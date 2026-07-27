Όταν οι «Ράμπο» της ΑΑΔΕ έκαναν... ντου στην Porsche στο Λαύριο
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Όταν οι «Ράμπο» της ΑΑΔΕ έκαναν... ντου στην Porsche στο Λαύριο

Δεν ήταν σκηνή από ταινία του Holywood που τελευταία γυρίσονται αρκετές στην Ελλάδα. Ήταν μία από τις καθημερινές επιχειρησιακές κινήσεις των ειδικών κλιμακίων της ΑΑΔΕ, που έχουν ως αποστολή να πραγματοποιούν αιφνιδιαστικούς ελέγχους σε μαρίνες...

Όταν οι «Ράμπο» της ΑΑΔΕ έκαναν... ντου στην Porsche στο Λαύριο
UPD:

Το περιστατικό σημειώθηκε στις αρχές Μαΐου του 2026, στην Olympic Marine στο Λαύριο, όπου η Porsche Ευρώπης είχε επιλέξει την Ελλάδα για την πανευρωπαϊκή παρουσίαση της νέας ηλεκτρικής Cayenne. Για τις ανάγκες της διοργάνωσης είχαν μεταφερθεί στη χώρα περίπου 15 αυτοκίνητα με γερμανικές πινακίδες κυκλοφορίας, ανάμεσά τους πρωτότυπα και μοντέλα υψηλών επιδόσεων, όπως 911 Turbo και 911 GT3, τα οποία χρησιμοποιούνταν τόσο για δημοσιογραφικές δοκιμές όσο και για παρουσιάσεις σε επιλεγμένους πελάτες.

Η εικόνα τόσων Porsche με ξένες πινακίδες συγκεντρωμένων στον ίδιο χώρο δεν πέρασε απαρατήρητη. Τα ειδικά κλιμάκια της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, γνωστά στην αγορά ως οι «Ράμπο» της ΑΑΔΕ, εμφανίστηκαν αιφνιδιαστικά στον χώρο της εκδήλωσης και ξεκίνησαν να ελέγχουν ένα προς ένα τα οχήματα και τα συνοδευτικά έγγραφα.

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