Νόμος Κατρούγκαλου: Ποιες βασικές διατάξεις παραμένουν ακόμη σε ισχύ για τις συντάξεις

Παρά τις προεκλογικές δεσμεύσεις της σημερινής κυβέρνησης για κατάργηση του νόμου Κατρούγκαλου, οι βασικές προβλέψεις του εξακολουθούν να εφαρμόζονται δέκα χρόνια μετά την ψήφισή του, επηρεάζοντας το ύψος των κύριων και επικουρικών συντάξεων, καθώς και των εφάπαξ παροχών.Σύμφωνα με την ΕΝΥΠΕΚΚ, ο νόμος 4387/2016, που θεσπίστηκε στο πλαίσιο της εφαρμογής του τρίτου Μνημονίου (ν. 4336/2015), εξακολουθεί να αποτελεί τον βασικό πυλώνα του ασφαλιστικού συστήματος. Η Ένωση υποστηρίζει ότι οι αλλαγές που εισήχθησαν είχαν σημαντικές οικονομικές συνέπειες για τους συνταξιούχους, οδηγώντας, όπως αναφέρει, μεγάλο μέρος τους σε σημαντική απώλεια εισοδήματος.Η ΕΝΥΠΕΚΚ υπολογίζει απώλειες 90 δισ. ευρώΜε βάση τα στοιχεία της Ένωσης, κατά τη δεκαετία 2015-2025, δηλαδή την περίοδο εφαρμογής του τρίτου Μνημονίου και του νόμου Κατρούγκαλου, οι συνολικές πραγματικές απώλειες εισοδήματος των συνταξιούχων ανέρχονται περίπου στα 90 δισ. ευρώ.Η ΕΝΥΠΕΚΚ αποδίδει το ποσό αυτό στις συνολικά 22 παρεμβάσεις και περικοπές που εφαρμόστηκαν στο ασφαλιστικό σύστημα, υποστηρίζοντας ότι πολλές από τις ρυθμίσεις εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι σήμερα.Πώς υπολογίζονται πλέον οι νέες κύριες συντάξειςΜία από τις σημαντικότερες αλλαγές που εισήγαγε ο νόμος αφορά τον τρόπο υπολογισμού των νέων κύριων συντάξεων.Ειδικότερα, η σύνταξη πλέον υπολογίζεται με βάση τις αποδοχές ολόκληρου του ασφαλιστικού βίου και όχι με βάση τους μισθούς του τελευταίου έτους ή της τελευταίας πενταετίας, όπως ίσχυε πριν από την εφαρμογή του τρίτου Μνημονίου.Η μεταβολή αυτή, σε συνδυασμό με τη μεγάλη υποχώρηση των μισθών στον ιδιωτικό τομέα κατά τα χρόνια της κρίσης, είχε ως αποτέλεσμα οι νέες συντάξεις που απονεμήθηκαν μετά το 2019 να είναι σημαντικά χαμηλότερες, ιδιαίτερα για εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα, ελεύθερους επαγγελματίες, επιστήμονες και αγρότες.Η ΕΝΥΠΕΚΚ επισημαίνει ότι ο μεταγενέστερος νόμος Βρούτση διατήρησε τον συγκεκριμένο τρόπο υπολογισμού και ενίσχυσε θεσμικά το σύστημα υπολογισμού των συντάξεων με βάση τις αποδοχές ολόκληρου του εργασιακού βίου.Οι αλλαγές στις επικουρικές συντάξειςΜετά το 2015 άλλαξε επίσης ο τρόπος υπολογισμού των επικουρικών συντάξεων, με την εφαρμογή ενός διπλού συστήματος.

Για τα έτη ασφάλισης έως το 2014, η επικουρική υπολογίζεται με συντελεστή 0,45% ανά έτος ασφάλισης, λαμβάνοντας υπόψη τις συντάξιμες αποδοχές της περιόδου 2002-2014.Για τον χρόνο ασφάλισης από το 2015 και μετά, καθοριστικό ρόλο παίζουν οι συνολικές ασφαλιστικές εισφορές και η ηλικία συνταξιοδότησης. Όσο περισσότερα χρόνια εργάζεται ένας ασφαλισμένος και όσο μεγαλύτερες είναι οι εισφορές του, τόσο υψηλότερη διαμορφώνεται η επικουρική σύνταξη.Παράλληλα, για όσους αποχωρούν με μειωμένη κύρια σύνταξη εξακολουθεί να επιβάλλεται μείωση από 6% έως 30% στο τμήμα της επικουρικής που αντιστοιχεί στα χρόνια έως το 2014, ενώ για τα επόμενα έτη εφαρμόζονται συντελεστές που συνδέονται με την ηλικία συνταξιοδότησης.Οι επικουρικές παραμένουν χωρίς αυξήσειςΣύμφωνα με την ΕΝΥΠΕΚΚ, περίπου 1,3 εκατομμύρια συνταξιούχοι εξακολουθούν να μην λαμβάνουν αυξήσεις στις επικουρικές συντάξεις τους.Η Ένωση αποδίδει το γεγονός αυτό στη ρήτρα μηδενικού ελλείμματος, η οποία θεσπίστηκε με τον νόμο Κατρούγκαλου και προβλέπει ότι αυξήσεις μπορούν να χορηγηθούν μόνο εφόσον ο κλάδος επικουρικής ασφάλισης του ΕΦΚΑ εμφανίζει πλεονασματικό αποτέλεσμα.Μικρότερα εφάπαξ για όσους ασφαλίστηκαν μετά το 2014Σημαντικές αλλαγές εφαρμόζονται και στον τρόπο υπολογισμού του εφάπαξ βοηθήματος.Για όσους εισήλθαν στην αγορά εργασίας μετά την 1η Ιανουαρίου 2014, το εφάπαξ που αντιστοιχεί στα χρόνια ασφάλισης μετά την ημερομηνία αυτή υπολογίζεται αποκλειστικά με βάση τις εισφορές που έχουν καταβληθεί, χωρίς καμία απόδοση ή τόκο.Η ΕΝΥΠΕΚΚ υποστηρίζει ότι το σύστημα αυτό οδηγεί σε αισθητά χαμηλότερες παροχές, καθώς η πραγματική αξία των εισφορών μειώνεται με την πάροδο του χρόνου λόγω του πληθωρισμού και της απώλειας αγοραστικής δύναμης.Παράλληλα, εκτιμά ότι ο νέος τρόπος υπολογισμού έχει οδηγήσει σε μειώσεις που σε ορισμένες περιπτώσεις προσεγγίζουν το 23%, τόσο για εργαζόμενους του δημόσιου όσο και του ιδιωτικού τομέα.Περισσότερα χρόνια εργασίας για να περιοριστούν οι απώλειεςΌπως επισημαίνει η ΕΝΥΠΕΚΚ, ο κανόνας που εξακολουθεί να εφαρμόζεται προβλέπει ότι το ύψος του εφάπαξ μειώνεται σταδιακά για όσους συνταξιοδοτούνται από την 1η Ιανουαρίου 2014 και μετά, γεγονός που σημαίνει ότι για να περιοριστούν οι απώλειες οι ασφαλισμένοι καλούνται ουσιαστικά να παραμείνουν περισσότερα χρόνια στην εργασία, αυξάνοντας τον συνολικό χρόνο ασφάλισής τους.