Tsakos Group: Από τα Liberty του 1951 στο DP2 «Anfield» – «Η ναυτιλία χτίζεται από ανθρώπους»
Tsakos Group: Από τα Liberty του 1951 στο DP2 «Anfield» – «Η ναυτιλία χτίζεται από ανθρώπους»
Ο Παναγιώτης Ν. Τσάκος έδωσε φωνή στον παππού του στην τελετή ονοματοδοσίας του νεότευκτου DP2 Suezmax tanker στα ναυπηγεία Samsung Heavy Industries – Η συγκινητική αναδρομή στα πρώτα χρόνια στη θάλασσα, το μήνυμα για τη νέα γενιά και τους ναυτικούς και η ιδιαίτερη αναφορά στην Αμερικανίδα πρέσβη Κίμπερλι Γκιλφόιλ, ανάδοχο του πλοίου
Μια νοητή γέφυρα 75 ετών, από ένα αμερικανικής κατασκευής Liberty του έως ένα από τα πλέον σύγχρονα δεξαμενόπλοια του κόσμου, έστησε με τα λόγια του ο καπετάν Παναγιώτης Ν. Τσάκος στην τελετή ονοματοδοσίας του νεότευκτου DP2 Suezmax tanker «Anfield DP» στα ναυπηγεία της Samsung Heavy Industries στο Geoje της Νότιας Κορέας.
Μπορεί ο ίδιος να μην κατάφερε να βρίσκεται εκεί, όμως το μήνυμά του έφθασε στο ακροατήριο με έναν τρόπο που απέκτησε ξεχωριστό συμβολισμό: την επιστολή διάβασε ο εγγονός του, Παναγιώτης Ν. Τσάκος, εκπροσωπώντας τη νεότερη γενιά της οικογένειας, παρουσία της πρέσβεως των ΗΠΑ στην Ελλάδα Κίμπερλι Γκιλφόιλ, η οποία ήταν η ανάδοχος του πλοίου.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Μπορεί ο ίδιος να μην κατάφερε να βρίσκεται εκεί, όμως το μήνυμά του έφθασε στο ακροατήριο με έναν τρόπο που απέκτησε ξεχωριστό συμβολισμό: την επιστολή διάβασε ο εγγονός του, Παναγιώτης Ν. Τσάκος, εκπροσωπώντας τη νεότερη γενιά της οικογένειας, παρουσία της πρέσβεως των ΗΠΑ στην Ελλάδα Κίμπερλι Γκιλφόιλ, η οποία ήταν η ανάδοχος του πλοίου.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
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