Ο Κ.Μ και το πιστόλι του Ερντογάν, ο Νίκος στην κηδεία, ο Αλέξης στη Σαρδηνία και ο Πολάκης… έτοιμος για λιτανεία!
Ο Κ.Μ και το πιστόλι του Ερντογάν, ο Νίκος στην κηδεία, ο Αλέξης στη Σαρδηνία και ο Πολάκης… έτοιμος για λιτανεία!
Χαίρετε, να ξεκινήσω και μ’ έναν καλό λόγο μια φορά για τον Νίκο μας, τον αρχηγό του ΠΑΣΟΚ, καλά έκανε και πήγε στην κηδεία της δολοφονημένης γυναίκας, που η οικογένειά της ανήκει πολιτικά στη Νέα Δημοκρατία
Τώρα, αυτό του όταν βλέπει τον Μητσοτάκη κάνει λες και είδε τον «έξω από 'δω» που λένε, δεν το καταλαβαίνω, δεν βλέπει πόσο ωραία το πάει ο Σγουρός! Δηλαδή, γιατί έπρεπε να φύγει τρέχοντας, μήπως και πέσει πάνω του ή σταθεί δίπλα του, αλλά ξαναλέω, πολύ καλά έκανε και πήγε. Έστω και λόγω πολιτικού στριμώγματος τον τελευταίο καιρό. Κατά τα λοιπά, η πιάτσα συνεχίζει να… ρίχνει τα χαρτιά για το πότε θα κάνει ο Κ.Μ. τις εκλογές. Άλλος λέει «το πήρε απόφαση, θα πάει στο τέλος», αλλά ο Μητσοτάκης κινείται φουλ προεκλογικά, δεν αφήνει ημέρα και ώρα που να μην πηγαίνει σε κάποια εκδήλωση. Αντίθετα, κάποιος μου είπε ότι ο Αλέξης μας εθεάθη στην προχθεσινή πτήση Α3687 Olbia–Athens, επιστρέφοντας από τις διακοπές του στη Σαρδηνία. Όχι, θα κάτσει να σκάσει για τον Φάμελλο που παραιτήθηκε και για το ματσάκι στην Κουμουνδούρου που είναι δύσκολο, κάτι σαν το Αγγλία-Νορβηγία, για την αρχηγία του ΣΥΡΙΖΑ. Και είπαμε, ο Παυλάρας και τ’ άλλα τα παιδιά δεν θα τ’ αφήσουν έτσι, θα… πάνε για λιτανεία το Σαββατοκύριακο. Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να έμεινε από οπαδούς και ψηφοφόρους, αλλά έχει ακόμα ταμείο, κτήριο και άλλα assets που μετράνε.
Money tracing-Μιας και μιλάμε για assets να σας πω ότι από πλευράς ΝΔ δείχνουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για το πώς χρηματοδοτούνται ή θα χρηματοδοτηθούν στις εκλογές τα δυο από τα τρία νέα κόμματα, του Τσίπρα και του Σαμαρά. Θα έλεγα… έτσι ολίγον αυθαίρετα ότι έχει αρχίσει το «money tracing» για τις πηγές χρηματοδότησης των δυο κομμάτων των πρώην πρωθυπουργών. Γιατί όπως είναι γνωστό η Ελλάδα… ένα μικρό χωριό είναι και το ποιος δίνει λεφτά σε ποιον είναι σχεδόν αδύνατον να μην εντοπιστεί. Θα δούμε πολλά όσο πλησιάζουμε στην τελική ευθεία.
Μύλος-Πάμε τώρα λίγο πιο μέσα στα συριζέικα. Σκίζουν τα πτυχία τους οι σεναριογράφοι με τις εξελίξεις στο πάλαι ποτέ κόμμα της Πρώτης Φοράς Αριστερά, που παράγουν ατελείωτο θέαμα. Ο μεν Φάμελλος τα βρόντηξε χθες όταν κατάλαβε ότι οι βουλευτές και οι πρωτοκλασάτοι δεν θα πάνε στη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του Σαββάτου, με αποτέλεσμα να την ακυρώσει τη συνεδρίαση η Κουμουνδούρου. Όμως η τρόικα Πολάκη - Δούρου - Παππά όχι μόνο δεν δέχεται την ακύρωση, αλλά μετρούσε όλη νύχτα κεφάλια και ετοιμάζεται να αναλάβει τα ηνία του κόμματος, ενώ και τα τελευταία μέλη και στελέχη του κόμματος τρέχουν πανικόβλητα στην ΕΛ.Α.Σ. του Τσίπρα. Πάντως, ακόμη και αν μαζευτούν μόνοι τους στην Πλατεία Καραϊσκάκη για να συνεδριάσουν μεθαύριο Παππάς, Δούρου και Πολάκης, ούτε καν οι 3 τους συμφωνούν στο μοντέλο ηγεσίας, αφού ο Παύλος «ράβεται» με αξιώσεις για πρόεδρος και αυτή τη φορά είναι μια ανάσα από το να τα καταφέρει.
Το ρεβόλβερ του Μητσοτάκη στο Πολεμικό Μουσείο-Εγκεφαλικό έπαθαν διάφοροι Ευρωπαίοι ηγέτες από το δώρο που τους έκανε ο Ερντογάν αμέσως μετά τη σύνοδο του ΝΑΤΟ, καθώς διαπίστωσαν ότι είχαν πάρει φεύγοντας μαζί τους ένα πιστόλι και πραγματικές σφαίρες. Το σερί των αποκαλύψεων ξεκίνησε από τον Βρετανό Στάρμερ που είπε ότι δεν μπόρεσε να το πάρει μαζί του, καθώς υπάρχει απαγόρευση εισαγωγής όπλων στο Ηνωμένο Βασίλειο, ενώ και ο Γερμανός καγκελάριος Μερτς το άφησε στη γερμανική πρεσβεία στην Άγκυρα. Ο Βέλγος πρωθυπουργός ανακάλυψε στο αεροδρόμιο των Βρυξελλών τι είχε συμβεί και άφησε το πιστόλι εκεί μέχρι να καταλάβουν τι θα κάνουν με αυτό. Και στην Αθήνα πρέπει να σας πω ότι έπεσε σχετικό γέλιο, καθώς ο Μητσοτάκης είδε ένα περίστροφο μακρύκαννο με χαραγμένο το όνομά του και πραγματικές σφαίρες στο πακέτο των Τούρκων. Πληροφορούμαι ότι αποφάσισε να το δωρίσει στο Πολεμικό Μουσείο για να εκτεθεί, αν και ενδεχομένως θα μπορούσε να είναι και χρήσιμο σε ορισμένες περιπτώσεις…
Τα συμπεράσματα της Αθήνας για το ΝΑΤΟ-Με ψυχραιμία διαβάζουν στην Αθήνα το τι έγινε στη σύνοδο του ΝΑΤΟ, με ανώτατη διπλωματική πηγή να ξεκαθαρίζει ότι η χώρα μας δεν μπορεί να ασκήσει βέτο στην προοπτική πώλησης των μαχητικών F-35 από τις Ηνωμένες Πολιτείες στην Τουρκία, όμως θα απαιτήσει να υπάρξουν όροι ώστε αυτά να μη χρησιμοποιηθούν εις βάρος νατοϊκή χώρας-συμμάχου. Δηλαδή, να μην τα χρησιμοποιήσουν οι Τούρκοι εναντίον μας. Επίσης πρέπει να σας πω ότι δεν πέρασε καθόλου απαρατήρητο απ’ την Αθήνα το γεγονός ότι ο Ερντογάν είπε ότι οι Τούρκοι δεν ξέρουν τι εστί casus belli, αν και δεν βλέπουν καμία δυναμική αυτή την ώρα να προχωρήσουμε στο βάθος της ελληνοτουρκικής διαφοράς και να φτάσουμε σ’ ένα συνυποσχετικό για τη Χάγη. Κατά τα άλλα, όσο αυτό το θέμα δεν λύνεται, η Τουρκία δεν μπορεί να ενταχθεί οργανωμένα στην ευρωπαϊκή αμυντική αρχιτεκτονική, καθώς θα υπάρχει το ελληνικό βέτο.
Πολύ φαγητό-Κλείνω τα της συνόδου του ΝΑΤΟ με το κουτσομπολιό που έγινε και στην ελληνική αποστολή για την ποσότητα και την ποιότητα του φαγητού που σέρβιραν οι Τούρκοι. Μου λένε ότι ο Μητσοτάκης έμεινε εντυπωσιασμένος από τα εδέσματα στο δείπνο που παρέθεσε ο Ερντογάν, το οποίο οργάνωσε Τούρκος σεφ που έχει πάρει δύο αστέρια Michelin, ενώ σε όλους τους χώρους της Συνόδου όπου βρίσκονταν οι αποστολές υπήρχαν τεράστιες ποσότητες φαγητού, για όλα τα γούστα. Από κεμπάπ και ντονέρ, μέχρι ανεξάντλητα γλυκά.
Η συμμαχία Μοtor Oil-AKTOR και οι φήμες για τρίτη συμφωνία-Νέες ισορροπίες δημιουργούνται στην αγορά καθώς χθες ανακοινώθηκε η δεύτερη κατά σειρά συμφωνία μεταξύ Μοtor Oil και AKTOR. Όπως ανακοίνωσε η Μοtor Oil, η συμφωνία με την οποία η AKTOR αποκτά το 50% της ΔΙΩΡΥΓΑ GAS, δηλαδή του FSRU στους Άγιους Θεόδωρους, “εντάσσεται στο πλαίσιο της ευρύτερης στρατηγικής της Εταιρείας για ανάπτυξη κρίσιμων ενεργειακών υποδομών και ενίσχυση της παρουσίας της στην αλυσίδα αξίας του φυσικού αερίου, και της περαιτέρω ανάπτυξης του έργου του FSRU μέσω της διεύρυνσης της χρηματοδοτικής, επιχειρησιακής και εμπορικής του βάσης.”. Αν το επόμενο διάστημα ακολουθήσει και τρίτη συμφωνία μεταξύ Μοtor Oil και AKTOR πάνω στον ενεργειακό τομέα, όπως φημολογείται στην αγορά, θα έχουμε μια στρατηγική συμμαχία των δυο ομίλων που αναδιατάσσει την αγορά.
Ο εφοπλιστής μπήκε στην πρίζα-Οι υπογραφές είχαν μπει τον Ιανουάριο, τώρα μπήκαν τα κεφάλαια και η METLEN απέκτησε το 40% της εταιρείας ειδικού σκοπού του Ομίλου Τσάκου που θα κατασκευάσει στη Στερεά Ελλάδα ένα από τα μεγαλύτερα υβριδικά έργα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας της χώρας. Φωτοβολταϊκό 251,9 MW συνδυασμένο με μπαταρία 375 MWh. Από τις μεγαλύτερες μονάδες αποθήκευσης που έχουν δρομολογηθεί στην ελληνική αγορά. Η έναρξη των εργασιών θα γίνει φέτος, η ολοκλήρωση στις αρχές του 2028. Ο Όμιλος Τσάκου διατηρεί το 60% και ρίχνει λεφτά της θάλασσας στη στεριά, με επένδυση στις ΑΠΕ νέας γενιάς. Τώρα πια η παραγωγή ρεύματος χωρίς αποθήκευση δεν θεωρείται πλέον επένδυση αλλά έκθεση σε αρνητικές τιμές. Η METLEN, με το 40%, παίρνει την κατασκευή, τη διαχείριση της ενέργειας και την εμπορική διαχείριση. Από τον Δομοκό η παραγωγή του προορίζεται εξ ολοκλήρου για τη METLEN μέσω μακροχρόνιου διμερούς PPA και θα τροφοδοτεί το ενεργειακό «καλάθι» από το οποίο υδροδοτούνται η «Αλουμίνιον της Ελλάδος» και οι βιομηχανικοί πελάτες της Protergia σε Ελλάδα και Βαλκάνια. Ο εφοπλιστής αποκτά προβλέψιμη απόδοση και ο βιομήχανος αποκτά «ιδιόκτητο ορυχείο» φθηνής πράσινης ενέργειας, ασφαλισμένο απέναντι στη μεταβλητότητα της χονδρεμπορικής.
Το λιμάνι της Ηγουμενίτσας η βάση της γεώτρησης στο Block 2 με ExxonMobil, Εnergean και HelleniQ EnergyΜε γοργούς ρυθμούς προχωρά η προετοιμασία της πρώτης ερευνητικής γεώτρησης στο θαλάσσιο οικόπεδο Block 2, καθώς η κοινοπραξία των Energean, ExxonMobil και HELLENiQ ENERGY εισέρχεται στην τελική φάση των προπαρασκευαστικών ενεργειών, με στόχο να τηρηθεί το ιδιαίτερα απαιτητικό χρονοδιάγραμμα του έργου. Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, η κοινοπραξία έχει καταλήξει στην επιλογή του λιμένα Ηγουμενίτσας ως βάσης υποστήριξης της γεώτρησης, έπειτα από πολύμηνη αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων που είχαν καταθέσει επίσης τα λιμάνια της Πάτρας και του Αστακού. Στην τελική απόφαση συνεκτιμήθηκαν τόσο η εγγύτητα στο σημείο της γεώτρησης όσο και η επιχειρησιακή επάρκεια του λιμένα, οι διαθέσιμες υποδομές, οι χερσαίοι χώροι και η δυνατότητα υποστήριξης των απαιτητικών offshore εργασιών. Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι οι διαδικασίες επιταχύνονται, καθώς μέσα στο μήνα η Energean, ως διαχειρίστρια της παραχώρησης, αναμένεται να υποβάλει στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την ερευνητική γεώτρηση. Η έγκριση της μελέτης αποτελεί κρίσιμο ορόσημο, καθώς θα ανοίξει τον δρόμο για τις επόμενες αδειοδοτήσεις και την έναρξη των επιχειρησιακών εργασιών. Το χρονοδιάγραμμα θεωρείται ιδιαίτερα πιεστικό, καθώς όλες οι προβλεπόμενες εγκρίσεις θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί εντός του φθινοπώρου προκειμένου να μην υπάρξει μετατόπιση του προγράμματος. Η τήρηση των συγκεκριμένων προθεσμιών είναι καθοριστική, καθώς η ερευνητική γεώτρηση αποτελεί το επόμενο μεγάλο βήμα στην προσπάθεια αξιολόγησης του δυναμικού υδρογονανθράκων στη δυτική Ελλάδα. Η επιλογή του λιμένα υποστήριξης είχε αποτελέσει αντικείμενο έντονου ανταγωνισμού μεταξύ των τριών υποψηφίων λιμένων, καθώς η φιλοξενία μιας υπεράκτιας ερευνητικής γεώτρησης δημιουργεί σημαντική οικονομική δραστηριότητα για την τοπική οικονομία, από υπηρεσίες logistics και εφοδιασμού μέχρι τεχνική υποστήριξη, μεταφορές, σίτιση και εξειδικευμένο προσωπικό.
Η ΔΕΗ ανεβαίνει στη στέγη και δεν σκοπεύει να κατέβει-Η διαφήμιση που κυκλοφορεί από χθες μιλά για «φωτοβολταϊκά χωρίς κόστος εξοπλισμού». Η ΔΕΗ εισάγει στην Ελλάδα μια νέα υπηρεσία, το solar-as-a-service. Είναι ένα μοντέλο που έκανε γνωστή τη Sunrun στις ΗΠΑ και μετατρέπει τις στέγες των πελατών της σε ιδιόκτητη ηλεκτροπαραγωγική μονάδα. Η ΔΕΗ αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου το κόστος μελέτης, προμήθειας, εγκατάστασης, λειτουργίας, συντήρησης και ασφάλισης, με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης και μηδενικό κόστος αγοράς για τον πελάτη. Ο πελάτης πληρώνει την ενέργεια που παράγει η στέγη του, σε σταθερή, προσυμφωνημένη τιμή ανά κιλοβατώρα, κλειδωμένη για 10 χρόνια, με εγγυημένη μείωση τουλάχιστον 20% ετησίως στον λογαριασμό. Προβλέπεται και δυνατότητα μπαταρίας, ενώ η παρακολούθηση γίνεται από την πλατφόρμα myEnergy Coach. Αυτή η νέα δουλειά της ΔΕΗ έχει 2 μυστικά. 1. Η υπηρεσία απευθύνεται σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις με ετήσια κατανάλωση άνω των 8.500 kWh, πολύ πάνω από τον μέσο όρο του οικιακού καταναλωτή. Κατά συνέπεια η ΔΕΗ στοχεύει χειρουργικά στο premium κομμάτι της αγοράς, κατοικίες με αντλίες θερμότητας, ηλεκτρικά αυτοκίνητα, πισίνες. 2. Το 10ετές συμβόλαιο, εκτός από χρηματοδοτικό εργαλείο, εξελίσσεται και σε ισχυρό όπλο διακράτησης πελατείας. Παράλληλα, η εταιρεία χτίζει διεσπαρμένο ενεργειακό ενεργητικό χωρίς να αγοράσει ούτε ένα στρέμμα γης, οι στέγες τής παραχωρούνται οικειοθελώς. Η υπηρεσία λειτουργεί αποκλειστικά με net billing. Δηλαδή ο πελάτης πληρώνει σταθερή προσυμφωνημένη τιμή για ό,τι παράγει η στέγη του, αλλά ό,τι περισσεύει το «πουλάει» στη χονδρεμπορική, με ό,τι αυτό συνεπάγεται τις μεσημεριανές ώρες, όταν οι τιμές μηδενίζουν από την ηλιακή υπερπροσφορά.
Πώς προχωρά η εξαγορά της Evoke από την Bally's Intralot-Σε ομαλό δρόμο κινείται η εξαγορά της Evoke από την Bally's Intralot. Η διαδικασία βρίσκεται στο ενδιάμεσο στάδιο της υλοποίησης για την ολοκλήρωση της συναλλαγής, η οποία εξακολουθεί να τοποθετείται στο τελευταίο τρίμηνο του 2026 ή στις αρχές του 2027. Το Scheme Document, το βασικό ενημερωτικό έγγραφο που θα αποσταλεί στους μετόχους της evoke και περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τους όρους της συμφωνίας, το χρονοδιάγραμμα και τις ημερομηνίες των συνελεύσεων των μετόχων για την έγκριση της συμφωνίας, θα δημοσιευθεί και θα αποσταλεί στους μετόχους της Evoke έως τις 24 Ιουλίου, αντί εντός των πρώτων 28 ημερών από την ανακοίνωση της συμφωνίας στις 5 Ιουνίου 2026, όπως είχε αρχικά προβλεφθεί. Όπως αναφέρουν πηγές κοντά στη διαδικασία, η μικρή μετάθεση ήταν απαραίτητη προκειμένου ολοκληρωθεί η προετοιμασία του συνόλου των νομικών και εταιρικών εγγράφων που συνοδεύουν τη διαδικασία, καθώς και ορισμένων διαδικαστικών ενεργειών ενώπιον του Ανώτατου Δικαστηρίου του Γιβραλτάρ, το οποίο έχει καθοριστικό ρόλο στην υλοποίηση της συναλλαγής. Oι μέτοχοι της Evoke θα κληθούν να εγκρίνουν τη συμφωνία σε ειδική συνέλευση, ενώ στη συνέχεια θα απαιτηθεί η επικύρωσή της από το Ανώτατο Δικαστήριο του Γιβραλτάρ. Σημειώνεται πως στο πλαίσιο της εξαγοράς, οι μέτοχοι της Εvoke θα λάβουν ως βασικό αντάλλαγμα νέες μετοχές της Bally’s Intralot και συγκεκριμένα για κάθε μετοχή της Εvoke θα αντιστοιχούν 0,537 νέες μετοχές της Bally’s Intralot, οι οποίες θα εκδοθούν μέσω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου και θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Παράλληλα, δίνεται στους μετόχους της Εvoke η δυνατότητα να επιλέξουν, αντί για μετοχές, την καταβολή μετρητών ύψους 0,52 λιρών ανά μετοχή για μέρος ή για το σύνολο της συμμετοχής τους. Μετά την ολοκλήρωση των απαιτούμενων εγκρίσεων και την πλήρωση των υπόλοιπων όρων της συμφωνίας, η εξαγορά θα τεθεί σε ισχύ και θα καταστεί δεσμευτική για το σύνολο των μετόχων της εταιρείας. Τέλος και παράλληλα με όλα αυτά, τρέχει και η διαδικασία των αιτήσεων προς τις ρυθμιστικές αρχές για να δοθούν οι απαιτούμενες εγκρίσεις.
ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ: Κοντά σε συμφωνία με την Εθνική για ρύθμιση των δανείων-Η ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ δεν έχει τη μικρότερη κεφαλαιοποίηση στο χρηματιστηριακό ταμπλό, αξίζει λίγο πάνω από 6,5 εκατ. ευρώ. Φαίνεται όμως πως γράφει τη δική της ιστορία αναγέννησης στα Οινόφυτα. Η Σωληνουργεία Τζιρακιάν Προφίλ κάλεσε τους μετόχους της σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 29 Ιουλίου. Η ημερήσια διάταξη προδίδει τις αλλαγές αφού περιλαμβάνει πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών, επιβράβευση στελεχών με μετοχές και ειδικές εξουσιοδοτήσεις της διοίκησης για συμβάσεις. Σύμφωνα με πληροφορίες, το πρόγραμμα επαναγοράς θα αφορά 150.000 τεμάχια. Το ουσιαστικό παρασκήνιο βρίσκεται αλλού. Σύμφωνα με πληροφορίες από τον τραπεζικό κλάδο, η διοίκηση της εισηγμένης βρήκε κοινό έδαφος με την Εθνική Τράπεζα για μια συνολική ρύθμιση οφειλών €7-8 εκατ. με επιτόκιο euribor +1,5% σε βάθος τριετίας. Εφόσον επιβεβαιωθούν οι πληροφορίες, κλείνει ένας μεγάλος κύκλος συζητήσεων με τις πιστώτριες τράπεζες που η διοίκηση είχε παραδεχθεί δημόσια από το 2024. Κύκλοι της αγοράς συνδέουν πλέον τους σωλήνες της Τζιρακιάν, με συμμετοχή σε αμυντικά προγράμματα που θα μπορούσαν να μεταμορφώσουν τον κύκλο εργασιών της, ενώ δεν αποκλείουν επόμενες κινήσεις κεφαλαιακής ενίσχυσης. Η χρήση 2025 έκλεισε με ζημιές €1,13 εκατ. και τζίρο €21,62 εκατ. αισθητά βελτιωμένες από τα €3,74 εκατ. ζημιών του 2024. Κερδοφορία προς το παρόν δεν υπάρχει. Στο ταμπλό, η μετοχή έχει κερδίσει πάνω από 12% τον τελευταίο μήνα, στα €2,15, και απέχει +52% από τα περυσινά της επίπεδα. Ο αντιπρόεδρος Λυμπαρέτ Τζιρακιάν αγοράζει αδιάκοπα από τον Μάιο, ανεβάζοντας το ποσοστό του από 15,53% σε 17,10%.
Οι διεργασίες στα νερά - Ποιος πουλάει ΕΥΑΘ-Το νέο αγαπημένο στοιχείο της αγοράς μας είναι το νερό. Όλα ξεκίνησαν στις 3 Μαρτίου 2026, όταν ανακοινώθηκε πως μια θυγατρική της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ του Γιώργου Περιστέρη αγόρασε το 9,71% της ΕΥΔΑΠ από τον Τζον Πόλσον έναντι €103,4 εκατ., στα €10 ανά μετοχή καταβάλλοντας premium 36,8% πάνω από την τιμή εκείνης της ημέρας. Μέχρι τα τέλη Μαρτίου το ποσοστό ανέβηκε στο 12,71%. Από τότε η μετοχή της ΕΥΔΑΠ, από τα €7,3, σκαρφάλωσε έως τα €12,4 σε υψηλά 217 μηνών. Τότε λέγαμε ότι η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ πλήρωσε ένα σημαντικό υπερτίμημα για ένα «βαρετό» utility. Φαίνεται όμως πως αγόρασε το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο της ΡΑΑΕΥ που από 1/1/2026 κλειδώνει τετραετή ορατότητα εσόδων με πρόσθετο επιτρεπόμενο έσοδο περίπου €78 εκατ. και ταυτόχρονα προνομιακή συμμετοχή στο επενδυτικό πρόγραμμα των €2,5 δισ. με ναυαρχίδα την υδροδότηση της Αθήνας από τη λίμνη Κρεμαστών. Εντελώς... συμπτωματικά ο Όμιλος Aktor συμμαχούσε με τη Suez ακριβώς για τα νερά. Στη Θεσσαλονίκη, η ΕΥΑΘ ενισχύεται με τα νέα τιμολόγια 2025-2029 που ενέκρινε η ΡΑΑΕΥ τον Μάιο, με αναδρομική ισχύ από 1ης Μαΐου. Η μετοχή της ΕΥΑΘ προσπάθησε να παρακολουθήσει την ενθουσιώδη άνοδο της ΕΥΔΑΠ αλλά, σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς, κάθε προσέγγιση των €5 συνοδεύεται από βιαστικές πωλήσεις με ασυνήθιστους όγκους. Η εξήγηση ίσως κρύβεται στον Δεκέμβριο του 2025, όταν το Υπερταμείο διέθεσε πακέτο μετοχών μέσω accelerated bookbuilding. Τα κεφάλαια εκείνης της τοποθέτησης φαίνεται να βρίσκουν στα €5 την έξοδο που περίμεναν. Φαίνεται πάντως πως το ενδιαφέρον μεγάλων κατασκευαστών για τα έργα ύδρευσης στη χώρα μας θα έχει συνέχεια. Με τη ΡΑΑΕΥ, με την εθνική στρατηγική υδάτων και την εξυγίανση των υπερχρεωμένων ΔΕΥΑ στον ορίζοντα, το νερό απέκτησε ρυθμιζόμενη απόδοση δηλαδή υπολογίσιμη αξία.
Η επενδυτική στρατηγική επανεξετάζεται πριν στεγνώσει το μελάνι-Η Διεύθυνση Οικονομικής Ανάλυσης και Επενδυτικής Στρατηγικής της Piraeus Bank, παρουσίασε χθες την έκθεση 3ου τριμήνου, με μια διακριτική ειρωνεία: «προς μεγάλη απογοήτευση» όσων προέβλεπαν, «με μεγάλη σιγουριά μάλιστα», μακροχρόνιες δυσλειτουργίες στην παγκόσμια αλυσίδα του αργού πετρελαίου, η αποκλιμάκωση των τιμών ενέργειας υπήρξε άμεση και ραγδαία, πριν καν οριστικοποιηθεί η συμφωνία των αντιμαχόμενων. Από την άλλη πλευρά, οι αγορές, με το γνωστό τους χιούμορ, φρόντισαν να θέσουν σε δοκιμασία τη θέση της Piraeus, μέσα στην ίδια εβδομάδα. Μετά τις επιθέσεις σε δεξαμενόπλοια στο Ορμούζ, τα αμερικανικά πλήγματα σε άνω των 80 ιρανικών στόχων και τη δήλωση Τραμπ ότι η εκεχειρία «έχει τελειώσει», το πετρέλαιο Brent σκαρφάλωσε ξανά προς τα $78-80. Ακόμη και με το γεωπολιτικό ασφάλιστρο πίσω στις οθόνες, το αργό πετρέλαιο απέχει πάνω από 35% από τα $126 του Απριλίου. Οι Κασσάνδρες της μόνιμης διαταραχής δεν δικαιώθηκαν, οι στρατηγικές της «εύθραυστης ομαλοποίησης των αγορών» δοκιμάζονται και πάλι. Οι υπόλοιπες σελίδες της έκθεσης της Piraeus, συνθέτουν μια εικόνα επιφυλακτικής ισορροπίας. Η Piraeus εμφανίζεται ουδέτερη στις αμερικανικές μετοχές, με το σκεπτικό ότι κανείς δεν ξέρει ακόμη πώς θα μοιραστούν τα οφέλη της Τεχνητής Νοημοσύνης ανάμεσα σε αυτούς που τη χτίζουν και σε αυτούς που τη χρησιμοποιούν. Κρατά ήπια αρνητική στάση σε Ευρωζώνη και Ιαπωνία, με σταδιακή μετατόπιση από growth σε value, προτιμώντας τις αναδυόμενες αγορές. Στα ομόλογα, η Piraeus «βλέπει» την ΕΚΤ να αναγκάζεται από τον πληθωρισμό σε αλλαγή αφηγήματος, από αυξητικό σε σταθερό ή και πτωτικό ενώ κρατά θετική θέση στα ευρωπαϊκά εταιρικά ομόλογα, με μόνο ρίσκο τη συσχέτιση με τα αμερικανικά, όπου τη «μακρινή» καμπύλη στοιχειώνουν ο δημοσιονομικός κίνδυνος και τα ιαπωνικά επιτόκια.
Από τον «Ηρακλή» στην Παγκόσμια Τράπεζα για την Άμυνα και την Ασφάλεια-Η ένταξη της Ελλάδας στην Παγκόσμια Τράπεζα για την Άμυνα και την Ασφάλεια (DSRB) τοποθετεί τη χώρα μας ως ισότιμο εταίρο στο τραπέζι των αποφάσεων ενός παγκόσμιου οργανισμού, οι οποίες θα επηρεάσουν καθοριστικά την ενίσχυση της αμυντικής και ενεργειακής υποδομής σε μια συγκυρία γεωπολιτικών περιδινήσεων. Μετά από επίπονες και σκληρές διαπραγματεύσεις, η Ελλάδα κατόρθωσε να αποκτήσει ουσιαστικό αποτύπωμα στη διαμόρφωση της νέας διεθνούς αρχιτεκτονικής άμυνας και ασφάλειας, ενισχύοντας τα εθνικά της συμφέροντα. Η ίδρυση της τράπεζας θα βοηθήσει και την πρόσβαση στη χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που αποτελούν την εφοδιαστική αλυσίδα στους τομείς της άμυνας, της ασφάλειας, της κυβερνοασφάλειας, των ενεργειακών υποδομών (δίκτυα, πόντιση καλωδίων), της καινοτομίας (drones) και της φαρμακευτικής βιομηχανίας. Τη διαπραγμάτευση στο Μόντρεαλ για τη δημιουργία του νέου παγκόσμιου πολυμερούς χρηματοδοτικού θεσμού ανέλαβε και έφερε σε πέρας ο Πρόεδρος της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας Γιώργος Ζαββός, ο οποίος ως υφυπουργός Οικονομικών συνέδεσε το όνομά του με το πρόγραμμα «Ηρακλής» που συνέβαλε καθοριστικά στη μείωση των κόκκινων δανείων και στη σταθεροποίηση του ελληνικού τραπεζικού συστήματος.
Το πρώτο στοίχημα της Ραφήνας δεν είναι το master plan-Στη Ραφήνα όλα δείχνουν ότι το υπουργείο Ναυτιλίας επιλέγει να αντιμετωπίσει πρώτα το πρόβλημα της καθημερινής λειτουργίας του λιμανιού και στη συνέχεια να ανοίξει οριστικά το κεφάλαιο των μεγάλων παρεμβάσεων. Ο υφυπουργός Στέφανος Γκίκας από το βήμα της Βουλής είπε για συνεχείς επαφές του Β. Κικίλια με τις ακτοπλοϊκές εταιρείες δείχνοντας πως το υπουργείο δεν περιμένει την ολοκλήρωση της θεσμικής διαδικασίας για το master plan, αλλά επιδιώκει να βελτιώσει άμεσα την εικόνα του λιμανιού μέσα από καλύτερο συντονισμό των δρομολογίων. Οι αντιδράσεις της τοπικής κοινωνίας, οι επιφυλάξεις της αυτοδιοίκησης και η εκκρεμότητα της τελικής έγκρισης του master plan διαμορφώνουν ένα σύνθετο σκηνικό, στο οποίο κάθε κίνηση αποκτά ιδιαίτερο βάρος. Έτσι, η προσπάθεια να περιοριστεί ο συνωστισμός στις ώρες αιχμής μπορεί να λειτουργήσει ως μια πρώτη, άμεση παρέμβαση, χωρίς να προδικάζει τις οριστικές αποφάσεις για το μέλλον του λιμανιού.
Greeks on fire: «Βροχή» οι παραγγελίες νεότευκτων-Η αγορά των πλοίων ξηρού φορτίου περνά σε φάση έντονης επενδυτικής κινητικότητας, με τις νέες παραγγελίες να αυξάνονται κατά 66% το πρώτο εξάμηνο του 2026 και τους Έλληνες πλοιοκτήτες να αναδεικνύονται στους μεγάλους πρωταγωνιστές. Σύμφωνα με την ανάλυση της Xclusiv Shipbrokers, οι ελληνικές ναυτιλιακές υπέγραψαν 69 από τα 285 νέα συμβόλαια παγκοσμίως, καλύπτοντας σχεδόν το ένα τέταρτο της αγοράς, ενώ παρέλαβαν 76 νεότευκτα πλοία, δηλαδή περίπου το 25% των συνολικών παραδόσεων. Την ώρα που αρκετοί πλοιοκτήτες διεθνώς εξακολουθούν να ζυγίζουν τις αποφάσεις τους λόγω του κόστους, των νέων καυσίμων και της αβεβαιότητας για τους περιβαλλοντικούς κανονισμούς, οι Έλληνες δείχνουν ότι προτιμούν να επενδύουν όταν οι υπόλοιποι ακόμη υπολογίζουν το ρίσκο.
Ύβρις και... Πομπηία-Πριν από λίγες εβδομάδες, στα Ποσειδώνια, η στήλη συζήτησε με έναν από τους πλέον επιτυχημένους Έλληνες πλοιοκτήτες της φορτηγού ναυτιλίας, άνθρωπο χαμηλών τόνων, με έναν από τους ποιοτικότερους στόλους διεθνώς και πορεία που δύσκολα αμφισβητείται. Δεν μιλούσε ούτε για ναύλους ούτε για νέες παραγγελίες. Στάθηκε σε κάτι πολύ πιο ενδιαφέρον. «Έχω την αίσθηση ότι διαπράττουμε ύβρη», μου είπε χωρίς δεύτερη σκέψη. «Βγάλαμε τεράστια χρήματα από τη ναυτιλία κάποιοι κάνουν λόγο για αμύθητα πλούτη. Και το χειρότερο είναι ότι τα βγάλαμε και εξακολουθούμε να τα βγάζουμε, άκοπα. Φοβάμαι μήπως κάποια στιγμή ζήσουμε τη δική μας Πομπηία». Η ανησυχία του δεν αφορούσε έναν νέο κύκλο της αγοράς ούτε μια πρόσκαιρη διόρθωση των ναύλων. Ήταν περισσότερο ένας προβληματισμός για την αίσθηση ότι η τύχη μπορεί να θεωρηθεί δεδομένη.
Πολωνία: Έκτακτος φόρος 60% στους διανομείς καυσίμων-Η Πολωνία επέβαλε έκτακτο φόρο στους διανομείς ορυκτών καυσίμων για την περίοδο από τον Μάρτιο έως τον Δεκέμβριο του τρέχοντος έτους. Τα έσοδα θα χρησιμοποιηθούν για τη χρηματοδότηση ενεργειακών επιδοτήσεων και τον περιορισμό των επιπτώσεων της ενεργειακής κρίσης στους καταναλωτές. Με το μέτρο αυτό, η πολωνική κυβέρνηση ελπίζει να αντλήσει περίπου 950 εκατ. ευρώ. Ο έκτακτος φόρος ανέρχεται στο 60% και θα επιβληθεί στα λεγόμενα «υπερκέρδη», δηλαδή στα κέρδη που υπερβαίνουν κατά περισσότερο από 20% τον μέσο όρο των πωλήσεων που καταγράφηκαν κατά την αντίστοιχη περίοδο του 2025. Εκτιμάται ότι από 20 έως 30 εταιρείες θα υπαχθούν στο μέτρο, συμπεριλαμβανομένων παραγωγών και εισαγωγέων βενζίνης και ντίζελ. Το μεγαλύτερο βάρος αναμένεται να επωμιστεί ο κρατικός ενεργειακός όμιλος Orlen, ο οποίος υπολογίζεται ότι θα καταβάλει περίπου το 60% του συνολικού ποσού που θα εισπραχθεί. Από τα τέλη Μαρτίου η Πολωνία εισήγαγε ανώτατες τιμές λιανικής σε βενζίνη και ντίζελ, μείωση του ΦΠΑ στα καύσιμα από 23% σε 8% και μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα ελάχιστα επίπεδα που επιτρέπει η ΕΕ.
Τελειώνουν τα λεφτά, ακόμη και της «Επενδυτικής Βαθμίδας»-Τον περασμένο Μάρτιο, η Amazon σήκωσε $37 δισ., στην 4η μεγαλύτερη εταιρική έκδοση ομολόγων στην ιστορία των ΗΠΑ, με θεαματική υπερκάλυψη της προσφοράς. Την περασμένη Τρίτη 7 Ιουλίου, η Amazon προσπάθησε να επαναλάβει την επιτυχία. Επέστρεψε στις αγορές ομολόγων δολαρίου, για να αντλήσει τουλάχιστον $25 δισ., με 8 διαφορετικής λήξης τίτλους, λέγοντας ότι θα χρησιμοποιήσει τα κεφάλαια κυρίως, για υποδομές Τεχνητής Νοημοσύνης και data centers. Αυτή τη φορά, η ζήτηση για τα ομόλογα δεν ξεπέρασε τα $62 δισ. δηλαδή περίπου οι μισές εντολές σε σχέση με την έκδοση του Μαρτίου. Όταν μάλιστα, οι ανάδοχοι περιόρισαν το τελικό spread, οι εντολές συρρικνώθηκαν στα $41 δισ. με αποτέλεσμα οι εκδόσεις να καλυφθούν μόλις 1,6 φορές. Στο παρασκήνιο, η δευτερογενής αγορά ομολόγων κόχλαζε. Πολλοί επενδυτές πουλούσαν υφιστάμενα ομόλογα των hyperscalers, για να «κάνουν χώρο» στα χαρτοφυλάκιά τους για τη νέα έκδοση. Το φρέσκο χρήμα εξέλιπε, ξεκίνησε η ανακύκλωση του παλιού. Η Amazon, τον τελευταίο χρόνο μόνο, έχει εκδώσει ομόλογα αξίας πάνω από $100 δισ. Συνολικά, οι φετινές εκδόσεις που συνδέονται ευθέως με την Τεχνητή Νοημοσύνη έχουν ήδη ξεπεράσει τα $335 δισ. παγκοσμίως. Η Morgan Stanley προβλέπει ότι θα φτάσουν τα $570 δισ. για το σύνολο του 2026. Η ίδια η Amazon προϋπολογίζει επενδύσεις capex $200 δισ. φέτος, από $131 δισ. το 2025. Την ίδια ακριβώς περίοδο, το παρθενικό ομόλογο της SpaceX υποχώρησε αισθητά στη δευτερογενή αγορά, μια εξέλιξη που λίγοι περίμεναν πριν από μερικές εβδομάδες. Συνεπώς, καλή η επενδυτική βαθμίδα, αλλά τα διαθέσιμα κεφάλαια δεν είναι ανεξάντλητα. Στην εποχή μας, τα μεγάλα κράτη, οι παραδοσιακές επιχειρήσεις αλλά και οι hyperscalers διεκδικούν ταυτόχρονα ρευστότητα από την ίδια δεξαμενή. Το 10ετές κρατικό αμερικανικό ομόλογο πληρώνει περισσότερα από 4,5% για να χρηματοδοτήσει το Χρέος. Οι επιχειρήσεις πληρώνουν ακριβότερα. Η Amazon πήρε το μήνυμα και διεμήνυσε στους αναδόχους ότι δεν θα ξαναβγεί στις αγορές ομολόγων φέτος.
Πηγή: www.newmoney.gr
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