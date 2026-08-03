Χρηματιστήριο: Η διαφαινόμενη αποκλιμάκωση στη Μέση Ανατολή έφερε τις 2.611 μονάδες στο «κοντέρ»
Χρηματιστήριο: Η διαφαινόμενη αποκλιμάκωση στη Μέση Ανατολή έφερε τις 2.611 μονάδες στο «κοντέρ»
Άλμα για τη Λεωφόρο Αθηνών σε νέα υψηλά 17 ετών - Αποσυμπίεση και κέρδη στις διεθνείς αγορές καθώς δημιουργήθηκαν προσδοκίες για ενδεχόμενη συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν -Ράλι για τράπεζες, Aktor, ΔΕΗ, Metlen, Motor Oil, Αllwyn
Με το «δεξί» μπήκε ο Αύγουστος στο Χρηματιστήριο Αθηνών, που σε σύμπνοια με τις διεθνείς αγορές πήρε ώθηση από την προσωρινή αποκλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή, με τον Γενικό Δείκτη να εκτοξεύεται πάνω από τις 2.600 μονάδες.
Με κέρδη 1,64%, ο δείκτης έκλεισε στις 2.611,77 μονάδες. Ακόμα, ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση με κέρδη 1,59%, ο Mid Cap που δέχτηκε πιέσεις ενδοσυνεδριακά, έκλεισε στο πράσινο (+0,16%) και ο τραπεζικός δείκτης πραγματοποίησε άλμα 2,22%, με τις μετοχές του να λειτουργούν ως «καύσιμο» στη συνεδρίαση.
Τα μεγαλύτερα κέρδη στο ταμπλό κατέγραψαν οι Πειραιώς (+3,44%), Alpha Bank (+2,32%), Metlen (+2,31%), ETE (+2,42%), Aktor (4,61%).
Καταλυτικός παράγοντας για τα διεθνή χρηματιστήρια και για τη Λεωφόρο Αθηνών, οι προσδοκίες που έχουν δημιουργηθεί για ενδεχόμενη συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν, μετά και από την ακύρωση της προγραμματισμένης επίθεσης του Ντόναλντ Τραμπ.
Yπενθυμίζεται ότι την Παρασκευή ο Γενικός Δείκτης έκλεισε με οριακές απώλειες 0,08%, στις 2.569,75 μονάδες, καταγράφοντας ωστόσο άνοδο 3,1% σε εβδομαδιαία άνοδο. Η αξία των συναλλαγών εκτινάχθηκε στα 394 εκατ. ευρώ, σημαντικά υψηλότερα από τον κινητό μέσο όρο των τελευταίων 100 ημερών, που διαμορφώνεται στα 312 εκατ. ευρώ. Ακόμα, ο Ιούλιος έκλεισε με κέρδη 4,5%.
Όσον αφορά τα οικονομικά αποτελέσματα της εβδομάδας, την αρχή κάνουν αύριο η Τράπεζα Κύπρου πριν από το άνοιγμα της αγοράς, ενώ η Cenergy Holdings θα τα δημοσιεύσει μετά το κλείσιμο της αγοράς.
Αναφορικά με τις υπόλοιπες εισηγμένες, η ΔΕΗ ανακοίνωσε συμφωνία για την εξαγορά χαρτοφυλακίου έργων ΑΠΕ ισχύος 277,3 MW στην Πολωνία από την EDP Renewables, σηματοδοτώντας την είσοδό της στην πολωνική αγορά.
Ακόμα η Alpha Bank ανακοίνωσε την έναρξη του προγράμματος επαναγοράς ιδίων μετοχών, μετά την έγκριση του SSM και τις σχετικές αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου. Το πρόγραμμα αφορά έως 205 εκατ. μετοχές, που αντιστοιχούν στο 9,1% του μετοχικού κεφαλαίου, με μέγιστη δαπάνη 282,4 εκατ. ευρώ.
Τέλος, η μετοχή της Τράπεζας Πειραιώς διαπραγματεύεται από σήμερα χωρίς το δικαίωμα στην επιστροφή κεφαλαίου ύψους 0,40 ευρώ ανά μετοχή, που αντιστοιχεί σε απόδοση περίπου 4%.
Ψήφος εμπιστοσύνης σε Euronext Athens από Deutsche Bank και Morgan Stanley
Οι θετικές επιδόσεις της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς καταγράφονται και στη νέα μηνιαία έκθεση της Deutsche Bank, όπου υπογραμμίζεται ότι το Euronext Athens συνεχίζει να συγκαταλέγεται στους ισχυρότερους προορισμούς για τους επενδυτές το 2026, επιβεβαιώνοντας ότι η δυναμική του δεν αποτελεί συγκυριακό φαινόμενο. Σύμφωνα με την έκθεση, ο Γενικός Δείκτης του Χρηματιστηρίου Αθηνών κατέγραψε άνοδο 5,2% μόνο τον Ιούλιο, επίδοση που τον τοποθετεί ανάμεσα στις κορυφαίες αγορές της Ευρώπης για τον μήνα. Σε επίπεδο έτους, τα κέρδη διαμορφώνονται στο 23,8%, επίδοση που ξεπερνά αισθητά εκείνη των περισσότερων μεγάλων ευρωπαϊκών χρηματιστηρίων.
Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στον ευρωπαϊκό τραπεζικό κλάδο, ο οποίος ενισχύθηκε κατά 6,4% μέσα στον Ιούλιο και καταγράφει συνολική άνοδο 24,2% από τις αρχές του έτους. Πρόκειται για έναν από τους κορυφαίους κλαδικούς δείκτες στην Ευρώπη, στοιχείο που λειτουργεί υποστηρικτικά και για τις ελληνικές τραπεζικές μετοχές, οι οποίες συνεχίζουν να αποτελούν τον βασικό οδηγό της ανόδου του Χρηματιστηρίου Αθηνών.
Στις επιδόσεις των ελληνικών τραπεζών αναφέρεται σε νέα της έκθεση και η Morgan Stanley, σημειώνοντας ότι φετινή περίοδος ανακοίνωσης αποτελεσμάτων επιβεβαίωσε ότι οι ευρωπαϊκές τράπεζες συνεχίζουν να εκπλήσσουν θετικά, όμως ο οίκος θεωρεί ότι οι ελληνικοί όμιλοι εξακολουθούν να βρίσκονται σε προνομιακή θέση. Η Morgan Stanley διατηρεί θετική στάση για τον κλάδο συνολικά και επισημαίνει ότι οι ελληνικές τράπεζες συνεχίζουν να συνδυάζουν υψηλή κερδοφορία, ισχυρή κεφαλαιακή θέση και ελκυστικές αποτιμήσεις.
Για την Πειραιώς, η τιμή στόχος διαμορφώνεται στα 11,50 ευρώ, για την Alpha Bank τοποθετείται στα 4,90 ευρώ, για τη EUROBANK παραμένει επίσης στα 4,90 ευρώ και για την Εθνική Τράπεζα διαμορφώνεται στα 17,20 ευρώ.
Στο πράσινο ευρωαγορές και Wall Street, βγήκαν πιέσεις στην Ασία
Οι βασικοί χρηματιστηριακοί δείκτες της Ασίας ξεκίνησαν την εβδομάδα με αρνητικό πρόσημο, καθώς οι επενδυτές αποτίμησαν τις τελευταίες γεωπολιτικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, την έντονη πτώση των τιμών του πετρελαίου και τις αυξανόμενες αμφιβολίες για το κατά πόσο οι τεράστιες επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη θα μεταφραστούν σύντομα σε υψηλότερη κερδοφορία. Ο ιαπωνικός Nikkei 225 υποχώρησε κατά 1,12%, ενώ ο ευρύτερος δείκτης Topix κατέγραψε απώλειες κοντά στο 1,21%. Ακόμη μεγαλύτερες ήταν οι πιέσεις στη Νότια Κορέα, όπου ο Kospi σημείωσε πτώση 5,07%, ενώ ο δείκτης μικρής κεφαλαιοποίησης Kosdaq κινήθηκε αντίθετα, ενισχυόμενος κατά 2.28%. Στην Αυστραλία, ο βασικός δείκτης S&P/ASX 200 είχε άνοδο 0,27%.
Στον αντίποδα, οι ευρωαγορές ξεκίνησαν τον μήνα στο «πράσινο». Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 καταγράφει άνοδο 0,25%, με την πλειοψηφία των κλαδικών δεικτών και των μεγάλων ευρωπαϊκών χρηματιστηρίων να κινούνται σε θετικό έδαφος.
Την καλύτερη επίδοση καταγράφουν οι μετοχές του κλάδου ταξιδιών και αναψυχής, με άνοδο 1,79%, ενώ ακολουθούν οι κατασκευές με κέρδη 1,6% και τα βιομηχανικά αγαθά με άνοδο 1,2%. Αντίθετα, οι μετοχές των εταιρειών πετρελαίου και φυσικού αερίου υποχωρούν κατά 1,79%.
Σε επίπεδο βασικών χρηματιστηριακών δεικτών, ο γερμανικός DAX ενισχύεται περισσότερο από 1,46%, ο γαλλικός CAC 40 σημειώνει άνοδο 1,21%, ο ιταλικός FTSE MIB κερδίζει 0,88%, ενώ ο βρετανικός FTSE 100 υποχωρεί 0,19%.
Τέλος, ανοδικά κινούνται στο άνοιγμα οι κύριοι δείκτες της Wall Street αφού ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι ακύρωσε τις σχεδιαζόμενες επιθέσεις κατά του Ιράν, οδηγώντας τις τιμές του πετρελαίου χαμηλότερα. Ο Dow Jones κινείται ανοδικά κατά 1,15% και διαπραγματεύεται στις 53.086 μονάδες. Ο S&P 500 σημειώνει αύξηση 0,40% στις 7.519 μονάδες και ο τεχνολογικός δείκτης Nasdaq κινείται με θετικό πρόσημο κατά 0,18% στις 25.420 μονάδες.
newmoney.gr
Με κέρδη 1,64%, ο δείκτης έκλεισε στις 2.611,77 μονάδες. Ακόμα, ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση με κέρδη 1,59%, ο Mid Cap που δέχτηκε πιέσεις ενδοσυνεδριακά, έκλεισε στο πράσινο (+0,16%) και ο τραπεζικός δείκτης πραγματοποίησε άλμα 2,22%, με τις μετοχές του να λειτουργούν ως «καύσιμο» στη συνεδρίαση.
Τα μεγαλύτερα κέρδη στο ταμπλό κατέγραψαν οι Πειραιώς (+3,44%), Alpha Bank (+2,32%), Metlen (+2,31%), ETE (+2,42%), Aktor (4,61%).
Καταλυτικός παράγοντας για τα διεθνή χρηματιστήρια και για τη Λεωφόρο Αθηνών, οι προσδοκίες που έχουν δημιουργηθεί για ενδεχόμενη συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν, μετά και από την ακύρωση της προγραμματισμένης επίθεσης του Ντόναλντ Τραμπ.
Yπενθυμίζεται ότι την Παρασκευή ο Γενικός Δείκτης έκλεισε με οριακές απώλειες 0,08%, στις 2.569,75 μονάδες, καταγράφοντας ωστόσο άνοδο 3,1% σε εβδομαδιαία άνοδο. Η αξία των συναλλαγών εκτινάχθηκε στα 394 εκατ. ευρώ, σημαντικά υψηλότερα από τον κινητό μέσο όρο των τελευταίων 100 ημερών, που διαμορφώνεται στα 312 εκατ. ευρώ. Ακόμα, ο Ιούλιος έκλεισε με κέρδη 4,5%.
Όσον αφορά τα οικονομικά αποτελέσματα της εβδομάδας, την αρχή κάνουν αύριο η Τράπεζα Κύπρου πριν από το άνοιγμα της αγοράς, ενώ η Cenergy Holdings θα τα δημοσιεύσει μετά το κλείσιμο της αγοράς.
Αναφορικά με τις υπόλοιπες εισηγμένες, η ΔΕΗ ανακοίνωσε συμφωνία για την εξαγορά χαρτοφυλακίου έργων ΑΠΕ ισχύος 277,3 MW στην Πολωνία από την EDP Renewables, σηματοδοτώντας την είσοδό της στην πολωνική αγορά.
Ακόμα η Alpha Bank ανακοίνωσε την έναρξη του προγράμματος επαναγοράς ιδίων μετοχών, μετά την έγκριση του SSM και τις σχετικές αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου. Το πρόγραμμα αφορά έως 205 εκατ. μετοχές, που αντιστοιχούν στο 9,1% του μετοχικού κεφαλαίου, με μέγιστη δαπάνη 282,4 εκατ. ευρώ.
Τέλος, η μετοχή της Τράπεζας Πειραιώς διαπραγματεύεται από σήμερα χωρίς το δικαίωμα στην επιστροφή κεφαλαίου ύψους 0,40 ευρώ ανά μετοχή, που αντιστοιχεί σε απόδοση περίπου 4%.
Ψήφος εμπιστοσύνης σε Euronext Athens από Deutsche Bank και Morgan Stanley
Οι θετικές επιδόσεις της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς καταγράφονται και στη νέα μηνιαία έκθεση της Deutsche Bank, όπου υπογραμμίζεται ότι το Euronext Athens συνεχίζει να συγκαταλέγεται στους ισχυρότερους προορισμούς για τους επενδυτές το 2026, επιβεβαιώνοντας ότι η δυναμική του δεν αποτελεί συγκυριακό φαινόμενο. Σύμφωνα με την έκθεση, ο Γενικός Δείκτης του Χρηματιστηρίου Αθηνών κατέγραψε άνοδο 5,2% μόνο τον Ιούλιο, επίδοση που τον τοποθετεί ανάμεσα στις κορυφαίες αγορές της Ευρώπης για τον μήνα. Σε επίπεδο έτους, τα κέρδη διαμορφώνονται στο 23,8%, επίδοση που ξεπερνά αισθητά εκείνη των περισσότερων μεγάλων ευρωπαϊκών χρηματιστηρίων.
Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στον ευρωπαϊκό τραπεζικό κλάδο, ο οποίος ενισχύθηκε κατά 6,4% μέσα στον Ιούλιο και καταγράφει συνολική άνοδο 24,2% από τις αρχές του έτους. Πρόκειται για έναν από τους κορυφαίους κλαδικούς δείκτες στην Ευρώπη, στοιχείο που λειτουργεί υποστηρικτικά και για τις ελληνικές τραπεζικές μετοχές, οι οποίες συνεχίζουν να αποτελούν τον βασικό οδηγό της ανόδου του Χρηματιστηρίου Αθηνών.
Στις επιδόσεις των ελληνικών τραπεζών αναφέρεται σε νέα της έκθεση και η Morgan Stanley, σημειώνοντας ότι φετινή περίοδος ανακοίνωσης αποτελεσμάτων επιβεβαίωσε ότι οι ευρωπαϊκές τράπεζες συνεχίζουν να εκπλήσσουν θετικά, όμως ο οίκος θεωρεί ότι οι ελληνικοί όμιλοι εξακολουθούν να βρίσκονται σε προνομιακή θέση. Η Morgan Stanley διατηρεί θετική στάση για τον κλάδο συνολικά και επισημαίνει ότι οι ελληνικές τράπεζες συνεχίζουν να συνδυάζουν υψηλή κερδοφορία, ισχυρή κεφαλαιακή θέση και ελκυστικές αποτιμήσεις.
Για την Πειραιώς, η τιμή στόχος διαμορφώνεται στα 11,50 ευρώ, για την Alpha Bank τοποθετείται στα 4,90 ευρώ, για τη EUROBANK παραμένει επίσης στα 4,90 ευρώ και για την Εθνική Τράπεζα διαμορφώνεται στα 17,20 ευρώ.
Στο πράσινο ευρωαγορές και Wall Street, βγήκαν πιέσεις στην Ασία
Οι βασικοί χρηματιστηριακοί δείκτες της Ασίας ξεκίνησαν την εβδομάδα με αρνητικό πρόσημο, καθώς οι επενδυτές αποτίμησαν τις τελευταίες γεωπολιτικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, την έντονη πτώση των τιμών του πετρελαίου και τις αυξανόμενες αμφιβολίες για το κατά πόσο οι τεράστιες επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη θα μεταφραστούν σύντομα σε υψηλότερη κερδοφορία. Ο ιαπωνικός Nikkei 225 υποχώρησε κατά 1,12%, ενώ ο ευρύτερος δείκτης Topix κατέγραψε απώλειες κοντά στο 1,21%. Ακόμη μεγαλύτερες ήταν οι πιέσεις στη Νότια Κορέα, όπου ο Kospi σημείωσε πτώση 5,07%, ενώ ο δείκτης μικρής κεφαλαιοποίησης Kosdaq κινήθηκε αντίθετα, ενισχυόμενος κατά 2.28%. Στην Αυστραλία, ο βασικός δείκτης S&P/ASX 200 είχε άνοδο 0,27%.
Στον αντίποδα, οι ευρωαγορές ξεκίνησαν τον μήνα στο «πράσινο». Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 καταγράφει άνοδο 0,25%, με την πλειοψηφία των κλαδικών δεικτών και των μεγάλων ευρωπαϊκών χρηματιστηρίων να κινούνται σε θετικό έδαφος.
Την καλύτερη επίδοση καταγράφουν οι μετοχές του κλάδου ταξιδιών και αναψυχής, με άνοδο 1,79%, ενώ ακολουθούν οι κατασκευές με κέρδη 1,6% και τα βιομηχανικά αγαθά με άνοδο 1,2%. Αντίθετα, οι μετοχές των εταιρειών πετρελαίου και φυσικού αερίου υποχωρούν κατά 1,79%.
Σε επίπεδο βασικών χρηματιστηριακών δεικτών, ο γερμανικός DAX ενισχύεται περισσότερο από 1,46%, ο γαλλικός CAC 40 σημειώνει άνοδο 1,21%, ο ιταλικός FTSE MIB κερδίζει 0,88%, ενώ ο βρετανικός FTSE 100 υποχωρεί 0,19%.
Τέλος, ανοδικά κινούνται στο άνοιγμα οι κύριοι δείκτες της Wall Street αφού ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι ακύρωσε τις σχεδιαζόμενες επιθέσεις κατά του Ιράν, οδηγώντας τις τιμές του πετρελαίου χαμηλότερα. Ο Dow Jones κινείται ανοδικά κατά 1,15% και διαπραγματεύεται στις 53.086 μονάδες. Ο S&P 500 σημειώνει αύξηση 0,40% στις 7.519 μονάδες και ο τεχνολογικός δείκτης Nasdaq κινείται με θετικό πρόσημο κατά 0,18% στις 25.420 μονάδες.
newmoney.gr
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