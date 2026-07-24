«Almar»: Για δεύτερη φορά στα αζήτητα το «πληγωμένο» σκάφος που βγήκε στο σφυρί
«Almar»: Για δεύτερη φορά στα αζήτητα το «πληγωμένο» σκάφος που βγήκε στο σφυρί
Το… πολυεθνικής ταυτότητας σκάφος φέρει πολωνική σημαία, ανήκει σε βουλγαρική εταιρεία και βγαίνει σε πλειστηριασμό στην Ελλάδα – Τι έγινε με το «Starlight» που είναι αραγμένο στη Μαρίνα Ζέας
Για δεύτερη φορά έμεινε στα αζήτητα το σκάφος «Almar», την περίπτωση του οποίου ανέδειξε πριν λίγο καιρό το newmoney, λόγω… τιμής και ταυτότητας. Τιμής, καθώς είναι από τα φθηνότερα που έχουν βγει στο σφυρί. Και τούτο γιατί φέρει σοβαρά προβλήματα. Επίσης, πολυεθνικής ταυτότητας δεδομένου ότι φέρει πολωνική σημαία, ανήκει σε βουλγαρική εταιρεία και βγαίνει σε πλειστηριασμό στην Ελλάδα…
Ο αρχικός πλειστηριασμός έγινε στις 24 Ιουνίου με τιμή πρώτης προσφοράς μόλις 9.000 ευρώ, αλλά ματαιώθηκε ελλείψει πλειοδοτών. Με την ίδια τιμή βγήκε και στο επαναληπτικό σφυρί, προχθές Τετάρτη 22 Ιουλίου, που και αυτό δεν είχε αποτέλεσμα.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Ο αρχικός πλειστηριασμός έγινε στις 24 Ιουνίου με τιμή πρώτης προσφοράς μόλις 9.000 ευρώ, αλλά ματαιώθηκε ελλείψει πλειοδοτών. Με την ίδια τιμή βγήκε και στο επαναληπτικό σφυρί, προχθές Τετάρτη 22 Ιουλίου, που και αυτό δεν είχε αποτέλεσμα.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
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