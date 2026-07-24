Tsakos Group: Από τα Liberty του 1951 στο DP2 «Anfield» – «Η ναυτιλία χτίζεται από ανθρώπους»

Ο Παναγιώτης Ν. Τσάκος έδωσε φωνή στον παππού του στην τελετή ονοματοδοσίας του νεότευκτου DP2 Suezmax tanker στα ναυπηγεία Samsung Heavy Industries – Η συγκινητική αναδρομή στα πρώτα χρόνια στη θάλασσα, το μήνυμα για τη νέα γενιά και τους ναυτικούς και η ιδιαίτερη αναφορά στην Αμερικανίδα πρέσβη Κίμπερλι Γκιλφόιλ, ανάδοχο του πλοίου