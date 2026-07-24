«Almar»: Για δεύτερη φορά στα αζήτητα το «πληγωμένο» σκάφος που βγήκε στο σφυρί

Το… πολυεθνικής ταυτότητας σκάφος φέρει πολωνική σημαία, ανήκει σε βουλγαρική εταιρεία και βγαίνει σε πλειστηριασμό στην Ελλάδα – Τι έγινε με το «Starlight» που είναι αραγμένο στη Μαρίνα Ζέας