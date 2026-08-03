Πρόστιμο 125 εκατ. δολαρίων στη UBS για παραβίαση της νομοθεσίας των ΗΠΑ κατά του ξεπλύματος χρήματος
Πρόστιμο 125 εκατ. δολαρίων στη UBS για παραβίαση της νομοθεσίας των ΗΠΑ κατά του ξεπλύματος χρήματος
Το Δίκτυο Καταπολέμησης Οικονομικών Εγκλημάτων (FinCEN), που υπάγεται στο υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ, ανακοίνωσε ότι η UBS Financial Services παραδέχθηκε πως παραβίασε εκούσια τον Bank Secrecy Act
Πρόστιμο ύψους 125 εκατομμυρίων επιβλήθηκε στην UBS από τις αμερικανικές Αρχές, για παραβίαση της νομοθεσίας των ΗΠΑ κατά του ξεπλύματος χρήματος, καθώς διαπιστώθηκαν σοβαρές ελλείψεις στους μηχανισμούς πρόληψης και εντοπισμού ύποπτων συναλλαγών του χρηματοπιστωτικού ιδρύματος.
Όπως αναφέρει το Reuters, το Δίκτυο Καταπολέμησης Οικονομικών Εγκλημάτων (FinCEN), που υπάγεται στο υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ, ανακοίνωσε ότι η UBS Financial Services παραδέχθηκε πως παραβίασε εκούσια τον Bank Secrecy Act, καθώς δεν εφάρμοσε και δεν διατήρησε αποτελεσματικό πρόγραμμα για την καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος, ενώ παράλληλα παρέλειψε να υποβάλει αναφορές για ύποπτες συναλλαγές, όπως προβλέπει η αμερικανική νομοθεσία.
Οι αμερικανικές αρχές επισήμαναν ότι πρόκειται για επαναλαμβανόμενη παραβατική συμπεριφορά της UBS. Μάλιστα, η ελβετική τράπεζα είχε τιμωρηθεί και το 2018 με πρόστιμο 14,5 εκατομμυρίων δολαρίων για αντίστοιχες παραλείψεις, χωρίς όμως να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τις αδυναμίες που είχαν εντοπιστεί.
Σύμφωνα με το FinCEN, οι νέες παραβάσεις σημειώθηκαν από τον Ιανουάριο του 2019 έως τον Ιούνιο του 2023.
Η συμφωνία με τις αμερικανικές αρχές κλείνει επίσης τις παράλληλες έρευνες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ (SEC), της Επιτροπής Εμπορίας Συμβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης Εμπορευμάτων (CFTC) και της Ρυθμιστικής Αρχής Χρηματοπιστωτικής Βιομηχανίας (FINRA).
Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στις διαδικασίες ελέγχου πελατών υψηλού κινδύνου. Οι ρυθμιστικές αρχές υποστηρίζουν ότι η UBS δεν πραγματοποίησε την απαιτούμενη δέουσα επιμέλεια, κυρίως σε πελάτες με δεσμούς με τη Ρωσία και χώρες της Λατινικής Αμερικής.
Μεταξύ των περιπτώσεων που αναφέρονται είναι εκείνη Ρώσου ολιγάρχη με στενές σχέσεις με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, ο οποίος φέρεται να διατηρούσε λογαριασμούς στην τράπεζα παρά τα δημοσιεύματα που αμφισβητούσαν την προέλευση της περιουσίας του και τον συνέδεαν με πιθανό ξέπλυμα χρήματος, καθώς και με εταιρεία που δραστηριοποιούνταν ενεργά σε ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία του Ιράν.
Παράλληλα, οι αρχές κατηγορούν την UBS ότι δεν παρακολούθησε επαρκώς περισσότερα από 60.000 εμβάσματα σε ξένο νόμισμα, συνολικής αξίας που ξεπερνούσε τα 10 δισεκατομμύρια δολάρια, επαναλαμβάνοντας ελλείψεις που είχαν ήδη επισημανθεί κατά την προηγούμενη έρευνα.
Στο πλαίσιο του διακανονισμού, η UBS Financial Services υποχρεώνεται να προσλάβει ανεξάρτητο εξωτερικό σύμβουλο, ο οποίος θα αξιολογήσει το πρόγραμμα καταπολέμησης του ξεπλύματος χρήματος και θα επικεντρωθεί στους βασικούς κινδύνους παράνομης χρηματοδότησης.
Μεταξύ των τομέων που θα εξεταστούν περιλαμβάνονται οι δραστηριότητες στα νοτιοδυτικά σύνορα των ΗΠΑ, η δράση καρτέλ και κυκλωμάτων διακίνησης ναρκωτικών, καθώς και συναλλαγές που σχετίζονται με το Ιράν, τη Ρωσία και τη Βενεζουέλα.
Σε ανακοίνωσή της, η UBS ανέφερε ότι συνεργάστηκε πλήρως με τις αμερικανικές αρχές καθ' όλη τη διάρκεια της έρευνας και υποστήριξε ότι τα τελευταία χρόνια έχει προχωρήσει σε σημαντικές επενδύσεις για την ενίσχυση των μηχανισμών πρόληψης του ξεπλύματος χρήματος, ευθυγραμμίζοντάς τους με τις βέλτιστες πρακτικές του διεθνούς τραπεζικού κλάδου.
Όπως αναφέρει το Reuters, το Δίκτυο Καταπολέμησης Οικονομικών Εγκλημάτων (FinCEN), που υπάγεται στο υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ, ανακοίνωσε ότι η UBS Financial Services παραδέχθηκε πως παραβίασε εκούσια τον Bank Secrecy Act, καθώς δεν εφάρμοσε και δεν διατήρησε αποτελεσματικό πρόγραμμα για την καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος, ενώ παράλληλα παρέλειψε να υποβάλει αναφορές για ύποπτες συναλλαγές, όπως προβλέπει η αμερικανική νομοθεσία.
Οι αμερικανικές αρχές επισήμαναν ότι πρόκειται για επαναλαμβανόμενη παραβατική συμπεριφορά της UBS. Μάλιστα, η ελβετική τράπεζα είχε τιμωρηθεί και το 2018 με πρόστιμο 14,5 εκατομμυρίων δολαρίων για αντίστοιχες παραλείψεις, χωρίς όμως να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τις αδυναμίες που είχαν εντοπιστεί.
Σύμφωνα με το FinCEN, οι νέες παραβάσεις σημειώθηκαν από τον Ιανουάριο του 2019 έως τον Ιούνιο του 2023.
Η συμφωνία με τις αμερικανικές αρχές κλείνει επίσης τις παράλληλες έρευνες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ (SEC), της Επιτροπής Εμπορίας Συμβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης Εμπορευμάτων (CFTC) και της Ρυθμιστικής Αρχής Χρηματοπιστωτικής Βιομηχανίας (FINRA).
Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στις διαδικασίες ελέγχου πελατών υψηλού κινδύνου. Οι ρυθμιστικές αρχές υποστηρίζουν ότι η UBS δεν πραγματοποίησε την απαιτούμενη δέουσα επιμέλεια, κυρίως σε πελάτες με δεσμούς με τη Ρωσία και χώρες της Λατινικής Αμερικής.
Στο μικροσκόπιο πελάτες με δεσμούς με τη Ρωσία
Μεταξύ των περιπτώσεων που αναφέρονται είναι εκείνη Ρώσου ολιγάρχη με στενές σχέσεις με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, ο οποίος φέρεται να διατηρούσε λογαριασμούς στην τράπεζα παρά τα δημοσιεύματα που αμφισβητούσαν την προέλευση της περιουσίας του και τον συνέδεαν με πιθανό ξέπλυμα χρήματος, καθώς και με εταιρεία που δραστηριοποιούνταν ενεργά σε ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία του Ιράν.
Παράλληλα, οι αρχές κατηγορούν την UBS ότι δεν παρακολούθησε επαρκώς περισσότερα από 60.000 εμβάσματα σε ξένο νόμισμα, συνολικής αξίας που ξεπερνούσε τα 10 δισεκατομμύρια δολάρια, επαναλαμβάνοντας ελλείψεις που είχαν ήδη επισημανθεί κατά την προηγούμενη έρευνα.
Συναλλαγές άνω των 10 δισ. δολαρίων χωρίς επαρκή έλεγχο
Στο πλαίσιο του διακανονισμού, η UBS Financial Services υποχρεώνεται να προσλάβει ανεξάρτητο εξωτερικό σύμβουλο, ο οποίος θα αξιολογήσει το πρόγραμμα καταπολέμησης του ξεπλύματος χρήματος και θα επικεντρωθεί στους βασικούς κινδύνους παράνομης χρηματοδότησης.
Μεταξύ των τομέων που θα εξεταστούν περιλαμβάνονται οι δραστηριότητες στα νοτιοδυτικά σύνορα των ΗΠΑ, η δράση καρτέλ και κυκλωμάτων διακίνησης ναρκωτικών, καθώς και συναλλαγές που σχετίζονται με το Ιράν, τη Ρωσία και τη Βενεζουέλα.
Σε ανακοίνωσή της, η UBS ανέφερε ότι συνεργάστηκε πλήρως με τις αμερικανικές αρχές καθ' όλη τη διάρκεια της έρευνας και υποστήριξε ότι τα τελευταία χρόνια έχει προχωρήσει σε σημαντικές επενδύσεις για την ενίσχυση των μηχανισμών πρόληψης του ξεπλύματος χρήματος, ευθυγραμμίζοντάς τους με τις βέλτιστες πρακτικές του διεθνούς τραπεζικού κλάδου.
Η απάντηση της UBS
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