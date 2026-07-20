Τα δισεκατομμύρια του Μουντιάλ: Οι νικητές και οι χαμένοι
Τα δισεκατομμύρια του Μουντιάλ: Οι νικητές και οι χαμένοι
Το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 ήταν υπερμέγεθες. Είχε διάρκεια 39 μέρες. Με 48 εθνικές ομάδες και 104 αγώνες, που αυτομάτως μεταφράζονται σε αυξημένο παγκόσμιο τηλεοπτικό κοινό, ήταν λογικό να επιφέρει περισσότερα κέρδη
Την ώρα που οι μεγάλοι σταρ του παγκόσμιου ποδοσφαίρου χάριζαν ιστορικές στιγμές μέσα στον αγωνιστικό χώρο, έξω από αυτόν διακινούνταν δισεκατομμύρια. Ωστόσο, για κάθε κερδισμένο υπάρχει πάντα κάποιος που βγαίνει χαμένος από τη διοργάνωση.
FIFA: Ο μεγάλος κερδισμένος
Τα έσοδα που αποκομίζει η FIFA από το Παγκόσμιο Κύπελλο είναι πραγματικά εντυπωσιακά. Η διοργάνωση του Κατάρ το 2022 απέφερε έσοδα-ρεκόρ ύψους 7,6 δισ. δολάρια, ενώ όλα δείχνουν ότι το Μουντιάλ του 2026, που φιλοξενήθηκε σε Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδά και Μεξικό, θα φτάσει τα 13 δις δολάρια, που σημαίνει σχεδόν μια αύξηση της τάξεως του 80%. Ο πιο κερδισμένος στον τετραετή κύκλο ενός Μουντιάλ είναι φυσικά η FIFA. Τα βασικά έσοδά της προέρχονται από την πώληση των τηλεοπτικών δικαιωμάτων, των δικαιωμάτων αδειοδότησης και φιλοξενίας (hospitality), τις συμφωνίες με τους χορηγούς, αλλά και από τις πωλήσεις των εισιτηρίων. Ενας πρωτοποριακός τομέας που αύξησε τα κέρδη προήλθε από τη δευτερογενή αγορά εισιτηρίων, μέσω της επίσημης πλατφόρμας μεταπώλησης, με την παγκόσμια ομοσπονδία να παίρνει προμήθεια 15% τόσο από τον αγοραστή όσο και από τον πωλητή.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
FIFA: Ο μεγάλος κερδισμένος
Τα έσοδα που αποκομίζει η FIFA από το Παγκόσμιο Κύπελλο είναι πραγματικά εντυπωσιακά. Η διοργάνωση του Κατάρ το 2022 απέφερε έσοδα-ρεκόρ ύψους 7,6 δισ. δολάρια, ενώ όλα δείχνουν ότι το Μουντιάλ του 2026, που φιλοξενήθηκε σε Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδά και Μεξικό, θα φτάσει τα 13 δις δολάρια, που σημαίνει σχεδόν μια αύξηση της τάξεως του 80%. Ο πιο κερδισμένος στον τετραετή κύκλο ενός Μουντιάλ είναι φυσικά η FIFA. Τα βασικά έσοδά της προέρχονται από την πώληση των τηλεοπτικών δικαιωμάτων, των δικαιωμάτων αδειοδότησης και φιλοξενίας (hospitality), τις συμφωνίες με τους χορηγούς, αλλά και από τις πωλήσεις των εισιτηρίων. Ενας πρωτοποριακός τομέας που αύξησε τα κέρδη προήλθε από τη δευτερογενή αγορά εισιτηρίων, μέσω της επίσημης πλατφόρμας μεταπώλησης, με την παγκόσμια ομοσπονδία να παίρνει προμήθεια 15% τόσο από τον αγοραστή όσο και από τον πωλητή.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
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