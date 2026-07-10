Aναστάτωση στο λιμάνι της Ραφήνας: Αυτοκίνητο σφήνωσε στον καταπέλτη πλοίου
ΕΛΛΑΔΑ
Λιμάνι Ραφήνας Πλοίο

Aναστάτωση στο λιμάνι της Ραφήνας: Αυτοκίνητο σφήνωσε στον καταπέλτη πλοίου

Διακόπηκε προσωρινά η έξοδος των υπόλοιπων οχημάτων - Δεν έχουν γίνει γνωστές οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό

Aναστάτωση στο λιμάνι της Ραφήνας: Αυτοκίνητο σφήνωσε στον καταπέλτη πλοίου
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Αναστάτωση επικράτησε νωρίτερα στο λιμάνι της Ραφήνας, όταν κατά τη διαδικασία αποβίβασης οχημάτων από επιβατηγό-οχηματαγωγό πλοίο, ένα Ι.Χ. αυτοκίνητο ακινητοποιήθηκε στον καταπέλτη.

Όπως φαίνεται και στις φωτογραφίες του irafina.gr, το αυτοκίνητο έμεινε σφηνωμένο στο άνοιγμα του καταπέλτη, με αποτέλεσμα να διακοπεί προσωρινά η έξοδος των υπόλοιπων οχημάτων.

Μέλη του πληρώματος και παρευρισκόμενοι επιχείρησαν να βοηθήσουν ώστε να απομακρυνθεί το αυτοκίνητο και να συνεχιστεί ομαλά η αποβίβαση.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό, ούτε αν υπήρξε κάποια μηχανική βλάβη ή άλλο πρόβλημα στο όχημα.
3 ΣΧΟΛΙΑ

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