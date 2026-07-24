Ελληνικό: Παράδοση έως το 2030 και τιμές έως 2,7 εκατ. στις 324 νέες κατοικίες του συγκροτήματος «The Courtyards»
Ελληνικό: Παράδοση έως το 2030 και τιμές έως 2,7 εκατ. στις 324 νέες κατοικίες του συγκροτήματος «The Courtyards»
Σχεδιασμένο από το ελληνικό αρχιτεκτονικό γραφείο AUDO, το νέο συγκρότημα των 11 συνολικά κτιρίων βρίσκεται στην «καρδιά» της οικιστικής γειτονιάς του «Little Athens» που έχει σε εξέλιξη η LAMDA Development
Με ορίζοντα παράδοσης έως το 2030 και τιμές που ξεκινούν από τις 630 χιλιάδες ευρώ έως τα 2,7 εκατ. ευρώ «τρέχουν» ήδη από εδώ και λίγες ημέρες οι πρώτες πωλήσεις στο νέο συγκρότημα κατοικιών «The Courtyards» εντός του project του Ελληνικού.
Σχεδιασμένο από το ελληνικό αρχιτεκτονικό γραφείο AUDO, το νέο συγκρότημα των 11 συνολικά κτιρίων βρίσκεται στην «καρδιά» της οικιστικής γειτονιάς του ‘’Little Athens’’ που έχει σε εξέλιξη ο φορέας της επένδυσης, η LAMDA Development και θα περιλαμβάνει στην πλήρη ανάπτυξή του συνολικά 324 σπίτια.
Διαβάστε περισσότερα www.newmoney.gr
Σχεδιασμένο από το ελληνικό αρχιτεκτονικό γραφείο AUDO, το νέο συγκρότημα των 11 συνολικά κτιρίων βρίσκεται στην «καρδιά» της οικιστικής γειτονιάς του ‘’Little Athens’’ που έχει σε εξέλιξη ο φορέας της επένδυσης, η LAMDA Development και θα περιλαμβάνει στην πλήρη ανάπτυξή του συνολικά 324 σπίτια.
Διαβάστε περισσότερα www.newmoney.gr
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