πρωτότυπα και μοντέλα υψηλών επιδόσεων, όπως 911 Turbo και 911 GT3, τα οποία χρησιμοποιούνταν τόσο για δημοσιογραφικές δοκιμές όσο και για παρουσιάσεις σε επιλεγμένους πελάτες.

Η εικόνα τόσων Porsche με ξένες πινακίδες συγκεντρωμένων στον ίδιο χώρο δεν πέρασε απαρατήρητη. Τα ειδικά κλιμάκια της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, γνωστά στην αγορά ως οι «Ράμπο» της ΑΑΔΕ, εμφανίστηκαν αιφνιδιαστικά στον χώρο της εκδήλωσης και ξεκίνησαν να ελέγχουν ένα προς ένα τα οχήματα και τα συνοδευτικά έγγραφα.