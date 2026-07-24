Ελληνικό: Παράδοση έως το 2030 και τιμές έως 2,7 εκατ. στις 324 νέες κατοικίες του συγκροτήματος «The Courtyards»

Σχεδιασμένο από το ελληνικό αρχιτεκτονικό γραφείο AUDO, το νέο συγκρότημα των 11 συνολικά κτιρίων βρίσκεται στην «καρδιά» της οικιστικής γειτονιάς του «Little Athens» που έχει σε εξέλιξη η LAMDA Development