Χρηματιστήριο: Η διαφαινόμενη αποκλιμάκωση στη Μέση Ανατολή έφερε τις 2.611 μονάδες στο «κοντέρ»

Άλμα για τη Λεωφόρο Αθηνών σε νέα υψηλά 17 ετών - Αποσυμπίεση και κέρδη στις διεθνείς αγορές καθώς δημιουργήθηκαν προσδοκίες για ενδεχόμενη συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν -Ράλι για τράπεζες, Aktor, ΔΕΗ, Metlen, Motor Oil, Αllwyn