Τα δισεκατομμύρια του Μουντιάλ: Οι νικητές και οι χαμένοι

Το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 ήταν υπερμέγεθες. Είχε διάρκεια 39 μέρες. Με 48 εθνικές ομάδες και 104 αγώνες, που αυτομάτως μεταφράζονται σε αυξημένο παγκόσμιο τηλεοπτικό κοινό, ήταν λογικό να επιφέρει περισσότερα κέρδη