Ο Κ.Μ και το πιστόλι του Ερντογάν, ο Νίκος στην κηδεία, ο Αλέξης στη Σαρδηνία και ο Πολάκης… έτοιμος για λιτανεία!

Money tracing

Μύλος

Το ρεβόλβερ του Μητσοτάκη στο Πολεμικό Μουσείο

Τα συμπεράσματα της Αθήνας για το ΝΑΤΟ

Πολύ φαγητό

Η συμμαχία Μοtor Oil-AKTOR και οι φήμες για τρίτη συμφωνία

Ο εφοπλιστής μπήκε στην πρίζα

Κλείσιμο

Το λιμάνι της Ηγουμενίτσας η βάση της γεώτρησης στο Block 2 με ExxonMobil, Εnergean και HelleniQ Energy

Η ΔΕΗ ανεβαίνει στη στέγη και δεν σκοπεύει να κατέβει

Πώς προχωρά η εξαγορά της Evoke από την Bally's Intralot

ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ: Κοντά σε συμφωνία με την Εθνική για ρύθμιση των δανείων

Τώρα, αυτό του όταν βλέπει τον Μητσοτάκη κάνει λες και είδε τον «έξω από 'δω» που λένε, δεν το καταλαβαίνω, δεν βλέπει πόσο ωραία το πάει ο Σγουρός! Δηλαδή, γιατί έπρεπε να φύγει τρέχοντας, μήπως και πέσει πάνω του ή σταθεί δίπλα του, αλλά ξαναλέω, πολύ καλά έκανε και πήγε. Έστω και λόγω πολιτικού στριμώγματος τον τελευταίο καιρό. Κατά τα λοιπά, η πιάτσα συνεχίζει να… ρίχνει τα χαρτιά για το πότε θα κάνει ο Κ.Μ. τις εκλογές. Άλλος λέει «το πήρε απόφαση, θα πάει στο τέλος», αλλά ο Μητσοτάκης κινείται φουλ προεκλογικά, δεν αφήνει ημέρα και ώρα που να μην πηγαίνει σε κάποια εκδήλωση. Αντίθετα, κάποιος μου είπε ότι ο Αλέξης μας εθεάθη στην προχθεσινή πτήση Α3687 Olbia–Athens, επιστρέφοντας από τις διακοπές του στη Σαρδηνία. Όχι, θα κάτσει να σκάσει για τον Φάμελλο που παραιτήθηκε και για το ματσάκι στην Κουμουνδούρου που είναι δύσκολο, κάτι σαν το Αγγλία-Νορβηγία, για την αρχηγία του ΣΥΡΙΖΑ. Και είπαμε, ο Παυλάρας και τ’ άλλα τα παιδιά δεν θα τ’ αφήσουν έτσι, θα… πάνε για λιτανεία το Σαββατοκύριακο. Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να έμεινε από οπαδούς και ψηφοφόρους, αλλά έχει ακόμα ταμείο, κτήριο και άλλα assets που μετράνε.-Μιας και μιλάμε για assets να σας πω ότι από πλευράς ΝΔ δείχνουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για το πώς χρηματοδοτούνται ή θα χρηματοδοτηθούν στις εκλογές τα δυο από τα τρία νέα κόμματα, του Τσίπρα και του Σαμαρά. Θα έλεγα… έτσι ολίγον αυθαίρετα ότι έχει αρχίσει το «money tracing» για τις πηγές χρηματοδότησης των δυο κομμάτων των πρώην πρωθυπουργών. Γιατί όπως είναι γνωστό η Ελλάδα… ένα μικρό χωριό είναι και το ποιος δίνει λεφτά σε ποιον είναι σχεδόν αδύνατον να μην εντοπιστεί. Θα δούμε πολλά όσο πλησιάζουμε στην τελική ευθεία.-Πάμε τώρα λίγο πιο μέσα στα συριζέικα. Σκίζουν τα πτυχία τους οι σεναριογράφοι με τις εξελίξεις στο πάλαι ποτέ κόμμα της Πρώτης Φοράς Αριστερά, που παράγουν ατελείωτο θέαμα. Ο μεν Φάμελλος τα βρόντηξε χθες όταν κατάλαβε ότι οι βουλευτές και οι πρωτοκλασάτοι δεν θα πάνε στη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του Σαββάτου, με αποτέλεσμα να την ακυρώσει τη συνεδρίαση η Κουμουνδούρου. Όμως η τρόικα Πολάκη - Δούρου - Παππά όχι μόνο δεν δέχεται την ακύρωση, αλλά μετρούσε όλη νύχτα κεφάλια και ετοιμάζεται να αναλάβει τα ηνία του κόμματος, ενώ και τα τελευταία μέλη και στελέχη του κόμματος τρέχουν πανικόβλητα στην ΕΛ.Α.Σ. του Τσίπρα. Πάντως, ακόμη και αν μαζευτούν μόνοι τους στην Πλατεία Καραϊσκάκη για να συνεδριάσουν μεθαύριο Παππάς, Δούρου και Πολάκης, ούτε καν οι 3 τους συμφωνούν στο μοντέλο ηγεσίας, αφού ο Παύλος «ράβεται» με αξιώσεις για πρόεδρος και αυτή τη φορά είναι μια ανάσα από το να τα καταφέρει.-Εγκεφαλικό έπαθαν διάφοροι Ευρωπαίοι ηγέτες από το δώρο που τους έκανε ο Ερντογάν αμέσως μετά τη σύνοδο του ΝΑΤΟ, καθώς διαπίστωσαν ότι είχαν πάρει φεύγοντας μαζί τους ένα πιστόλι και πραγματικές σφαίρες. Το σερί των αποκαλύψεων ξεκίνησε από τον Βρετανό Στάρμερ που είπε ότι δεν μπόρεσε να το πάρει μαζί του, καθώς υπάρχει απαγόρευση εισαγωγής όπλων στο Ηνωμένο Βασίλειο, ενώ και ο Γερμανός καγκελάριος Μερτς το άφησε στη γερμανική πρεσβεία στην Άγκυρα. Ο Βέλγος πρωθυπουργός ανακάλυψε στο αεροδρόμιο των Βρυξελλών τι είχε συμβεί και άφησε το πιστόλι εκεί μέχρι να καταλάβουν τι θα κάνουν με αυτό. Και στην Αθήνα πρέπει να σας πω ότι έπεσε σχετικό γέλιο, καθώς ο Μητσοτάκης είδε ένα περίστροφο μακρύκαννο με χαραγμένο το όνομά του και πραγματικές σφαίρες στο πακέτο των Τούρκων. Πληροφορούμαι ότι αποφάσισε να το δωρίσει στο Πολεμικό Μουσείο για να εκτεθεί, αν και ενδεχομένως θα μπορούσε να είναι και χρήσιμο σε ορισμένες περιπτώσεις…-Με ψυχραιμία διαβάζουν στην Αθήνα το τι έγινε στη σύνοδο του ΝΑΤΟ, με ανώτατη διπλωματική πηγή να ξεκαθαρίζει ότι η χώρα μας δεν μπορεί να ασκήσει βέτο στην προοπτική πώλησης των μαχητικών F-35 από τις Ηνωμένες Πολιτείες στην Τουρκία, όμως θα απαιτήσει να υπάρξουν όροι ώστε αυτά να μη χρησιμοποιηθούν εις βάρος νατοϊκή χώρας-συμμάχου. Δηλαδή, να μην τα χρησιμοποιήσουν οι Τούρκοι εναντίον μας. Επίσης πρέπει να σας πω ότι δεν πέρασε καθόλου απαρατήρητο απ’ την Αθήνα το γεγονός ότι ο Ερντογάν είπε ότι οι Τούρκοι δεν ξέρουν τι εστί casus belli, αν και δεν βλέπουν καμία δυναμική αυτή την ώρα να προχωρήσουμε στο βάθος της ελληνοτουρκικής διαφοράς και να φτάσουμε σ’ ένα συνυποσχετικό για τη Χάγη. Κατά τα άλλα, όσο αυτό το θέμα δεν λύνεται, η Τουρκία δεν μπορεί να ενταχθεί οργανωμένα στην ευρωπαϊκή αμυντική αρχιτεκτονική, καθώς θα υπάρχει το ελληνικό βέτο.-Κλείνω τα της συνόδου του ΝΑΤΟ με το κουτσομπολιό που έγινε και στην ελληνική αποστολή για την ποσότητα και την ποιότητα του φαγητού που σέρβιραν οι Τούρκοι. Μου λένε ότι ο Μητσοτάκης έμεινε εντυπωσιασμένος από τα εδέσματα στο δείπνο που παρέθεσε ο Ερντογάν, το οποίο οργάνωσε Τούρκος σεφ που έχει πάρει δύο αστέρια Michelin, ενώ σε όλους τους χώρους της Συνόδου όπου βρίσκονταν οι αποστολές υπήρχαν τεράστιες ποσότητες φαγητού, για όλα τα γούστα. Από κεμπάπ και ντονέρ, μέχρι ανεξάντλητα γλυκά.-Νέες ισορροπίες δημιουργούνται στην αγορά καθώς χθες ανακοινώθηκε η δεύτερη κατά σειρά συμφωνία μεταξύ Μοtor Oil και AKTOR. Όπως ανακοίνωσε η Μοtor Oil, η συμφωνία με την οποία η AKTOR αποκτά το 50% της ΔΙΩΡΥΓΑ GAS, δηλαδή του FSRU στους Άγιους Θεόδωρους, “εντάσσεται στο πλαίσιο της ευρύτερης στρατηγικής της Εταιρείας για ανάπτυξη κρίσιμων ενεργειακών υποδομών και ενίσχυση της παρουσίας της στην αλυσίδα αξίας του φυσικού αερίου, και της περαιτέρω ανάπτυξης του έργου του FSRU μέσω της διεύρυνσης της χρηματοδοτικής, επιχειρησιακής και εμπορικής του βάσης.”. Αν το επόμενο διάστημα ακολουθήσει και τρίτη συμφωνία μεταξύ Μοtor Oil και AKTOR πάνω στον ενεργειακό τομέα, όπως φημολογείται στην αγορά, θα έχουμε μια στρατηγική συμμαχία των δυο ομίλων που αναδιατάσσει την αγορά.-Οι υπογραφές είχαν μπει τον Ιανουάριο, τώρα μπήκαν τα κεφάλαια και η METLEN απέκτησε το 40% της εταιρείας ειδικού σκοπού του Ομίλου Τσάκου που θα κατασκευάσει στη Στερεά Ελλάδα ένα από τα μεγαλύτερα υβριδικά έργα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας της χώρας. Φωτοβολταϊκό 251,9 MW συνδυασμένο με μπαταρία 375 MWh. Από τις μεγαλύτερες μονάδες αποθήκευσης που έχουν δρομολογηθεί στην ελληνική αγορά. Η έναρξη των εργασιών θα γίνει φέτος, η ολοκλήρωση στις αρχές του 2028. Ο Όμιλος Τσάκου διατηρεί το 60% και ρίχνει λεφτά της θάλασσας στη στεριά, με επένδυση στις ΑΠΕ νέας γενιάς. Τώρα πια η παραγωγή ρεύματος χωρίς αποθήκευση δεν θεωρείται πλέον επένδυση αλλά έκθεση σε αρνητικές τιμές. Η METLEN, με το 40%, παίρνει την κατασκευή, τη διαχείριση της ενέργειας και την εμπορική διαχείριση. Από τον Δομοκό η παραγωγή του προορίζεται εξ ολοκλήρου για τη METLEN μέσω μακροχρόνιου διμερούς PPA και θα τροφοδοτεί το ενεργειακό «καλάθι» από το οποίο υδροδοτούνται η «Αλουμίνιον της Ελλάδος» και οι βιομηχανικοί πελάτες της Protergia σε Ελλάδα και Βαλκάνια. Ο εφοπλιστής αποκτά προβλέψιμη απόδοση και ο βιομήχανος αποκτά «ιδιόκτητο ορυχείο» φθηνής πράσινης ενέργειας, ασφαλισμένο απέναντι στη μεταβλητότητα της χονδρεμπορικής.Με γοργούς ρυθμούς προχωρά η προετοιμασία της πρώτης ερευνητικής γεώτρησης στο θαλάσσιο οικόπεδο Block 2, καθώς η κοινοπραξία των Energean, ExxonMobil και HELLENiQ ENERGY εισέρχεται στην τελική φάση των προπαρασκευαστικών ενεργειών, με στόχο να τηρηθεί το ιδιαίτερα απαιτητικό χρονοδιάγραμμα του έργου. Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, η κοινοπραξία έχει καταλήξει στην επιλογή του λιμένα Ηγουμενίτσας ως βάσης υποστήριξης της γεώτρησης, έπειτα από πολύμηνη αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων που είχαν καταθέσει επίσης τα λιμάνια της Πάτρας και του Αστακού. Στην τελική απόφαση συνεκτιμήθηκαν τόσο η εγγύτητα στο σημείο της γεώτρησης όσο και η επιχειρησιακή επάρκεια του λιμένα, οι διαθέσιμες υποδομές, οι χερσαίοι χώροι και η δυνατότητα υποστήριξης των απαιτητικών offshore εργασιών. Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι οι διαδικασίες επιταχύνονται, καθώς μέσα στο μήνα η Energean, ως διαχειρίστρια της παραχώρησης, αναμένεται να υποβάλει στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την ερευνητική γεώτρηση. Η έγκριση της μελέτης αποτελεί κρίσιμο ορόσημο, καθώς θα ανοίξει τον δρόμο για τις επόμενες αδειοδοτήσεις και την έναρξη των επιχειρησιακών εργασιών. Το χρονοδιάγραμμα θεωρείται ιδιαίτερα πιεστικό, καθώς όλες οι προβλεπόμενες εγκρίσεις θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί εντός του φθινοπώρου προκειμένου να μην υπάρξει μετατόπιση του προγράμματος. Η τήρηση των συγκεκριμένων προθεσμιών είναι καθοριστική, καθώς η ερευνητική γεώτρηση αποτελεί το επόμενο μεγάλο βήμα στην προσπάθεια αξιολόγησης του δυναμικού υδρογονανθράκων στη δυτική Ελλάδα. Η επιλογή του λιμένα υποστήριξης είχε αποτελέσει αντικείμενο έντονου ανταγωνισμού μεταξύ των τριών υποψηφίων λιμένων, καθώς η φιλοξενία μιας υπεράκτιας ερευνητικής γεώτρησης δημιουργεί σημαντική οικονομική δραστηριότητα για την τοπική οικονομία, από υπηρεσίες logistics και εφοδιασμού μέχρι τεχνική υποστήριξη, μεταφορές, σίτιση και εξειδικευμένο προσωπικό.-Η διαφήμιση που κυκλοφορεί από χθες μιλά για «φωτοβολταϊκά χωρίς κόστος εξοπλισμού». Η ΔΕΗ εισάγει στην Ελλάδα μια νέα υπηρεσία, το solar-as-a-service. Είναι ένα μοντέλο που έκανε γνωστή τη Sunrun στις ΗΠΑ και μετατρέπει τις στέγες των πελατών της σε ιδιόκτητη ηλεκτροπαραγωγική μονάδα. Η ΔΕΗ αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου το κόστος μελέτης, προμήθειας, εγκατάστασης, λειτουργίας, συντήρησης και ασφάλισης, με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης και μηδενικό κόστος αγοράς για τον πελάτη. Ο πελάτης πληρώνει την ενέργεια που παράγει η στέγη του, σε σταθερή, προσυμφωνημένη τιμή ανά κιλοβατώρα, κλειδωμένη για 10 χρόνια, με εγγυημένη μείωση τουλάχιστον 20% ετησίως στον λογαριασμό. Προβλέπεται και δυνατότητα μπαταρίας, ενώ η παρακολούθηση γίνεται από την πλατφόρμα myEnergy Coach. Αυτή η νέα δουλειά της ΔΕΗ έχει 2 μυστικά. 1. Η υπηρεσία απευθύνεται σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις με ετήσια κατανάλωση άνω των 8.500 kWh, πολύ πάνω από τον μέσο όρο του οικιακού καταναλωτή. Κατά συνέπεια η ΔΕΗ στοχεύει χειρουργικά στο premium κομμάτι της αγοράς, κατοικίες με αντλίες θερμότητας, ηλεκτρικά αυτοκίνητα, πισίνες. 2. Το 10ετές συμβόλαιο, εκτός από χρηματοδοτικό εργαλείο, εξελίσσεται και σε ισχυρό όπλο διακράτησης πελατείας. Παράλληλα, η εταιρεία χτίζει διεσπαρμένο ενεργειακό ενεργητικό χωρίς να αγοράσει ούτε ένα στρέμμα γης, οι στέγες τής παραχωρούνται οικειοθελώς. Η υπηρεσία λειτουργεί αποκλειστικά με net billing. Δηλαδή ο πελάτης πληρώνει σταθερή προσυμφωνημένη τιμή για ό,τι παράγει η στέγη του, αλλά ό,τι περισσεύει το «πουλάει» στη χονδρεμπορική, με ό,τι αυτό συνεπάγεται τις μεσημεριανές ώρες, όταν οι τιμές μηδενίζουν από την ηλιακή υπερπροσφορά.-Σε ομαλό δρόμο κινείται η εξαγορά της Evoke από την Bally's Intralot. Η διαδικασία βρίσκεται στο ενδιάμεσο στάδιο της υλοποίησης για την ολοκλήρωση της συναλλαγής, η οποία εξακολουθεί να τοποθετείται στο τελευταίο τρίμηνο του 2026 ή στις αρχές του 2027. Το Scheme Document, το βασικό ενημερωτικό έγγραφο που θα αποσταλεί στους μετόχους της evoke και περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τους όρους της συμφωνίας, το χρονοδιάγραμμα και τις ημερομηνίες των συνελεύσεων των μετόχων για την έγκριση της συμφωνίας, θα δημοσιευθεί και θα αποσταλεί στους μετόχους της Evoke έως τις 24 Ιουλίου, αντί εντός των πρώτων 28 ημερών από την ανακοίνωση της συμφωνίας στις 5 Ιουνίου 2026, όπως είχε αρχικά προβλεφθεί. Όπως αναφέρουν πηγές κοντά στη διαδικασία, η μικρή μετάθεση ήταν απαραίτητη προκειμένου ολοκληρωθεί η προετοιμασία του συνόλου των νομικών και εταιρικών εγγράφων που συνοδεύουν τη διαδικασία, καθώς και ορισμένων διαδικαστικών ενεργειών ενώπιον του Ανώτατου Δικαστηρίου του Γιβραλτάρ, το οποίο έχει καθοριστικό ρόλο στην υλοποίηση της συναλλαγής. Oι μέτοχοι της Evoke θα κληθούν να εγκρίνουν τη συμφωνία σε ειδική συνέλευση, ενώ στη συνέχεια θα απαιτηθεί η επικύρωσή της από το Ανώτατο Δικαστήριο του Γιβραλτάρ. Σημειώνεται πως στο πλαίσιο της εξαγοράς, οι μέτοχοι της Εvoke θα λάβουν ως βασικό αντάλλαγμα νέες μετοχές της Bally’s Intralot και συγκεκριμένα για κάθε μετοχή της Εvoke θα αντιστοιχούν 0,537 νέες μετοχές της Bally’s Intralot, οι οποίες θα εκδοθούν μέσω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου και θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Παράλληλα, δίνεται στους μετόχους της Εvoke η δυνατότητα να επιλέξουν, αντί για μετοχές, την καταβολή μετρητών ύψους 0,52 λιρών ανά μετοχή για μέρος ή για το σύνολο της συμμετοχής τους. Μετά την ολοκλήρωση των απαιτούμενων εγκρίσεων και την πλήρωση των υπόλοιπων όρων της συμφωνίας, η εξαγορά θα τεθεί σε ισχύ και θα καταστεί δεσμευτική για το σύνολο των μετόχων της εταιρείας. Τέλος και παράλληλα με όλα αυτά, τρέχει και η διαδικασία των αιτήσεων προς τις ρυθμιστικές αρχές για να δοθούν οι απαιτούμενες εγκρίσεις.-Η ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ δεν έχει τη μικρότερη κεφαλαιοποίηση στο χρηματιστηριακό ταμπλό, αξίζει λίγο πάνω από 6,5 εκατ. ευρώ. Φαίνεται όμως πως γράφει τη δική της ιστορία αναγέννησης στα Οινόφυτα. Η Σωληνουργεία Τζιρακιάν Προφίλ κάλεσε τους μετόχους της σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 29 Ιουλίου. Η ημερήσια διάταξη προδίδει τις αλλαγές αφού περιλαμβάνει πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών, επιβράβευση στελεχών με μετοχές και ειδικές εξουσιοδοτήσεις της διοίκησης για συμβάσεις. Σύμφωνα με πληροφορίες, το πρόγραμμα επαναγοράς θα αφορά 150.000 τεμάχια. Το ουσιαστικό παρασκήνιο βρίσκεται αλλού. Σύμφωνα με πληροφορίες από τον τραπεζικό κλάδο, η διοίκηση της εισηγμένης βρήκε κοινό έδαφος με την Εθνική Τράπεζα για μια συνολική ρύθμιση οφειλών €7-8 εκατ. με επιτόκιο euribor +1,5% σε βάθος τριετίας. Εφόσον επιβεβαιωθούν οι πληροφορίες, κλείνει ένας μεγάλος κύκλος συζητήσεων με τις πιστώτριες τράπεζες που η διοίκηση είχε παραδεχθεί δημόσια από το 2024. Κύκλοι της αγοράς συνδέουν πλέον τους σωλήνες της Τζιρακιάν, με συμμετοχή σε αμυντικά προγράμματα που θα μπορούσαν να μεταμορφώσουν τον κύκλο εργασιών της, ενώ δεν αποκλείουν επόμενες κινήσεις κεφαλαιακής ενίσχυσης. Η χρήση 2025 έκλεισε με ζημιές €1,13 εκατ. και τζίρο €21,62 εκατ. αισθητά βελτιωμένες από τα €3,74 εκατ. ζημιών του 2024. Κερδοφορία προς το παρόν δεν υπάρχει. Στο ταμπλό, η μετοχή έχει κερδίσει πάνω από 12% τον τελευταίο μήνα, στα €2,15, και απέχει +52% από τα περυσινά της επίπεδα. Ο αντιπρόεδρος Λυμπαρέτ Τζιρακιάν αγοράζει αδιάκοπα από τον Μάιο, ανεβάζοντας το ποσοστό του από 15,53% σε 17,10%.